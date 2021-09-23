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Новини Політика України
5 169 68
рейтинг (697) КМІС (268) Батьківщина (546) Слуга народу (2545) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20%, "ЄС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батьківщина" - 10,8%, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Шанс потрапити до Верховної Ради вперше отримали партії "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Радикальна партія" та "Українська стратегія Гройсмана".

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, лідери рейтингу партій не змінилися. "Слугу народу" готові підтримати 20% тих, хто пішов би на вибори і вже визначився з вибором, "Європейську солідарність" - 17,4%, "ОПЗЖ" - 11,6%, "Батьківщину" - 10,8%, "силу і честь" - 7,8%

При цьому деякі партії, які ще в червні були готові підтримати менше 5% виборців, тепер отримали шанс пройти в парламент.

Так, за "Опозиційний блок" готові віддати голоси 5,5% тих, хто готовий іти на дільниці і визначився з вибором (на початку червня було 4,2%), "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - по 5% (на початку червня було по 4,2%).

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося впродовж 10-15 вересня методом телефонних інтерв'ю. Опитано 2002 респонденти, що мешкають в усіх регіонах України, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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Топ коментарі
+18
все понимаю, но "сила и есть" - 7 процентов, это для меня за гранью
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23.09.2021 18:28
+17
Зеленський пішов на загострення, і це добре. Той випадок, коли краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Та сама дорога, якою ми вже раз пройшлися, долаючи пеньки Януковича. Тепер от знову.

Складно сказати, куди вони поспішають. Здавалося б, у вас чудово виходить стагнація, ще два роки точно протягнете. Чи ні? Невже вони не ймуть віри власній соціології, не вірять у двократний відрив Вови від Порошенка? А чому так, хороша соціологія, переконлива.

(Наступний абзац хотіла почати зі слів «Зеленський так і не зрозумів…», але вчасно зупинила себе. Дійсно, це смішно.)
Люди, які стоять за Зеленським, так і не зрозуміли, що їм протистоїть не Порошенко. Їм протистоїть активна, динамічна, розумна група, яка на хвилиночку нараховує кілька мільйонів членів. Всередині цієї групи відбуваються різні процеси, утворюються ситуативні союзи, симпатії та антипатії. Вони між собою сваряться, миряться, обзиваються на фейсбуці й навіть малюють одне на одного карикатури.

До пори до часу.

Відмінною рисою цієї групи є те, що вони мають власне бачення України. І ця Україна належить до Європи, є цивілізованою та демократичною країною, у якій вони працюють, вчать своїх дітей, мотлошать ворогів та зустрічають старість. Це так у загальних рисах.

Відмінність нашої опозиції від запоребрика полягає у тому, що наші мають ідею у голові, а значить є ідейними. А ідейні маси обезголовити неможливо, політика висмикування лідерів дає прямо протилежний результат. Ви арештовуєте одних з надією, що другі присядуть під лавкою, а на виході отримуєте і тих, і цих, і ще оцих у себе вдома, у дуже роздратованому настрої. Хто не вірить - запитайте у пеньків Януковича.

Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.

Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?

Ну спробуйте викинути Пороха з політики. Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів. Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих. Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.

У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, хто ми такі, щоб йому заважати?

АВТОР: Тамара Горіха Зерня
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23.09.2021 18:37
+17
ЕС молодцы!

