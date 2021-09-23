Посол Великої Британії Сіммонс представила список реформ, без яких закон про олігархів марний

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні негативного впливу корпоративних інтересів на українську політику і економіку.

Про це вона написала в своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ

"Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль в зменшенні поганого впливу на політику і економіку України. Але для того, щоб цей крок став реальністю, будуть необхідні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення і звичайно ж, судова реформа", - написала посол.

Посол Великої Британії також підкреслила, що виконання закону про олігархів, проголосованого Радою напередодні, має бути юридично обґрунтованим і аполітичним.

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Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосувала проєкт закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проєкту 15 вересня.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, а також 4 з 5 фракцій парламенту, зажадали направити проєкт закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.

Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроєкту очікуються не пізніше 15 грудня.