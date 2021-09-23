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Мінцифри і Microsoft працюють над створенням хмарної інфраструктури на території України

Новини Цензор.НЕТ Технології

Мінцифри і Microsoft працюють над створенням хмарної інфраструктури на території України

Міністерство цифрової трансформації й американська компанія Microsoft працюють над створенням хмарної інфраструктури на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба міністерства.

"Під час зустрічі в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський і президент корпорації Microsoft Бред Сміт обговорили можливість розвитку хмарної інфраструктури Microsoft в Україні.

Команда Мінцифри працює над тим, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України", - сказано в повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що в 2020 році було підписано Меморандум про співпрацю з Microsoft. Одна з пріоритетних цілей - створення і розвиток хмарної інфраструктури Azure на території України.

"Microsoft має кращі пропозиції продуктів і рішень для забезпечення держорганів, які вони активно впроваджують у різних країнах", - додали в міністерстві.
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Топ коментарі
+1
Плавно переходим на латиницу.
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23.09.2021 18:01
+1
Майкрософт просто купит СБУ и уволит...
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23.09.2021 19:05
+1
Еще одна афера Билгейцо-Мелкософтовская со всеми Виндами и обновлениями и сговором с производителями железа ...
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23.09.2021 21:59
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бедный майкрософт, ему моя страна должна помогать, сам не справляется
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23.09.2021 17:51 Відповісти
Плавно переhodim на латиnicu.

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23.09.2021 17:54 Відповісти
Хтось вже собі ставив windows 11?
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23.09.2021 17:56 Відповісти
Системе требуется, по меньшей мере, 64-гигабайтный накопитель, и при этом нигде не указано, какую его часть займет сама система.
Спасибо!
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23.09.2021 18:00 Відповісти
Требования завышены. Занимает не больше 10-ки, работает примерно так же. Вполне себе ставится даже на Core2Duo, если сильно надо
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23.09.2021 18:04 Відповісти
А де драйвера взяти на старе залізо?
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23.09.2021 18:05 Відповісти
Я пишу з брендового пк. Cтоїть ліцензована windows 7.
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23.09.2021 18:08 Відповісти
Последовательно обновить до 10 (если не прикрыли еще бесплатный вариант для инвалидов) и 11 и будет лицензионно чистая 11.
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23.09.2021 18:09 Відповісти
Та мені зараз не потрібно нічого обновлятися.На одному пк стоїть windows 7,на іншому windows 10.

На віндовс 7 слабенький пк.Мені на ньому десятка не потрібна.
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23.09.2021 18:15 Відповісти
7-ка работает так же, или тяжелее 10-ки, так что смысла сидеть на старой ОС не вижу. А обновлять никто и не заставляет. Будет как с ХП, когда даже браузер новый уже не поставить - сам захочешь обновиться.
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23.09.2021 18:17 Відповісти
На слабих пк без SSD,сімка працює краще.Перевірено мною і не раз.Офіційні драйвера під мій пк тільки є на сімку.От коли буде браузер не підтримуватися,тоді і викину старе залізо.

