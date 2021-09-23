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Посол Великої Британії Сіммонс представила список реформ, без яких закон про олігархів марний

Посол Великої Британії Сіммонс представила список реформ, без яких закон про олігархів марний

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні негативного впливу корпоративних інтересів на українську політику і економіку.

Про це вона написала в своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ

"Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль в зменшенні поганого впливу на політику і економіку України. Але для того, щоб цей крок став реальністю, будуть необхідні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення і звичайно ж, судова реформа", - написала посол. 

Посол Великої Британії також підкреслила, що виконання закону про олігархів, проголосованого Радою напередодні, має бути юридично обґрунтованим і аполітичним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягнути імплементацію закону про олігархів не вдасться, - Малюська

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосувала проєкт закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проєкту 15 вересня.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, а також 4 з 5 фракцій парламенту, зажадали направити проєкт закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.

Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроєкту очікуються не пізніше 15 грудня. 

Автор: 

Велика Британія (5553) закон (2825) олігарх (930) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+14
Неловкий вопрос напрашивается: а посол читала закон если несет такую херню?!! А как насчёт корпоративных интересов студии квартал95 в этом законе - она знает?!!
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23.09.2021 20:57
+13
Перед самим подорожчанням електроенергії коломойському і ахмєтову продали дуже дешево. Тепер вони перепродають населенню в кілька разів дорожче. В свій час антимонопольний комітет оштрафував заправки коломойши на 5 млрд гривень, мав три місяці щоб довести свою правоту у суді, але справу злив. Отака боротьба зеленського з олігархами.
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23.09.2021 21:04
+12
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23.09.2021 21:06
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У кое кого когнитивный диссонанс..
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23.09.2021 20:50 Відповісти
україночка ...
Її родина зі сторони батька з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , а її мати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Її прабабусі і дідусі народилися і виросли в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові . Її прадід переїхав спочатку до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва , а потім до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Її прабабуся, переїхала з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%84%D1%84 Кардіфф
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23.09.2021 21:43 Відповісти
тому до ЗЄлені тулиться
це є хімічна генетика - унюхала свого
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23.09.2021 21:44 Відповісти
Все верно, стоит только посмотреть на нее и на пархатую маму Римму.
Как 2 капли самогона.
Но це таке...
А по большому счету Великобритания и весь англосаксонский мир - наши друзья-союзники, и дружат они не с пархатыми ЗЕбаньками, а с Украиной, а это - самое главное.
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24.09.2021 07:26 Відповісти
якби не один вусатий австріяк то таких "україночок" було би більше по містах і містечках ніж автохтонів. особливо на заході.
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23.09.2021 23:02 Відповісти
Она действительно такая тупая или прикидывается??
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23.09.2021 20:54 Відповісти
она отрабатывает номер
Симмонс - образованное от библейского имени Симон или Симунд, формы еврейского имени Шимон, что означало «внимающий» или «слушающий».
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23.09.2021 23:40 Відповісти
а ти впевнений, що ти вірно зрозумів її послання?
Ти впевнений, що вона всіх бізнесменів вважає олігархами? Тим більше - бізнесменів-політиків?
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23.09.2021 23:46 Відповісти
Она действительно такая тупая или прикидывается??

Головне те, що ви не "пріквдьіваєтєсь", коли не розумієте змісту сказаного:

"The "deoligarchisation law" can play a role in reducing the harmful effects of vested interests on https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine politics and economy. It will need to be implemented legally and apolitically."

вона каже, що закон може грати роль в зменшенні шкідливих наслідків від приватних бізнес інтересів в Українській політиці та економіці за умови, якщо він буде впроваджений в легальний спосіб та поза політикою.

А от якщо не буде (а воно не буде), то всі, окрім олігархів гарантовано отримають чупа-чупс.
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24.09.2021 02:59 Відповісти
От фантазёры они в своих Европах...
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23.09.2021 20:54 Відповісти
бббггг

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23.09.2021 20:55 Відповісти
Вылитый стефанчук...почти фотография...😀
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23.09.2021 20:57 Відповісти
У вас в паРаше президента зовут ******..
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23.09.2021 21:05 Відповісти
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24.09.2021 07:28 Відповісти
...тілько бритий і голений
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23.09.2021 20:58 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj46pa-1JXzAhVRVc0KHWxiDhAQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Fgeneral%2F769370.html&usg=AOvVaw3P0xmpldCgbHTX-Qv040hJ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj46pa-1JXzAhVRVc0KHWxiDhAQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Fgeneral%2F769370.html&usg=AOvVaw3P0xmpldCgbHTX-Qv040hJ


Суд Лондона відмовив у позові сім'ї Суркісів проти Порошенка та Гонтаревої у пов'язаній з націоналізацією ПриватБанку справі
Це вона видмолює у мафіїї вину за рішення суду Лондона
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23.09.2021 20:55 Відповісти
За словами Іллі Новікова співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційний лист про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом.

