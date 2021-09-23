УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4744 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
9 092 82
Китай (1932) Олена Зеленська (220)

Зеленська на фестивалі на честь сторіччя Компартії Китаю: Це нова глава співпраці наших країн

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленська на фестивалі на честь сторіччя Компартії Китаю: Це нова глава співпраці наших країн

Перша леді України у форматі відеозвернення взяла участь у відкритті Пекінського кінофестивалю, основною темою якого є сторіччя заснування Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє китайський урядовий ресурс China.org.cn, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вірю, що кіно- і телеіндустрія відкриє нову главу в китайсько-українській співпраці ... BJIFF стане не лише чудовим прикладом поглибленого обміну думками між кінематографістами й іншими секторами двох країн, але і важливою платформою для культурного співробітництва між Китаєм і Україною", - сказала Зеленська в зверненні.

Один з організаторів фестивалю - державна медіакомпанія КНР China Media Group. У 2018 році вона підписала угоду про міжнародну стратегічну співпрацю з пропагандистським інформагентством "Росія сьогодні". З боку РФ угоду прописував пропагандист Дмитро Кисельов, на церемонії підписання були присутні президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" перейматиме у компартії Китаю меритократію, - Корнієнко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+56
Ахрєнєть!!! В Україні Компартія заборонена, а "перша б*єді" приймає участь у святкуванні сторіччя створення компартії! У них "зайо*и в голові" - "сімейне?!!!
показати весь коментар
23.09.2021 15:54
+42
Пусть шапку одолжит на съездить:

показати весь коментар
23.09.2021 15:53
+36
Аграхимия дайот дабро
показати весь коментар
23.09.2021 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот это трешак
показати весь коментар
23.09.2021 15:53 Відповісти
А Ленка молодец, зря время не теряет. Китайский он выучила
показати весь коментар
23.09.2021 15:56 Відповісти
А у Ленки Бздиленской небось цитатник Мао Цзе Дуна имеется
показати весь коментар
23.09.2021 16:55 Відповісти
Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року.
Жодної української стрічки у програмі немає.
Але є величезна кількість російських. Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники. Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.
показати весь коментар
23.09.2021 16:11 Відповісти
Може то неправда?!! Бо інакше ,то просто катастрофа для нас !!!
показати весь коментар
23.09.2021 17:09 Відповісти
Пусть шапку одолжит на съездить:

показати весь коментар
23.09.2021 15:53 Відповісти
на церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин Источник: https://censor.net/ru/n3290033

---
чего ж она с ****** не перетерла
показати весь коментар
23.09.2021 15:53 Відповісти
презерватив не нашлось.....
показати весь коментар
23.09.2021 15:54 Відповісти
Ну да - он в Америку уехал
показати весь коментар
23.09.2021 16:27 Відповісти
так то он в 18-ом...она была еще не у дел, едва отписала в соцсетях пути передвижения войск
показати весь коментар
23.09.2021 15:58 Відповісти
Аграхимия дайот дабро
показати весь коментар
23.09.2021 16:02 Відповісти
то есть читать ты не умеешь?
показати весь коментар
23.09.2021 16:15 Відповісти
соснула
показати весь коментар
23.09.2021 20:58 Відповісти
Су--Ка Дзи
показати весь коментар
23.09.2021 15:54 Відповісти
Ахрєнєть!!! В Україні Компартія заборонена, а "перша б*єді" приймає участь у святкуванні сторіччя створення компартії! У них "зайо*и в голові" - "сімейне?!!!
показати весь коментар
23.09.2021 15:54 Відповісти
А эти ******* сами себя выбрали ? )
показати весь коментар
23.09.2021 15:57 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 15:59 Відповісти
Вот вот ))))
Он отражения общества а не *******
показати весь коментар
23.09.2021 16:01 Відповісти
что не доказывает обратное
показати весь коментар
23.09.2021 16:03 Відповісти
Ну как бы да ….
показати весь коментар
23.09.2021 16:04 Відповісти
Я вам не как-либо что, а что-либо как!(с)
показати весь коментар
23.09.2021 15:56 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 15:58 Відповісти
А я скажу мужу, и он превратит Вас в жабу.
- А кто у нас муж?
- Волшебник.
показати весь коментар
23.09.2021 16:02 Відповісти
walshebneg...
показати весь коментар
23.09.2021 16:03 Відповісти
Я не волшебник клован. Я только учусь (с)
показати весь коментар
23.09.2021 16:04 Відповісти
Знаєм хто твій чоловік. зєлєпукін долпойоб його на ліво!!!!!!!! Що далі?????
показати весь коментар
23.09.2021 17:16 Відповісти
беня решил кинуть кетайцев на пару кредитов?
показати весь коментар
23.09.2021 15:56 Відповісти
Артур Харитонов

Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021:
жодної української кінострічки, але засилля російського кіно й партнери "Россия Сегодня" серед організаторів.

На фоні продажу мультика авторства Володимира Зеленського до КНР через потаємну багатомільйонну угоду, Олена Зеленська стала почесною гостею відкриття Пекінського кінофестивалю, організованого за підтримки Комуністичної партії Китаю.

Як відмічає китайська пропаганда, Зеленська привітала гостей комуністів через відеозвернення. Вона заявила, зокрема, що Пекінський фестиваль - платформа, яка посилить розвиток українсько-китайського кіноспівробітництва, відкриваючи нову сторінку культурної співпраці між Україною та КНР.

Однак, жодна українська стрічка не буде представлена на фестивалі.

Натомість, цього року Пекінський кінофестиваль проходить за широкого представництва Росіїу різних сенкціях програми.

Кремлівські стрічки "Блокадный дневник" (2020"), "Конференция" (2020), "Станиславский. Жажда жизни" (2021), "Человек из Подольска" (2020), "Маша" (2021), "Северный ветер"(2021), "Спутник" (2020) - у офіційній програмі фестивалю. Крім цього, проходить масштабна секція "BJIFF: Focus on Russia", метою якої є просування "русского мира" для китайців.
показати весь коментар
23.09.2021 16:00 Відповісти
Окремо важливо відмітити й участь акторів-українофобів серед учасників фестивалю. Седен них - Фьодор Бондаручк, Пьотр Фьодоров та інші.

Крім цього, фестиваль відкриває ряд фільмів, приурочених до 100-ї річниці Комуністичної партії Китаю, хедлайнером серед яких є "The Battle at Lake Changjin" - драма про відбілювання комуністичних злочинів (КНР-СРСР) під час Корейської війни.

Серед організаторів фестивалю, - пекінський осередок Компартії КНР, а також China Media Group, яка стала офіційною партнеркою очолюваної Дмітрієм Кісєльовим кремлівської медіагрупи "Россия Сегодня" - з метою об'єднання пропаганди РФ-КНР.

Пекінський кінофестиваль є одним з найбільш недемократичних у світі, адже повністю контролюється Комуністичною партією. У 2014 та 2018 році його організатори добилися знищення незалежних кінофестивалів у КНР; також на фестивалі діє жорстка заборона на цінності демократії, свободи та прав людини.

Цікаво, що перемовинами про поставки фільмів "Кварталу 95" у КНР вів вже всесвітньовідомий "друг президента" Шефір. Найбільш вірогідно, шоу-програма від Зеленської - частина угоди між Зеленським і Компартією Китаю.

Цим людям байдуже на Україну: вони готові виступати всюди, де є гроші, - навіть там, де влаштовують свято Москви.
показати весь коментар
23.09.2021 16:02 Відповісти
Де ви це взяли, Фьодор
показати весь коментар
23.09.2021 17:04 Відповісти
Автор посту Артур Харитонов написав ім'я цапчика так, як він себе називає.
показати весь коментар
23.09.2021 17:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/23/7308200/
показати весь коментар
23.09.2021 19:09 Відповісти
Оце поворот!
показати весь коментар
23.09.2021 16:02 Відповісти
BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", - сказала Зеленская в обращении.

