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Путін досі на самоізоляції. У Кремлі продовжують виявляти випадки коронавірусу, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін продовжує перебувати на самоізоляції.
"Це така відносна самоізоляція, просто мінімізація особистих контактів", - сказав він, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
Пєсков зазначив, що в пресслужбі Кремля та інших його підрозділах продовжують виявляти поодинокі випадки захворювання на коронавірус, тому додаткові запобіжні заходи не завадять.
Він запевняє, що самоізоляція жодним чином не веде до зниження активності Путіна і не впливає на його роботу.
Топ коментарі
+8 Злий Грицько
показати весь коментар23.09.2021 13:51
+5 Вольный Каменьщик
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+2 Владимир fd08a616
показати весь коментар23.09.2021 13:51
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Так що назва "Second hand" там вже навіть і недоречна
тогда само )(уйло изолируется от общества
В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
Да? И как они будут называться?
«Как просрать Россию за двадцать лет»...
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
Лежат два Володи.Не рыба не мясо.
Сушёные мощи,торчат из гробов
И к ним вереница,спешит поклониться
Голодных и жалких российских рабов
Мы писали о том, что в конце лета состояние здоровья Путина ухудшилось и врачи, которые занимаются лечением президента, после дополнительного обследования назначили оперативное вмешательство и ряд медицинских процедур и манипуляций, ради чего собственно Путин и ушёл на "самоизоляцию". Ещё знаменательны дата и время проведения операции - это осеннее равноденствие. Дата и время были выбраны самим Путиным и согласованы с врачами после того, как президент с Шойгу посетили шаманский обряд в начале сентября.
Мы уже неоднократно писали, что Владимир Путин болен, у него несколько заболеваний и одно из них - онкология - находится в той стадии, когда полное излечение невозможно. Врачи борются за то, чтобы продлить его жизнь и работоспособность. Большой политический транзит власти уже запланирован, и начало его намечено на ближайшее время именно по этой причине."