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Новини Політика України
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олігарх (688) Арахамія (1004) Разумков Дмитро (1445)

Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це "жорстка процедура", - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спілкувався зі спікером Дмитром Разумковим під час розгляду законопроєкту про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами нардепа, Разумков сказав, що "процедура така жорстка".

"Особливо коли "ЄС" оточила Стефанчука і фактично заважала йому працювати - кричали щось у вуха. Не дуже це було по-парламентському. Думаю, Разумков не підтримував би таку процедуру. Якби він був на роботі, ми б наполягали (на процедурі. - Ред.), і це була б фінальна крапка навантаження в наших розбіжностях, точка неповернення. Це б означало, що тоді повернення до миру немає. А зараз є. Все нормально", - підкреслив парламентар.

Нардеп зазначив, що фракція чекає, поки Разумков одужає, щоб зустрітися.

"Сідатимемо і спілкуватимемося з Разумковим, як нам жити далі. Може, і в Трускавці. Він написав - якщо запросять (приїде. - Ред.). Ми ще не запрошували. Потрібно ж від фракції запрошувати. Потрібно її питати", - додав Арахамія.

Також читайте: Нардепка "ЄС" Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Революція Гідності дала нам шанс вийти з феодалізму. Всі п`ять років правління демократичної влади феодали планували реванш. Він стався. Я поняття не маю, як це можна побороти. А головне, чи потрібно це людям?..Не буде ладу в Україні, будемо біднішати, деградувати та розчинятись у Московії - це карма. Коли хворий не хоче лікуватись - йому не допоможуть ніякі ліки та лікарі.(с)

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23.09.2021 15:06
+10
Разумков виявився найхитрішим з зелених. Як учень у школі, який раптово хворіє перед контрольною роботою))
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23.09.2021 15:07
+6
Як АМКУ "пробачив" компаніям Коломойського 5 мільярдів гривень штрафів

Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
видео (7:39)-- https://youtu.be/Z4detqYXFT0
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23.09.2021 15:07
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Революція Гідності дала нам шанс вийти з феодалізму. Всі п`ять років правління демократичної влади феодали планували реванш. Він стався. Я поняття не маю, як це можна побороти. А головне, чи потрібно це людям?..Не буде ладу в Україні, будемо біднішати, деградувати та розчинятись у Московії - це карма. Коли хворий не хоче лікуватись - йому не допоможуть ніякі ліки та лікарі.(с)

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23.09.2021 15:06 Відповісти
"Борітеся - поборете..." (с). Головне, не опускати руки.
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23.09.2021 15:12 Відповісти
Разумков виявився найхитрішим з зелених. Як учень у школі, який раптово хворіє перед контрольною роботою))
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23.09.2021 15:07 Відповісти
він вже, схоже, рижемразівський. Тим більше, в нього політичні перспективи є. Оскільки, по новій соціології, рижемразівський опоблок вже долає 5%. Поки тільки неясно одне: як саме "демократично" називатиметься той опоблок.
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23.09.2021 15:45 Відповісти
Як АМКУ "пробачив" компаніям Коломойського 5 мільярдів гривень штрафів

Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
видео (7:39)-- https://youtu.be/Z4detqYXFT0
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23.09.2021 15:07 Відповісти
Взагалі то - *****, ми ж не олігархи😉
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23.09.2021 15:09 Відповісти
Тепер це вирішує ВАзеленський- беня-ахмет-пінчук та їх інтереси.
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23.09.2021 15:21 Відповісти
Это кому Нафтогаз выставляет 24К/1тыс. кубов? Что-то шустро они...
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23.09.2021 15:10 Відповісти
Трішки полазив в інтернеті. ***** своє правління теж із ;боротьби; з ;олігархами; починав. Нічого нового...
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23.09.2021 15:12 Відповісти
Этот закон чистейший лохотрон от СН, ну кто будет голосовать за наперсточников на досрочных выборах, разве что только полнейшие и упоротые идиоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2021 15:13 Відповісти
Багато хто. Здатність критично мислити і мати свою думку має приблизно 30% населення будь-якої країни.
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23.09.2021 15:16 Відповісти
КМИС это ручная контора власти и проценты которые они рисуют уже не первый год заказные, да и вообще все эти рейтинги на службе власти! Не стоит даже и секунды своего времени что бы обращать на эту галиматью!!!!
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23.09.2021 16:16 Відповісти
беня олигарх? по этому закону - нет

ахметов олигар? по этому закону - нет

фирташ олигарх? по этому закону - нет

новинский олигарх? по этому закону - нет
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23.09.2021 15:17 Відповісти
даже мертвечук после "санкций" снбо уже не олигарх. удобно правда? наложение мультяшных санкций которые не мешают ни бизнесу ни личному благосостоянию. фигуранта и все - он уже не олигарх.
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23.09.2021 15:32 Відповісти
Що вони ще проштовхнули окрім закону про олігархів? Ідеї Колесниченко-Ківалова живуть і перемагають?
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23.09.2021 21:37 Відповісти
 
 