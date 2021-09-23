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Новини Агресія Росії проти України
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Боррель нагадав Лаврову, що ЄС не погодиться з порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України

Боррель нагадав Лаврову, що ЄС не погодиться з порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Європейський союз не погодиться з порушеннями Москвою суверенітету і територіальної цілісності України.

Зустріч Борреля і Лаврова відбулася на полях 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони обговорили відносини між ЄС і Росією, а також актуальні міжнародні питання. Верховний представник Боррель торкнувся деяких проблем у відносинах між ЄС і Росією, з метою зробити відносини стабільнішими і передбачуванішими.

Зокрема, зберігаються розбіжності щодо порушень Росією суверенітету і територіальної цілісності України, в галузі демократії та прав людини, а також щодо кіберзагроз, дезінформації та інших гібридних загроз", - наголошується в повідомленні пресслужби Зовнішніх дій ЄС.

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Автор: 

Лавров Сергій (1576) Євросоюз (13327) Боррель Жозеп (1074)


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Чогось напам'ятало 100500 китайське попередження..
Об'**********..
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23.09.2021 21:28 Відповісти
Andrei Piontkovsky @apiontkovsk

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1440739484530667520 22 сент.



Первым подозреваемым должен быть допрошен, разумеется, Лавров.
Он публично предупреждал : «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений…».
Демонстративное покушение на Шефира - второе предупреждение. И последнее.
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23.09.2021 21:30 Відповісти
Да, да !! Но-нєт!!
🤣
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23.09.2021 21:30 Відповісти
эти два замшелых старых сундука вже отжили свое и в подметки не годятся непоколебимому кулебе, который парой нот протеста отправит старых пердунов в глубокий нокаут
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23.09.2021 21:38 Відповісти
На бую Лавров видел и Бореля и ЕС.Достройка СП2 хорошо это показала.
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23.09.2021 21:44 Відповісти
Виторговують собі пряники.
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23.09.2021 21:59 Відповісти
словами стару коняку в стійло не загнати.Тільки нагайкою !
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23.09.2021 22:24 Відповісти
Лощадь помовкує. Дуже зайнятий. Облизується від бабських помиїв і звинувачень у корупції.
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24.09.2021 00:05 Відповісти
Та він вже задовбався на всі ці стурбованності і нагадування говорити ДБЛ БЛД!
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24.09.2021 08:46 Відповісти
 
 