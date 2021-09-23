Патрони, якими стріляли в Шефіра, продавалися 6 років тому у Львові, - джерело
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Це патрони з обмеженої партії, що продавалися в магазині як спортивні. В Україну завезли тільки одну партію.
Про це джерело, близьке до збройного бізнесу, повідомило головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
"Це з партії патронів 7,62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожна гільза була промаркована для визначення патрона як спортивного. Клеймо SM - це Sport Munition, вони надійшли в продаж років 6 тому в неіснуючому зараз магазині "Золотий фазан" у Львові. Ці патрони продавалися як цивільні спортивні, із застереженням, що для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", - розповіло джерело.
За його словами, в Україну завезли тільки одну таку партію.
"Самі по собі патрони - не спеціальні, а звичайні армійські з кулею ПС, виробництва НДР. Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен патрон, щоб назвати спортивними (ймовірно для обходу якогось свого внутрішнього правила обороту), після чого якийсь сноровистий комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обороту. Це продавалося в магазині під дозвіл", - додало джерело.
Бутусов зазначає, що кілер використовував патрони, які були в комерційному продажу, але вони виявилися дуже вже специфічними.
"Кількість їхніх власників не така значна, і під час обшуку будь-який такий патрон або використання такого патрона може тепер дати наводку на ймовірного кілера і його спільників. Цікавий слід", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
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В печерах під Львовом
в захованих схронах
набої чекали тих пір,
коли в мерседесі
повільно-повільно
поїде шофер чи Шефір...
Да и "художник" от слова "худо".
Если поднять все провалившиеся операции за последние годы ... Но таковы реалии внешней разведки.
Шутник на месте "преступления" оставил только эти гильзы и все.
О чем еще они могут говорить?
А знаете почему только на полигоне?Да потому что кроме повреждения бумажной мишени эти патроны для охоты не шодятся.
Ці боти такі неграмотні...
Хватит врать, тошно уже от вашего пердежа этого!
А тут такие мастерские промахи.
Фуфло втюхивают
1. Постановка для лохів. Ну, щоб і про тарифи, про ціни, про вагнерівці, накінець, не балакали. То ж тема на кілька тижнів. А там щось свіженьке підкинуть, тут вони мастаки.
2. Кримінальні розбірки. Показове попередження за кидалово, яке кварталівці влаштували на "Великому будівництві". Купу народу на мільйони кинули, а Шефір там смотрящий.
Блін!!! Цей грьобаний цирк коли-небудь вже закінчиться? Ну скільки ж можна? Тож треба додуматись, щоб фактично іменні патрони при замаху використовувати? Ну чисто 95-й квартал. То тільки там до такого ідіотизму можуть додуматись. І в акурат до виступу найвеличнішого в ООН, ну, щоб лишніх запитань йому не задавали. В нього ж біда, на найліпшого другана замахувались. Цирк на дроті, пілять...