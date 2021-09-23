Ухвалення закону про олігархів може привести до авторитарного політичного режиму, - "Голос"
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Фракція "Голос" виступає проти законопроєкту про олігархів і заявляє, що через його прийняття може початися колосальний тиск на бізнес.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба "Голосу", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні представники всіх опозиційних партій, включно із "Голосом", вимагали відсторонення віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука за намагання зруйнувати права опозиції.
Представники МФО "Справедливість" виступили проти такої заяви й підтримали неконституційні кроки влади. Партія "Голос" засуджує подібні дії, адже вони направлені проти верховенства демократії в Україні й категорично протирічать обіцянкам, які ці депутати, серед інших, декларували своїм виборцям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що команда "Голосу" глибоко стурбована також тим, що в результаті прийняття так званого "антиолігархічного" закону №5599 може початися колосальний тиск на бізнес.
""Голос" уважно стежитиме за діями влади і робитиме все можливе, щоб мінімізувати негативний вплив політичної верхівки, зокрема, на малий та середній бізнес.
Ми дочекаємося рішення Венеційської комісії і вимагатимемо змін до закону на основі пропозицій цієї комісії. Якщо Венеційська комісія повністю розкритикує його, тоді будемо наполягати на скасуванні дії цього закону взагалі", - додали в політсилі.
В "Голосі" щазначили, що в Україні вже досить розвинена інфраструктура антикорупційних органів, які могли б взяти на себе відповідальність приймати рішення, хто олігарх, а хто ні.
"Але, вочевидь, президенту важливо, щоб це була саме РНБО, адже він одноосібно формує склад і керує нею. Це абсолютизує владу президента, що може призвести до авторитарного політичного режиму. Підтримка народними депутатами МФО "Справедливість" категорично протирічить позиції партії "Голос" та є зрадою передвиборчих обіцянок нашим виборцям і кроком до злиття з владою", - підсумували в політсилі.
Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон про олігархів.
Будь ласка, зачекайте...
Продажні тварини 😡
незаконні вирубки лісу, та висадив один мілліард дерев 😀контрабанду, азартні ігри, незаконний видобуток бурштину, поборе і олігархів.🤣
Навіть не сумнівайтесь, що вже з жовтня про олігархів ми вже не почуємо. «Зробимо це разом»
Розумієте, ну не буває, що всі навколо 3,14дараси, а одні зелені - д'Артаньяни!
І так, про національні інтереси України говоритимеш тут, коли державну мову вивчиш!
ДБЛ, блд!!!
Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает) - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипач Сбьокка, певица Брагацци), а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара: Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром, и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.
Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
Зеленский идет по пути Путина и Лукашенко
https://www.youtube.com/watch?v=2GHy0LL45JM
Цей законопроект не націлений на реальну боротьбу з "олігархами", він про право Зеленського називати когось "олігархом". Критерії настільки широкі і розмиті, що це переросте у свавілля.(с)
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает???!!!
Можливо для голосистих та невтаємничених (як і для стрибочих невтаємничених) стане одкровення той простий факт, що демократія та лібералізм - це різні поняття. Більш того, в основі народовладдя лежить така політико-філософська доктрина, як... популізм. А його протилежність - елітизм, - якраз підпирає собою олігархії, аристократії та всілякі "добрі моноарїхії".