"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.

(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)

За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
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23.09.2021 20:58 Відповісти
Декларація Лук'Янов Володимир Сергійович за 2020 рік

 Директор департаменту фінансово-адміністративного менеджменту
 Міністерство закордонних справ України
оцей хорьок міністерства Кулеби віправляв офіційного листа до суду Лондона від імені держави без підпису Кулеби , щоб за парвилами Лондонського суду він почав розгляд в інтересах Суркісів проти України.
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23.09.2021 21:07 Відповісти
Міністр Кулеба або його батько можуть бути звільнені з МЗС через конфлікт інтересів

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/30/7108140/
Ось хто такий Кулеба- ні його нее звільнили ні батька з посла Вірменії...
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23.09.2021 21:13 Відповісти
Неловкий вопрос напрашивается: а посол читала закон если несет такую херню?!! А как насчёт корпоративных интересов студии квартал95 в этом законе - она знает?!!
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23.09.2021 20:57 Відповісти
Перед самим подорожчанням електроенергії коломойському і ахмєтову продали дуже дешево. Тепер вони перепродають населенню в кілька разів дорожче. В свій час антимонопольний комітет оштрафував заправки коломойши на 5 млрд гривень, мав три місяці щоб довести свою правоту у суді, але справу злив. Отака боротьба зеленського з олігархами.
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23.09.2021 21:04 Відповісти
Нещодавно списали борги перед державою обл енерго фірташа !!! З олігархами боротись ніхто не збирається.
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23.09.2021 21:13 Відповісти
Еще Владимир Ильич Ленин очень сильно полагался на "полезных буржуазных идиотов", при околпачивании общественного мнения в тогдашней Европе. К сожалению, британка именно из этих самых "буржуазных".
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23.09.2021 21:05 Відповісти
?💨💨💨
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23.09.2021 21:05 Відповісти
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23.09.2021 21:06 Відповісти
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23.09.2021 21:06 Відповісти
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23.09.2021 21:39 Відповісти
Бубочка, теряешь квалификацию ! Зал заполнен на одну треть. Вернись в квартал и ка твои дебильные шутки прийдет стадо дебилов. которое заполнит весь зал
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24.09.2021 07:52 Відповісти
Обнюханий виродок 😡
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24.09.2021 07:50 Відповісти
На єврейку схожа чомусь...хоч і британка.
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23.09.2021 21:06 Відповісти
вона, до речі і є єврейка, дід чи прадід з України років 100 виїхали
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23.09.2021 21:20 Відповісти
"О !!!! Я вспомнил где забыл свой зонтик !" - крикнул Рабинович в синагоге, когда раби призвал не ходить в публичный дом.

Антисимитский закон значит приняли
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23.09.2021 21:38 Відповісти
Тоді ясно, що підтримує свого.
Так і коломойша по єврейській лінії домігся послаблення тиску у штатах.
Що не кажіть, але вони ніби не доторкані.
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24.09.2021 10:43 Відповісти
Интересно она его читала или так - Рабинович по телефону насвистел?
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23.09.2021 21:07 Відповісти
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23.09.2021 21:08 Відповісти
оптимистичненько
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23.09.2021 22:43 Відповісти
от любят они нам помогать , что дальше? даже не знаю
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23.09.2021 21:08 Відповісти
Вона просто не розуміє, що таке російська гра в слова...а при владі в нас зараз - російські артисти...
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23.09.2021 21:10 Відповісти
Идем и читаем оригинал:

«Закон о деолигархизации» может сыграть роль в уменьшении вредного воздействия корыстных интересов
на политику и экономику Украины. Это нужно будет реализовать законно и аполитично.

