УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4744 відвідувача онлайн
Новини Політика України
27 815 171
замах (470) Бутусов Юрій (3129) Шефір_Сергій (115)

Патрони, якими стріляли в Шефіра, продавалися 6 років тому у Львові, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Патрони, якими стріляли в Шефіра, продавалися 6 років тому у Львові, - джерело

Це патрони з обмеженої партії, що продавалися в магазині як спортивні. В Україну завезли тільки одну партію.

Про це джерело, близьке до збройного бізнесу, повідомило головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Це з партії патронів 7,62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожна гільза була промаркована для визначення патрона як спортивного. Клеймо SM - це Sport Munition, вони надійшли в продаж років 6 тому в неіснуючому зараз магазині "Золотий фазан" у Львові. Ці патрони продавалися як цивільні спортивні, із застереженням, що для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", - розповіло джерело.

За його словами, в Україну завезли тільки одну таку партію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про замах на Шефіра: "Ми стикнулися з професіоналами"

"Самі по собі патрони - не спеціальні, а звичайні армійські з кулею ПС, виробництва НДР. Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен патрон, щоб назвати спортивними (ймовірно для обходу якогось свого внутрішнього правила обороту), після чого якийсь сноровистий комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обороту. Це продавалося в магазині під дозвіл", - додало джерело.

Бутусов зазначає, що кілер використовував патрони, які були в комерційному продажу, але вони виявилися дуже вже специфічними.

"Кількість їхніх власників не така значна, і під час обшуку будь-який такий патрон або використання такого патрона може тепер дати наводку на ймовірного кілера і його спільників. Цікавий слід", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Так ещё и спортивными патронами покушались эти высококлассные профессионалы?)))
показати весь коментар
23.09.2021 16:29
+34
Тут ключевое "продавались во Львове". Значит, купили бандеровцы и покусились на честнейшую команду навелычнишого.
показати весь коментар
23.09.2021 16:37
+33
Могу гипотетически предположить, что киллеры обучались в Трускавецкой школе стрелков
показати весь коментар
23.09.2021 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
23.09.2021 17:06 Відповісти
Зебилы забыли написать,что не только во Львове,но и конкретно на фабрике,,Рошен,, . Гулять так гулять. Все равно в Украине идет жесткий передел рынка тупых шуток. Зеленые побеждают всех в одни ворота
показати весь коментар
23.09.2021 17:07 Відповісти
Рошен не из Львова, а из Винницы.
показати весь коментар
24.09.2021 13:08 Відповісти
Мистер очевидность?
показати весь коментар
24.09.2021 13:59 Відповісти
Ну если вам на столько очевидные вещи нужно пояснять...
показати весь коментар
24.09.2021 14:50 Відповісти
Авторитетно заявляю . Такою кулею , можна вбити тільки в лоб .
.
показати весь коментар
23.09.2021 17:09 Відповісти
Ось гарна пісня для Лисого та хору ім. Мотузки для Кварталу-95

В печерах під Львовом
в захованих схронах
набої чекали тих пір,
коли в мерседесі
повільно-повільно
поїде шофер чи Шефір...
показати весь коментар
23.09.2021 17:14 Відповісти
"Художник", видимо, никогда за рулём не сидел.
Да и "художник" от слова "худо".

показати весь коментар
23.09.2021 17:19 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 17:23 Відповісти
Как не сиди но по следам пронумерованым ни одна пуля не могла попасть в бедро водителя,в почки да но не в бедро из которого как заявляют достали непонятную пулю.
показати весь коментар
23.09.2021 18:23 Відповісти
Пули имеют свойство менять траекторию после встречи с препятствием.
показати весь коментар
23.09.2021 18:44 Відповісти
Не спорю,но почему-то траекторию изменила только одна,в бедро.Хотя по такому количеству дырок водитель должен был иметь по крайней мере три ранения и хотя бы одно тяжелое.
показати весь коментар
23.09.2021 19:07 Відповісти
Почему одна, если у водителя именно 3 ранения?
показати весь коментар
24.09.2021 13:09 Відповісти
Седьмая могла, в самое начало бедра, туда, куда уколы колют
показати весь коментар
24.09.2021 13:17 Відповісти
Прямо ваятель-спортсмен якийсь
показати весь коментар
24.09.2021 11:05 Відповісти
по пальцу ноги таки попали))))
показати весь коментар
24.09.2021 13:59 Відповісти
Судя по ранее опубликованных фото покушались на водителя или мне показалось
показати весь коментар
23.09.2021 17:21 Відповісти
судя по тем фото - покушались на водительское кресло
показати весь коментар
24.09.2021 14:00 Відповісти
Такое ощущение, что нас отвлекают от какого то очень мерзкого поступка власти.
показати весь коментар
23.09.2021 17:26 Відповісти
От "вагнергейта"!
показати весь коментар
23.09.2021 19:22 Відповісти
Вагнергейт тоже отвлекающий маневр.
Если поднять все провалившиеся операции за последние годы ... Но таковы реалии внешней разведки.
показати весь коментар
24.09.2021 10:23 Відповісти
И зачем всем знать всё о патронах? Предупреждение киллерам? Избавляйтесь от улик? 👀
показати весь коментар
23.09.2021 17:32 Відповісти
Просто другой информации никакой НЕТ.
Шутник на месте "преступления" оставил только эти гильзы и все.
О чем еще они могут говорить?
показати весь коментар
23.09.2021 20:23 Відповісти
Тайны следствия не существует?Некоторые отслеживают каждый шаг следствия и предают огласке.Много желающих пустить следствие по ложному следу.Как в деле с Боингом.
показати весь коментар
23.09.2021 17:35 Відповісти
Осталось Бутусову научиться различать, где патрон, а где гильза...от патрона.
показати весь коментар
23.09.2021 17:36 Відповісти
Какой бред ))) А как же тайна следствия, вот так всё взяли и рассказали что к чему, чтоб виновные знали как дальше действовать. Кому они это втирают
показати весь коментар
23.09.2021 17:43 Відповісти
Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте", - рассказал источник. Источник: https://censor.net/ru/n3290045

