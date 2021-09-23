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Бабин Яр (157) історія (1047) пам'ять (1124) Голокост (136) школа (1833)

29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у школах відбудеться Національний урок пам'яті

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29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у школах відбудеться Національний урок пам'яті

29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру одночасно в 15 тисячах шкіл України відбудеться Національний урок пам’яті. Його проведе Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з Міністерством освіти і науки України. Урок покликаний виробити негативне ставлення до фактів дискримінації, зневаги до людської гідності, зазіхань на право на життя.

Урок для учнів 5–11 класів проходитиме на базі онлайн-платформи "Червона точка пам’яті", розробленої Меморіальним центром. Усі матеріали підготовлені з урахуванням віку й емоційної зрілості школярів. Стрим уроку також буде здійснюватися на сайті Міністерства освіти і науки та в соціальних мережах Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

"За результатами досліджень майже половина українців не знає, де знаходиться Бабин Яр. Саме тому основним завданням освітнього напряму Меморіального центру є просвіта та створення нових моделей викладання історії Голокосту, – наголосила директорка освітніх проєктів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Мазарчук. – Ми вдячні Міністерству освіти за підтримку наших проєктів і спільну роботу над Національним уроком пам’яті. Ми прагнемо змінити підхід до вивчення історії та зробити процес цікавим для школярів. Цей урок буде першим в історії, який відродить пам’ять про Голокост. Завдяки авторській методиці з використанням інформаційних технологій та елементів дослідницької практики учні зможуть краще зрозуміти події з підручника та зробити свій внесок у відновлення правди".

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29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у школах відбудеться Національний урок памяті 01

Онлайн-платформа "Червона точка пам’яті", на базі якої відбудеться урок, присвячена вивченню історії Другої світової війни й Голокосту та створена як помічник учителям історії. Платформа пропонує нову методику викладання шкільного предмета, інтерактивну та цікаву для учнів.

У режимі реального часу вчителі та школярі вже зараз документують локальну й регіональну історію Другої світової війни та Голокосту, а саме записують спогади очевидців, оцифровують музейні експонати й артефакти з домашніх архівів, шукають інформацію про місцеві пам’ятники жертвам Голокосту. Усі записані свідчення й оцифровані пам’ятки додаються на платформу та стають червоними точками на карті, які складаються в спільну єдину історію. Головна мета проєкту – сформувати таке суспільство, у якому неможливе повторення трагедії, подібної до Голокосту.

Раніше Міністерство освіти і науки України схвалило платформу "Червона точка пам’яті" та методичні матеріали для роботи з освітніми проєктами на ній.

Нагадаємо: у серпні Міністерство освіти і науки України та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали меморандум про партнерство. Сторони домовилися про співпрацю у сфері освіти та науки. Одним із перших спільних кроків був запланований Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру для учнів українських шкіл. Також передбачена низка інших просвітницьких заходів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Интересно, а уроки памяти о Голодоморе проходят в украинских школах?
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23.09.2021 14:47
+7
Когда в государстве Украина выберут президента ,который будет этническим украинцем, тогда и о Голодоморе будут проходить уроки памяти. Украинцы не ленитесь управлять своим государством!
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23.09.2021 15:26
+3
и зачем этот пафос с тем уроком?? урок про Голодомор тоже проходит в школах?
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23.09.2021 14:51
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Интересно, а уроки памяти о Голодоморе проходят в украинских школах?
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23.09.2021 14:47 Відповісти
В израильских точно нет.
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23.09.2021 14:50 Відповісти
Когда в государстве Украина выберут президента ,который будет этническим украинцем, тогда и о Голодоморе будут проходить уроки памяти. Украинцы не ленитесь управлять своим государством!
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23.09.2021 15:26 Відповісти
Янукович был таковым - и что? Чепуху говорите. Порок Зе не в том, что он еврей, а в том, что он неуч, дилетант, глуп, труслив и мстителен.
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29.09.2021 12:36 Відповісти
Янукович этнический украинец?
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29.09.2021 15:28 Відповісти
Думаю, да. У вас другие сведения? А Кравчук и Кучма - всё сделали замечательно? Где Черноморский флот? Откуда олигархи? Кто голосовал за Зе - не этнические украинцы?
Боитесь признаться!
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01.10.2021 17:05 Відповісти
Я о другом...Когда в государстве Украина выберут президента ,который будет этническим украинцем, думайте ширше
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02.10.2021 12:52 Відповісти
Пожалуйста, говорите конкретно. Я привёл вам факты.
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03.10.2021 12:17 Відповісти
???
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23.09.2021 14:48 Відповісти
Виноват, а у нас шо, все украинские школы уже в хедер переименовали?
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23.09.2021 14:49 Відповісти
и зачем этот пафос с тем уроком?? урок про Голодомор тоже проходит в школах?
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23.09.2021 14:51 Відповісти
Так проходит .... діти роблять квіти пам'яті, запалюють свічки.... в 4 класі в "Я досліджую світ" є цілий параграф по закон п'яти колосків
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23.09.2021 15:00 Відповісти
Кабы, не отрицая факт, цифры явно завышены, а книга якобы очевидца Кузнецова написана на Лубянке людьми не знающими Киев.

По свидетельству Андропова, Кузнецов был агентом КГБ.

Можете взглянуть в вики, прежде, чем вопить, что это неправда.
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23.09.2021 14:55 Відповісти
Бабин Яр це не лише євреї....

У 1941-1943 у Бабиному Яру розстріляно 621 члена ОУН, серед них і відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.
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23.09.2021 14:55 Відповісти
в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. -Правильно./Но. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Израиль не признАет Голодомор геноцидом..-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман .В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов.
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23.09.2021 14:58 Відповісти
украинцы не евреи....увы. в Израиле, я думаю, хорошо знают о Голодоморе, но зачем им чужое горе...(надеюсь, я этим не оскорбляю евреев согласно закона №5109)
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23.09.2021 15:04 Відповісти
в Израиле, я думаю, хорошо знают о Голодоморе.-Будет очень правильно, если свою догадку вы подкрепите фактами. Возможно, за четыре года ситуация изменилась кардинально./ В Израиле практически ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов. Поэтому прежде чем даже ставить вопрос о признании Голодомора геноцидом, необходимо, чтобы информацию об этом получили не только израильские парламентарии, но и общественность.-Сложности, непонимание и перспективы: аудит украино-израильских отношений. 25 мая 2017
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23.09.2021 15:22 Відповісти
у чомусь алоїсович був таки правий...
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23.09.2021 15:17 Відповісти
во всем
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23.09.2021 19:44 Відповісти
у нього був шанс отримати союзників, надавши хоча б автономії українцям та білорусам. тоді, можливо, вже ні про яку кацапську імперію(срср, рф) ми би років з 80 не чули.
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24.09.2021 01:41 Відповісти
учите детей сразу ивриту и идишу. им будет проще потом.
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23.09.2021 15:29 Відповісти
москалям 9 травня святкуєм, євреям 29 вересня. Коли вони голодомор вшанують . наших людей врази більше умертвили.
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23.09.2021 16:52 Відповісти
никакого холокоста не было и украинцев погибло во время второй мировой гораздо больше чем жыдов.
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23.09.2021 19:43 Відповісти
Ни советская Украина, ни независимая Украина за 80 лет не создала на месте Бабьего Яра никакого Мемориала безвинно погибшим.
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
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29.09.2021 12:33 Відповісти
 
 