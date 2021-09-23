Від початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Південного, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У напрямку Південного противник вів набридаючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

Втрат серед українських воїнів немає.

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