Последнее замечание практически перечеркнуло все.
Потому что политический интерес ЗЕ и СН налицо и закон уже протащили противозаконным образом.
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23.09.2021 21:11 Відповісти
Серый Кардинал@slevo4kin 6 ч

Олигархом будет считаться всякий, кто имеет в Твиттере более 5000 подписчиков.
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23.09.2021 21:17 Відповісти
судя по мордахе, ее взяли послом вне конкурса прямо с троещинского рынка без знания английского
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23.09.2021 21:18 Відповісти
Здобула ступінь бакалавра (з відзнакою) у ******** мовах (французька/німецька), університет Ексетера 1988 року та ступінь магістра з європейської політики в Університеті Північного Лондона 1995 року. Асоційований член Інституту особистісного розвитку. Володіє англійською, французькою, німецькою мовами( С)
А лицо...это таки генетические корни Привоза
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23.09.2021 21:31 Відповісти
ну понятно, что это с запада двигается эти законы, пускай посол еще Порошенко с его типа Европейской солидарностью объяснит и порохоботам
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23.09.2021 21:18 Відповісти
Чи ти дурний, чи в тебе глисти?
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23.09.2021 21:39 Відповісти
не... у тебя просто голова примитивно на уровне глистов действует и мыслит, дальше меня не видишь, мысли глобально, что такое уменьшение пагубного воздействия корпоративных интересов оглигархов на политику, тут ты ищи глистов, я у тебя ничего не отнимаю и не живу в твоем организме, а они живут))
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23.09.2021 21:56 Відповісти
Якраз навпаки, бачу настільки далеко, що ти, зі своїм примітивізмом, для мене не більше мурахи. Я навіть не буду питати тебе, амебу, яким чином даний закон вплине на олігархів, яким належать президент, премєр, та більша частина депутатів ВР? Але твоя теза, щодо просування даного закону політиками Заходу - це вершина тупості.
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23.09.2021 22:07 Відповісти
У тебя сколько депутатов в Европе знакомых или в Грейт Британском парламенте, кого из политиков в Европе знаешь лично? Кто тебе об этом сказал? Сам додумал? Откуда ты знаешь, какой я информацией владею?
Хочешь самоутверждаться и возвышаться, увеличить свое эго? Это не ко мне, я с нормальными людьми разговариваю, не у кого завышено ЧСВ.
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23.09.2021 22:22 Відповісти
"Хочешь самоутверждаться и возвышаться, увеличить свое эго? Это не ко мне, я с нормальными людьми разговариваю, не у кого завышено ЧСВ. " сказала людина, що стверджує своє знайомство з грандами європейської політики. Ти смішний, дурню.
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23.09.2021 22:28 Відповісти
я стверджую?
"просування даного закону політиками Заходу - це вершина тупості"
це стверджує людина, яка не знає ні одного політика заходу
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23.09.2021 22:33 Відповісти
Дурню, потрібно бути знайомим з головним констукором BMW щоб зрозуміти що жигулі то не беха? Ти таки смішний.
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23.09.2021 22:37 Відповісти
добре, буду дурним, а то це все це не важливі речі, конфліктна ситуація з нічого виникає, часто так у людей трапляється
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23.09.2021 22:46 Відповісти
Будь розумним, поясни, як політики заходу, можуть просувати Закон, що порушує основні принципи демократії, а саме дискримінує групу людей за будь якою відзнакою, крім того, визначає цю групу людей одна особа?
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23.09.2021 22:52 Відповісти
ну почитайте слова посла, там ни слова про нарушения демократии, и дискриминацию, это у нас придумали, а даже наоборот, что закон может сыграть положительную роль, хотя есть еще условия, которые они далее будут продвигать
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23.09.2021 23:19 Відповісти
Ну і? Там написано - ми просуваємо цей закон? А до цього я читав думки євродепутатів щодо порушень принципів демократії цим законом. А буде ще й висновок Веніціанської комісії. Що ти тоді заспіваєш? Чи знову прикинешся шлангом?
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23.09.2021 23:26 Відповісти
по твоему примеру, тебе надо, чтобы весь конструкторский отдел BMW приехал к тебе, вместе с правлением и рассказал о всех планах и особенностях конструкции каждой модели, чертежи каждой детали показал, тебе дали машину и катайся на ней, лучше чем Жигули, внешне устраивает и хорошо, а во все тонкости никто посвящать не будет
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23.09.2021 23:58 Відповісти
Дібілко, конструкторський відділ BMW, разом з правлінням та іншими відділами, і так розповідають щодня про особливості конструкції кожної моделі, планах на майбутнє, і не те що креслення, а 3D моделі своїх автівок та двигунів показують. А за одне показують всі тонкощі виробництва.
Вам, дібілам, США на прикладі Афганістану, показали, що не існує ніякого "зовнішнього управління", ніхто не буде вам втирати соплі, ось вам вудка, ось водойма і основні правила лову (принципи демократії та верховенства права), а далі самі, все самі.
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24.09.2021 09:09 Відповісти
Один дзвінок від Петра Олексійовича Джонсону і ця послиця-зебілка буде в Буркіна-Фасо. Ось побачите зебіли.
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23.09.2021 21:34 Відповісти
.Шо це ти сама до себе звертаєшся .? Все гаразд ??
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23.09.2021 22:37 Відповісти
буває з ними і таке... вони, зебіли, ніколи не вміли жартувати.
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23.09.2021 23:41 Відповісти
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23.09.2021 21:44 Відповісти
Зраднюча зрада. Ждем митинг профессиональных митингарей-пацреоцав под английским посольством.
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23.09.2021 21:50 Відповісти
Закон проти олігархів йшов у пакеті з налоговим кодексом який планує зібрати нестачу в бюджеті в 33 млрд гривень з фермерів, іопів, дрібних та середніх підприємців
Зебілля, готуй кишені.
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23.09.2021 21:58 Відповісти
Ще купа перевірок попереду. Обирають як курку перед борщем.
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23.09.2021 22:00 Відповісти
«Закон о деолигархизации» может сыграть роль в уменьшении вредного воздействия корыстных интересов...".
Отчего неуверенность? А может сыграть роль в увеличении? Почему бы посольству Великобритании не разобраться в этом?
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23.09.2021 22:06 Відповісти
Нащо нам такі посли, які не розуміють простих речей, що головний фундамент української олігархії це виборче законодавство.

