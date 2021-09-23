За пів року кількість жертв серед мирного населення на Донбасі зросла більш ніж на 50%, - ООН

В ООН підрахували втрати серед цивільного населення в результаті активних бойових дій на сході України. Так, за останні пів року кількість жертв зросла на 51%.

Про це заявила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЧУ) Матильда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безпекова ситуація на сході України погіршилася, зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій. З 1 лютого по 31 липня 2021 року ВКПЛ (Всеукраїнська комісія з прав людини - ред.) зафіксувала 62 жертви серед цивільного населення - 15 загиблих, і 47 поранених. Це на 51% більше ніж за попередні півроку", - розповіла Богнер.

За її словами, ця тенденція продовжує тривати. Так, у період з 31 липня по 20 вересня внаслідок бойових дій було зафіксовано 16 жертв серед цивільного населення - 2 загиблих, 14 поранених.

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В ООН зазначають, що це найвищий показник від червня 2020 року.

У місії також вказали, що режим припинення вогню 27 липня 2020 року призвів до шестикратного зниження втрат серед цивільного населення, якщо порівнювати з періодом за рік до припинення та за рік після.

"Це означає, що можливо встановити ефективне припинення вогню, яке захищає життя цивільного населення. Закликаємо всі сторони конфлікту цілком здійснити заходи з припинення вогню, і таким чином значно зменшити вплив бойових дій на цивільне населення" - додала Богнер.