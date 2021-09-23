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За Зеленського готові проголосувати 33,3% українців, за Порошенка - 16,8%, за Тимошенко - 10,3, - опитування КМІС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то більшість громадян України проголосували б за Володимира Зеленського.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за даними опитування, 33,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Порівняно з квітнем його рейтинг виріс на 2,7%.
16,8% підтримали б П.Порошенка, 10,3% - Тимошенко, 9, б% - Ю.Бойка, 8,7% - І.Смєшка, 6,4% - Є. Мураєва, 5,7% - В .Гройсмана, 4,6% - О. Ляшка.
Підтримка інших кандидатів нижче 2%.
Топ коментарі
+44 olele
показати весь коментар23.09.2021 18:50
+41 Super Gut
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+39 Сергей Ворлог
показати весь коментар23.09.2021 18:56
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Будь ласка, зачекайте...
Це не кінець вистави 95 кварталу...
Ведь это - после войны - задача №2.
А щодо КМІСу то це приватна фірма (директор Паніотто) яка готова виконати будь-яке замовлення. Нагадаю "найяскравішу" сторінку її історії. 2012-й рік. Соціологічне "дослідження" КМІСу показує що 74% українців бажають щоб російська мова була другою державною мовою. Очевидне замовлення партії регіонів для обгрунтування прийнятого згодом антиукраїнського мовного закону.
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Или вот еще - Арбузов! Тоже был премьером Украины, вы не поверите! Вы бы поверили в 5,7% Арбузова? Я нет, потому. что никто не помнит эти старые, изъеденные молью чучела. И гройсмана не помнят. Так что, 3-рублевые шлюхи КНИС идут нахй со своими рейтингами.
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Автор: амфаш
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром. Источник: https://censor.net/ru/f2944135
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ФОРУМИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
26.09.17 16:08 145841 34132
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Я - порохобот. Здрасьте!
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