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Білорусь може стати зоною для бойових провокацій РФ проти України, Лукашенко навіть питати не будуть, - аналітик Романчук

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Білорусь може стати зоною для бойових провокацій РФ проти України, Лукашенко навіть питати не будуть, - аналітик Романчук

Росія може готувати провокації проти України на території Білорусі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів білоруський економіст і аналітик Ярослав Романчук.

За його словами, Білорусь може стати зоною, з якої будуть здійснені якісь певні бойові дії.

"Це абсолютно реальна загроза. Вона різко посилилася після підписання цих карт. Не дарма ж Путін дав Лукашенку на 2022 рік ціну 129,5 доларів. За спотової ціни для Євросоюзу в 750 доларів! Кремль міг би наполягати на ціні в три рази вище, але не став. Купив лояльність і мовчання Лукашенка. Передовсім щодо України. Купив приблизно на $ 6-8 мільярдів. І в зв'язку з цією угодою для України, безумовно, різко зростає загроза, яка може виходити з боку Білорусі. Причому це можуть бути навіть не білоруські війська", - зазначив Романчук.

За його словами, можуть, наприклад, зробити провокацію.

"А потім скажуть: це напад на Білорусь. І, знаючи вигадливість російських спецслужб і пропагандистів, втягування білорусів в конфлікт з українцями дуже ймовірне. А потім росіяни скажуть: ми вимушено білорусів захищаємо. А так - при чому тут ми? Це ж не наша війна, це ж білоруси!" - пояснив аналітик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії вигідна незалежна Білорусь, так простіше "пиляти" і виводити гроші з РФ, - білоруський економіст Романчук

"Я думаю, що Лукашенка може навіть ніхто не питати, коли Генштаб Росії буде планувати якісь операції. І він це розуміє", - підсумував Романчук.

Детальніше читайте в інтерв'ю з Ярославом Романчуком тут.

Автор: Анастасія Потіха
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З такими аналітиками москалям навіть не треба платити своїм військовим стратегам...Взяли за основу сценарій Романчука - і впєрьод...
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23.09.2021 17:20 Відповісти
Ну чего. Приташат через границу несколько Град П. И шарахнут с украинской стороны по территории какого ближнего села в Беларуси. Или птрк притянут и то же сделают. Гляйвиц
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23.09.2021 17:31 Відповісти
ЛукашенкА навіть питати не будуть, а не ЛукашенкО. Треба поправити в укрверсії статті.
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23.09.2021 17:44 Відповісти
Пацаки может и хотели бы попровоцировать, но география мешает. мешают Сож, Днепр, Припять, Припятские болота. Есть небольшие сухопутные участки на границе, но Орде, если захочет развязать крупный вооруженный конфликт, проще сделать это с территории, которую она контролирует непосредственно, а не устраивать маскарад со стороны Лукашенка.
А для обескровливания ВС Украины, ей пока хватает оккупированной территории Домбабве, тем более Зеленский запрещает нашим бойцам открывать огонь по выдвинувшимся для обстрелов оккупантам, пока они кого-нибудь не убъют из них.
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23.09.2021 18:05 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану.
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23.09.2021 19:46 Відповісти
Фантазёр ты из будущего.)А по факту на сегодня.....сначала тебя кинул шапкокрад на все бабки Украины,потом лаптеногие украли кусок территории.... а теперь ЗЕльц шмаркля в бордель загнал.Это вы перестать стрелять выбрали,дрЫщи позорные.Они знают к о одиннарод с нимиВОКАК,Петя Александрович
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23.09.2021 20:40 Відповісти
А коли боярин у холопа питав,що і де йому робити?
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23.09.2021 20:59 Відповісти
На вулицю виходити, а не ховатися.
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23.09.2021 21:23 Відповісти
 
 