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Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці прочісують ліс, оглядають дно водойм і відпрацьовують найближчі до місця обстрілу населені пункти.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські, нацгвардійці і співробітники ДСНС обстежують понад 430 га лісу.

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрільця, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувалися в радіусі місця злочину", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Проєкт "Без цензури": Замах на ЗЕ-касира Сергія Шефіра. Повний розбір і всі подробиці. ВIДЕО

Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 01
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 02
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 03
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 04
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 05
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 06
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 07
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 08
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 09
Слідчі, рятувальники, водолази, - під Києвом розшукують тих, хто стріляв у Шефіра 10

Автор: 

Нацполіція (15138) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+76
Чтобы эти твари за наших бойцов на фронте так переймались.
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23.09.2021 19:32
+67
долп*ойбы клоуна продолжают цирк))
иммитация бурной деятельности.. каждый день на фронте гибнут и получают ранения украинцы - а клоуну абсолютно наплевать на это...
Или они что, реально "думают" что оружие в воду выбросили?
или под водой "визитку Яроша Порошенко" хотят найти?))
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23.09.2021 19:32
+43
было бы смешно, НО весь этот дурдом за наши деньги..
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23.09.2021 19:33
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Разыскивают интересно для чего. Может хотят наказать за то что промазал
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23.09.2021 22:21 Відповісти
Боюсь наврочити, але всім дитячим хірургам, медсестрам, воякам ЗСУ та добровольцям АТО треба подбати про алібі бо ці, так би мовити "слідопити" мають призначити когось винним.
Через якогось Шофера Шефіра така масовка. Нездари кількістю беруть - ну просто епічна сцена. Мабуть з передової, зі сходу спеціально додаткові сили передислокували під Київ для пошуків чогось... і це все за ваші і наші кошти, платники податків. Кучка корумпованих мафіозних чиновників щось вже надто сильно стараються.
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23.09.2021 22:22 Відповісти
Когда убили Сармата и Гандзюк то так резво не искали.
Лучше пусть едут разгонять Бурштынную народную республику в Ровенской области, пока еще из Полесья еще не сделали лунный ланшафт.
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23.09.2021 22:38 Відповісти
Из-за продырявленой кварталовской машины задействованы в поисках стрельца сотни военных, полицейских, куча техники - миллионы грн. наших денег....Не жирно ли? Во время воны? Когда солдаты не получают вовремя зарплату. До каких пор страна будет терпеть зелёную кодлу мародёров и предателей?
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23.09.2021 22:42 Відповісти
- Ищут пожарные, ищет милиция, ищут - не могут найти... (с)
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24.09.2021 11:22 Відповісти
..в этом непрекращающемся идиотском клокбастере "квартала" вся надежда зекомандЫ на непроходимую тупость зелиного лохтората..(
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23.09.2021 22:45 Відповісти
Скотленд-ярд забули запросити
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23.09.2021 22:48 Відповісти
100500 найдут визитку Яроша.
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23.09.2021 23:01 Відповісти
В ООН с трибуны говорить за Шефира, это уже позорище.
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23.09.2021 23:10 Відповісти
а как можно по движущейся авто стрелять одиночными и попасть с десяток раз?, а сейчас машины медленно не ездят
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24.09.2021 13:47 Відповісти
а почему одиночными?
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26.09.2021 13:55 Відповісти
в первых официальных сообщениях СМИ некоторые утвердительно говорили сразу, что выстрелы одиночные
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26.09.2021 19:37 Відповісти
Могли бы хоть по корзинке для грибов раздать,щоб искали с пользой.Совмещали так сказать приятное с полезным
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23.09.2021 23:15 Відповісти
Блокбастер, що 95 квартал знімає заслуговує на Оскар: спецефекти, масштаб зйомок. Шо(и)фе(і)ру Оскар за кращу чоловічу роль.
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24.09.2021 08:20 Відповісти
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24.09.2021 12:54 Відповісти
Було цікаве фантастичне оповідання нформафія.

Виникають певні асоціації.
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23.09.2021 23:26 Відповісти
кто заплатит за этот банкет ?
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23.09.2021 23:39 Відповісти
Кино и немцы.
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24.09.2021 01:34 Відповісти
За масштабом зйомок нагадує - "Беглец" (фильм, 1993) з Харрисоном Фордом.

А 73% зебілів повідкривали роти і розвісили вуха коло своїх зомбоящиків
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24.09.2021 08:27 Відповісти
Особенно захватывающе начало картины - по действию и использованию спецэффектов, других кинематографических средств, включая виртуозный монтаж, благодаря которому стремительно чередуются сцены.

