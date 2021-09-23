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Тимошенко щодо ухвалення закону про олігархів: Сьогодні в Раді відбувається концерт "95 кварталу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимошенко щодо ухвалення закону про олігархів: Сьогодні в Раді відбувається концерт

Лідерка фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що "в Україні продовжують знімати кіно - серіал "Слуга народу".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами Тимошенко, це не має нічого спільного з реальним життям людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО

"Сьогодні в парламенті відбувається концерт "95 кварталу", що не має нічого спільного з парламентаризмом", - наголосила лідерка "Батьківщини".

Вона називає ухвалений закон про деолігархізацію "класичним фейком".

"Тепер, увага, вони хочуть ввести в дію цей закон через пів року. Це взагалі вже посміховисько, тому що за пів року олігархи переоформлять все так, як захочуть, і ні в кого не буде ні ЗМІ, ні власності, нічого", - заявила нардепка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чому опозиція повторно не заблокувала трибуну, щоб не допустити ухвалення закону про деолігархізацію, Тимошенко зазначила: "Це пов'язано з тим, що вони знімають картинку, і будуть показувати це як протидію антиолігархічному закону. Ось це їм потрібно. А в парламенті сьогодні найбільш низькопробне шоу, яке можна побачити".

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло"

Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
А чьи же сейчас деньки? Ваши? Зеленых шмарклей?
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23.09.2021 14:24
+17
Как и сто лет назад одни и те же слова обозначают совершенно разные понятия и процессы для правящей еврейской мафии и для украинцев. Сто лет назад мафия где то Бланка заявила " Землю - крестьянам". Оказывается, она имел в виду колхозы и Голодомор. Заявив "Мир- хижинам " мафия где то Бланка имела в виду гражданскую войну с 10 миллионами погибших. Где то Бланк заявил: «Мы твердо стоим на том, что несомненно: право Украины на самостоятельное государство. Мы уважаем это право». Оказывается, он имел в виду уничтожение УНР. Точно так же закон о деолигархизации означает усиление грабежа Украины мафией Коломойского .
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23.09.2021 14:22
+16
Да ладно тебе, она еще норм выглядит, Сулима подтвердит
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23.09.2021 14:27
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Да, пани Йуля, прошли ваши золотые деньки...
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23.09.2021 14:21 Відповісти
А чьи же сейчас деньки? Ваши? Зеленых шмарклей?
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23.09.2021 14:24 Відповісти
Подобного я не утверждал. Речь была лишь о констатации того простого факта, что Тимошенко сдалась, и бывалых высот ей вряд ли достичь.
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23.09.2021 14:25 Відповісти
Да ладно тебе, она еще норм выглядит, Сулима подтвердит
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23.09.2021 14:27 Відповісти
- Люди постановили сегодня не работать. Ты что, стахановец? Закон не уважаешь? Кто научил тебя, босяк, из трояка мастырить писку? Копеечкой надо работать, рукопомойник.(с)
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23.09.2021 14:42 Відповісти
Еще не вечер. Но если сдалась , то это умно. Зачем ей тратить силы на полоумный народ, который избирает себе во власть таких же полоумных. Пусть себе варятся в этом котле много десятилетий, а ей и так хорошо.
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23.09.2021 14:29 Відповісти
Если сдалась, то нечего варнякать. После драки кулаками не машут. А результаты голосования мы и так уже увидели. Тоже мне, "баба Яга против".
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23.09.2021 14:34 Відповісти
так отож, що такиких же, а не ще гірших, тому тЮлька як завжди пролітає
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23.09.2021 17:43 Відповісти
Сдулась т.е.
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23.09.2021 14:26 Відповісти
Ти всі гроші за харкання лайном в Юлю собі хочеш загрести? А не злипнеться у тебе?
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23.09.2021 16:12 Відповісти
Да кому она нужна теперь....
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23.09.2021 17:06 Відповісти
ваньці, він упоротий, хоча інколи зраджує, от нещодавно був помічений знову на зраді тЮльці.
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23.09.2021 17:44 Відповісти
Дебіл же ти...
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23.09.2021 14:40 Відповісти
Как и сто лет назад одни и те же слова обозначают совершенно разные понятия и процессы для правящей еврейской мафии и для украинцев. Сто лет назад мафия где то Бланка заявила " Землю - крестьянам". Оказывается, она имел в виду колхозы и Голодомор. Заявив "Мир- хижинам " мафия где то Бланка имела в виду гражданскую войну с 10 миллионами погибших. Где то Бланк заявил: «Мы твердо стоим на том, что несомненно: право Украины на самостоятельное государство. Мы уважаем это право». Оказывается, он имел в виду уничтожение УНР. Точно так же закон о деолигархизации означает усиление грабежа Украины мафией Коломойского .
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23.09.2021 14:22 Відповісти
Конечно. Этот закон написан в пользу олигархов и никакой ответственности им не прописывает. Этот закон для быдла, чтобы сказать им - вот как мы боремся с олигархами.
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23.09.2021 14:27 Відповісти
Удалили старушку с главной роли, вот она и злится.
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23.09.2021 14:22 Відповісти
Приклад "боротьби" вазеленських з олігархами суркісами. Свіженьке.

