Легені уражені на 80%: у Львові лікарі рятують 5-річну дівчинку з COVID-19
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У львівському Охматдиті від коронавірусу рятують п'ятирічну жительку регіону, вірус вразив 80% легень дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Зараз вона під апаратом штучної вентиляції легенів
"У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%", - говориться в повідомленні пресслужби Охматдиту.
У той же час спочатку у дитини були симптоми звичайного захворювання - нежить, кашель. Але потім стан стрімко погіршився, з району його госпіталізували в обласний Охматдит.
Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя дівчинки.
Всього в установі перебуває 13 дітей з коронавірусом.
Фахівці закликають батьків, які фіксують у своїх дітей ознаки ГРВІ, грипу, коронавірусу, звернутися до лікаря. Лише фахівець може визначити причину захворювання та призначити адекватне та ефективне лікування. Водночас зволікання та самолікування можуть призвести до незворотніх наслідків.
І хоча вважається, що діти не перебувають у групі ризику та легше переносять коронавірус, але у кожного хвороба протікає індивідуально.
Будь ласка, зачекайте...
- полностью безопасных вакцин не существует;
- любая вакцина ослабляет организм, т.к. он все ресурсы направляет на борьбу с внедренным вирусом/инфекцией. И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите. Впрочем, индивидуальные особенности людей все равно остаются.
И здесь два взаимоисключающие утверждения.
Это зависит от случая...будет у вас доктор от бога,выживете...не будет..как повезет
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В таком возрасте 21 день иммунитет ребенка такой что пздц - он поборит любой штамм короны за минуту!!! если правда у ребенка не было наследственных болезней и он просто слаб и недоношенный.
У малюка і її матері був підтверджений COVID-19. Дитину поклали в лікарню на 5 день після захворювання. Дівчинка народилася 12 серпня 2021.