Останки людини, яка загинула в 2014 році біля Слов'янська, передано на окуповані території, - українська делегація в ТКГ. ФОТО

Українська сторона передала рідним, які проживають на окупованій території, останки чоловіка, який загинув у 2014 році в ході війни на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

"Як ініціатива доброї волі і в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ українська сторона передала останки людини, яка загинула в ході конфлікту: - Мялкіна Анатолія Володимировича, який зник безвісти в червні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області. Останки передані його матері, яка проживає на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

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