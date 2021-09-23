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обстріл (21421) Донбас (21704)

Від початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Південного, втрат немає, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Південного, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У напрямку Південного противник вів набридаючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

Втрат серед українських воїнів немає.

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ВАЗеленському похрін. Там же шефіра не було.
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23.09.2021 17:17 Відповісти
Щось вони,падли парашеські,попритихли. Або готують щось серйозне, або щось серйозне відбувається у бункері облізлого пацюка. Недаром,його пика не висвічується на улуських ТВ.Друга сердешного замочили на водоспаді, лошадь обілляли бабськими помиями і звинуватили у корупції, практиччно, у всіх козломордяцьких ЗМІ,тільки щегол-шойбла поки що,ніби-то чистенький.Ну, побачимо.Але,щось там таки не теє.
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23.09.2021 20:53 Відповісти
 
 