Білорусь може стати зоною для бойових провокацій РФ проти України, Лукашенко навіть питати не будуть, - аналітик Романчук

Росія може готувати провокації проти України на території Білорусі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів білоруський економіст і аналітик Ярослав Романчук.

За його словами, Білорусь може стати зоною, з якої будуть здійснені якісь певні бойові дії.

"Це абсолютно реальна загроза. Вона різко посилилася після підписання цих карт. Не дарма ж Путін дав Лукашенку на 2022 рік ціну 129,5 доларів. За спотової ціни для Євросоюзу в 750 доларів! Кремль міг би наполягати на ціні в три рази вище, але не став. Купив лояльність і мовчання Лукашенка. Передовсім щодо України. Купив приблизно на $ 6-8 мільярдів. І в зв'язку з цією угодою для України, безумовно, різко зростає загроза, яка може виходити з боку Білорусі. Причому це можуть бути навіть не білоруські війська", - зазначив Романчук.

За його словами, можуть, наприклад, зробити провокацію.

"А потім скажуть: це напад на Білорусь. І, знаючи вигадливість російських спецслужб і пропагандистів, втягування білорусів в конфлікт з українцями дуже ймовірне. А потім росіяни скажуть: ми вимушено білорусів захищаємо. А так - при чому тут ми? Це ж не наша війна, це ж білоруси!" - пояснив аналітик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії вигідна незалежна Білорусь, так простіше "пиляти" і виводити гроші з РФ, - білоруський економіст Романчук

"Я думаю, що Лукашенка може навіть ніхто не питати, коли Генштаб Росії буде планувати якісь операції. І він це розуміє", - підсумував Романчук.

Детальніше читайте в інтерв'ю з Ярославом Романчуком тут.