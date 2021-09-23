Російській делегації в ПАРЄ заборонили вільно пересуватися Страсбургом, оскільки вони вакциновані "Спутніком", - Гончаренко

Російська делегація братиме участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи онлайн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 вересня повідомив у Telegram народний депутат від "ЄС", член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

За його словами, росіянам заборонили вільно пересуватися Страсбургом, - тільки з готелю в будівлю ПАРЄ.

"Причина - росіяни не щеплені визнаними в Європі вакцинами (від коронавірусу). Повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умову після приїзду в Страсбург бути присутніми тільки на засіданнях Асамблеї", - написав Гончаренко.

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