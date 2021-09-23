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Новини Політика України
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ВР (11782) олігарх (688) Корнієнко (649)

У трьох "слуг народу" не спрацювали картки під час голосування за законопроєкт про олігархів, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У трьох

У трьох народних депутатів монобільшості під час голосування за законопроєкт про олігархів не спрацювали картки.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що монобільшість дала 229 голосів за цей закон і додав, що також його підтримали колеги з інших фракцій і груп, що показує "об'єднання конструктивних сил проти олігархів".

Нардеп зазначив, що під час розгляду закону в залі всі бачили, яка фракція активно блокувала трибуну, "заважала працювати головуючому, щось викрикувала" - це фракція "ЄС".

Також читайте: Ухвалення закону про олігархів може привести до авторитарного політичного режиму, - "Голос"

Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати піддані до законопроєкту правки: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Цуко!!!

Где ж вас всех закапывать потом... вместе с карточками и конвертами.
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23.09.2021 14:37
+3
Ну шо ж...

Не зря Коломойский Слуг Наркомана на футбол водил.
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23.09.2021 14:38
+2
считают все до последнего. ни один не сбежит, всех зеленых ссучили
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23.09.2021 14:37
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Цуко!!!

Где ж вас всех закапывать потом... вместе с карточками и конвертами.
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23.09.2021 14:37 Відповісти
считают все до последнего. ни один не сбежит, всех зеленых ссучили
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23.09.2021 14:37 Відповісти
в отсутствие нашего президента творят, что хотят...вчера расстреляли машину приближенного к президенту шефира, закон об антисемитизме протянули без выводов, сегодня за олигархов решили тоже без выводов...
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23.09.2021 14:41 Відповісти
Ну шо ж...

Не зря Коломойский Слуг Наркомана на футбол водил.
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23.09.2021 14:38 Відповісти
Так Коломойский под этот закон точно также попадает, как и ваша Мессия.
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23.09.2021 14:45 Відповісти
ти хто тепер - пінкучовий (як Рудик+Железняк), чи зесраньський (як Юрчишин+Устінова)???
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23.09.2021 14:52 Відповісти
Я був і є своїм власним. Ви мене до своєї братії штатних пропагандонів на зарплатні не прив'язуйтє - у мене геть інша, набагато більш достойна робота.
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23.09.2021 14:59 Відповісти
Ага. Конечно подпадает.

Именно поэтому Коломойский Слуг Наркомана инструктировал перед принятием этого закона.
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23.09.2021 14:55 Відповісти
Для инструктирования есть гораздо более подходящие места, чем футбольный стадион.
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23.09.2021 15:00 Відповісти
Так Коломой и прямо ОПЗЕ заглядывать не стесняется.

Ты вот сейчас тупым или слепым пытаешься прикинуться?
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23.09.2021 15:02 Відповісти
Коломой вообще не из стеснительных и не стесняется делать ничего, чтобы добиться своего.

Вопрос только в том, что статус олигарха он получает по этому закону абсолютно точно также, как и ваш работодатель.
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23.09.2021 15:04 Відповісти
Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.

Может это случайность, по-твоему?

Или у слуг Коломойского просто не было такого нужного закона?

Ну давай расскажи, что Коломойский к ЗЕ и СН не имеет никакого отношения и они с ним неистово борются.
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23.09.2021 15:04 Відповісти
Там и Ахметову простили - не только Коломою. И я нигде не называл Зелю борцуном с олигархами - это глупо - с него такой же борцун, как и с Порошка. Я писал, что данный законопроект статус олигарха дает и Коломою, и Порошку - а по Порошку это бьет сильнее по одной единственной причине - в отличие от других олигархов, у олигарха Порошенко большие политические амбиции.
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23.09.2021 15:12 Відповісти
У остальных мозги.
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23.09.2021 14:42 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


Не!Все мы здоровые люди и видим,что ни шаг #Зеленского то в говно!Здоровый на голову человек уже давно бы понял что это не его и извинясь подал в отставку.Этот придурок,доводит ситуацию в Украине до того,что его как #Каддафи розорвут на куски.Он думаем что #Бога за бороду ухватил.
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23.09.2021 14:42 Відповісти
не заплатили
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23.09.2021 14:45 Відповісти
цікаво, в кого карточки "не спрацювали"?
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23.09.2021 14:46 Відповісти
за определенную сумму не сработали))))
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23.09.2021 14:51 Відповісти
слуги д"явола погано закінчать, то вже ясно як Божий день!!!!!!!!!
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23.09.2021 14:51 Відповісти
Вже диявола?

Бо на вашого Іісусіка Алексійовича покусилися?
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23.09.2021 15:01 Відповісти
А ти хто, шістка зєлєпукінахуїна????? НАХ..... пішов!!!! Тратити на тебе час!!!!!!!
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23.09.2021 16:42 Відповісти
Та ні, на відміну від тебе, бидла і сектанта, я свідома адекватна людина, яка не створює собі кумирів
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23.09.2021 19:46 Відповісти
Теперь не заплатят?
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23.09.2021 15:29 Відповісти
баранов в стойло, холодильник в дом

- это всё, что нужно знать о роли элитных крипаков чабана Зели, слуге уродов ахметки-пинчука-фирташа и прочих *****-люкс.. понавыбирали по объявлению..
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23.09.2021 16:00 Відповісти
Банковские, на которые благодарности капают?
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23.09.2021 16:01 Відповісти
 
 