Але жодної української кінострічки не було представлено... тільки кацапськи. Так за яку країну вона ратує???
показати весь коментар
23.09.2021 16:02 Відповісти
За Ізраїль.
показати весь коментар
23.09.2021 18:59 Відповісти
Давненько мы с коммунистами не братались.
показати весь коментар
23.09.2021 16:02 Відповісти
зебобики, вы тоже коммунисты в душе?
показати весь коментар
23.09.2021 16:03 Відповісти
на 100 %.
Вони так і мріють всьо забрать і падєліть.
Тільки не враховують, що і в них же заберуть.
показати весь коментар
23.09.2021 16:05 Відповісти
Так.
показати весь коментар
23.09.2021 16:16 Відповісти
И, как у всех коммунистов, у них абсольтный ноль в понимании экономики
показати весь коментар
23.09.2021 16:51 Відповісти
У китайців?
показати весь коментар
23.09.2021 17:07 Відповісти
Зе!****** швидше.
показати весь коментар
24.09.2021 00:31 Відповісти
Йокнулись зелені..
показати весь коментар
23.09.2021 16:04 Відповісти
PZDTS
показати весь коментар
23.09.2021 16:04 Відповісти
Первая леди молодец .Поднимают Украину на международном уровне.
показати весь коментар
23.09.2021 16:06 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 16:07 Відповісти
та хочаб своему огрьізку подняла...
показати весь коментар
23.09.2021 16:47 Відповісти
для цього є Зе!ОПушка та дЄрмак із Люсею...
показати весь коментар
24.09.2021 00:34 Відповісти
во где исполнители!!! респект!!! 100лет рассказывают народу о счастье в загробном мире)))
показати весь коментар
23.09.2021 16:07 Відповісти
Да, это уже полный звиздец...
показати весь коментар
23.09.2021 16:08 Відповісти
Байден тоже любит Китай. Так то не всё так однозначно!
показати весь коментар
23.09.2021 16:08 Відповісти
В Украине запрещена компартия, демонтированы памятники Ленину и другим деятелям компартии, переименованы улицы, политика компартии объявлена преступной, поскольку коммунистическая партия уничтожила миллионы украинцев, уничтожала украинкою государственность. Поэтому мне не понятна новая глава сотрудничества Китая, где правит компартия и Украины, которая быбрала демократический путь развития
показати весь коментар
23.09.2021 16:14 Відповісти
Так зеленские ж не украинцы, они маланцы, что с них спрашивать за комуняк в таком случае?
показати весь коментар
23.09.2021 16:18 Відповісти
А Карл Маркс хто?! Мексиканець?
показати весь коментар
23.09.2021 19:01 Відповісти
Тепер я знаю що означає слово Курва.
показати весь коментар
23.09.2021 16:15 Відповісти
Це вже дно, чи сімейна пара кацапки та совкового єврея нас ще здивує?
показати весь коментар
23.09.2021 16:15 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 16:19 Відповісти
Интересная эта семейная пара Зеленских. Муж - Зеленский едет в США и просит помощи для защиты Украины. В это время его жена налаживает отношения с врагом США - Китаем, где правит компартия, которая уничтожила миллионы людей точно также как компартия в Украине. Где здесь логика и зачем нам Китай, который к тому же союзник России.
показати весь коментар
23.09.2021 16:23 Відповісти
к кому относится слово ,,логика"
показати весь коментар
23.09.2021 16:49 Відповісти
тим, хто кацапстан чи раИссю-россососсисю, чомусь пише з великої літери...
показати весь коментар
24.09.2021 00:38 Відповісти
"А пАчему ми не в НАТА"?
показати весь коментар
23.09.2021 16:18 Відповісти
Зеленим Шмарклям вкрай необхідно впроваджувати "культурну революцію" з хунвейбінами. Бо інакше їм гаплик.
показати весь коментар
23.09.2021 16:20 Відповісти
Зеленская Молодец!!! теперь критиковать Зеленских это АНТИСЕМИТИЗМ!!!Можешь Критиковать кого угодно только правителей Украины!!

