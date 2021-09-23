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Новини Політика України
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НАБУ (3421) прослуховування (192) Офіс Президента (1752) Мендель (227)

Мендель підозрює, що в ОП її "слухало" НАБУ: У Бюро заявили, що це "здогади, а не факти"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мендель підозрює, що в ОП її

Експрессекретарка президента Юлія Мендель припустила, що її кабінет в Офісі Президента нібито могли прослуховувати в Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Мендель, заходячи в кабінети чиновників на Банковій, можна було побачити табличку "За вами стежить НАБУ". У кабінеті Мендель такої таблички не було, але вона вважає, що її нібито могли прослуховувати.

"Я думаю, що так, бо я часто чула, що говорила, а потім доходило до членів команди. А я ніде це не говорила, крім кабінету", – пояснила вона.

Вона також розповіла, що у 2019 році НАБУ взяло на хабарі працівницю Офісу Президента, яка зі спільницею "повинна була одержати 300 000 доларів". "Ми про це дізналися мало не останніми. Значить, НАБУ стежить", – сказала Мендель.

НАБУ в коментарі LIGA.net повідомило, що ідея про прослуховування кабінету – це тільки її "здогади". "Дуже мало конкретної інформації. Це її здогадки, а не факти. Якщо вони є, то може нам повідомити. А поки це просто припущення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель стане коментаторкою на каналі Ахметова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
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23.09.2021 14:44
+6
Юле хочется "славы" Моники Левински? Надеется, что у НАБУ есть съемки ее и Зели.
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23.09.2021 14:45
+6
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23.09.2021 15:11
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и не тільки слухало, але й спокушало
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23.09.2021 14:43 Відповісти
- У Вас интуиция, а у нас «задница горит».(с)
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23.09.2021 14:43 Відповісти
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23.09.2021 15:11 Відповісти
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23.09.2021 14:44 Відповісти
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23.09.2021 14:54 Відповісти
цe вжe старe. є новe у цьому планi: фiльм Золушка. там замiсть хрeщeноi фei хрeщeний фєй.
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23.09.2021 19:49 Відповісти
слушать, как Мендель звонко попукивает, после совещания у Богдана, это знаете ли.. ни одна спецслужба не выдержит..
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23.09.2021 14:45 Відповісти
тоже мне фигура . слишком много чести . там не прослушка была а видеосъемка . хоум-видео для взрослых писали . кому и сколько раз отсо...
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23.09.2021 14:45 Відповісти
там все следят друг за другом и слушают, но кто же признается

такие законы в банке с пауками
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23.09.2021 14:45 Відповісти
Юле хочется "славы" Моники Левински? Надеется, что у НАБУ есть съемки ее и Зели.
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23.09.2021 14:45 Відповісти
Мендель подозревает, что в ОП ее "слушало" НАБУ .-Нашёлся же смельчак, не побоявшийся юриста Коломойского Баканова./ Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
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23.09.2021 14:47 Відповісти
По словам Мендель, заходя в кабинеты чиновников на Банковой, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". В кабинете Мендель такой таблички не было, но она считает, что ее якобы могли прослушивать.

Это что за откровение такое?
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23.09.2021 14:48 Відповісти
То їх внутрішньочерепні таргани таке нашептали, не інакше.
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23.09.2021 15:27 Відповісти
у ********* затряслись поджилки... страшно стало... знает, чье сало незаконно грызла.
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23.09.2021 14:48 Відповісти
И шо они на минуточку шото умное услышали?

Я таки сомневаюсь.
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23.09.2021 14:51 Відповісти
Юля, за тобой следили орнитологи. Еще какая тема для дисера: "Курица-пресс-секретарь как показатель аномального поведения безмозглых по своей природе животных".
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23.09.2021 14:52 Відповісти
В такому випадку вона відбулася б тільки легким переляком.

Особисто я схильний думати, що усе багато гірше: без рептілоїдів там ніяк не обійшлося.

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23.09.2021 15:26 Відповісти
Ну так курицы и есть потомки птеродактилей)))
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23.09.2021 15:31 Відповісти
По-любому.
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23.09.2021 15:33 Відповісти
И чем она подозревает?
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23.09.2021 14:53 Відповісти
те, кто слушал мандель, проходят принудительную реабилитацию в психдиспансере. надежда на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но мизерная.
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23.09.2021 14:54 Відповісти
Схоже, той збій триває вже давно.

Дуже давно...

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23.09.2021 15:21 Відповісти
Всех слушают. За все, вы, мрази, ответите!
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23.09.2021 15:10 Відповісти
И чо, кровь там ни у кого из прослушивающих из ушей не шла ? )))
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23.09.2021 15:10 Відповісти
Ніт спокою дурнуватій!
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23.09.2021 15:20 Відповісти
Для чего прослушивать?

Добавить аудиозаписи в историю болезни?
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23.09.2021 17:09 Відповісти
І правильно робили!
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23.09.2021 17:12 Відповісти
оспади... как скучно мендельша теперь живет ))) скучает за интригами и интрижками... и никому то теперя ее жиздь не интересна..и никому теперя не похвастаться своей долюшкой и фотками... и на фиг впали ее теперешние бредни и подозрения... кыш-кыш не квохчи...
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23.09.2021 17:25 Відповісти
слухають щeй як!!! i вдома слухають
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23.09.2021 19:52 Відповісти
 
 