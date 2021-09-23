За Зеленського готові проголосувати 33,3% українців, за Порошенка - 16,8%, за Тимошенко - 10,3, - опитування КМІС

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то більшість громадян України проголосували б за Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними опитування, 33,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Порівняно з квітнем його рейтинг виріс на 2,7%.

16,8% підтримали б П.Порошенка, 10,3% - Тимошенко, 9, б% - Ю.Бойка, 8,7% - І.Смєшка, 6,4% - Є. Мураєва, 5,7% - В .Гройсмана, 4,6% - О. Ляшка.

Підтримка інших кандидатів нижче 2%.

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