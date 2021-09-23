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Путін досі на самоізоляції. У Кремлі продовжують виявляти випадки коронавірусу, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін досі на самоізоляції. У Кремлі продовжують виявляти випадки коронавірусу, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін продовжує перебувати на самоізоляції.

"Це така відносна самоізоляція, просто мінімізація особистих контактів", - сказав він, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Пєсков зазначив, що в пресслужбі Кремля та інших його підрозділах продовжують виявляти поодинокі випадки захворювання на коронавірус, тому додаткові запобіжні заходи не завадять.

Він запевняє, що самоізоляція жодним чином не веде до зниження активності Путіна і не впливає на його роботу.

Читайте також: Путін іде на самоізоляцію

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
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23.09.2021 13:51
+5
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23.09.2021 13:53
+2
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23.09.2021 13:51
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23.09.2021 13:51 Відповісти
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23.09.2021 13:51 Відповісти
фу
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23.09.2021 13:55 Відповісти
чому не "Секонд хенд"? ))
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23.09.2021 18:28 Відповісти
Так в секоде ж бастурмой же не торгуют
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23.09.2021 18:36 Відповісти
зате головний "товар" там вже не через одні руки пройшов
Так що назва "Second hand" там вже навіть і недоречна
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27.09.2021 21:26 Відповісти
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23.09.2021 13:53 Відповісти
Если мацкальское общество не может изолировать )(уйла

тогда само )(уйло изолируется от общества
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23.09.2021 14:01 Відповісти
И заметте - врятли своим шмурдяком прокололися.
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23.09.2021 14:07 Відповісти
В укрверсії Цензора має писати Дмітрій і Владімір. Не паскудьте гарні українські імена - Дмитро та Володимир.
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23.09.2021 14:23 Відповісти
Шаман Габышев однако силен! Загнал в бункер такого льва плешивого!
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23.09.2021 14:23 Відповісти
Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
Да? И как они будут называться?
«Как просрать Россию за двадцать лет»...

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23.09.2021 14:41 Відповісти
Путин на встрече с учёными-историками:

- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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23.09.2021 14:45 Відповісти
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23.09.2021 14:51 Відповісти
когда эта тварина здохне????!!! Буду пить три дня....
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23.09.2021 15:12 Відповісти
Держим кулачки , Допкин тоже долго был живой
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23.09.2021 15:21 Відповісти
може все ж таки Кернес? )))
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23.09.2021 18:29 Відповісти
Лучшее место изоляции для Пуйла-это мавзолей.

Лежат два Володи.Не рыба не мясо.

Сушёные мощи,торчат из гробов

И к ним вереница,спешит поклониться

Голодных и жалких российских рабов
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23.09.2021 15:22 Відповісти
Пацюк і повинен сидіти в норі.
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23.09.2021 15:25 Відповісти
чтоб оно сдохло, это проклятое вор, убийца, лжец, лицемер и ***** - беспутин антихрист люциферович, возомнившее себя спасителем
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23.09.2021 18:16 Відповісти
Телеграмм "Генерал СВР". "Вчера, 22 сентября, президент России Владимир Путин был прооперирован. Хирургическое вмешательство было плановым, началось в 22:20 по мск и продолжалось около сорока минут. По нашей информации, операция прошла нормально, пациент отошёл от наркоза и чувствует себя удовлетворительно. Оперировали российские хирурги, мы акцентируем на этом внимание, потому что в предыдущих операциях принимали участие и врачи другого государства.
Мы писали о том, что в конце лета состояние здоровья Путина ухудшилось и врачи, которые занимаются лечением президента, после дополнительного обследования назначили оперативное вмешательство и ряд медицинских процедур и манипуляций, ради чего собственно Путин и ушёл на "самоизоляцию". Ещё знаменательны дата и время проведения операции - это осеннее равноденствие. Дата и время были выбраны самим Путиным и согласованы с врачами после того, как президент с Шойгу посетили шаманский обряд в начале сентября.

Мы уже неоднократно писали, что Владимир Путин болен, у него несколько заболеваний и одно из них - онкология - находится в той стадии, когда полное излечение невозможно. Врачи борются за то, чтобы продлить его жизнь и работоспособность. Большой политический транзит власти уже запланирован, и начало его намечено на ближайшее время именно по этой причине."
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23.09.2021 19:51 Відповісти
Чи не мочканули,бува, "друзі" свого сцаря? А "***********. Із кого тоді будемо іздіваться...
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23.09.2021 21:10 Відповісти
Шото спутник-в не очень действует?
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23.09.2021 23:29 Відповісти
 
 