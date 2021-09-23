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Останки людини, яка загинула в 2014 році біля Слов'янська, передано на окуповані території, - українська делегація в ТКГ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українська сторона передала рідним, які проживають на окупованій території, останки чоловіка, який загинув у 2014 році в ході війни на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

Останки людини, яка загинула в 2014 році біля Словянська, передано на окуповані території, - українська делегація в ТКГ 01

"Як ініціатива доброї волі і в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ українська сторона передала останки людини, яка загинула в ході конфлікту: - Мялкіна Анатолія Володимировича, який зник безвісти в червні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області. Останки передані його матері, яка проживає на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Останки людини, яка загинула в 2014 році біля Словянська, передано на окуповані території, - українська делегація в ТКГ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У серпні на Донбасі загинули 11 мирних жителів. За 2 тижні вересня кількість обстрілів збільшилася на 30%, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Теперь орки его на палках 9мая носить будут?
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23.09.2021 16:57
+6
Так это человек или сепар?
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23.09.2021 17:03
+4
Оказывается это все-таки был 42-летний сепарюга, и зачем было скрывать.
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23.09.2021 17:20
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точняк среди останков ленточку колорадскую нашли!
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23.09.2021 16:55 Відповісти
Теперь орки его на палках 9мая носить будут?
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23.09.2021 16:57 Відповісти
Так это человек или сепар?
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23.09.2021 17:03 Відповісти
коллорадский свинорус
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23.09.2021 17:47 Відповісти
Иногородний Мялкин очутился в июне 2014 г. в Славянске, и это все, что смогли или захотели передать прессе, почему такая скрытность?
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23.09.2021 17:15 Відповісти
опять бордюры меняли? ну сказано было копать только на штык, шо за люди.
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23.09.2021 17:16 Відповісти
Оказывается это все-таки был 42-летний сепарюга, и зачем было скрывать.
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23.09.2021 17:20 Відповісти
- в базе «Миротворца» покойный числится боевиком незаконных вооруженных формирований, ликвидированным третьего июня 2014 года. Он проживал в Донецке, родился 27 апреля 1974-го. Вероятно, в Донецке живет и его мать.

Еще больше уточнил блогер и украинский патриот с оккупированных территорий «Necro Mancer». Позывной покойного - Фигура, воевал в бандформировании Моторолы («Спарта»): «Был в бою в Семеновке Славянского района, звонил жене, потом крик и тишина». Тем не менее, было непонятно, действительно ли он погиб…
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23.09.2021 17:23 Відповісти
"погибшего в ходе конфликта", пля?
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23.09.2021 17:54 Відповісти
эту тварь еще человеком назвали...
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23.09.2021 19:03 Відповісти
Ну хоч не Мялко, уже добре.
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23.09.2021 19:04 Відповісти
 
 