." .. сотрудники украинского МИД (офіційна вазеленська влада) пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
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23.09.2021 14:29 Відповісти
Шо, Вітя, пнешся ти в якісь ролі?
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23.09.2021 14:42 Відповісти
Юля постійно у боротьбі з несправедливістю. Як у політиці, в економіці, на суду, в буцегарні. Це ти - заробітчанин в політиці.
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23.09.2021 16:17 Відповісти
бугага, вОна бореться тільки з однією несправедливістю - її не допускають до корита.
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23.09.2021 17:46 Відповісти
Про яке "корито" ти тут белькочеш, продажний? Такий аудит, який пройшла Юля у Янека, не проходив ніхто в Світі, мабуть. Але жодного корупційного інтересу в діях експрем'єрки так і не винайшли. Жодної вкраденої копійчини. Це ти готовий совість з душою продати за недоїдки мародерські. Але не всі, такі як ти
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23.09.2021 18:28 Відповісти
ванья, ти хоч і дурник, але не прикидайся, корито тільки одне "при владі" куди вони всі рвуться, от зараз шмаркляві, ти їм допомагав, колись була тЮлька, її поперли, хоча біди встигла наробити. І аудит не пройшла, в Качанівці валялась, але то не все, просто за інше її не взяли, бо самі там само годуються. і від х..ла відкат отримала.
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23.09.2021 19:49 Відповісти
Ну так клоуны и не знают, что такое парламентаризм, партия, политика, управление, экономика, финансы, вот они и чудят, цирк на дроте уже 2 года. Ждут пока их народ вышвырнет из власти, уже аж сами просят, а народ терпила терпит. Да и толку вышвыривать, все равно 30 лет избирают олигархат и далее будут избирать проходимцев и олигофренов во власть. Особой перспективы нет.
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23.09.2021 14:23 Відповісти
ты лучше скажи Юля за Петю?
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23.09.2021 14:23 Відповісти
да ничего они не ждут, а готовятся на второй срок...а лапшу народ жрет...
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23.09.2021 14:52 Відповісти
честно говоря, 30 лет Юлиного парламентаризма это 30 лет деградации и разворовывния страны, к которым баба Йуля имеет самое прямое отношение.. потому что наши подонки-политики превратили "парламентаризм" в пустозвонство, в пустой звук.. нахер такой парламентаризм!

я выбираю, автократию под контролем НАБУ!
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23.09.2021 14:23 Відповісти
Да уже прямо скажи, что ты выбираешь торт с соевой начинкой. Вернее давно уже выбрал.
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23.09.2021 14:53 Відповісти
дык, я порохобот с весны 2014 года, и я надеюсь, что следующим Президентом будет Порошенко..

