Розслідування стрілянини в Пермі: начальник Слідкому краю Сарапульцев наклав на себе руки після наради з начальством
Сергія Сарапульцева знайдено мертвим після наради за участю голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Тіло Сарапульцева знайшли у нього вдома. Попередня версія - самогубство.
Напередодні до Пермі приїхав глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Разом зі слідчою групою він розбирається в обставинах стрілянини в Пермському держуніверситеті. Бастрикін доручив перевірити, чи відповідали заходи безпеки в пермському виші всім вимогам.
Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 43 зазнали поранень.
Топ коментарі
+44 Шимус
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+40 Владислав Васильченко
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показати весь коментар23.09.2021 21:20
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З скелі селфі слабо??
😀
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
Був в нас такий..
1. СУДЬИ (МРАЗИ 95%).
2. МЕНТЫ.
3. ЧИНУШИ (МРАЗИ 99%).
4. РОДИЧИ МРАЗЕЙ ПО ПП 1,2,3.
ОК?
так держать !
Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством..."
Это очень хороший признак.
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Пермского стрелка охраняют в больнице 18 полицейских.
Вполне естественно для человека, по официальной версии, впервые за последние две тысячи лет восставшего из мертвых. И не через три дня. А через три часа.
Край дороги!
Видно руки, видно ноги
Видно роги...
Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году..."
Ось тут всі дружно вболіваємо за москалів! До кінця року ще далеко.