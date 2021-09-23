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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Літак з Афганістану з українськими громадянами на борту приземлився в аеропорту Борисполя, - Міноборони. ВIДЕО

У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян і членів їхніх сімей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

Як повідомлялося, після багатоденних міжнародних переговорів цивільний літак з евакуйованими людьми на борту вилетів з аеропорту міста Кабул.

"Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не перебували, - зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час зустрічі літака в аеропорту.

Вона продовжила: "Сьогодні відбулася чергова успішна операція з повернення наших громадян. На борту перебувають 96 осіб, серед яких громадяни України, є особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, є члени їхніх сімей, а також особи, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада.

Анна Маляр зазначила, що Україна і надалі надаватиме допомогу своїм громадянам і громадянам інших країн.

Читайте також: Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак. ФОТОрепортаж

Автор: 

Афганістан (491) евакуація (2305) афганці (21) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+7
они там паспортами тупо торгуют
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23.09.2021 21:07
+7
Це ніякі не українці. Везуть потенційних терористів.
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23.09.2021 21:12
+7
А по фото ж видно,що то не український етнос.Це все навантаження на бюджет.І хочу,чи не хочу.я також заплачу.Так що ти краще помовчи.
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23.09.2021 21:22
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Это какой уже борт по счету? Ведь заявляли что всех эвокуировали!! Уже закрадываются сомнения что оттуда украинских граждан вывозят
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23.09.2021 21:06 Відповісти
они там паспортами тупо торгуют
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23.09.2021 21:07 Відповісти
Так и обмен "всех на всех" от ЗЕрмаков, каждый раз последний раз был. Бабло стригут слуги народа за вывоз в Украину, которое в свою очередь, дикари стригли и пилили с американской фин. помощи.

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23.09.2021 21:57 Відповісти
Де там є українці? То ж афганці.А жінки також стали афганками.Хто їм буде оплачувати життя?
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23.09.2021 21:09 Відповісти
Я всегда знал что у нас люди гении. Почитаешь комментарии и понимаешь, что 90 % людей на интернет сайтах, это профессионалы ВО ВСЕХ сферах жизни, умеют и знают все лучше экспертов, а еще встречаются гении волшебники экстрасенсы как ты, которые на растоянии определяют национальность приезжих. Я вот лично не знаю кто там приехал, украинцы, афганцы или свиньи в тюбитейках, но хорошо что есть ты. Насчет кормежки привезенных не беспокойся, такого мецената как ты, врядли попросят спонсировать банкет.
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23.09.2021 21:19 Відповісти
А по фото ж видно,що то не український етнос.Це все навантаження на бюджет.І хочу,чи не хочу.я також заплачу.Так що ти краще помовчи.
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23.09.2021 21:22 Відповісти
Видео открой, для кого его добавляют? И если человек родился в Украине и паспорт у него Украинский, какая хер разница темненький он или беленький?
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23.09.2021 21:24 Відповісти
Вони вже давно в афганістані жили.Знали куди їдуть.А тепер вези їх за бюджетні гроші.Кожен день українців вбивають,краще би гроші на війсбкових витрачати.А різниця в етносах є.
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23.09.2021 21:29 Відповісти
Це ніякі не українці. Везуть потенційних терористів.
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23.09.2021 21:12 Відповісти
Правильно. Если украинцы, то встречать с салом и чаркой. Нет, значит обратно домой в кишлак.
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23.09.2021 21:40 Відповісти
Эти новые "украинцы", через пару лет будут запрещать на местных рынках салом торговать, потому, что не по исламу.
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23.09.2021 21:54 Відповісти
герои, шо ще можно казать, зорян и шкиряк скрипят зубами от зависти
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23.09.2021 21:16 Відповісти
Везите беженцев с Нигерии, Чада, Сомали.
Поступайте как Меркель.
Мало везёте.
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23.09.2021 21:18 Відповісти
Какие-то украинцы темные и кучерявые,или украинцы это только члены экипажа?
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23.09.2021 21:18 Відповісти
Думаю надо их в Умани поселить, чтобы у нас был взрыв мультикультурности и толерантности.
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23.09.2021 21:24 Відповісти
У вас благодетелей слышком короткая память.Эти ,,кучерявые украинцы,, убивали и отрезали головы настоящим украинскам солдатикам которые не по своей воле воевали в Афгане.Что и про мокшан так же забудем которые сейчас убивают наших солдатиков?
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23.09.2021 21:34 Відповісти
Мля а немцы как наших то валили, а поляки, а итальяшки, а турки?) Кругом враги)
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23.09.2021 21:41 Відповісти
Время идет, меняются поколения, все забывается. Ворошить прошлое неблагодарное дело, если хотим мира. Сейчас москали наши враги,а что будет дальше никто не знает.Ну а война в Афгане это все прошлое, причем непонятное, убивать пришли явно не афганцы.
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23.09.2021 21:50 Відповісти
Не поколения,живы еще родственники отцы и матери тех кого убили в Афгане.
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23.09.2021 21:54 Відповісти
вы еще вспомните про украинских граждан, которые своему же украинскому народу устраивают "счастливую и безбедную жизнь" - Фирташу, Ахметову, Пинчуку, Коломойскому - и это только одни из ярких "персонажей", а вы зациклились на афганцах, немцах, поляках, печенегах и прочих половцах
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23.09.2021 22:23 Відповісти
Согласен,но нету уже живых матерей и отцов погибших в ВОВ и других войнах.Осталась только история которую почему-то и Вы не забыли.
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23.09.2021 22:10 Відповісти
Судя по вопросам которые задавали на видео, журналисты тоже подозревают что-то неладное. В итоге таки 18 человек которыми заинтересовался святой пристол попали в Украину. Кажись чел на 39 ой минуте спалил всю контору!
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23.09.2021 21:36 Відповісти
Наконец-то ЗЕрмак вернул "украинских" граждан

