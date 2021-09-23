Від початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Південного, втрат немає, - пресцентр ОС
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Від початку доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"У напрямку Південного противник вів набридаючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.
Втрат серед українських воїнів немає.
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Чайка Київ
показати весь коментар23.09.2021 17:17 Відповісти Мені подобається 1
Іван Любко 4f83832f
показати весь коментар23.09.2021 20:53 Відповісти Мені подобається 1
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