Поединок между этими двумя людьми, лучший экранный дуэт которые ни за что не желали отступать и шли упорно до самого конца, находится в центре повествования, хотя, как в каждом сериале, разрабатывались ещё и побочные линии. Это не может испортить общего представления о действительно занимательной криминальной драме с двумя яркими, запоминающимися героями.
Драма удостоилась редкой чести для произведений подобного жанра быть представленной в семи номинациях премии «Оскар», в том числе - и за лучший фильм.
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24.09.2021 11:36 Відповісти
Немцы отказались от участия.
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24.09.2021 10:34 Відповісти
Вы бы так ,зеленые мрази,шевелились,что бы найти стрелявших в ежидневно убитых наших солдат на фронте.
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24.09.2021 02:05 Відповісти
На Родосе нужно икать,там сейчас скидки...100бакинских за номер на двоих на пять дней))))
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24.09.2021 02:06 Відповісти
На любых костях пирушку устроят
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24.09.2021 03:42 Відповісти
Так бы твари беспокоились за народ!!! Народу наплевать на этих воров и предателей обещавших реформу! Так бы за больных деток беспокоились , а не видосики, шоу и флагштоки устраивали! Подонки!
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24.09.2021 06:32 Відповісти
Трухин, ты где?
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24.09.2021 07:43 Відповісти
Мені здається , стрілки вже звідти поїхали
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24.09.2021 09:29 Відповісти
вони звідти виїхали в перші пару хвилин, і це зрозуміло всім, але ж шоу...шоу!
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24.09.2021 10:09 Відповісти
Та ну... Не может быть. Паторны со Львова - значит в схроне сидят.
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24.09.2021 10:33 Відповісти
Доречі, чогось собак немає. Може бояться ,щоб на своїх не почали гавкать.
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24.09.2021 10:45 Відповісти
На собак ржачка напала. Немогут работать. Катаются по клеткам от хохота.
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24.09.2021 11:21 Відповісти
Ни в коем случае! Стрелок спрятался за сосной в ближайшем лесу и вот уже неделю ждёт когда же его найдут! А его сообщнику ещё хуже - он сидит в озере в камышах!
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24.09.2021 12:56 Відповісти
Возникает ассоциация: хлеба и зрелищ. С "хлебом" скоро будут проблемы, а вот зрелищ хоть отбавляй.
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24.09.2021 09:52 Відповісти
Це вже навіть не цирк і 95 квартал--це повний маразм. Євреї ******* створювати ріхні шоу і багато базікати,а ле цей ідіотизм проходить за державні кошти(наші), в той час коли заборгованість по зарплаті в ЗСУ ---півтора міліарда.
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24.09.2021 10:19 Відповісти
Мля-яя... Парашутистов забыли. Водолазов взяли, а их нет. Как же искать без парашутистов? Хотя всем известно, что наемные убийцы сразу после "дела" бегут топиться.
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24.09.2021 10:32 Відповісти
Може залягли на дно з соломинкою в роті як у кіно
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24.09.2021 14:21 Відповісти
"Ищут пожарные, ищут - милиция,
Парня какого-то лет двадцати!
Сбились все сног, но не могут найти!" (А. Барто)
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24.09.2021 10:34 Відповісти
Космонавтов и спелеологов привлечь забыли!
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24.09.2021 10:36 Відповісти
а орнитологов и микологов ?))) археологов и ....психологов ))))))))))
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24.09.2021 12:18 Відповісти
І медіумів! На місці провести ритуал і викликати парфумів - а ті 100% вкажуть, хто стріляв...
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24.09.2021 15:27 Відповісти
А старий хитрун Семен Глузман і його колеги зробили вигляд, що їх нема...
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24.09.2021 15:51 Відповісти
На вбивства людей на Майдані вони реагували смішними сценками про "********** палочкі".

Коли почалася війна - жартували про "пєрєнос граніци" і принижували ЗСУ.

Пізніше спливаючу кров'ю країну називали "акторкою з порнофільмів" - і тепер жодним словом не коментують втрати на фронті.

Зато сьогодні у всі боки погрожують "сильною відповіддю" через стрільбу з невідомих причин в машину одного з клєрків.

