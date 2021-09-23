Зеленська на фестивалі на честь сторіччя Компартії Китаю: Це нова глава співпраці наших країн
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Перша леді України у форматі відеозвернення взяла участь у відкритті Пекінського кінофестивалю, основною темою якого є сторіччя заснування Комуністичної партії Китаю.
Про це повідомляє китайський урядовий ресурс China.org.cn, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вірю, що кіно- і телеіндустрія відкриє нову главу в китайсько-українській співпраці ... BJIFF стане не лише чудовим прикладом поглибленого обміну думками між кінематографістами й іншими секторами двох країн, але і важливою платформою для культурного співробітництва між Китаєм і Україною", - сказала Зеленська в зверненні.
Один з організаторів фестивалю - державна медіакомпанія КНР China Media Group. У 2018 році вона підписала угоду про міжнародну стратегічну співпрацю з пропагандистським інформагентством "Росія сьогодні". З боку РФ угоду прописував пропагандист Дмитро Кисельов, на церемонії підписання були присутні президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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Жодної української стрічки у програмі немає.
Але є величезна кількість російських. Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники. Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.
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чего ж она с ****** не перетерла
Он отражения общества а не *******
- А кто у нас муж?
- Волшебник.
волшебникклован. Я только учусь (с)
Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021:
жодної української кінострічки, але засилля російського кіно й партнери "Россия Сегодня" серед організаторів.
На фоні продажу мультика авторства Володимира Зеленського до КНР через потаємну багатомільйонну угоду, Олена Зеленська стала почесною гостею відкриття Пекінського кінофестивалю, організованого за підтримки Комуністичної партії Китаю.
Як відмічає китайська пропаганда, Зеленська привітала гостей комуністів через відеозвернення. Вона заявила, зокрема, що Пекінський фестиваль - платформа, яка посилить розвиток українсько-китайського кіноспівробітництва, відкриваючи нову сторінку культурної співпраці між Україною та КНР.
Однак, жодна українська стрічка не буде представлена на фестивалі.
Натомість, цього року Пекінський кінофестиваль проходить за широкого представництва Росіїу різних сенкціях програми.
Кремлівські стрічки "Блокадный дневник" (2020"), "Конференция" (2020), "Станиславский. Жажда жизни" (2021), "Человек из Подольска" (2020), "Маша" (2021), "Северный ветер"(2021), "Спутник" (2020) - у офіційній програмі фестивалю. Крім цього, проходить масштабна секція "BJIFF: Focus on Russia", метою якої є просування "русского мира" для китайців.
Крім цього, фестиваль відкриває ряд фільмів, приурочених до 100-ї річниці Комуністичної партії Китаю, хедлайнером серед яких є "The Battle at Lake Changjin" - драма про відбілювання комуністичних злочинів (КНР-СРСР) під час Корейської війни.
Серед організаторів фестивалю, - пекінський осередок Компартії КНР, а також China Media Group, яка стала офіційною партнеркою очолюваної Дмітрієм Кісєльовим кремлівської медіагрупи "Россия Сегодня" - з метою об'єднання пропаганди РФ-КНР.
Пекінський кінофестиваль є одним з найбільш недемократичних у світі, адже повністю контролюється Комуністичною партією. У 2014 та 2018 році його організатори добилися знищення незалежних кінофестивалів у КНР; також на фестивалі діє жорстка заборона на цінності демократії, свободи та прав людини.
Цікаво, що перемовинами про поставки фільмів "Кварталу 95" у КНР вів вже всесвітньовідомий "друг президента" Шефір. Найбільш вірогідно, шоу-програма від Зеленської - частина угоди між Зеленським і Компартією Китаю.
Цим людям байдуже на Україну: вони готові виступати всюди, де є гроші, - навіть там, де влаштовують свято Москви.
Але жодної української кінострічки не було представлено... тільки кацапськи. Так за яку країну вона ратує???
Вони так і мріють всьо забрать і падєліть.
Тільки не враховують, що і в них же заберуть.
Рада защитила Украину от антисемитизма!!!
Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").
Им предложено определить в понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".
https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc
(Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
Детали: Соответствующий законопроект №5109 поддержали 283 народных депутата.
Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").
Дружбу с Китаем надо водить обязательно, всё таки крупнейшая экономика планеты и первый пожиратель рашки.
Вона для них була еталоном краси та іконою стилю, їх не цікавило, що вона здавала позиції наших військових ворогу, що вона має апартаменти в анексованому Криму та справно платить за них гроши, тому що переоформила нерухомість маючи російський пашпорт. Будучи вже першою ********, вона продовжувала співпрацювати з кварталом та писати для них хохмочки.
Тому, нічого дивного, що ця курва таке виробляє. Вона взагалі дивна істота, складається враження, що - розумововідстала. За два роки взагалі нічого не зробити як перша леді, це треба дуже постаратися. Ну, вона б залюбки краще з расєйкою корешилася, ніж з Китаєм, але ж расєйка з нею вже ж не захоче.
Може вона не в курсє, що у нас компартія заборонена, та по всій країні пройшла декомунізація? Чи це навмисно все робиться? Я вже не знаю, шо думати.