Рада защитила Украину от антисемитизма!!!

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").

Им предложено определить в понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".
показати весь коментар
23.09.2021 16:22 Відповісти
Хе-хе...
https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc
показати весь коментар
23.09.2021 19:03 Відповісти
nu hotj ne prjachetsa , prjama gavarit o svaih naklonnastjah
показати весь коментар
23.09.2021 16:26 Відповісти
Советский плакат "слуга народа". Теперь понятно кто такие "Слуги народа"? Это новые Большевики и новый Геноцид!
(Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Детали: Соответствующий законопроект №5109 поддержали 283 народных депутата.

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").
показати весь коментар
23.09.2021 16:28 Відповісти
дурбецало
показати весь коментар
23.09.2021 16:29 Відповісти
Какое нах сотрудничество может быть между ариями и монголами.Это два антогониста
показати весь коментар
23.09.2021 16:45 Відповісти
Нуачо, якщо можна серіальчики на кацапські канали продавати, то чому б не співпрацювати з китайськими пропагандонами? Со всєх сторон і в любом калічєствє.
показати весь коментар
23.09.2021 17:06 Відповісти
я спочатку думав, що це стьоб якийсь; зелені, що ви курите, що мало накрали... ще хочуть DVD 12 в 1 про голобородька втюхати китайцям
показати весь коментар
23.09.2021 17:12 Відповісти
ДУРА ти лєнка, ******** на всю голову!!!!!!!!!!тому ти попала в Ютуб в 2014 році,так переживала за мокшанців!!!!!!!!!яка ти НАХ,,,,, перша леді????? ЧМО ти!!!!!!!!
показати весь коментар
23.09.2021 17:13 Відповісти
Теперь вы понимаете, куда эти поцы будут бежать, когда народ Украины возьмется за оружие?
показати весь коментар
23.09.2021 17:23 Відповісти
фильмы про уйгуров и другие этносы (не хань) мы конечно увидим на этом замечательном фестивале?
показати весь коментар
23.09.2021 17:58 Відповісти
Бледи, помолчи, за умную сойдёшь.
показати весь коментар
23.09.2021 19:11 Відповісти
Молодец Зеленская, всё верно делает.
Дружбу с Китаем надо водить обязательно, всё таки крупнейшая экономика планеты и первый пожиратель рашки.
показати весь коментар
23.09.2021 19:38 Відповісти
Аффца...
показати весь коментар
24.09.2021 00:27 Відповісти
Цікаво, а чим зараз займаються цензорівські ЗЕбілки-тепешки, які привели до влади цю зелену шоблу на чолі з Янелохом-сцикуном та Ленкою-ополчєнкою?
Вона для них була еталоном краси та іконою стилю, їх не цікавило, що вона здавала позиції наших військових ворогу, що вона має апартаменти в анексованому Криму та справно платить за них гроши, тому що переоформила нерухомість маючи російський пашпорт. Будучи вже першою ********, вона продовжувала співпрацювати з кварталом та писати для них хохмочки.

Тому, нічого дивного, що ця курва таке виробляє. Вона взагалі дивна істота, складається враження, що - розумововідстала. За два роки взагалі нічого не зробити як перша леді, це треба дуже постаратися. Ну, вона б залюбки краще з расєйкою корешилася, ніж з Китаєм, але ж расєйка з нею вже ж не захоче.

Може вона не в курсє, що у нас компартія заборонена, та по всій країні пройшла декомунізація? Чи це навмисно все робиться? Я вже не знаю, шо думати.
показати весь коментар
24.09.2021 01:06 Відповісти
 
 