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Легені уражені на 80%: у Львові лікарі рятують 5-річну дівчинку з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Легені уражені на 80%: у Львові лікарі рятують 5-річну дівчинку з COVID-19

У львівському Охматдиті від коронавірусу рятують п'ятирічну жительку регіону, вірус вразив 80% легень дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Зараз вона під апаратом штучної вентиляції легенів

"У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%", - говориться в повідомленні пресслужби Охматдиту.

У той же час спочатку у дитини були симптоми звичайного захворювання - нежить, кашель. Але потім стан стрімко погіршився, з району його госпіталізували в обласний Охматдит.

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Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя дівчинки.

Всього в установі перебуває 13 дітей з коронавірусом.

Фахівці закликають батьків, які фіксують у своїх дітей ознаки ГРВІ, грипу, коронавірусу, звернутися до лікаря. Лише фахівець може визначити причину захворювання та призначити адекватне та ефективне лікування. Водночас зволікання та самолікування можуть призвести до незворотніх наслідків.

І хоча вважається, що діти не перебувають у групі ризику та легше переносять коронавірус, але у кожного хвороба протікає індивідуально.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
в міжміських автобусах в масках 1-2 чол. всім насрати. легко можна ту заразу завезти до хати, самому пробздітися а хто слабший, той і попаде. у Львові теж в танспорті сидять тіла без масок, магазини пофіг, питаю в продавця каже а шо я зроблю. шо вона собі підхопить мені до лампочки але воно ж обгаджує інших людей (
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23.09.2021 15:44
+2
Нет денег на частную клинику? В обычной поликлинике делают бесплатный тест на ковид, делают бесплатный снимок легких, прием врача семейного и дежурного тоже бесплатен. Десяток километров до поликлиники это проблема? Тогда если не дай Бог заболеете, ложитесь помирать и надейтесь на чудо, зачем напрягаться и куда то ехать , верно? А потом говорят во всем виновато государство и врачи.
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23.09.2021 15:39
+2
Сейчас поднимется волна-истерика "пипеточников" что нужно и детей вакцинировать еще в утробе матери..
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23.09.2021 15:56
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Сча антиваксеры начнут выть, что это "обычное ОРЗ"...
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23.09.2021 15:18 Відповісти
общеизвестные и неоспоримые факты:
- полностью безопасных вакцин не существует;
- любая вакцина ослабляет организм, т.к. он все ресурсы направляет на борьбу с внедренным вирусом/инфекцией. И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите. Впрочем, индивидуальные особенности людей все равно остаются.
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23.09.2021 16:05 Відповісти
Точна-точна гарантирует?
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23.09.2021 16:11 Відповісти
"И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите."
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23.09.2021 17:22 Відповісти
хм.. может по этому и забиты больницы тяжело-больными после вакцинации!?
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23.09.2021 17:30 Відповісти
То есть ты в упор не видишь, что в двух предложениях ты сделал взаимоисключающие утверждения?
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23.09.2021 17:48 Відповісти
ой блин.. тупенький ты наш.. я сказал просто - Что такое вакцина и для чего, и тут же добавил - что выходит что вакцины не работают раз больницы забиты пипеточниками..
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23.09.2021 17:56 Відповісти
Ты написал это: "И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите."
И здесь два взаимоисключающие утверждения.
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23.09.2021 18:08 Відповісти
Який лікар ?!! В селах навіть медпункту нема !!! В райлікарню треба їхати десятки кілометрів ,як той лікар оприділить , що за хвороба ,по запаху ?!!!
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23.09.2021 15:19 Відповісти
"як той лікар оприділить" - Так определили ж! В чем претензия?
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23.09.2021 15:21 Відповісти
Нет денег на частную клинику? В обычной поликлинике делают бесплатный тест на ковид, делают бесплатный снимок легких, прием врача семейного и дежурного тоже бесплатен. Десяток километров до поликлиники это проблема? Тогда если не дай Бог заболеете, ложитесь помирать и надейтесь на чудо, зачем напрягаться и куда то ехать , верно? А потом говорят во всем виновато государство и врачи.
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23.09.2021 15:39 Відповісти
,,,нихрена вам не сделают..
Это зависит от случая...будет у вас доктор от бога,выживете...не будет..как повезет
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23.09.2021 16:34 Відповісти
в міжміських автобусах в масках 1-2 чол. всім насрати. легко можна ту заразу завезти до хати, самому пробздітися а хто слабший, той і попаде. у Львові теж в танспорті сидять тіла без масок, магазини пофіг, питаю в продавця каже а шо я зроблю. шо вона собі підхопить мені до лампочки але воно ж обгаджує інших людей (
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23.09.2021 15:44 Відповісти
Сейчас поднимется волна-истерика "пипеточников" что нужно и детей вакцинировать еще в утробе матери..
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23.09.2021 15:56 Відповісти
Я вот про то же.
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23.09.2021 16:09 Відповісти
Такое мог предложить, только идиот, не знающий, что антитела матери передаются через плаценту. И такой идиот нашелся почему-то именно среди антиваксеров...
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23.09.2021 16:38 Відповісти
людям по.... на пландемию у кого голова есть не надевают тряпочку и не делают овценацию
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23.09.2021 16:48 Відповісти
Нет пипеочник , я с потолка эту инфу не взял и это немного образно !!! Твои вакцино-фаны кста с фармо-мафии двигают идею вакцинировать беременных !!! хотя у матери с ребенком такой иммунитет что мама не горюй и об этом знают ВСЕ врачи - им вакцина не нужна !!!
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23.09.2021 17:34 Відповісти
Почитай, как не горюют мамы, которые наслушались антиваксеров и антимасочников
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день
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23.09.2021 17:40 Відповісти
в этой теме еще ничего не ясно и не нужно разгонять !!! врачи сказали что НАВЕРНОЕ корона...
В таком возрасте 21 день иммунитет ребенка такой что пздц - он поборит любой штамм короны за минуту!!! если правда у ребенка не было наследственных болезней и он просто слаб и недоношенный.
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23.09.2021 17:52 Відповісти
Соболезнование маме ребенка , но где консилиум врачей который ставил причину смерти !? а да , я забыл что сейчас ставят всем ковид чтобы побольше привить таких балванов !!! все пока вакцино-наркоман!!!
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23.09.2021 18:15 Відповісти
Какой нахрен консилиум при подтвержденном диагнозе ковид-19?
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23.09.2021 18:25 Відповісти
Подтвержден кем !? семейным или лечащим врачем !? Смерть младенца - это не рядовой случай дятел !!!
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23.09.2021 18:28 Відповісти
В статье сказано, что диагноз подтвержден. Скорее всего, лабораторными тестами, но в статье не уточнено. Так что твои домыслы мимо кассы.
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23.09.2021 18:39 Відповісти
так нах ты мне тут сыпешь пурну !?
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23.09.2021 19:30 Відповісти
нах тебе я могу разве что соли насыпать.
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23.09.2021 21:22 Відповісти
Ребенок рождается с нулевым иммунитетом
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23.09.2021 19:40 Відповісти
пусть будет так... обьяснять не буду..
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24.09.2021 00:06 Відповісти
нeмає в Украiнi рeгiонiв у цьому розумннi. знов цeнзор кацапа на роbоту узяв?
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23.09.2021 19:44 Відповісти
 
 