а рейтинг ЗеЛеных летит на дно!теперь ясно чего они беснуются!уже не знают чем свое зеленое быдло 'кормить'.прислуги олигархов
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23.09.2021 18:43
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Правила форума Рада форумчан
все понимаю, но "сила и есть" - 7 процентов, это для меня за гранью
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23.09.2021 18:28 Відповісти
А "українська стратегія гройсмана"? Де той гройсман і смішко, а де життя?
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23.09.2021 18:30 Відповісти
Що ще за - сіла і чєсть .?? Хто такі , звідки ? Ну знаю лише що це -смєшковці , а хто там ще крім нього , хоч у - першій п'ятірці , хз ?
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23.09.2021 18:33 Відповісти
Их на пятерку, наверное, и не наберется...
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23.09.2021 18:39 Відповісти
Проект Гордона,теж взрощений на дріжджах олігархічного бабла...Зайняли нішу Гриценка - військові люди,дисципліна,порядок,професійність,але з тією різницею,що Смєшко не встидоється по повній грести з олігархічного корита,не пропускає жодного ефіру і вже має стійку репутацію "чесного генерала"...Але тирчать за ним єврейські вуха лисої гадалки Гордона,та й сам вигляд "хомячка" Смєшка не надто презентабельний...
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23.09.2021 18:54 Відповісти
Может нариду название созвучно их желаниям--,,Сало и есть,,? Других поводов найти вообще хоть какой нибудь повод для рейтинга этого я просто не вижу
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23.09.2021 18:33 Відповісти
Пиво и есть
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23.09.2021 18:38 Відповісти
вот что интересно - "монобольшинство" у слуг разве что с жопоблоком и рабиновичем))
прошлые - Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
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23.09.2021 18:39 Відповісти
за ДВЕ недели слуги урода потеряли чистых 6% (или около 22% от целой части!) рейтинга - это да, это успех клоунов))
И ведь еще не былы учтены зашквары с инсценировкой "нападения" на шефира и "коломойский пропихон", не говоря уже о выступлении ленки-зеленки на съезде компартии Китая с пропагандой расейских фильмов и комуняк))
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23.09.2021 18:46 Відповісти
Прошлые КМИСа - СН 20,3%, ЕС 18,5%. Но Вы мечтайте...
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23.09.2021 19:02 Відповісти
не порівнюй опитування двох різних фірм. Їм, як правило, платять різні спонсори.
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23.09.2021 19:52 Відповісти
для меня за гранью это жопезе.... 11 процентов ... их на фонарях развешивать вместе с их избирателями
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23.09.2021 21:02 Відповісти
ОПЗЖ и Оппозиционный блок это не одно и то же?
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23.09.2021 18:30 Відповісти
Да
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23.09.2021 18:45 Відповісти
схожі, але дещо різні. Принаймі, на вибори йдуть порознь. Ахметов і Медведчук один одного ненавидять. І Рабіновича - також. Ахметов ще може вступити в союз з Бойком.
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23.09.2021 21:13 Відповісти
а че уже проводит рейтинги зелени КМИС а не Разумкова !?
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23.09.2021 18:31 Відповісти
шо та тянут и тянут петин "рейтинг", а он гад, не встает)))))))))))))))))))))))
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23.09.2021 18:32 Відповісти
Зато зекрысин уже в дулю скрутился -как бы не тянули)зеля х&йло ла Ла Ла Ла Ла Ла Ла
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23.09.2021 18:35 Відповісти
за ДВЕ недели слуги урода потеряли чистых 6% (или около 22% от целой части!) рейтинга - это да, это успех клоунов))
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23.09.2021 18:47 Відповісти
"Зеленая облуда" все же сползает, холодильник начинает брать верх над телевизором.
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23.09.2021 18:33 Відповісти
солома@elnazaro777



Зверніть увагу -всі антикоррррупційні антикоррррупціонери як один взяли гроші...

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23.09.2021 18:34 Відповісти
dbmann@hordealone

·
31 мин



Эти ваще уникалы. Разбились на две половинки и по очереди продаются слугам, а потом бегут жаловаться в СМИ на вторую половину.
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23.09.2021 18:39 Відповісти
"Разбились на две половинки" - це вже не уні, а дуо-кали
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23.09.2021 18:45 Відповісти
Алексей Науменко@specadm

·
2 ч





Щоб подати до КС, потрібно 40 депутатів, у ЄС немає такої кількості.
Це й було головне завдання проекту Голос - зменшити кількість депутатів від ЄС.
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23.09.2021 18:57 Відповісти
Це заперечення до "дуо"?
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23.09.2021 19:01 Відповісти
і це вже не 20-30-50, це 100 тисяч бакинських за голос в одні руці

