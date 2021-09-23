Ухвалення закону про олігархів може привести до авторитарного політичного режиму, - "Голос"

Фракція "Голос" виступає проти законопроєкту про олігархів і заявляє, що через його прийняття може початися колосальний тиск на бізнес.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба "Голосу", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представники всіх опозиційних партій, включно із "Голосом", вимагали відсторонення віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука за намагання зруйнувати права опозиції.

Представники МФО "Справедливість" виступили проти такої заяви й підтримали неконституційні кроки влади. Партія "Голос" засуджує подібні дії, адже вони направлені проти верховенства демократії в Україні й категорично протирічать обіцянкам, які ці депутати, серед інших, декларували своїм виборцям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда "Голосу" глибоко стурбована також тим, що в результаті прийняття так званого "антиолігархічного" закону №5599 може початися колосальний тиск на бізнес.

""Голос" уважно стежитиме за діями влади і робитиме все можливе, щоб мінімізувати негативний вплив політичної верхівки, зокрема, на малий та середній бізнес.

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Ми дочекаємося рішення Венеційської комісії і вимагатимемо змін до закону на основі пропозицій цієї комісії. Якщо Венеційська комісія повністю розкритикує його, тоді будемо наполягати на скасуванні дії цього закону взагалі", - додали в політсилі.

В "Голосі" щазначили, що в Україні вже досить розвинена інфраструктура антикорупційних органів, які могли б взяти на себе відповідальність приймати рішення, хто олігарх, а хто ні.

"Але, вочевидь, президенту важливо, щоб це була саме РНБО, адже він одноосібно формує склад і керує нею. Це абсолютизує владу президента, що може призвести до авторитарного політичного режиму. Підтримка народними депутатами МФО "Справедливість" категорично протирічить позиції партії "Голос" та є зрадою передвиборчих обіцянок нашим виборцям і кроком до злиття з владою", - підсумували в політсилі.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон про олігархів.