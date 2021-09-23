Боррель нагадав Лаврову, що ЄС не погодиться з порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Європейський союз не погодиться з порушеннями Москвою суверенітету і територіальної цілісності України.

Зустріч Борреля і Лаврова відбулася на полях 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони обговорили відносини між ЄС і Росією, а також актуальні міжнародні питання. Верховний представник Боррель торкнувся деяких проблем у відносинах між ЄС і Росією, з метою зробити відносини стабільнішими і передбачуванішими.

Зокрема, зберігаються розбіжності щодо порушень Росією суверенітету і територіальної цілісності України, в галузі демократії та прав людини, а також щодо кіберзагроз, дезінформації та інших гібридних загроз", - наголошується в повідомленні пресслужби Зовнішніх дій ЄС.

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