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23.09.2021 19:28 Відповісти
А знаете что это означает?Это означает что в ближайшие 15-20 лет Украине следует отойти от выборов партий а избирать в ВР Украины исключительно кандидата-человека из возможностью его отозвать в любой момент именно тем округом который его избрал.
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23.09.2021 18:34 Відповісти
Это уже мы проходили. Полная ерунда получается -балласт. Во всем мире партии и у нас должны быть партии, хватит отсебятину пороть. Только партии надо развивать , делать идеологическими, а не построенные под одного лидера.
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23.09.2021 20:10 Відповісти
Только не в Украине,у нас они должны называться бандитскими группировками или кланами.Не доросла еще Украина до партий.Сравни кто шел на выборы и кто сидит в правительственных креслах,так там почти ни одного кого мы избирали а ставленики олигархов.Да и партии аморфные там с некого спросить,нету крайних и никого нельзя отозвать.Избрали депутата от города а чтоб его отозвать нужны голоса всей Украины и если допустить что отзывает вся страна то для этого должна проголосовать еше партия состоящая из нескольких десятков партийных кренделей.
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23.09.2021 20:42 Відповісти
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23.09.2021 18:34 Відповісти
Рейтинги партии власти конечно тают как снег в апреле. И это еще не начался отопительный сезон, и люди не получили платежки. ( с драконовскими тарифами в квадрате, большими чем у попередника) Не начался новый локдаун и не затрещала мед. система. Не начались возможные перебои с газом. и т.д. Да уж , скажем так перспектива не ахти. Да и те 20% что сейчас держатся еще только на оставшихся рейтингах самого Зели, без него это вообще "мыльный пузырь" а не партия. Так что " цыплят будем не по осени, а по весне считать".
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23.09.2021 18:35 Відповісти
Думаєте, що зелень залишиться до весни? Думаю ці крадуни і зрадники одночасно з листям на деревах тихенько позникають по оманах.
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23.09.2021 18:55 Відповісти
Грося може пройти до парламенту. Мабуть лохторат згадав які були ціни при ньому та вже пізно.
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23.09.2021 18:36 Відповісти
Ниже, чем сегодня...
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23.09.2021 20:22 Відповісти
Зеленський пішов на загострення, і це добре. Той випадок, коли краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Та сама дорога, якою ми вже раз пройшлися, долаючи пеньки Януковича. Тепер от знову.

Складно сказати, куди вони поспішають. Здавалося б, у вас чудово виходить стагнація, ще два роки точно протягнете. Чи ні? Невже вони не ймуть віри власній соціології, не вірять у двократний відрив Вови від Порошенка? А чому так, хороша соціологія, переконлива.

(Наступний абзац хотіла почати зі слів «Зеленський так і не зрозумів…», але вчасно зупинила себе. Дійсно, це смішно.)
Люди, які стоять за Зеленським, так і не зрозуміли, що їм протистоїть не Порошенко. Їм протистоїть активна, динамічна, розумна група, яка на хвилиночку нараховує кілька мільйонів членів. Всередині цієї групи відбуваються різні процеси, утворюються ситуативні союзи, симпатії та антипатії. Вони між собою сваряться, миряться, обзиваються на фейсбуці й навіть малюють одне на одного карикатури.

До пори до часу.

Відмінною рисою цієї групи є те, що вони мають власне бачення України. І ця Україна належить до Європи, є цивілізованою та демократичною країною, у якій вони працюють, вчать своїх дітей, мотлошать ворогів та зустрічають старість. Це так у загальних рисах.

Відмінність нашої опозиції від запоребрика полягає у тому, що наші мають ідею у голові, а значить є ідейними. А ідейні маси обезголовити неможливо, політика висмикування лідерів дає прямо протилежний результат. Ви арештовуєте одних з надією, що другі присядуть під лавкою, а на виході отримуєте і тих, і цих, і ще оцих у себе вдома, у дуже роздратованому настрої. Хто не вірить - запитайте у пеньків Януковича.

Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.

Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?

Ну спробуйте викинути Пороха з політики. Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів. Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих. Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.

У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, хто ми такі, щоб йому заважати?

АВТОР: Тамара Горіха Зерня
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Зелені не розуміють двох простих речей:
1. У Петі кращі відносини з Байденом, ніж у Зе.
2. У Зе немає підтримки в ЗСУ.
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23.09.2021 18:43 Відповісти
так то воно так,але є купа ідіотів,які й досі впевнені у тому,що кращє ніж фігляр,не було й не буде в політиці України.

я це мовлю з власного досвіду спілкування з сусідами. дивишься,наче образовані люди,займают досить непогані посади,але вони так і не змогли відірватись від совкової цицкі,тому вони нізащо не підтримають Порошенко.
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23.09.2021 18:48 Відповісти
тут как посмотреть.. соседи (обоим по 40 лет) - мелкий бизнес типа магазинчиков и салонов красоты, из трусов выпрыгивали (особенно "она") в своей любви к клоуну в апреле 2019.. прям аж светилась что "молодой наш вова нам сделает всё, начиная с куни снижения налогов и заканчивая черной икрой ведрами через пару лет(это она своим соседкам-пенсам так обещала)..
Ну вот.. что-то совсем приуныла последнее время.. уже не прославляет клоуна, раньше огрызалась на фразу "а при Порошенко ты жила и не тужила, ДВА салона дополнительно открыла за 2 года! а теперь как дела?" - с лета 2021 уже не огрызается, просто молчит))
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23.09.2021 18:53 Відповісти
я не отрицаю,что кое у кого ум вернулся в голову,но вот такие которые молчат,вроде ваших соседей,это люди из категории предателей. они будут голосовать за "путь в Жопу",за "заСунь в Печь",за ту же Лярву...и это они будут делать не от большого ума,а от тупой злобы!
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23.09.2021 18:58 Відповісти
Приунила то приунила.Але якщо буде вибір між Порошенком і Зеленським,то проголосує за Зеленського.В мене тут такі самі в більшості підприємці.
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23.09.2021 19:19 Відповісти
Снова всё решит второй тур.
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23.09.2021 18:38 Відповісти
Ще залишається в Україні двадцять відсотків гуморних пофігістів,які запхали в панчоху кілька штук баксів,затягли на горище мішки з цукром і борошном,бутлі з самогоном і думають що то їх порятує...Не порятує...В чому зелені виявились профі,то лишень у витисканні останнього з народу...Тут у них багатющий досвід і практика,описана ще Франком у "Боа констріктор" і Нечуй-Левицьким...Інородні управителі лишали після себе випалену землю,та і самого пана пускали з торбою...
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23.09.2021 18:39 Відповісти
Місцеві вибори показали рейтинг зеленських 5 %, здається...
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23.09.2021 18:40 Відповісти
Все эти опросы фейки. Примерно так и следующие выборы с такой же достоверностью будут проходить. Потому страну спасёт только Майдан и импичмент.
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23.09.2021 18:41 Відповісти
Это не просто фейки.

Это индикатор уровня фальсификации будущих выборов в парламент.

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23.09.2021 18:48 Відповісти
якщо армия не зрадить. бо більшисть з тієї арммії обрала тє,що зараз залізло в крісло презідента.
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23.09.2021 18:52 Відповісти
Ніякого Майдану не буде. А він і не потрібний. Достатньо узгодити Зєлє натомість когось одного нормального, Зєля тихенько зникне, як і не було. Тільки проблема в тім, що узгодити когось одного українці не здатні. І це стає бідою
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23.09.2021 19:09 Відповісти
ЕС молодцы!