а построенный Зеленским авторитаризм поможет построить Президенту Порошенко экономику без олигархов, Армию 21 века, Ракетный щит, РЛС зонтик, сильнейшее ПВО в Европе, мощный флот, минимальную зарплату 1000 евро и минимальную пенсию 15 000 грн..
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23.09.2021 15:01 Відповісти
А что общего с парламентаризмом имеет фракция СН.
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23.09.2021 14:23 Відповісти
через пол-года

Через полгода каналами Прямой и 5-й будет номинально владеть какой ни будь дворник с фабрики Рошен

- запомните это

"Теперь, внимание, они хотят ввести в силу этот закон через полгода. Это вообще уже посмешище, потому что за полгода олигархи переоформят все так, как захотят, и ни у кого не будет ни СМИ, ни собственности, ничего", - заявила нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3290000
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23.09.2021 14:26 Відповісти
Но ведь главное, чтобы каналы Коломойского, Ахметова и Медведчука продолжали ЗЕ и СН пиарить.
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23.09.2021 14:35 Відповісти
Нет,лять,зекрысе отдаст)))
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23.09.2021 14:36 Відповісти
Там агрохимия благодарит такую нужную в редекие моменты бабулю--,,На заседании лидеров фракций был предложен "так называемый план Тимошенко". А теперь,когда протолкнула закон для бени можно и позаламывать ручки в негодовании про,,самое низкопробное шоу, которое можно увидеть"--как всегда гнилой спектакль с паскудной игрой плохой актрисы для своих тупорылых поклонников
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23.09.2021 14:34 Відповісти
Что жулькасосы,не нравится правда? Или у вашей кашелки нет такого в агитках?
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23.09.2021 14:59 Відповісти
Твій хозяїн молодше "бабулі" лише на 5 років, а виглядає старішим на 30. Ти там йому перекажи, щоб меньше закладав за воротник
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23.09.2021 16:23 Відповісти
ванька сулима ты где здесь опять Вану паплюжат кому не лень !
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23.09.2021 14:36 Відповісти
Так как этот пользованый ее облизывает,то так ей и надо. Таких дебилов врагу в поклонники не пожелаешь
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23.09.2021 15:05 Відповісти
во время выступления в оон недонаполеон цитировал *****

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23.09.2021 14:37 Відповісти
Всем, кто не читал сказку Гофмана о крошке цахесе очень это рекомендую. Вот ее краткое содержание:

Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает) - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипач Сбьокка, певица Брагацци), а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара: Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром, и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.

Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
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23.09.2021 14:38 Відповісти
на зоне пусть концерты дают...
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23.09.2021 14:38 Відповісти
Мої спивчуття.Завтра -продолжение банкета у Шустера ожидаем.Вой на болотах?
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23.09.2021 14:39 Відповісти
Баба Жуля, ты тупину уже не нужна! У него есть теперь веселый зеленый клован. Сиди себе тихо и жди повестки на допрос.
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23.09.2021 14:44 Відповісти
до чого Тупин??? Зелений клован робить все, що йому кажуть і все , що йому заюажається.... а ми як ті бовдури приймаємо все, що нам дають((( Може вже час показати, на що здатен український народ?
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23.09.2021 16:51 Відповісти
ОЙЦ, СТАРУХА-КОЛЯСОЧНИЦА И ПОДПЕВАЛА БЕНИ ГОЛОС ПОДАЛА!
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23.09.2021 14:45 Відповісти
Соєвому гонщику на колясках

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23.09.2021 14:59 Відповісти
У меня одного устойчивое ощущение,что поклонники ваны реально полные идиоты?
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23.09.2021 15:08 Відповісти
Нет, вы не одиноки. И это не ощущения, это реальность.
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23.09.2021 15:12 Відповісти
Это всё?

Ежели всё, то сверните это трубочкой и засуньте себе в анус. Можите при этом воспользоваться ваЗЕлином.
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23.09.2021 15:13 Відповісти
Яка тупість. Жах! Тимошенко зробила в 100 разів більше для країни та людей, аніж ви , сидячі на своєму тепленькому дивані.
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23.09.2021 16:56 Відповісти
Христя, не надо лезть туда где ничего не понимаете, или деньжат решили срубить работая юлеботом?
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23.09.2021 17:04 Відповісти
Не сочтите за труд и предоставьте нам список сделанного хорошего для украинцев лично старухой-колясочницей. Из 100 пунктов. Ждемссссс.
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23.09.2021 18:49 Відповісти
Качественнее надо готовится к высерам. Коляску жуле овощ прописал. Где вас таких тупых в рашотролли берут? Из числа учеников якутского скульптора?
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23.09.2021 17:00 Відповісти
а Зеля не Бені? Чи Зеля недоторканий ?

