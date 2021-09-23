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Новини Політика України
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Спонсором атаки на "Голос" був Офіс Президента, сьогодні це доведено, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спонсором атаки на

Сьогодні під час розгляду так званого закону про олігархів три опозиційні фракції - ЄС, "Батьківщина" і "Голос" - вимагали відсторонення голови на час хвороби Разумкова - першого віцеспікера Стефанчука.

Стефанчук заблокував розгляд поправок до закону від опозиції, зробив спробу зруйнувати права опозиції.

Крім фракції "Слуга народу", проти відсторонення Стефанчука голосувала так звана група "Справедливість" у складі Олександри Устінової, Андрія Шараскіна, Романа Лозинського, Юлії Клименко, Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Ольги Стефанишиної, Галини Васильченко та Наталії Піпи.

"Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на "Голос". Це Офіс Президента, який купив депутатів - розкольників" - заявила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

Нагадаємо, раніше депутатки "Голосу" Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали фінансування на свої округи від Офісу Президента.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Шлюхи Пинчука крутятся, как ужи на горячей сковородке. Шлюхи -- они и в Африке шлюхи.
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23.09.2021 15:14
+11
Так обвиняли те кто сегодня проголосовал за этот сраный закон
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23.09.2021 15:16
+5
И это говорит человек, которого обвиняли в том, что она технично "рейдернула" партию в свою пользу...
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23.09.2021 15:11
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И это говорит человек, которого обвиняли в том, что она технично "рейдернула" партию в свою пользу...
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23.09.2021 15:11 Відповісти
Так обвиняли те кто сегодня проголосовал за этот сраный закон
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23.09.2021 15:16 Відповісти
И сколько там дал "Голос" за/против/воздержалось, вы в курсе?
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23.09.2021 15:17 Відповісти
11 за з 20..
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23.09.2021 15:40 Відповісти
Костенко потім подав заяву "не враховувати", каже, за нього кнопку натиснули.
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23.09.2021 15:52 Відповісти
Шлюхи Пинчука крутятся, как ужи на горячей сковородке. Шлюхи -- они и в Африке шлюхи.
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23.09.2021 15:14 Відповісти
Все пинчуковцы (11шт.)сегодня дружно проголосовали за "антиолигархический" закон.
Рудык их имела ввиду
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23.09.2021 15:38 Відповісти
Пічук виступає проти закону як і рудик.. Як і ахметка і як свиня барижна
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23.09.2021 15:41 Відповісти
тобто, ти "свиня барижна"? Ну, й будь
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23.09.2021 15:54 Відповісти
он уже не свиня, тк похудел, он как в индии священная корова милка
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23.09.2021 16:03 Відповісти
Шо ти 314здиш зебушатня немита? Бєніні півники із Довіри голосували за цей закон. Кукурікни щось смішніше, клоун.
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23.09.2021 16:03 Відповісти
Шлюхи Пінчука - Це Рудик з Железняком. А під якого олігарха-союзника бені лягли ті 11-ро (на чолі з Юрчишиним та Устіновою) - це ще питання...
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23.09.2021 15:59 Відповісти
Обычная политическая борьба. Ничего нового.
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23.09.2021 15:20 Відповісти
Та кому вы нужны, поросята.
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23.09.2021 15:26 Відповісти
Одкровення пивної торговки.

А от мені цікаво: це її панночка мендель покусала чи навпаки: це вона покусала панночку мендель?
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23.09.2021 15:31 Відповісти
Пролетили,як фанера над Парижем.Співчуваю.Такий обломище.
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23.09.2021 15:53 Відповісти
Не може бути, мутра баба. А головний ворог все одно Порошенко
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23.09.2021 16:09 Відповісти
а шо ты хотела, Кыра, у тебя ж Порох - враг, а не Нелох, как ты сама говорила

А вот за Шараскина обидно. Киборг, а голосует в унисон с зелеными тварями
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23.09.2021 16:44 Відповісти
голос это и так сборище блатных и нищих с самого начала.
первый и последний раз в парламенте.
еще посмотрим куда они все разбегутся на следующих выборах
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23.09.2021 16:51 Відповісти
пролетела Украина,потому что зелёный недоумок не с Беней,ахметкой,пинчуком будет бороться(это его лучшие друзья).А с теми,кто будет рассказывать правду о общих делишках с ними.
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23.09.2021 18:00 Відповісти
 
 