а рейтинг ЗеЛеных летит на дно!теперь ясно чего они беснуются!уже не знают чем свое зеленое быдло 'кормить'.прислуги олигархов
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23.09.2021 18:43 Відповісти
Зелень имеет в своем распоряжении административный ресурс.
И с вероятностью 100% этот админресурс будет использован.
Уровень фальсификаций на следующих выборах, будет просто колоссальным.
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23.09.2021 18:50 Відповісти
Кое-кто просто не даст, это сделать. Эти "кое-кто", живут и трудятся не в Украине, но зорко наблюдают за попугаем Зе и Ко.
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24.09.2021 00:49 Відповісти
До розслідування замаху на Шефіра залучили водолазів
экстасенсов забыли позвать... или таки позвали?
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23.09.2021 18:46 Відповісти
ведьм! без ведьм и колдунов - там никак.. с шоу экстрасенсов
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23.09.2021 18:48 Відповісти
Сила і честь майже 8%.!!!! ******. Хто вони, що вони. Звідки вони. Дн вони? Але мідрий наріт знову випадає за якимось котом у мішку. Це бидло нічому не навчиться. Ну зшмарклі. люял. Жопа то зрозуміло. ті десь і якось мелькають і мають впізавані фізіономіїх Але Сила і честь.. Ну ви *** мені пробачте..
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23.09.2021 18:49 Відповісти
там головний Смішко,а ЧСмішко зав'язан на КДБ
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23.09.2021 18:54 Відповісти
Пуйло Смєшку проплатив рейтинг. Йому кров з носу треба консерви в Раді
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23.09.2021 19:01 Відповісти
"Враги народа" 20% полный маразм,хай эти придурки выйдут на
улицу по Украине и спросят у людей,наврядли после этого опроса
доедут до киева.
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23.09.2021 18:55 Відповісти
За гроші(крадені) можна будь який рейтинг у соціологів замовити
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23.09.2021 18:57 Відповісти
Гройсман закінчився, коли у Парламенті почав захищати російськомовність депутата та заявив, що Україна є багатонаціональна та мультикультурна.
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23.09.2021 18:56 Відповісти
Нещодавно переглядав новини 3-річної давнини. Різниця між кабміном Гросі і клоунами - як небо і земля. Можна сказати, що тоді працювали мегапрофі, а зараз - довбойоби. Тут уже справа не у російскомовності
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23.09.2021 19:14 Відповісти
Просто російськомовність є засобом відсторонення українців від влади в Україні.
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23.09.2021 20:03 Відповісти
СН-20% - осеннее обострение?
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23.09.2021 19:19 Відповісти
Сила и Честь по всей видимости заказывала этот опрос
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23.09.2021 19:36 Відповісти
там поділилися, скоріш за все. Вложилися в нього олігахи ЄрЗе і РінАх
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23.09.2021 19:48 Відповісти
а ніхто не побачив з цього рейтингу впливу рижемразівських аналів? Ніхто не побачив, як проспонсоровані рижою мраззю отримують «"Сила і честь" - 7,8%; "Опозиційний блок" - 5,5%; Радикальна партія Ляшка - 5%»??? А також, що характерно 5% набирає часто ошиваючий на рижемразівьких Гройсман зі своєю "Українською стратегією"...
А ніхто не побачив, що сьогодні Ахметов відійшов в сторону від Зе в голосуванні за т.зв. "антиолігархічний закон"?
Короче: в наступних виборах в Зе/бені появився конкурент...
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23.09.2021 19:47 Відповісти
А ніхто не побачив, що сьогодні Ахметов відійшов в сторону від Зе в голосуванні за т.зв. "антиолігархічний закон"?
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Поясни ....
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23.09.2021 20:27 Відповісти
елементарно: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15540 Буймістер (вона там в СН не одна від Ахметова, і все ж...) а також позвфракційні Гриб, Аксьонов, Магера, Новинський, Магомедов, Шенцев - це все опоблок, який зараз проахметівський.
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23.09.2021 20:51 Відповісти
РейХрінг...
Для Лохів та неЛохів!!
😂😈😷
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23.09.2021 20:33 Відповісти
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23.09.2021 22:03 Відповісти
 
 