Мало є в історії народів, які б настільки дешево віддавали свою гідність і свободу, та ще й відвертому непотрібу... (с)
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24.09.2021 11:09 Відповісти
Все просто с ног сбились в поисках неуловимого и не очень меткого (а может и наоборот - очень меткого) стрелка. Нашей полиции и ГенПрокуратуре - хотя-бы небольшую часть такого рвения для поисков видеозаписи ДТП Трухина и улик в ДТП с участием других угашенных "слуг нарида" ...
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24.09.2021 11:09 Відповісти
А чего те записи искать если они уже давно лежат в сейфе зеленого ушлепка.
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24.09.2021 12:27 Відповісти
Стрелка найти не сложно. В опе спросите, они знают.
Лучше бы они мозги и совесть у зе искали. Во где сверхзадача!
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24.09.2021 11:27 Відповісти
Чует кошка,чье мясо вкрала.
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24.09.2021 11:27 Відповісти
... и космонавты...
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24.09.2021 11:42 Відповісти
Екстрасенсів залучили?)))))))))
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24.09.2021 12:10 Відповісти
А щоб екстрасенси не халтурили, тре' покликати їхніх прямих конкурентів - попиків мацковського сатанату. Тоді одні іншим не дадуть схалтурити.
А може, ще й подеруться між собою - шоу обіцяє бути динамічним і цікавим.
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24.09.2021 16:03 Відповісти
да дурною головою ( в колпаке) и ногам нема покою (в берцах, ластах, кедах и кирзачах))))
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24.09.2021 12:19 Відповісти
Да эта скотобаза согнала весь наличный состав полиции и МЧС Киевской области чтобы расследовать одно единственное дело о покушении на кошелек Шмаркли. А как же правопорядок в области?
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24.09.2021 12:23 Відповісти
Не там ищут! ГОП компанию (Генеральный Офис Президента) в бандитском квартале проверяли?
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24.09.2021 12:33 Відповісти
Нє, в Шапітолії шукати категорично не можна! Ще знайдуть когось - як тоді відбріхуватись?
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24.09.2021 16:05 Відповісти
Зачем искать того, кто не попал в цель?
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24.09.2021 12:35 Відповісти
А вони хоч знають, ЩО шукають?🤣
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24.09.2021 12:44 Відповісти
Навіщо? Ускладнений квест цікавіший від простого.
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24.09.2021 16:06 Відповісти
...ищут пожарные, ищет милиция...
Где-то я уже читал. В младших классах.
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24.09.2021 12:44 Відповісти
З мови зняли .
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24.09.2021 16:07 Відповісти
Клоуну доповіли: "после неудачного покушения стрелок залёг на дно".
Тепер, за вказівкою "найвеличнішого", водолази прочісують всі водойми в Україні шукають на якому дні заліг стрілок.😂
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24.09.2021 12:46 Відповісти
Это просто какой-та трешак
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24.09.2021 13:30 Відповісти
Судячи з натовпу пошуковців, зелена жаба таки "почувствовала давлєніє", і не тільки гідронапор у штанах.
Тобто, замах був реальний, це не вистава.
Хто "замахнувся"?
Зелена влада веде подвійну гру - для виборців - борцуни за світле майбутнє, для себе - гребуть під себе все, що можуть. Реальних досягнень на першій сцені не видно (наприклад - митниця, СБУ і далі пасуться на контрабанді). Лишається допустити, що наступили на мозоль комусь серйозному на іншій, темній, сцені. Тому стрілка НЕ ЗНАЙДУТЬ. Принаймі офіційно. Інакше є ризик, що розслідування цієї справи зможе вбити дуже товстий цв'ях у труну зелених.
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24.09.2021 13:32 Відповісти
А почему космонавты отлынивают? У нас же есть и космическое агентство Украины и ассоциация медиков-проктологов. Всех на поиск!
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24.09.2021 13:35 Відповісти
Ищут подарные
Ищет полиция
Ищут - и *****
Не могут найти
Хитрую жёппу Чефира
Лет 57.
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24.09.2021 13:38 Відповісти
Понты раздули больше чем само событие....,на РАБссии целого министра завалили без понтов...,но тоже придумали версию о геройстве....почти сказка Брестскую крепость...
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24.09.2021 14:57 Відповісти
Така кількість поліціянтів затопче всі сліди
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24.09.2021 14:57 Відповісти
неужели мстя так быстро пришла и они последний раз нырнули?
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24.09.2021 15:04 Відповісти
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира.
...
Заголовок - зачіт! Таке враження, що у Шефіра та Шофера стріляли слідчі, рятувальники та водолази - і тепер під Києвом масово затримують х*єву хмару людей цих професій
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24.09.2021 15:14 Відповісти
У мене таке враження від цієї світлини, що хлопці просто дружньо та по братськи вирішили подзюрити на узбіччя
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24.09.2021 15:28 Відповісти
Ого! Так і до екологічної катастрофи недалеко!
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24.09.2021 15:56 Відповісти
Точно Причому злагоджено так вишикувались уздовж узбіччя і по-воєнному писюганять
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24.09.2021 16:57 Відповісти
Під дією армійського досвіду моя уява монтує десь такий віртуальний звуковий ряд до цієї знимки. Здоровенний пузатий начальник і грубими погонами і штанами з лампасами гучним хрипким басом волає:
- Батальйон!!! Равняйсь! Смірно!.. Вольно! Пєрвая рота - на ісходную! Пять мінут - пєрєкур-пєрєсик-пєрєсрач-пєрє%рач!
І обов'язкове:
- Разгаворчікі в страю!.. Атставить смє#уйочкі і пі#%охаханькі!..
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24.09.2021 19:36 Відповісти
Потому что бубочка сердито топнул ножкой. ЗЕленой. 2 раза.
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24.09.2021 17:15 Відповісти
Нагадалися рядки з древнього дитячого віршика:
...Ісчут пожарниє,
Ісчєт міміция...
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24.09.2021 15:55 Відповісти
))) стрелявшие впопыхах ранили водителя, после чего бросились врассыпную. В сёла Попыхи и Рассыпная Киевской области уже прибыли полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС
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24.09.2021 17:08 Відповісти
Ага.
Стрєлкі сєлі накарачки. Карачки завєлісь і паєхалі.
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24.09.2021 19:26 Відповісти
Штирлиц приехал в Гестапо навеселе. Весело он припарковал возле центрального входа
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24.09.2021 21:39 Відповісти
Как вовремя стрельнули по машине - как раз момент отвлечь внимание
от рассмотрения Вагнергейта.
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24.09.2021 15:43 Відповісти
До речі, цікава версія:

