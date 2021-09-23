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Новини Економіка
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ВР (11782) законопроєкт (1791) Податковий кодекс (214) Корнієнко (649)

Зміни до Податкового кодексу розглянемо за спецпроцедурою наступного пленарного тижня. До Нового року ухвалимо 10 законопроєктів, до яких є 25 тис. правок, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зміни до Податкового кодексу розглянемо за спецпроцедурою наступного пленарного тижня. До Нового року ухвалимо 10 законопроєктів, до яких є 25 тис. правок, - Корнієнко

На наступному пленарному тижні парламент розгляне податковий законопроєкт 5600 за спецпроцедурою.

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Раді заявив перший заступник глави фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, кожна фракція буде подавати 5 неврахованих поправок, які вона хоче поставити на підтвердження. Їх будуть обговорювати і голосувати в сесійній залі.

Політик розповів, що "Слуга народу" планує прийняти до Нового року приблизно 10 важливих законопроєктів, до яких підготовлено 25 тисяч правок. Корнієнко зазначив, що половина з цих правок - щодо податкового законопроєкту 5600.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" збирає підписи за особливу процедуру розгляду законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, - Качура

Коментуючи заяву депутатів від опозиційних фракцій, які виступають проти спецпроцедури, перший заступник голови фракції "СН" зазначив: "Якщо опозиція каже, що їй не дають слова, то кожен глядач ввечері включає телеканали і бачить - опозиція буяє і цвіте. І завжди виступає в ВР . Тому не можна говорити, що їм хтось не дає слова".

Автор: Анастасія Потіха
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23.09.2021 15:45 Відповісти
да" вперед! ипашьте! быдло обязано страдать!
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23.09.2021 15:46 Відповісти
Страждай нещастя.. Страждай)) нехай тебе пожаліє Паця барижне
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23.09.2021 15:51 Відповісти
понимаешь в чем прикол мой маленький зеленожопый недруг
пока толстый схуднет тощий сдохнет
у меня есть запас прочности и по накоплениям и по работе
а у тебя? когда завтра тебе фоп будет продавать продукты с наценкой в 50% сколько ты еще протянешь на мивине и галине бланка? пол года? а потом ласты склеишь или начнешь жопу подставлять за еду.
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23.09.2021 15:56 Відповісти
что то ускорились Служивые твари на тот свет .....вчера стрелять начали закон о себе обрезанных подонках приняли как титулованной бандо таборе сегодня под руководством олигархов приняли закон против олигархов (дурдом да и только) теперь надо срочно налоги на смех слезы и воздух ввести ...ОНИ СЕРЬЕЗНО ВЕРЯТ В СВОЙ РЕЙТИНГ и популярность и бессмертие?! жду как и многие НЕКРОЛОГ-- ЧТО ТВАРЬ КЛОУНСКАЯ ТАКИ СДОХЛА...
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23.09.2021 15:51 Відповісти
Ну за закон про обрізаних голосував і пЕС.. Щоб Паця барижне мало додатковий захист
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23.09.2021 15:54 Відповісти
Народ должен выпить это горькое лекарство до дна. Они хотели халявы, а теперь их будут обдирать по максимуму, зробили це разом.
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23.09.2021 15:56 Відповісти
А в цих 10-ти законопроектах чи є хоч стільки літер скільки внесено поправок?
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23.09.2021 16:08 Відповісти
так и до расстрельных троек доскачем...
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23.09.2021 16:17 Відповісти
 
 