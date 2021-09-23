Росії вигідна незалежна Білорусь, так простіше "пиляти" і виводити гроші з РФ, - білоруський економіст Романчук

Незалежна Білорусь вигідна для Росії, оскільки так легше виводити гроші з РФ.

Про це білоруський економіст і аналітик Ярослав Романчук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Приховувати і "пиляти" гроші, робити скручування щодо ПДВ, заробляти на різниці цін і тарифів, виводити гроші з Росії простіше через формально незалежну державу. У всіх напрямках простіше", - зазначив він.

За його словами, якщо Білорусь буде поглинена Росією, конкуренція багаторазово зросте і це може запросто всі схеми поламати.

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"А тут все чудово працює: і ВПК, й інфраструктурні, нафтові компанії. Лукашенко віддасть, думаю, контрольний пакет Мозирського НПЗ. Новополоцький НПЗ, вважаю, він собі залишить. Скаже: от бачите, ми інтегруємося. Частину МТСівської структури віддасть росіянам. І інше, по дріб'язку. А якщо припре - і Білоруською залізницею поділиться", - додав він.

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