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Розслідування стрілянини в Пермі: начальник Слідкому краю Сарапульцев наклав на себе руки після наради з начальством

Розслідування стрілянини в Пермі: начальник Слідкому краю Сарапульцев наклав на себе руки після наради з начальством

Сергія Сарапульцева знайдено мертвим після наради за участю голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Тіло Сарапульцева знайшли у нього вдома. Попередня версія - самогубство.

Напередодні до Пермі приїхав глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Разом зі слідчою групою він розбирається в обставинах стрілянини в Пермському держуніверситеті. Бастрикін доручив перевірити, чи відповідали заходи безпеки в пермському виші всім вимогам.

Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 43 зазнали поранень.

Автор: 

росія (64958) самогубство (630) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+44
отличный тамада и конкурсы интересные
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23.09.2021 21:19
+40
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23.09.2021 21:15
+34
Кацапи, не зупиняйтеся!!!
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23.09.2021 21:20
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23.09.2021 21:10 Відповісти
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23.09.2021 21:15 Відповісти
Я бы не сказала, алкоголики не такие красивые как эти женщины, посмотри на русских алкоголиков, вот там трэш.
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24.09.2021 17:20 Відповісти
Долго искать не надо, "лицо МИДа" - Манька Фидирация
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24.09.2021 18:50 Відповісти
завидуй молча. лапотник
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24.09.2021 20:42 Відповісти
Чомусь душно стало.
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24.09.2021 18:26 Відповісти
Прикре самогубство....
З скелі селфі слабо??
😀
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23.09.2021 21:16 Відповісти
Да там никто ничего не поймет, все вранье и этот теракт постановочный, сами рос. спецслужбы его создали и нарисовали и это самоубийство может быть враньем. Кацапы всегда врут и все у них вранье, а наши зеленые у них научились, тоже постоянно врут.
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24.09.2021 17:22 Відповісти
Ага, а особенно наш брехливый клоун - карлик.
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24.09.2021 17:56 Відповісти
на своих вышел при расследовании.
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23.09.2021 21:17 Відповісти
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23.09.2021 21:34 Відповісти
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23.09.2021 21:19 Відповісти
Класс! Архангел Гавриил знает свое дело. Мне этот фильм до сих пор нравится.
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23.09.2021 21:54 Відповісти
А шо за фильма такая?
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23.09.2021 22:36 Відповісти
"Пророчество" называется. 1995 год. Он морально устарел, но приколы в нем есть
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23.09.2021 22:46 Відповісти
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23.09.2021 21:55 Відповісти
отличный тамада и конкурсы интересные
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23.09.2021 21:19 Відповісти
Кацапи, не зупиняйтеся!!!
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23.09.2021 21:20 Відповісти
а вони й не зупиняються - тільки вчора рухнув військовий АН-26 в Хабаровському краї, а сьогодні гелікоптер ФСБ КА-27 упав на Камчатці.Далі буде !
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23.09.2021 22:12 Відповісти
Знайшов! Кацапи пишуть про "жорстку посадку".
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23.09.2021 22:21 Відповісти
сегодня еще АН-3 стал тяжелее воздуха в Туве.
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23.09.2021 22:36 Відповісти
Бенефіс!!!
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23.09.2021 22:46 Відповісти
АН-3 вышел на связь(((, так что по нему пока отбой...
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23.09.2021 23:08 Відповісти
Єноти бешкетують, не інакше.
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24.09.2021 13:40 Відповісти
на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности

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24.09.2021 18:23 Відповісти
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24.09.2021 19:17 Відповісти
Требую продолжения банкета)))
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24.09.2021 18:55 Відповісти
Ще й контрольний зробив??
Був в нас такий..
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23.09.2021 21:20 Відповісти
Добра новина!!!! Ще б таку новину про українських прокурорів, бо кожен п"ятий хабарник, судді то всі 100% хабарники, таможня 100%,слідчі органі там напевно по менше, фіскалісти теж в перших рядах!!!!!! Ото була б справжня чистка нашою судоправової системи!!!!!! А то пиз.. ТЯТЬ про якусь боротьбу з корупцією аж тошнить!!!!!!!
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23.09.2021 21:22 Відповісти
Предлагаю немного системности в плане радостной самоликвидации:
1. СУДЬИ (МРАЗИ 95%).
2. МЕНТЫ.
3. ЧИНУШИ (МРАЗИ 99%).
4. РОДИЧИ МРАЗЕЙ ПО ПП 1,2,3.

ОК?
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23.09.2021 21:56 Відповісти
Только не менты, а мусора. Звание "Мент" еще заслужить надо.
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23.09.2021 22:39 Відповісти
у них получается больше чести чем у наших можновладцив...
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23.09.2021 22:19 Відповісти
А ваші, це-наші?
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24.09.2021 14:13 Відповісти
хорошее начало !
так держать !
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23.09.2021 21:27 Відповісти
"
Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством..."