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23.09.2021 21:41 Відповісти
Вот и пускай мужики и проходят годовой локдаун на передовой в ООС .
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24.09.2021 07:33 Відповісти
слава Богу, вырвались из ада..
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23.09.2021 21:41 Відповісти
Они украинское гражданство от зЕрмака где, сразу в самолете получили? Чтобы добровольцы, воюющие за Украину гражданство получили, им вначале нужно в Афганистан слетать?

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23.09.2021 21:44 Відповісти
Это у нас такие кресла в грузовом Ил-76!!??
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24.09.2021 06:15 Відповісти
Забивание камнями человека, возможно вАфганистане.

https://twitter.com/i/status/1440951711187746818
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23.09.2021 21:46 Відповісти
Вот и появились настоящие украинцы, ради которых Украину и вычищали от местного населения все эти годы.
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23.09.2021 21:50 Відповісти
Набутылочный чехол, на ********* Сибирь ради кого вычищают?
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23.09.2021 21:53 Відповісти
московити 300 років вичищали українців з етнічних українських земель висилками до Сибіру, голодоморами і терором, а на їх місце заселяли своїх і частково це їь вдалось. але більше такого не буде
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23.09.2021 22:34 Відповісти
Тепер своїх заселяють афганці.
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24.09.2021 16:22 Відповісти
Это так же, как обмен "всех на всех" от Зермаков, 100500 раз. Через неделю снова напишут, что снова вернули еще 200 человек. И снова последних. И снова одни Найемы в самолете будут сидеть. И так каждую неделю.

P.S. А Олеша Арестович, нам расскажет, что они лучше, настоящих украинцев.

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23.09.2021 21:52 Відповісти
Так бы Зермак с Вагнеровцами самолет посадил, как каждую неделю братишек Найема завозит.
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23.09.2021 22:02 Відповісти
Вай-вай, сапсем щирые украинцы.
На их фоне Зебил - таки да козак...
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23.09.2021 22:36 Відповісти
хорошо. правильно.
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24.09.2021 05:17 Відповісти
Укоаїна не залишає в біді своїх гроиадян, де б вони не були.... На могилі Журавля нехай це озвучить, при побратимах
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24.09.2021 07:17 Відповісти
Слава Богу!
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24.09.2021 10:14 Відповісти
 
 