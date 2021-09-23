Зміни до Податкового кодексу розглянемо за спецпроцедурою наступного пленарного тижня. До Нового року ухвалимо 10 законопроєктів, до яких є 25 тис. правок, - Корнієнко

На наступному пленарному тижні парламент розгляне податковий законопроєкт 5600 за спецпроцедурою.

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Раді заявив перший заступник глави фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, кожна фракція буде подавати 5 неврахованих поправок, які вона хоче поставити на підтвердження. Їх будуть обговорювати і голосувати в сесійній залі.

Політик розповів, що "Слуга народу" планує прийняти до Нового року приблизно 10 важливих законопроєктів, до яких підготовлено 25 тисяч правок. Корнієнко зазначив, що половина з цих правок - щодо податкового законопроєкту 5600.

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Коментуючи заяву депутатів від опозиційних фракцій, які виступають проти спецпроцедури, перший заступник голови фракції "СН" зазначив: "Якщо опозиція каже, що їй не дають слова, то кожен глядач ввечері включає телеканали і бачить - опозиція буяє і цвіте. І завжди виступає в ВР . Тому не можна говорити, що їм хтось не дає слова".