Це коли ставленики олігархії скупають місця в бюлетенях на виборах президента через дикого, небаченого ніде у світі розміру, "виборчу" заставу.

Ото серед ставлеників олігархії виборці вимушені "обирати". Оце і є головний шлях олігархату в політику і владу.

Необхідно невідкладно переходити на аналог польського виборчого законодавства.
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23.09.2021 22:16 Відповісти
Я не знаю як це коментувати!!! Я просто наразі ЗА олегархів!! Я не дозволю шоб їх пригнічували в моїй країні. ЗЕ- ДИКТАТОР!!!
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23.09.2021 22:20 Відповісти
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении негативного влияния корпоративных интересов на украинскую политику и экономику. Источник:
Пані посол полюблює українські казки
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23.09.2021 22:24 Відповісти
Пані посол надзвичайно делікатна . Тому роздає аванси наперід , хоча напевно ж сама в них не вірить . Просто це - дипломатичний етикет . .
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23.09.2021 22:54 Відповісти
Але любов до українських казок присутня
Як ми ********** про короля Артура і меч в камні
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24.09.2021 22:46 Відповісти
головне в її посланні криється в другій фразі.
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23.09.2021 23:39 Відповісти
Эта Симмонс вообще баба недалёкая. Уже второй раз такую пену даёт.
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23.09.2021 22:50 Відповісти
А "ЄС" і "ОПЗЖ" чомусь проти
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23.09.2021 22:55 Відповісти
"чомусь".
тупой что-ли ?
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24.09.2021 00:31 Відповісти
я чомусь бачу різницю між "може зіграти певну роль у зменшенні шкідливого впливу корпоративних інтересів на політику та економіку України" та "уменьшит влияние корпоративных интересов на политику и экономики Украины", але заголовщики чогось цього не бачать... Але я також бачу, що в сукупності другою фразою "Його (закон) потрібно буде реалізувати легально та аполітично" місс застерігає стосовно політичних переслідувань... - і знову цього редактори не бачать...
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23.09.2021 23:38 Відповісти
у порохоботов раздвоение личности)))))))))))
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24.09.2021 03:52 Відповісти
верно заявила.
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24.09.2021 04:58 Відповісти
Закон об узурпации власти и СМИ Зелемойскими Кучмистами по факту....
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24.09.2021 06:35 Відповісти
Очередное шоу 95 квартала
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24.09.2021 06:42 Відповісти
Закони Великобританії і їх трактовка і Закони України, це велика різниця. Сподіваюсь, що поки що.
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24.09.2021 07:44 Відповісти
эта тетя Песя живет в другом измерении, она даже не подозревает, что народ может выбрать себе в "преЗЕденты" клоуна только потому, что его мордочку показывали по телеку 3 года подряд и она не подозревает, что у выбранного клоуна есть хозяин - олигарх, на каналах которого этот клоун заработал себе миллионы баксов и которому обязан всем что у него есть и что теперь этот "закон про олигархов" стал кистенем в руках нескольких циничных ублюдков, для которых что Украина, что украинцы пустой звук... у них по 3 паспорта и им на эту страну плевать
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24.09.2021 08:27 Відповісти
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24.09.2021 08:34 Відповісти
Наївна тьотя.
Вона навіть і не підозрює, що Зє-кодло приймає закони та робить ВСЕ, щоби напхати свої ВАГОНИ грошима, бо інших шансів не буде.
А там...
Знають, що Моссаду в Україні немає. Тож крадуть гроші без огляду на можливе покарання.
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24.09.2021 08:50 Відповісти
 
 