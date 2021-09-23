Легені уражені на 80%: у Львові лікарі рятують 5-річну дівчинку з COVID-19

У львівському Охматдиті від коронавірусу рятують п'ятирічну жительку регіону, вірус вразив 80% легень дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Зараз вона під апаратом штучної вентиляції легенів

"У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%", - говориться в повідомленні пресслужби Охматдиту.

У той же час спочатку у дитини були симптоми звичайного захворювання - нежить, кашель. Але потім стан стрімко погіршився, з району його госпіталізували в обласний Охматдит.

Читайте також: "Політ нормальний": 13-річний Макс, що став першою дитиною, якій пересадили серце в Україні, підвівся на ноги. ФОТО

Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя дівчинки.

Всього в установі перебуває 13 дітей з коронавірусом.

Фахівці закликають батьків, які фіксують у своїх дітей ознаки ГРВІ, грипу, коронавірусу, звернутися до лікаря. Лише фахівець може визначити причину захворювання та призначити адекватне та ефективне лікування. Водночас зволікання та самолікування можуть призвести до незворотніх наслідків.

І хоча вважається, що діти не перебувають у групі ризику та легше переносять коронавірус, але у кожного хвороба протікає індивідуально.