А знаете почему только на полигоне?Да потому что кроме повреждения бумажной мишени эти патроны для охоты не шодятся.
показати весь коментар
23.09.2021 17:49 Відповісти
в такие говняные "гражданские" патроны часто еще и пороха не досыпают немного но на 4-5% пуля медленнее летити конечно на при стрельбе на 100+ метров попадает ниже чем стандартная - потому и попали ниже водителя??
показати весь коментар
23.09.2021 19:09 Відповісти
Если показана на фото гильза от тех патронов что попали в машину то они не имели возможности пробить даже наружную часть дверей.Кроме мелкой птицы таким патроном никого не завалиш.Вот по этому они даже для охоты не предназначены а только для полигонных бумажных целей.Что-то нам уже тут так наплели и заврались что чем более исправляют свои ошибки тем больше это ,,покушение,,смахивает на фарс.
показати весь коментар
23.09.2021 19:27 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 18:04 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 18:05 Відповісти
Кілер хотів вбити патронами для спортивної стрільби? Ну це квартальщики закрутили сюжет! Більш ефектно було б із РПГ, але там важко не влучити і "ціль" могла постраждати... А зброю із дарчим підписом та оплаченим чеком за послугу ще не знайшли?
показати весь коментар
23.09.2021 18:06 Відповісти
Вчера Енин орал про супер спец пули потешая всех кто в теме. Теперь вот вам доказательство пофисеаналзмы зелёных из мвд
показати весь коментар
23.09.2021 18:13 Відповісти
Фото с камер наблюдения оружейного магазина во Львове.

