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Новини За кордоном
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Росії вигідна незалежна Білорусь, так простіше "пиляти" і виводити гроші з РФ, - білоруський економіст Романчук

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росії вигідна незалежна Білорусь, так простіше

Незалежна Білорусь вигідна для Росії, оскільки так легше виводити гроші з РФ.

Про це білоруський економіст і аналітик Ярослав Романчук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Приховувати і "пиляти" гроші, робити скручування щодо ПДВ, заробляти на різниці цін і тарифів, виводити гроші з Росії простіше через формально незалежну державу. У всіх напрямках простіше", - зазначив він.

За його словами, якщо Білорусь буде поглинена Росією, конкуренція багаторазово зросте і це може запросто всі схеми поламати.

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"А тут все чудово працює: і ВПК, й інфраструктурні, нафтові компанії. Лукашенко віддасть, думаю, контрольний пакет Мозирського НПЗ. Новополоцький НПЗ, вважаю, він собі залишить. Скаже: от бачите, ми інтегруємося. Частину МТСівської структури віддасть росіянам. І інше, по дріб'язку. А якщо припре - і Білоруською залізницею поділиться", - додав він.

Читайте інтерв'ю з Ярославом Романчуком тут.
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"независимая"
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23.09.2021 15:51 Відповісти
Давно вже не є такою.
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23.09.2021 16:06 Відповісти
сцарь всея империя давно не руководствуется выгодой или логикой. там балом правит великоскрепная имперская шиза собирателя земель срусских.
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23.09.2021 16:06 Відповісти
бро, можешь, конечно, успокаивать себя и дальше, но им не нужны друзья или партнеры, им нужны только рабы. генетика, бессердечная ты ..ка
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23.09.2021 16:34 Відповісти
Он такой же экономист, как я астронавт
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23.09.2021 18:12 Відповісти
 
 