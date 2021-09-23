УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4665 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Життя прекрасне
7 195 10
діти (4421) трансплантація (99)

"Політ нормальний": 13-річний Макс, що став першою дитиною, якій пересадили серце в Україні, підвівся на ноги. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

13-річний Максим, якому кілька днів тому провели операцію з трансплантації серця, сьогодні вперше підвівся на ноги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, знайомтеся! Це Макс. І він - герой. У його грудях уже другу добу б’ється донорське серце. Макс першим серед дітей отримав його в Україні!" - написала вона.

Політ нормальний: 13-річний Макс, що став першою дитиною, якій пересадили серце в Україні, підвівся на ноги 01
Фото: Заславец/Facebook

Заславець зазначила, що сьогодні Максим підвівсі на ноги: "Каже, політ нормальний. Мрія - швидше повернутися додому ... Ой, мало не забула!!! У цього хлопця є ще одне маленьке бажання. Мати багато підписників в Інстаграмі".

"Впевнена, в цьому ми йому точно можемо допомогти. Його профіль: https://instagram.com/iitsmaxx_xx?utm_medium=copy_link

Макс сьогодні вже зробив свій перший пост. І дуже чекає на наші реакції. Лайк і репост", - додала вона.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня 2021 року стало відомо, що в Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині. Перша в країні подібна операція була проведена у Львівській лікарні швидкої допомоги.

Операцію провели разом хірурги з Києва, Львова та Польщі. Вони пересадили від одного донора різним реципієнтам серце, легені, печінку, нирки і рогівку ока.

Серце вперше в Україні було пересаджено дитині 13 років.

Політ нормальний: 13-річний Макс, що став першою дитиною, якій пересадили серце в Україні, підвівся на ноги 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Новость супер, побольше бы таких! Здоровья парню!
показати весь коментар
23.09.2021 14:40
+9
Респект хірургам.
показати весь коментар
23.09.2021 14:11
+6
браво!
показати весь коментар
23.09.2021 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
браво!
показати весь коментар
23.09.2021 14:10 Відповісти
Респект хірургам.
показати весь коментар
23.09.2021 14:11 Відповісти
Новость супер, побольше бы таких! Здоровья парню!
показати весь коментар
23.09.2021 14:40 Відповісти
І таких гарних новин було б більше, якби в Україні сприяли освіті, медицині, науці, виробництву. Якби хоч би для дітей були передбачені кошти на лікування будь-якого кошторису, щоб не прийшлось як зараз ходити людям з простягнутою рукою, з надією не померти, без гарантій. Але брехня, корупція, кримінал, здирництво і несправедливість правлять бал. А теперішня зелена вакханалія взагалі згуртувала людисьок без совісті і честі.
показати весь коментар
23.09.2021 16:21 Відповісти
Таких новин буде багато. Тільки ось зєля прийме закон про донорство без Вашої згоди. І пруха піде.
показати весь коментар
23.09.2021 19:56 Відповісти
Взагалі то я не зовсім про донорство, донорство це тільки частина проблеми.
показати весь коментар
24.09.2021 08:58 Відповісти
i кого розibрали на запчастини?
показати весь коментар
23.09.2021 19:54 Відповісти
Інакше це не назвати. Якось моторошно.
показати весь коментар
23.09.2021 19:57 Відповісти
ну нова рeалiя. скоро bудe звично. мeнi цiкаво таку ж дитину чи молодого кого?
показати весь коментар
23.09.2021 19:59 Відповісти
Прочитайте новину про операцію. Донору більше 50 років.
показати весь коментар
24.09.2021 09:00 Відповісти
 
 