Я можу сидіти і на десятці і на сімці.Тут мені не потрібні тормоза.На іншому пк в мене десятка стоїть.
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23.09.2021 18:22 Відповісти
Система на HDD сейчас сродни мазохизму. Раньше это можно было оправдать хотя бы дороговизной SSD, а теперь вообще никаких оправданий нет.
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Я ж написав,в мене це старий пк Packard Bell imedia S 1800.І на сімці він не тормозить взагалі.На іншому в мене є SSD.
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23.09.2021 18:27 Відповісти
Если он "совсем не тормозит" на 7-ке, не будет тормозить и на 10-ке.
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23.09.2021 18:29 Відповісти
Буде.Драйверів офіційних немає.Тільки на відеокарту,SSD немає.На новіші пк потрібно ставити тільки десятку,на старі сімку,або викидувати старі пк.
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23.09.2021 18:31 Відповісти
Всё есть Драйвера под 7 и под 10 практически одни и те же. Ниже пример.
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23.09.2021 18:32 Відповісти
Дивлячись які драйвери.
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23.09.2021 18:35 Відповісти
Практически любые.
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Мені це не кажи.Я ж не перший рік працюю з різним залізом.
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23.09.2021 18:38 Відповісти
Тогда я вообще удивлён твоим пессимизмом
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23.09.2021 18:40 Відповісти
Це не песимімзм.А досвід в роботі.
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23.09.2021 18:42 Відповісти
Тогда тебе еще есть куда расти
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23.09.2021 18:43 Відповісти
Рости завжди є куди.
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23.09.2021 18:46 Відповісти
Было бы желание
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23.09.2021 18:55 Відповісти
Найкраще коли є офіційні драйвера.
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Есть драйвера производителей чипов - это самые "родные" из всех возможных.
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Виробники чіпів радять ставити ті драйвери,які випускає виробник кінечного продукту.Я маю на увазі брендові пк,чи ноутбуки.І навіть бувають проблеми з материнськими платами,поки не поставиш драйвер з сайту виробника,цієї самої плати.
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23.09.2021 18:51 Відповісти
Если распаковать "брендовые драйвера", то внутри это всё те же драйвера от производителя чипов, которые иногда имеют переписаный сплешскрин, а часто такие же, только просто старые относительно тех, что лежат на сайтах производителей чипов.
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23.09.2021 18:54 Відповісти
Ну часто такі самі,але не завжди.Та й старі стабільно працюють,ці що на сайтах виробників заліза.Хоча також не завжди.Потрібно ставити і перевіряти,чи все працює.
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23.09.2021 18:58 Відповісти
В итоге ты повторил почти то же самое, что я тебе сказал в самом начале
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23.09.2021 18:59 Відповісти
Я кажу за свій досвід.Саме на моєму цьому пк 10 не потрібна.А на іншому все класно.
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23.09.2021 19:03 Відповісти
Так тебе никто ничего и не навязывает. Можешь хоть на ХП сидеть. Но это не удобно
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23.09.2021 19:04 Відповісти
ХР навітьь браузерів не підтримує.Я на цьому пк практично нічого не роблю.Мені на ньому зручно на сімці сидіти.Я ж не намагаюся на нове залізо сімку поставити,як деякі унікуми.
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23.09.2021 20:24 Відповісти
Вот 7-ка уже на пути к этому.
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24.09.2021 01:07 Відповісти
Кстати, о драйверах. Сегодня надо было пару бумажек отсканировать. Достал из хлама какой-то старый сканер HP, воткнул в 10-ку. Естественно, драйвера только под 7-ку и инсталятор воет, что система не та. Просто распаковал драйвера с этого инсталлера и проинсталил напрямую с девайс-менеджера и всё заработало. Так что чаще всего не драйверов нет, а нет желания довести дело до конца.
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23.09.2021 18:28 Відповісти
Буває що можна поставити і буде працювати,а буває що не буде нормально працювати.Різне залізо,різні проблеми.Може бути,що спочатку все працює,а потім проблеми.
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23.09.2021 18:34 Відповісти
Это нужно купить что-то очень кривое и старое, чтоб на него не было драйверов
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23.09.2021 18:38 Відповісти
Офіційних від виробника заліза буває що немає.
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23.09.2021 18:41 Відповісти
Я ж говорю - это должно быть что-то очень кривое и старое, чтоб на него не было драйверов.
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23.09.2021 18:42 Відповісти
Ну старе так.Я ж написав,комп,з якого я зараз пишу.Офіційних драйверів немає.Навіть часто на новіше залізо часто немає офіційних драйверів.
