Боррель нагадав Лаврову, що ЄС не погодиться з порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Європейський союз не погодиться з порушеннями Москвою суверенітету і територіальної цілісності України.
Зустріч Борреля і Лаврова відбулася на полях 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вони обговорили відносини між ЄС і Росією, а також актуальні міжнародні питання. Верховний представник Боррель торкнувся деяких проблем у відносинах між ЄС і Росією, з метою зробити відносини стабільнішими і передбачуванішими.
Зокрема, зберігаються розбіжності щодо порушень Росією суверенітету і територіальної цілісності України, в галузі демократії та прав людини, а також щодо кіберзагроз, дезінформації та інших гібридних загроз", - наголошується в повідомленні пресслужби Зовнішніх дій ЄС.
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Об'**********..
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1440739484530667520 22 сент.
Первым подозреваемым должен быть допрошен, разумеется, Лавров.
Он публично предупреждал : «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений…».
Демонстративное покушение на Шефира - второе предупреждение. И последнее.
🤣