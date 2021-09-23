Тимошенко щодо ухвалення закону про олігархів: Сьогодні в Раді відбувається концерт "95 кварталу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідерка фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що "в Україні продовжують знімати кіно - серіал "Слуга народу".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.
За словами Тимошенко, це не має нічого спільного з реальним життям людей.
"Сьогодні в парламенті відбувається концерт "95 кварталу", що не має нічого спільного з парламентаризмом", - наголосила лідерка "Батьківщини".
Вона називає ухвалений закон про деолігархізацію "класичним фейком".
"Тепер, увага, вони хочуть ввести в дію цей закон через пів року. Це взагалі вже посміховисько, тому що за пів року олігархи переоформлять все так, як захочуть, і ні в кого не буде ні ЗМІ, ні власності, нічого", - заявила нардепка.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чому опозиція повторно не заблокувала трибуну, щоб не допустити ухвалення закону про деолігархізацію, Тимошенко зазначила: "Це пов'язано з тим, що вони знімають картинку, і будуть показувати це як протидію антиолігархічному закону. Ось це їм потрібно. А в парламенті сьогодні найбільш низькопробне шоу, яке можна побачити".
Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Будь ласка, зачекайте...
." .. сотрудники украинского МИД (офіційна вазеленська влада) пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.
"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
я выбираю, автократию под контролем НАБУ!
а построенный Зеленским авторитаризм поможет построить Президенту Порошенко экономику без олигархов, Армию 21 века, Ракетный щит, РЛС зонтик, сильнейшее ПВО в Европе, мощный флот, минимальную зарплату 1000 евро и минимальную пенсию 15 000 грн..
Через полгода каналами Прямой и 5-й будет номинально владеть какой ни будь дворник с фабрики Рошен
- запомните это
"Теперь, внимание, они хотят ввести в силу этот закон через полгода. Это вообще уже посмешище, потому что за полгода олигархи переоформят все так, как захотят, и ни у кого не будет ни СМИ, ни собственности, ничего", - заявила нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3290000
Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает) - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипач Сбьокка, певица Брагацци), а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара: Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром, и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.
Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
Ежели всё, то сверните это трубочкой и засуньте себе в анус. Можите при этом воспользоваться ваЗЕлином.
Тимошенко завжди була зацікавлена в кащому житті українців. І йьому є купа доказів. Про віялові ідключення... чи не вона врятувала Україну від енергетичної катастрофи? ну у вас своє бачення....
А наразі всі новини заполонили ситуацію з обстрілом помічника Зеленського. Ну це для того, щоб ми не переймались іншими законодавчими актами, які розроблені для знищення українського народу(
Им ноль цена --- они не выполняются
Зашли на приватизированный объект нашли --незаконно приватизирован
Вернули в госсобственность плюс доходы незаконно полученные
Для этого у нас достаточно разных органов /даже больше чем надо /
Сидимо. Чекаємо. Коли кришку зірве - летимо. Головне, щоб приземлення було не на асфальт "Великого крадівництва". Кому як пощастить