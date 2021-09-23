Мендель підозрює, що в ОП її "слухало" НАБУ: У Бюро заявили, що це "здогади, а не факти"

Експрессекретарка президента Юлія Мендель припустила, що її кабінет в Офісі Президента нібито могли прослуховувати в Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Мендель, заходячи в кабінети чиновників на Банковій, можна було побачити табличку "За вами стежить НАБУ". У кабінеті Мендель такої таблички не було, але вона вважає, що її нібито могли прослуховувати.

"Я думаю, що так, бо я часто чула, що говорила, а потім доходило до членів команди. А я ніде це не говорила, крім кабінету", – пояснила вона.

Вона також розповіла, що у 2019 році НАБУ взяло на хабарі працівницю Офісу Президента, яка зі спільницею "повинна була одержати 300 000 доларів". "Ми про це дізналися мало не останніми. Значить, НАБУ стежить", – сказала Мендель.

НАБУ в коментарі LIGA.net повідомило, що ідея про прослуховування кабінету – це тільки її "здогади". "Дуже мало конкретної інформації. Це її здогадки, а не факти. Якщо вони є, то може нам повідомити. А поки це просто припущення".

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