показати весь коментар
23.09.2021 18:25 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 18:39 Відповісти
Какой же это киллер?
показати весь коментар
23.09.2021 18:25 Відповісти
Киллер-пракер
показати весь коментар
24.09.2021 13:24 Відповісти
*пранкер
показати весь коментар
24.09.2021 13:25 Відповісти
О! Пішов у хід новий Закон про запобігання і протидію антисемітизму.
показати весь коментар
23.09.2021 18:25 Відповісти
Давайте дождемся завтрашней версии происхождения патронов, а то каждый день все ближе к Киеву подбираемся. Позавчера Венгрия, сегодня уже Львов...
показати весь коментар
23.09.2021 18:26 Відповісти
Бред,вероятность отследить кому проданы эти патроны шесть лет назад, равна вероятности отследить сдачу в Сильпо определенной купюрой год назад. Да и не факт,что их ввезли контрабасом из Венгрии пару дней назад.
показати весь коментар
23.09.2021 18:45 Відповісти
Типо в этом лесу до этого никто никогда не стрелял. Гильзы могли насыпать для отвода следа, а пули мы так и не увидели. Но власть их и не покажет. Или покажет то, что нам нужно увидеть
показати весь коментар
23.09.2021 19:02 Відповісти
Так уже заявили, что патроны вообще самодельные. Наверняка пули там будут чуть ли не с обедненного урана.
показати весь коментар
23.09.2021 20:30 Відповісти
Жах -бандьоровци хотіли вбити чесного ,доброго. Єврея
показати весь коментар
23.09.2021 19:13 Відповісти
Еще немного и отстрелянных гильзах визитку Яроша или Пороха обнаружат.
показати весь коментар
23.09.2021 19:21 Відповісти
І обгортки шоколаду "Рошен".
показати весь коментар
23.09.2021 20:14 Відповісти
Краще б автівку Чефіра закидали б лайном, це його рівень
показати весь коментар
23.09.2021 19:30 Відповісти
где чеки с кассового аппарата и пруфы..
показати весь коментар
23.09.2021 19:59 Відповісти
Як же без нас Бандерівців, без бандерівського сліду!
показати весь коментар
23.09.2021 20:08 Відповісти
Так, так. Прокльовується "бандерівський" слід, будемо чекати брифінгу. Там "поставлять" всі крапки над "і". Можуть підтвердити обвинувачені в сраві про вбивство Шеремета. Когось "призначать" цапом-відбувайлом.
показати весь коментар
23.09.2021 20:12 Відповісти
тобто вбивство шефіра планували ще шість років тому. оце так розрахунок.
показати весь коментар
23.09.2021 20:22 Відповісти
Не знаю какими патронами стреляли в это квартальное недоразумение и откуда они были ввезены, но знаю точно что патроны были хреновыми, раз его недострелил.
показати весь коментар
23.09.2021 20:44 Відповісти
" Сенцов тоже сидит за терроризм у них. Целый мир просит отдать Сенцова. Они ни одного не отдали. Я хочу задать эти вопросы замгенпрокурора Енину, который подписал( документы на экстрадицию Тумгоева. - Ред.). Он знал, что Тимур был добровольцем. Он знал, что Тимур воевал во второй чеченской войне. И они отдали его на смерть, - заявил Червень.
показати весь коментар
23.09.2021 21:12 Відповісти
Шифир хоть был в машине, а если был, сидел он в каске, бронике?
показати весь коментар
23.09.2021 21:22 Відповісти
**********! Я біля Львова строковиком служив, чи треба чекати до себе ВСІХ Вальдємарових собак?
показати весь коментар
23.09.2021 21:28 Відповісти
"спортивні кулі були придбані в польовничо-рибальському магазині у Львові для реквізиту в зйомках фільму....
показати весь коментар
23.09.2021 21:41 Відповісти
Блін! Вони навіть не знають слова "мисливський"!! "Польовничо", ******!
показати весь коментар
24.09.2021 14:58 Відповісти
Так, я з вами згоден!
Ці боти такі неграмотні...
показати весь коментар
24.09.2021 17:15 Відповісти
А МОЖЕТ ЭТИ ГИЛЬЗЫ ВООБЩЕ ПОДКИНУЛИ !?
показати весь коментар
23.09.2021 22:02 Відповісти
шота анекдот вспомнился- вызывает король начальника тайных спецслужб подводит к окну под окном на снегу написано "король дурак!" приказ найти наглеца, на следущий день спец докладывает- почерк королевы моча первого министра.....
показати весь коментар
23.09.2021 23:17 Відповісти
Походу стрелок был спортсменом ))))))))
показати весь коментар
23.09.2021 23:20 Відповісти
Нам врут зевласти в промышленных масштабах. Эта шумиха раскачаная вокруг сраных патронов и мегакиллера который скорее всего пострелял по стоячей машине, в которую сел водила и перегнал ее на стоянку. Все это похоже на чушь но СМИ все равно вливают эту чушь нам в уши.
Хватит врать, тошно уже от вашего пердежа этого!
показати весь коментар
24.09.2021 08:44 Відповісти
Насколько помню когда в девяностых алюминиевые комбинаты делили,то киллер из обычного "Макарова" высадил всю обойма в Мерс и только одна пуля застряла в стойке между стеклами,вторая попала в ногу водителю,третья в правую руку охранника и пять точно в клиента.
А тут такие мастерские промахи.
показати весь коментар
24.09.2021 10:41 Відповісти
уверен - они уже подложены какому-то атовцу, замеченному в протестах против зе-хунты
показати весь коментар
24.09.2021 11:29 Відповісти
на вид гильза в земле пролежала не менее десяти лет
Фуфло втюхивают
показати весь коментар
24.09.2021 11:41 Відповісти
сейчас киллер сидит и думает: "емаё, в комоде осталась коробка от патронов и гильзу-брелок с ключей - лучше выбросить".
показати весь коментар
24.09.2021 14:02 Відповісти
Це привіт від Садового?
показати весь коментар
24.09.2021 14:55 Відповісти
а де ще могли купити набої? звичайно у львові і на гроші порошенка. може досить обсмоктувати звичайну кримінальну розбірку. якщо глянути наце збоку, то це звичайна постанова, абож криміналітет з'ясовує стосунки
показати весь коментар
24.09.2021 15:01 Відповісти
Тут два варіанти:
1. Постановка для лохів. Ну, щоб і про тарифи, про ціни, про вагнерівці, накінець, не балакали. То ж тема на кілька тижнів. А там щось свіженьке підкинуть, тут вони мастаки.
2. Кримінальні розбірки. Показове попередження за кидалово, яке кварталівці влаштували на "Великому будівництві". Купу народу на мільйони кинули, а Шефір там смотрящий.
показати весь коментар
24.09.2021 15:38 Відповісти
Блін, а свого паспорта той кілер там не залишив? А то бач, паскуда, шукай тепер, хто купив, кому передав, хто стріляв... Скільки роботи кварталіцяв добавив.
Блін!!! Цей грьобаний цирк коли-небудь вже закінчиться? Ну скільки ж можна? Тож треба додуматись, щоб фактично іменні патрони при замаху використовувати? Ну чисто 95-й квартал. То тільки там до такого ідіотизму можуть додуматись. І в акурат до виступу найвеличнішого в ООН, ну, щоб лишніх запитань йому не задавали. В нього ж біда, на найліпшого другана замахувались. Цирк на дроті, пілять...
показати весь коментар
24.09.2021 15:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 