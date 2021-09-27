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Новини Економіка
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Закон про олігархів набере сили через пів року. РНБО має забезпечити роботу "інструментів фінансової розвідки", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Закон про олігархів набере сили через пів року. РНБО має забезпечити роботу

Закон про деолігархізацію вводиться в дію через пів року, тому що РНБО має провести відповідну підготовку.

Про це сьогодні в кулуарах Ради заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, РНБО підготував тестовий режим реєстру олігархів, але ще потрібно забезпечити роботу "інструментів фінансової розвідки".

"Крім того потрібно надати час потенційним олігархам, вони ж ще не декларувалися, як чиновники, це складний процес, я кажу це як людина, яка заповнює декларацію, тому я вважаю, що це здоровий термін для імплементації норм цього закону", - підкреслив нардеп.

Арахамія заявив, що якщо опозиція називає цей закон фейком, то не треба було боятися його ухвалення.

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Відповідаючи на запитання, як будуть декларуватися зустрічі олігархів із чиновниками, лідер фракції "СН" сказав: "Давайте подивимося, які будуть прийняті підзаконні акти, тоді будемо на цю тему дискутувати. Мені поки не відомо".

За його словами, це перший "рамковий закон" в антиолігархічному пакеті.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
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Топ коментарі
+8
Ці хлопаки хочуть пограбувати багатих. Статки присвоять собі.
Звичайне рейдерство.
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23.09.2021 16:13
+7
"Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3290037

А тепер дивімось за шалудивими ручками
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23.09.2021 16:15
+6
ШЕФИР ОТКАЗАЛСЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ.

Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО,


ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ

ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М.

ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.

Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
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23.09.2021 16:21
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Ці хлопаки хочуть пограбувати багатих. Статки присвоять собі.
Звичайне рейдерство.
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23.09.2021 16:13 Відповісти
Я прям сильно расстроился.
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23.09.2021 16:26 Відповісти
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23.09.2021 18:20 Відповісти
"Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3290037

А тепер дивімось за шалудивими ручками
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23.09.2021 16:15 Відповісти
ШЕФИР ОТКАЗАЛСЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ.

Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО,


ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ

ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М.

ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.

Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
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23.09.2021 16:21 Відповісти
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.

Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
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23.09.2021 16:23 Відповісти
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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23.09.2021 16:25 Відповісти
Цей закон дійсно фейк. Через пів-року всі олігархи стануть "біднішими" за церковних мишей, переоформивши все на будь кого з родичей.
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23.09.2021 16:16 Відповісти
полгода можно провести многотысячный забег лафетов с праздничными поминками в 40 суток..... эти гниды пусть еще доживут те полгода...
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23.09.2021 16:24 Відповісти
Ніхто і нічого переписувати не буде . Цей закон майно олігарів не зачіпає , то навщо його переписувати . ?

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой. Источник: https://censor.net/ru/n3289989
Всього лиш . .
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23.09.2021 16:26 Відповісти
Кто мог подумать что Президент Зеленский начнёт по настоящему первым боротся с олигархами а не заниматся болтовнёй как занимаклись все предыдущие
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23.09.2021 16:17 Відповісти
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23.09.2021 16:19 Відповісти
Олег Петрович, ты идиот?
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23.09.2021 16:21 Відповісти
Если не идиот то УО!
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23.09.2021 16:23 Відповісти
Конечно идиот, будь он умнее то такую пургу бы не нес!
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23.09.2021 16:23 Відповісти
А до,не видно?
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23.09.2021 16:54 Відповісти
Хорошее слово Вы придумали невзначай "занимаклись". Только по-моему описывая бездумные действия зелешоблы лучше было бы определить это действо как "занимакакались".
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23.09.2021 16:21 Відповісти
У тебя,дебила,и зеЛенка молодец,что выступает в честь китайской компартии)))что зекрысы -полные дебилы,что и их фанаты оставшиеся...
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23.09.2021 16:22 Відповісти
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23.09.2021 16:23 Відповісти
По настоящему первым боротся с олигархами начал бороться Порох, когда взялся за Беню.

Но Зюзик не дал в обиду своего папика.
Теперь Беня, Ахметка, Пиня и пр. благодаря Зюзику будут уже не олигархами, а простыми скромными бизнесменами и будут дотировать Зюзю на очередных выборах в презы.
Ну не тратится ж ему за свой счет

Как дотировал его Беня, при этом используя средство массовой информации Г+Г...
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23.09.2021 16:28 Відповісти
"По настоящему первым боротся с олигархами начал бороться Порох," - так поборол? Или не смог?
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23.09.2021 17:01 Відповісти
Когда олигарх борется с олигархом это называется отжал украденое
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23.09.2021 17:17 Відповісти
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23.09.2021 16:18 Відповісти
Конечно фейк -через пол года любой суд зекретинам трусы на голову оденет,если сунуться со словом олигарх к кому то ,впрочем ,как и сейчас)
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23.09.2021 16:20 Відповісти
Дело же не в том, что закон фейковый, но в попрании Конституции Украины-- каждый гражданин равен перед законом независимо от имущественного состояния.
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23.09.2021 16:22 Відповісти
Вы думаете, они это не понимают? Да им наплевать!
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23.09.2021 16:28 Відповісти
такий самий фейковий, як закон про iмпiчмент.

у ЗеБiлiв скрiзь брехня, лицемiрство та хуцпа.
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23.09.2021 16:35 Відповісти
У нас теперь партия (СН) - наш рулевой, а СНБО орган управления всем в государстве. Все остальные службы можно упразднять. У зеленского нет времени разбираться в том что они делают. По пятницам вечерний квартал СНБО и все дела!
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23.09.2021 16:27 Відповісти
Нічого страшного не бачу,півроку так півроку,де буде Шмаркля через півроку,навряд,чи там де зараз.
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23.09.2021 16:57 Відповісти
ПРО ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЗАКОН, МАТЬ ЕГО !!!
"...Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року....."

А скажите мне, зебилы безмозглые, физическое лицо, принимающее участие в выборах - бере участь у политычному житти или как??????

А скажите мне, зебилы безмозглые, КТО И КАК будет определять "значний вплив на засоби масової інформації" ??????

Это нагллая, СРАННАЯ клоунада!
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23.09.2021 16:59 Відповісти
Сегодня в Раде, после принятия закона об олигархах. Глава комитета по вопросам энергетики . Команда Зе

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23.09.2021 17:15 Відповісти
 
 