Тимошенко завжди була зацікавлена в кащому житті українців. І йьому є купа доказів. Про віялові ідключення... чи не вона врятувала Україну від енергетичної катастрофи? ну у вас своє бачення....
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23.09.2021 16:54 Відповісти
Особенным доказательством заинтересованности в лучшей жизни является кабальный для украинцев договор подписанный старухой-колясочничей по газу и его цене для Украины.
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23.09.2021 18:51 Відповісти
Она права !!! Получившие 100 млрд. олигархи разрешили своим шавкам проголосовать "закон про олигархов". .. А заплатят за это все те кому этим законом завтра поднимут налоги и сборы.
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23.09.2021 14:47 Відповісти
Если есть голоса, чтобы прижать олигархов,то почему депутаты СН снимают с рассмотрения «антиахметовский" законопроект №5600(повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса)? Логика проста-по первому найден компромисс со всеми ворюгами и их шестерки голосуют.
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23.09.2021 14:55 Відповісти
В законе прописано, что определение "олигарх" - это прерогатива СНБО, который возглавляет - президент Зеленый... Комментировать нужно или и так уже всем понятно !?
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23.09.2021 15:01 Відповісти
Тимошенко просто так проблему роздувати не буде. ЦЕ факт.

А наразі всі новини заполонили ситуацію з обстрілом помічника Зеленського. Ну це для того, щоб ми не переймались іншими законодавчими актами, які розроблені для знищення українського народу(
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23.09.2021 15:48 Відповісти
эх, ВОНу жалко. ей так хотелось бы отыгрывать главную роль на этом концерте, ну на худой конец быть конферансье...а приходится быть всего лишь статистом.
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23.09.2021 14:49 Відповісти
Зато Пець Лексеич показал себя настоящим хероем.
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23.09.2021 14:56 Відповісти
вас мабуть все влаштовує? Все, з того що зараз відбувається? Чи може ви і сам один з тих олігархів, які мають змогу за пів року переписати все на мамусю?)))
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23.09.2021 15:46 Відповісти
я не обязан отвечать, но все же отвечу на все три вопроса: нет.
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23.09.2021 16:04 Відповісти
Шкода, що ми повелись на план політтехнологів і подивились серіал про супер президента. І все б нічого, якби ми просто подивились той серіал. Проблема в тому, що ми перенесли сценарій серіалу на реальне життя. А тепер бідкаємось і не знаємо що з цим всим робити і як жити далі.
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23.09.2021 15:44 Відповісти
Как то не сильно радует это Ваше,,Мы,,. Мы это кто? Я не только не голосовал за этого бездарного плохого клоуна,но максимально пытался убедить окружающих не делать этого. Поэтому не обобщайте и не размазывайте ответственность за избрание этого бениного упыря на меня.
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23.09.2021 16:07 Відповісти
Сколько законов хороших не принимай
Им ноль цена --- они не выполняются
Зашли на приватизированный объект нашли --незаконно приватизирован
Вернули в госсобственность плюс доходы незаконно полученные
Для этого у нас достаточно разных органов /даже больше чем надо /
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23.09.2021 16:31 Відповісти
Щось не зрозуміло, тема про Юлю, а мародерських тролів - раз, два і йок. Або недоплачують, або Хозяїн ботоферми не баче Юлю своєю конкуренткою, або і перше і друге.

Сидимо. Чекаємо. Коли кришку зірве - летимо. Головне, щоб приземлення було не на асфальт "Великого крадівництва". Кому як пощастить
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23.09.2021 16:36 Відповісти
Сегодня в Раде

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23.09.2021 17:11 Відповісти
В усьому цьому серіалі,тішить одне---А ПОРОХ ПОТИХЕНЬКУ НАБИРАЄ,таки вже потроху доходить тупорилим баранам,що вляпались з цим клоуном по самі нікуди!!! А ще не за горами зима,от тоді і буде все ясно хто є хто!! І хочу відразу внести пояснення---Я НЕ ПОРОХОБОТ,але на сьогодні це є найкраща ПРОПОЗИЦІЯ для України----НА СЬОГОДНІ!!!!!
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23.09.2021 19:44 Відповісти
Її критика завжди означає те ж саме.
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23.09.2021 21:38 Відповісти
Юлія Володимирівна права! Розвели в ВР концерт, понаводили своїх кварталівців, а країною їм нІколи займатись!
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24.09.2021 17:36 Відповісти
 
 