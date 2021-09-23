Російській делегації в ПАРЄ заборонили вільно пересуватися Страсбургом, оскільки вони вакциновані "Спутніком", - Гончаренко
Російська делегація братиме участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи онлайн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 вересня повідомив у Telegram народний депутат від "ЄС", член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.
За його словами, росіянам заборонили вільно пересуватися Страсбургом, - тільки з готелю в будівлю ПАРЄ.
"Причина - росіяни не щеплені визнаними в Європі вакцинами (від коронавірусу). Повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умову після приїзду в Страсбург бути присутніми тільки на засіданнях Асамблеї", - написав Гончаренко.
Топ коментарі
+20 Valery Greff
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+20 Mora Zfayfer
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+17 alexandr shamov
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Делаем ставки господа
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-там где были кацапы - мыть не надо!
-а шо?
-засыпайте всё хлоркой нах.
И в противогазах обязательно
А в намордниках і на ланцюгу?