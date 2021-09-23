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Знизити ціну на газ для бюджетних установ – Кличко перелічив, що міста очікують від уряду

Новини Цензор.НЕТ Економіка Київські новини

Знизити ціну на газ для бюджетних установ – Кличко перелічив, що міста очікують від уряду

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра із запитаннями щодо своєчасного початку опалювального сезону та очікує відповіді на них під час "Години уряду" в парламенті.

Про це Кличко розповів під час засідання Київради, повідомляє офіційний сайт КМДА.

"Столиця, як і інші міста, готується розпочати опалювальний сезон. Технічно ми готові. Але, як ви знаєте, є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної. Високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, з відсутністю законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України запропонувала центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню. Хочу повідомити, що сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра з питаннями, відповіді на які він повинен дати у парламенті під час "Години уряду", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, для збереження тарифів для населення на рівні минулого року Кабмін повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м. замість ринкових 35 гривень.

Також необхідно негайно вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу, погасити місцевим бюджетам різницю в тарифах минулих років і закласти компенсацію на майбутнє. Зокрема, у вигляді збільшення на 5% зарахування ПДФО.

"Люди не зможуть платити за такими тарифами! Не зможуть покрити цю різницю і місцеві бюджети, на які сьогодні намагаються перекласти весь тягар!" – наголосив Віталій Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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24тыс - это снижение?)
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23.09.2021 15:36 Відповісти
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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23.09.2021 15:37 Відповісти
симпатичный еврейский мальчик. ну стал бы скрипачом, зубным врачом или адвокатом. нет, б..дь, понесло его в президенты. за что такой маленькой стране такое большое счастье?
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23.09.2021 15:46 Відповісти
В данной ситуации зебил не виноват цена на газ подскочила с 200 до 1000 баксов, виноваты немцы которые вцепились за северный поток 2
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23.09.2021 16:01 Відповісти
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23.09.2021 15:37 Відповісти
Обычные люди не олигархи - взятку не дадут. Нет смысла им что-то снижать
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23.09.2021 15:37 Відповісти
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23.09.2021 15:38 Відповісти
Шмыгалю знает как ответить Кличко. Шмыгаль: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА /НАБУ открыло дело против Кличко/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа".
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23.09.2021 15:43 Відповісти
 
 