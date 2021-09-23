Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це "жорстка процедура", - "слуга народу" Арахамія
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спілкувався зі спікером Дмитром Разумковим під час розгляду законопроєкту про деолігархізацію.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час спілкування з журналістами.
За словами нардепа, Разумков сказав, що "процедура така жорстка".
"Особливо коли "ЄС" оточила Стефанчука і фактично заважала йому працювати - кричали щось у вуха. Не дуже це було по-парламентському. Думаю, Разумков не підтримував би таку процедуру. Якби він був на роботі, ми б наполягали (на процедурі. - Ред.), і це була б фінальна крапка навантаження в наших розбіжностях, точка неповернення. Це б означало, що тоді повернення до миру немає. А зараз є. Все нормально", - підкреслив парламентар.
Нардеп зазначив, що фракція чекає, поки Разумков одужає, щоб зустрітися.
"Сідатимемо і спілкуватимемося з Разумковим, як нам жити далі. Може, і в Трускавці. Він написав - якщо запросять (приїде. - Ред.). Ми ще не запрошували. Потрібно ж від фракції запрошувати. Потрібно її питати", - додав Арахамія.
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видео (7:39)-- https://youtu.be/Z4detqYXFT0
ахметов олигар? по этому закону - нет
фирташ олигарх? по этому закону - нет
новинский олигарх? по этому закону - нет