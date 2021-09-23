Тимошенко щодо ухвалення закону про олігархів: Сьогодні в Раді відбувається концерт "95 кварталу"

Лідерка фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що "в Україні продовжують знімати кіно - серіал "Слуга народу".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами Тимошенко, це не має нічого спільного з реальним життям людей.

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"Сьогодні в парламенті відбувається концерт "95 кварталу", що не має нічого спільного з парламентаризмом", - наголосила лідерка "Батьківщини".

Вона називає ухвалений закон про деолігархізацію "класичним фейком".

"Тепер, увага, вони хочуть ввести в дію цей закон через пів року. Це взагалі вже посміховисько, тому що за пів року олігархи переоформлять все так, як захочуть, і ні в кого не буде ні ЗМІ, ні власності, нічого", - заявила нардепка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чому опозиція повторно не заблокувала трибуну, щоб не допустити ухвалення закону про деолігархізацію, Тимошенко зазначила: "Це пов'язано з тим, що вони знімають картинку, і будуть показувати це як протидію антиолігархічному закону. Ось це їм потрібно. А в парламенті сьогодні найбільш низькопробне шоу, яке можна побачити".

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Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".