Это очень хороший признак.
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23.09.2021 21:27 Відповісти
Бастрюкіна під суд,за доведення до самогубства не погано було б ще
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23.09.2021 21:30 Відповісти
и к новостям опять ка 27 на Камчатке разбился
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23.09.2021 21:33 Відповісти


Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Пермского стрелка охраняют в больнице 18 полицейских.
Вполне естественно для человека, по официальной версии, впервые за последние две тысячи лет восставшего из мертвых. И не через три дня. А через три часа.
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23.09.2021 21:35 Відповісти
В укрверсії Цензора він має бути Сєргєй, але не Сергій. Ви ж не перекладаєте, наприклад, польських імен. Анжей ніколи не стане Андрієм, але Андрєй - стане. Чому?
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23.09.2021 21:42 Відповісти
питання в пустоту, місцеві дурналісти пишуть кацапською, а потім механічний переклад роблять на українську, а інколи взагалі складається враження, що на кацапії для них пишуть.
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24.09.2021 08:14 Відповісти
То це вже дев'ятий кац - спочив у Бозі ! Пермський стрілець продовжує свою справу . .
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23.09.2021 21:48 Відповісти
Какому еще бози...только к Аиду в тартар и там коллективно как в лагерях выполнять зисифов труд
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23.09.2021 22:10 Відповісти
**.нутая страна.
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23.09.2021 21:52 Відповісти
Ишь ты, какой ранимый)
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23.09.2021 22:13 Відповісти
Да и пес с ним.
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23.09.2021 22:19 Відповісти
Честный человек был? Расследовал, к чему ведет игра в юнармию фашистов из кремлятника? Пока фашистское начальство новичка не предложило?
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23.09.2021 22:29 Відповісти
Можливо потомок бєлогвардєйца?
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23.09.2021 22:34 Відповісти
сарапульцева догнала маленькая сарапулька...
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23.09.2021 22:49 Відповісти
Сльози мішають мнє гаваріть.
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23.09.2021 23:15 Відповісти
стрелок дает положительную результативность даже после его обезвреживания...
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23.09.2021 23:20 Відповісти
Одна фамилия чего стоит: сара-пульцев
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23.09.2021 23:29 Відповісти
ШШас ссспою-у-у-у.
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24.09.2021 00:10 Відповісти
може, він також на Донбасі воював?
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24.09.2021 00:20 Відповісти
Запускайте енота 😆👍🏼
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24.09.2021 01:18 Відповісти
ликвидировали, кому то место готовят
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24.09.2021 02:05 Відповісти
А мог бы пойти по стопам того "стрелка" и забрать с собой несколько начальников.
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24.09.2021 06:44 Відповісти
ща буде контр бунт против царя пыни 1го...вихри враждебные и повторный захват зимнего и смольного..ходуном пойдет ватный кремль))
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24.09.2021 10:54 Відповісти
наверное человек с совестью оказался
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24.09.2021 11:12 Відповісти
ты и правда веришь что в свинособакостане такие бывают? да еще и на таких должностях
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24.09.2021 12:17 Відповісти
Совість у кацапа? Неможливо за визначенням.
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24.09.2021 14:17 Відповісти
а чьо тока адин? срочно исправить это недоразумение
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24.09.2021 12:16 Відповісти
От скотиняка, а міг ж як норм пацан, взяти ствола, і перестріляти всіх своїх коллег, а вже потім суїцид, ех не так дедиваєвале.
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24.09.2021 13:27 Відповісти
Вообще то бастрыкин-гадюкин вылитый Малюта Скуратов этой эпохи( кто знает, тот поймёт). Явно сюжет там вылез не простой очень. Концы глушат сразу. Нормальные и смелые всегда есть везде и там тоже. Правда не всплывёт конечно. Жертв не вернуть. У нас тоже самое.
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24.09.2021 13:33 Відповісти
Поховали москаля
Край дороги!
Видно руки, видно ноги
Видно роги...
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24.09.2021 13:37 Відповісти
Барін осєрчал и холуй застрелився. ... "Как же он служил в очистке?!"
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24.09.2021 14:15 Відповісти
кто следущий? генпрокурор? так глядишь и до самого верха докатится... это всё Габышев шаманит.... говорили им- не трогайте шаманов.
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24.09.2021 14:26 Відповісти
"
Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году..."

Ось тут всі дружно вболіваємо за москалів! До кінця року ще далеко.
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24.09.2021 17:13 Відповісти
Ха! Чтоб матерый следак покончил с собой!!? Быть такого не может, он что маминкин сыночек, слюнтяй-подросток? Такой сам кого угодно до самоубийства доведет. В кацапии в последнее время куча смертей среди силовиков, может ***** ввел новый "кодекс" внесудебных расправ с провинившимися?
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24.09.2021 17:54 Відповісти
Козломорді!Не зупиняйтесь....вбийтесь усі до останнього організму!!!
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24.09.2021 21:00 Відповісти
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24.09.2021 21:50 Відповісти
 
 