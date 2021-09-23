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Новини Політика України
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ВР (11782) олігарх (688) Арахамія (1004) Слуга народу (2545) Буймістер (65)

"Слуга народу" може виключити з фракції нардепку Буймістер, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "СН" має ухвалити рішення щодо подальшого перебування в її складі нардепки Людмили Буймістер, яка проголосувала проти законопроєкту про деолігархізацію.

Про це сьогодні журналістам у Раді заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"До мене підходять багато наших депутатів і кажуть - за таку червону позицію потрібно виключати пані Буймістер. Я знаю, що вона не проти цього, ми будемо вирішувати: чи будемо її мучити, якщо залишимо у фракції (або виключимо - Ред.)", - підкреслив він.

Він нагадав, що Буймістер не проти того, щоб її виключили.

"Особисто я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни потрібно її виключати, але це вирішуватимуть 70% нашої фракції", - додав Арахамія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
То есть, насильники, наркоманы и воры в этой банде - норм, и вопрос об исключении даже не стоит, а тут главный павиан возбудился?
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23.09.2021 14:57
+8
Єдина людина, а не хламідія чи скотина, яка пішла проти моносброду!!!
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23.09.2021 14:59
+7
что, не танцует румбу? Расстрелять!
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23.09.2021 14:54
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може вона впопихах кнопки сплутала
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23.09.2021 14:54 Відповісти
ні, це її "принципова позиція" в розрізі вимого рижої мразі. Подивись хоча би пропаганду на рижемразівських аналах, зокрема на уркаїна24.
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23.09.2021 14:57 Відповісти
ей давно самой надо было выйти из этой так называемой партии.....бо прытомна
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23.09.2021 14:54 Відповісти
. Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!(с)
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23.09.2021 15:03 Відповісти
что, не танцует румбу? Расстрелять!
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23.09.2021 14:54 Відповісти
То есть, насильники, наркоманы и воры в этой банде - норм, и вопрос об исключении даже не стоит, а тут главный павиан возбудился?
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23.09.2021 14:57 Відповісти
не сосной оказалась или не заплатили
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23.09.2021 14:59 Відповісти
Може, і заплатили.... але платила рижа мразь.
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23.09.2021 15:00 Відповісти
Єдина людина, а не хламідія чи скотина, яка пішла проти моносброду!!!
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23.09.2021 14:59 Відповісти
До речі, проти цього "закону" ще й декілька нардепів СН, як просто не зайшли до залу.
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23.09.2021 14:59 Відповісти
их в кулуарах свои наручниками к батареям пристегнули.
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23.09.2021 15:05 Відповісти
Оказалась единственной у кого всё в порядке в голове.
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23.09.2021 15:00 Відповісти
Какая интересная "демократия" при ЗЕ наступила.
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23.09.2021 15:00 Відповісти
Зелені будуть в Україні кацапію. Наступним "законом" буде заборона критики чиновників.
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23.09.2021 15:02 Відповісти
среди толпы дебилов нашлась одна умная. дебилы этого не потерпят.
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23.09.2021 15:04 Відповісти
Что это за совок где было принято голосовать только единогласно, каждый имеет право на свое мнение.
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23.09.2021 15:07 Відповісти
;Партбілєт на стол!;
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23.09.2021 15:09 Відповісти
в неї партбілет опоблоку
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23.09.2021 16:48 Відповісти
Будущий троян в какой-нибудь оппозиционной партии. Так всегда делается: на важных голосования, принятиях решений находится пара-тройка человек против. Их потом используют для засылки в тыл врага, поскольку они пользуются у них доверием, и якобы свои. Ну а затем понемногу они вносят разброд и шатание в стан врага. И враг бежит, бежит, бежит
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23.09.2021 15:23 Відповісти
Навіщо тоді взагалі голосування, якщо всі мають бути як один?
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23.09.2021 15:23 Відповісти
Партия вождя,отрицает любое инакомыслие и компромиссы.Она шо дралась,або бухая за рулём попалась?!А може якось сдала нац.интересы?Тоюто исключать за позицию без обоснованных причин,могут только в монополистких и вождистких авторитарных партиях.Ара Хам Ли китайский агент,ученик мастера Си подтвердит
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23.09.2021 16:23 Відповісти
Фотка с трассы?
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23.09.2021 16:39 Відповісти
единственный разум на всю - безголовую партию....
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23.09.2021 16:46 Відповісти
Противно смотреть на Васю в стае зе-бобиков(эх Вася,ты снеслася..)
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23.09.2021 17:46 Відповісти
 
 