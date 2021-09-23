Літак з Афганістану з українськими громадянами на борту приземлився в аеропорту Борисполя, - Міноборони. ВIДЕО
У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян і членів їхніх сімей.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.
Як повідомлялося, після багатоденних міжнародних переговорів цивільний літак з евакуйованими людьми на борту вилетів з аеропорту міста Кабул.
"Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не перебували, - зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час зустрічі літака в аеропорту.
Вона продовжила: "Сьогодні відбулася чергова успішна операція з повернення наших громадян. На борту перебувають 96 осіб, серед яких громадяни України, є особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, є члени їхніх сімей, а також особи, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада.
Анна Маляр зазначила, що Україна і надалі надаватиме допомогу своїм громадянам і громадянам інших країн.
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Мало везёте.
https://twitter.com/i/status/1440951711187746818
P.S. А Олеша Арестович, нам расскажет, что они лучше, настоящих украинцев.
На их фоне Зебил - таки да козак...