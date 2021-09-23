Спонсором атаки на "Голос" був Офіс Президента, сьогодні це доведено, - Рудик
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Сьогодні під час розгляду так званого закону про олігархів три опозиційні фракції - ЄС, "Батьківщина" і "Голос" - вимагали відсторонення голови на час хвороби Разумкова - першого віцеспікера Стефанчука.
Стефанчук заблокував розгляд поправок до закону від опозиції, зробив спробу зруйнувати права опозиції.
Крім фракції "Слуга народу", проти відсторонення Стефанчука голосувала так звана група "Справедливість" у складі Олександри Устінової, Андрія Шараскіна, Романа Лозинського, Юлії Клименко, Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Ольги Стефанишиної, Галини Васильченко та Наталії Піпи.
"Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на "Голос". Це Офіс Президента, який купив депутатів - розкольників" - заявила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.
Нагадаємо, раніше депутатки "Голосу" Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали фінансування на свої округи від Офісу Президента.
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Рудык их имела ввиду
А от мені цікаво: це її панночка мендель покусала чи навпаки: це вона покусала панночку мендель?
А вот за Шараскина обидно. Киборг, а голосует в унисон с зелеными тварями
первый и последний раз в парламенте.
еще посмотрим куда они все разбегутся на следующих выборах