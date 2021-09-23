"Слуга народу" може виключити з фракції нардепку Буймістер, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, - Арахамія
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Фракція "СН" має ухвалити рішення щодо подальшого перебування в її складі нардепки Людмили Буймістер, яка проголосувала проти законопроєкту про деолігархізацію.
Про це сьогодні журналістам у Раді заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"До мене підходять багато наших депутатів і кажуть - за таку червону позицію потрібно виключати пані Буймістер. Я знаю, що вона не проти цього, ми будемо вирішувати: чи будемо її мучити, якщо залишимо у фракції (або виключимо - Ред.)", - підкреслив він.
Він нагадав, що Буймістер не проти того, щоб її виключили.
"Особисто я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни потрібно її виключати, але це вирішуватимуть 70% нашої фракції", - додав Арахамія.
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