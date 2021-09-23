Патрони, якими стріляли в Шефіра, продавалися 6 років тому у Львові, - джерело

Це патрони з обмеженої партії, що продавалися в магазині як спортивні. В Україну завезли тільки одну партію.

Про це джерело, близьке до збройного бізнесу, повідомило головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Це з партії патронів 7,62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожна гільза була промаркована для визначення патрона як спортивного. Клеймо SM - це Sport Munition, вони надійшли в продаж років 6 тому в неіснуючому зараз магазині "Золотий фазан" у Львові. Ці патрони продавалися як цивільні спортивні, із застереженням, що для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", - розповіло джерело.

За його словами, в Україну завезли тільки одну таку партію.

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"Самі по собі патрони - не спеціальні, а звичайні армійські з кулею ПС, виробництва НДР. Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен патрон, щоб назвати спортивними (ймовірно для обходу якогось свого внутрішнього правила обороту), після чого якийсь сноровистий комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обороту. Це продавалося в магазині під дозвіл", - додало джерело.

Бутусов зазначає, що кілер використовував патрони, які були в комерційному продажу, але вони виявилися дуже вже специфічними.

"Кількість їхніх власників не така значна, і під час обшуку будь-який такий патрон або використання такого патрона може тепер дати наводку на ймовірного кілера і його спільників. Цікавий слід", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.