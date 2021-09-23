У трьох "слуг народу" не спрацювали картки під час голосування за законопроєкт про олігархів, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У трьох народних депутатів монобільшості під час голосування за законопроєкт про олігархів не спрацювали картки.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Він нагадав, що монобільшість дала 229 голосів за цей закон і додав, що також його підтримали колеги з інших фракцій і груп, що показує "об'єднання конструктивних сил проти олігархів".
Нардеп зазначив, що під час розгляду закону в залі всі бачили, яка фракція активно блокувала трибуну, "заважала працювати головуючому, щось викрикувала" - це фракція "ЄС".
Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати піддані до законопроєкту правки: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Будь ласка, зачекайте...
Где ж вас всех закапывать потом... вместе с карточками и конвертами.
Не зря Коломойский Слуг Наркомана на футбол водил.
Именно поэтому Коломойский Слуг Наркомана инструктировал перед принятием этого закона.
Ты вот сейчас тупым или слепым пытаешься прикинуться?
Вопрос только в том, что статус олигарха он получает по этому закону абсолютно точно также, как и ваш работодатель.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
Может это случайность, по-твоему?
Или у слуг Коломойского просто не было такого нужного закона?
Ну давай расскажи, что Коломойский к ЗЕ и СН не имеет никакого отношения и они с ним неистово борются.
Не!Все мы здоровые люди и видим,что ни шаг #Зеленского то в говно!Здоровый на голову человек уже давно бы понял что это не его и извинясь подал в отставку.Этот придурок,доводит ситуацию в Украине до того,что его как #Каддафи розорвут на куски.Он думаем что #Бога за бороду ухватил.
Бо на вашого Іісусіка Алексійовича покусилися?
- это всё, что нужно знать о роли элитных крипаков чабана Зели, слуге уродов ахметки-пинчука-фирташа и прочих *****-люкс.. понавыбирали по объявлению..