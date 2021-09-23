Розслідування стрілянини в Пермі: начальник Слідкому краю Сарапульцев наклав на себе руки після наради з начальством

Сергія Сарапульцева знайдено мертвим після наради за участю голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Тіло Сарапульцева знайшли у нього вдома. Попередня версія - самогубство.

Напередодні до Пермі приїхав глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Разом зі слідчою групою він розбирається в обставинах стрілянини в Пермському держуніверситеті. Бастрикін доручив перевірити, чи відповідали заходи безпеки в пермському виші всім вимогам.

Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 43 зазнали поранень.