https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZWOtSpwFDfVGEZYZIBkF7WuqCTcg3wG1LDogP39TvCgDc7FApBccHcBSAbMcevLoaIeoi457o1T2j6tL0GgpJ5wDdhQjuowrvQxuGyS1kqd1lBND4MkCwOi22x2Q2vFp9A&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa Вчора о 11:15 ·
А не может ли быть так, что в Шефира стрелял судья
Чаус…
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24.09.2021 16:22 Відповісти
Можу теж висолопити версію - співучасницею Чауса (співуЧАУСницею) була Мендель. А ****, жіноча мстя це страшна річ... за те, що проміняв таку багіню на якогось Нікіфорова...
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24.09.2021 17:24 Відповісти
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24.09.2021 17:49 Відповісти
Отстрелявшись, Чаус запрыгнул в машину и крикнул Мендель:
- Трогай!
- Ого! - покраснев, потрогала Мендель.
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24.09.2021 19:44 Відповісти
Ні, не "прокотить", Чаус в одних трусах, а погода дуже холодна, із-за дрижаків і в машину в упор не влучить.
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24.09.2021 18:22 Відповісти
Когда главарь - клоун, страна превращается в квартал.
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24.09.2021 17:09 Відповісти
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24.09.2021 18:00 Відповісти
Зачіт! Хір Мотузки не може оминути такий інфопривід...

(чи вони тільки на замовлення співають тролювальні пісні? та ні, не може бути)
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24.09.2021 22:06 Відповісти
Цікаво так! Це ж скільки людей нагнали, аби хоч щось знайти. Причому головну ціль не ушкодили. А коли інших людей розстрілювали, підривали, викрадали ... жодної реакції. Чомусь не смішно.
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24.09.2021 18:39 Відповісти
Зебуины,вы вкурсе,что сей лядский цирк за ваш счет?
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24.09.2021 19:52 Відповісти
На жаль, і за наш рахунок теж - бо потняки податків ми всі, а не лише 73%... :с
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24.09.2021 21:48 Відповісти
Цей весь "цырк" за наши гроші!
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24.09.2021 20:05 Відповісти
Причому зебіли за свої гроші принаймні отримають шоу (щоправда, зуйове - але їм зайде). А от більш-менш розвинена людина такий треш дивитися не буде, щоб не розбити собі мармизу фейспалмами...
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24.09.2021 21:57 Відповісти
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