УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4665 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
762 3
смерть (6544) вбивство (2870) Донбас (21704) найманці рф (1970) операція Об'єднаних сил (4149)

За пів року кількість жертв серед мирного населення на Донбасі зросла більш ніж на 50%, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За пів року кількість жертв серед мирного населення на Донбасі зросла більш ніж на 50%, - ООН

В ООН підрахували втрати серед цивільного населення в результаті активних бойових дій на сході України. Так, за останні пів року кількість жертв зросла на 51%.

Про це заявила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЧУ) Матильда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безпекова ситуація на сході України погіршилася, зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій. З 1 лютого по 31 липня 2021 року ВКПЛ (Всеукраїнська комісія з прав людини - ред.) зафіксувала 62 жертви серед цивільного населення - 15 загиблих, і 47 поранених. Це на 51% більше ніж за попередні півроку", - розповіла Богнер.

За її словами, ця тенденція продовжує тривати. Так, у період з 31 липня по 20 вересня внаслідок бойових дій було зафіксовано 16 жертв серед цивільного населення - 2 загиблих, 14 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 230 тис. громадян України, які проживають в ОРДЛО, проголосували на "виборах" у Держдуму РФ, - Денісова

В ООН зазначають, що це найвищий показник від червня 2020 року.

У місії також вказали, що режим припинення вогню 27 липня 2020 року призвів до шестикратного зниження втрат серед цивільного населення, якщо порівнювати з періодом за рік до припинення та за рік після.

"Це означає, що можливо встановити ефективне припинення вогню, яке захищає життя цивільного населення. Закликаємо всі сторони конфлікту цілком здійснити заходи з припинення вогню, і таким чином значно зменшити вплив бойових дій на цивільне населення" - додала Богнер.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Какая разница" під яким прапором. Є клепка ?
показати весь коментар
23.09.2021 14:17 Відповісти
Грош цена такому "перемирью" если количество жертв за последние полгода возросло на 51%!
показати весь коментар
23.09.2021 14:40 Відповісти
Герой постсовкового времени,
Ушибленный полом по темени,
Когда акушерка по-пьянке
Тебя уронила с каталки,

Тебе, мой исконно донецкий,
Уродованный не по-детски,
К тебе мой стишок и внимание -
Пишу от души пожелание:

А стоит ли дальше? Тюряга,
Иная измена иль шняга,
Палёная водка в стакане -
И ты уж, родимый, в нирване.

Ну что ж, не сложилась, так надо
Тревожиться рая иль ада,
И лобик испуганно милый
Уродовать хмурой морщиной?

Родился с башкою занозной,
Умрёшь ты в канаве навозной,
Дружки, если вспомнят, то вмажут
И в Сорокоусте закажут -

И всё! Так не лучше ли сразу,
Пока не нажил ВИЧ-заразу -
Фуяк об бетон головою? -
И хрен, мой родимый, с тобою!
показати весь коментар
23.09.2021 15:08 Відповісти
 
 