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23.09.2021 18:45 Відповісти
Та всё там есть. То ты не умеешь искать
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23.09.2021 18:46 Відповісти
Всё так же, как на 10-ке. И активация тоже.
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23.09.2021 18:07 Відповісти
Драйвера від windows 10 підходять? Найкраще коли драйвера виробник заліза випускає.А не те,що віндовс знаходить.Бо спочатку працює,а потім глюки.
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23.09.2021 18:10 Відповісти
Подходят.
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23.09.2021 18:11 Відповісти
Бо поставити ще не означає,що буде нормально працювати.
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23.09.2021 18:06 Відповісти
Всё норм.
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23.09.2021 18:07 Відповісти
Меня вполне устраивает 7-ка.
Меняем шило на мыло.
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23.09.2021 18:07 Відповісти
7-ка уже похоронена. Софт под 7-ку уже не пишут.
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23.09.2021 18:08 Відповісти
У меня достаточно софта для любых целей.
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23.09.2021 18:11 Відповісти
Ну вот Фотошоп уже не обновишь
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23.09.2021 18:12 Відповісти
Зачем его обновлять?
Чтобы обновить?
Я фотошопом не пользуюсь.
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23.09.2021 18:13 Відповісти
Так тут же не телепаты. Напиши, чем пользуешься
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23.09.2021 18:14 Відповісти
Будет тема - напишу.
Хрошь флудить.
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23.09.2021 18:17 Відповісти
Тема про Майкрософт и облачные технологии в Украине
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23.09.2021 18:18 Відповісти
Тема про Минцифрs.
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23.09.2021 18:34 Відповісти
И про Майкрософт и облачные технологии в Украине.
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23.09.2021 18:39 Відповісти
Майкрасофт, то таке. Перехід на Лінукс вирішує багато проблем, що існують з Віндой, навіть деякі уряди в ЄС перейшли на Лінукс, до речі, Китай, теж - на Лінуксі.
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23.09.2021 22:07 Відповісти
Линукс хорош. До того момента, как упрёшься в прикладной софт.
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24.09.2021 01:06 Відповісти
у меня все производственное оборудование на 7 к сожалению.... 32 битные атомы... и много... драйвера действительно не под все есть... зато питается и оборудование и 3д принтер от солнечных батарей и аккума.... фрезер , увы, меньше киловата не тянет
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23.09.2021 22:27 Відповісти
Атом 32-битный. Под него уже вообще ничего нет, даже линуксы только старые.
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24.09.2021 01:09 Відповісти
Шо то є
Минцифрs ?
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23.09.2021 17:58 Відповісти
Плавно переходим на латиницу.
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23.09.2021 18:01 Відповісти
Вчера обсудили возможность - сегодня уже работают. Только Майкрософт хоть об этом знает?
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23.09.2021 18:15 Відповісти
Микрософт знает все. Даже больше, чем нужно
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23.09.2021 18:22 Відповісти
В министерстве напомнили, что в 2020 году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Microsoft.
Владимир Зеленский и президент корпорации Microsoft Брэд Смит обсудили возможность развития облачной инфраструктуры Microsoft в Украине
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23.09.2021 18:31 Відповісти
Майкрософт в Украине вполне прилично себя чувствует. Так, что твоя озабоченность напрасна.
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23.09.2021 18:22 Відповісти
Смотри милая!Это облако о котором я рассказывал.Но мне никто не верил
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23.09.2021 18:32 Відповісти
СБУ вже чекає. В пайкрософті обшуки вони ще не проводили)))
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23.09.2021 18:38 Відповісти
Майкрософт просто купит СБУ и уволит...
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23.09.2021 19:05 Відповісти
Еще одна афера Билгейцо-Мелкософтовская со всеми Виндами и обновлениями и сговором с производителями железа ...
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23.09.2021 21:59 Відповісти
Мокрий фост - впевнено кощійська контора....вони нарулять.......((((
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23.09.2021 22:11 Відповісти
На облаках еще никто в Украине денег не отмывал.
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24.09.2021 11:06 Відповісти
Семимильными шагами загоняют народ в цифровой концлагерь.
Холокост наоборот.
Наши предки, козаки, в гробах переворачиваются. А вы всё про Винду 11 дискуссии ведёте...
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27.09.2021 13:57 Відповісти
 
 