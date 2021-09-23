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США дозволили Коломойському продати нерухомість у Техасі. Це потрібно, щоб виплатити борги

США дозволили Коломойському продати нерухомість у Техасі. Це потрібно, щоб виплатити борги

Влада Сполучених Штатів дозволила компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати будівлю в Техасі, яка раніше була заморожена у справі про відмивання коштів, для виплати податкового та інших боргів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Суд задовольнив клопотання Міністерству юстиції і дозволив компанії Коломойського продати будівлю в Далласі. У цій будівлі колись була розташована компанія Electronic Data Systems, заснована колишнім кандидатом у президенти США Россом Перо.

Згідно з судовими документами, північнотехаська компанія з нерухомості Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільярда доларів. Очікується, що продаж буде завершений 27 вересня.

Із цією будівлею станом на 16 вересня було пов’язано понад 425 тисяч доларів боргу податку на нерухомість, пені та виплат на користь місцевої громади.

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Після виплати боргів та податків решта прибутку від продажу буде поміщена на депозитний рахунок, яким до кінця судового розгляду керуватиме американський уряд.

Торік Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського, поміж іншого, в тому, що він придбав будівлю в Далласі, а також ще два об’єкти в штатах Кентуккі та Огайо за кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства США про відмивання грошей.

Коломойський відкидає звинувачення і подав заяву на розгляд справи в третейському суді, заявляючи, що США не мали підстав експропріювати його активи.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) олігарх (930) США (22568)


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Топ коментарі
+9
А коломойський не олігарх. Він чесний інвестор, а зеленський його нянька.
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23.09.2021 21:47
+9
мда, как любит говорить Леха Гончаренко:
"Это ты в раше граф Толстой, а у нас - х...й простой"

БаблоМойский может процветать только воруя в Украине , в нормальной стране он автоматически становится коррупционером, вором и банкротом
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23.09.2021 21:48
+7
о-о-о..теперь понятно нафиг Зеля типа в ООН летал..
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23.09.2021 21:46
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Млрд или млн?
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23.09.2021 21:46 Відповісти
Миллионов конечно. Согласно википедии налог на коммерческую недвижимость в Далласе 78 центов на $100 стоимости. За здание в 23 лимона надо ежегодно платить налог почти $180 тысяч. Вот он пару лет не платил и накапали проценты и пеня на $425 тьсяч Тут это лехко
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23.09.2021 21:54 Відповісти
На Радио Свобода дальнейшей ссылки нет
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23.09.2021 21:58 Відповісти
о-о-о..теперь понятно нафиг Зеля типа в ООН летал..
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23.09.2021 21:46 Відповісти
А коломойський не олігарх. Він чесний інвестор, а зеленський його нянька.
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23.09.2021 21:47 Відповісти
Мабуть, Коломойський тепер вже винен Зеленському. Ахметов (та й Коломойський, де вони партнери) отримав в новому бюджеті знижку ренти на 2 долари за кожну тону руди ~ близько 25 млн тон на рік. Напевно, теж Зеліна доля. СН отримує з великого будівництва, а ще з акцизів на тютюн. Зараз буде нове, залежне керівництво в Нафтогаз. Але ж Зеля не краде. Тож, чекайте нового олігарха.
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24.09.2021 00:31 Відповісти
Ну и правильно, местные власти а Далласе не должны страдать. Налог заплати и судись себе дальше
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23.09.2021 21:47 Відповісти
Две неизбежные беды в США- смерть и налоги.
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23.09.2021 21:50 Відповісти
это жизнь...
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23.09.2021 21:51 Відповісти
Esta la vida, carnal...
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23.09.2021 22:00 Відповісти
Обычная процедура. Бабло побеждает добро.
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23.09.2021 21:47 Відповісти
Селям, Максе !
наши у ваших всегда нищими становятся,
вспомни хотя бы Лазаренка - голый и босый остался после суда и адвокатов
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23.09.2021 21:50 Відповісти
Ва-Алейкум Селам, Друже. Тут можно пободаться с ФБР в суде. И выиграть. Но с ITFA связываться - ...есть множество менее болезненных способов самоубийства.
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23.09.2021 21:59 Відповісти
приятно что наши бандюки в Штатах не очень приживаются, в отличие от Британии, где покыдькив немеряно
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23.09.2021 22:05 Відповісти
Своих девать некуда...на моем личном - когда-то я был бедным строителем. И "как-то", не будем про подробности, -получил субконтракт по муниципальной программе восстановления заброшенных домов в Филаделфии, в нехороших районах. От меня конверт с котлетой раз в неделю уходил...куда надо, я не беспокоился за муниципального инспектора, качество работы,происхождение материалов,количество и размер оплаты рабочих.За год сделал достаточно, шоб купить 200 акров с фундаментом дома 1929 года закладки, плюс артезианская скважина(пришлось чистить).
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23.09.2021 22:22 Відповісти
А теперь ты богатый олигарх
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23.09.2021 23:43 Відповісти
Нет, простой Американец.
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23.09.2021 23:53 Відповісти
приезжай к нам ! ЗЕльоный говнюк тебя в олигархи запишет
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24.09.2021 00:23 Відповісти
Дякуем Пану. Can we'all bring our AR-15's? And our sidearms, too....
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24.09.2021 00:42 Відповісти
мда, как любит говорить Леха Гончаренко:
"Это ты в раше граф Толстой, а у нас - х...й простой"

БаблоМойский может процветать только воруя в Украине , в нормальной стране он автоматически становится коррупционером, вором и банкротом
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23.09.2021 21:48 Відповісти
Все славянское, среднеазийское и южноамериканское ворье свои финансы хранит в Юса, Лонданах да Швейцариях. Это все сказки для бедных о жестокой борьбе с махинаторами.
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23.09.2021 21:59 Відповісти
по поводу ЮСА сомнительно
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23.09.2021 22:07 Відповісти
Пишут что с недавней сменой власти усложнилось все но...... деньги всегда побеждают )
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23.09.2021 22:15 Відповісти
це американы беню плохо знают, тот возьмет с них свое втридорога, да еще должны останутся
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23.09.2021 21:49 Відповісти
Алфонсо Капоне тоже так думал....
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23.09.2021 21:51 Відповісти
это в Украине Беня может с державы десять шкур содрать,
в нормальной стране он - поц, т.к. за все что не возьмется прогорает и разоряется, потому как ворует сволочь !
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23.09.2021 21:54 Відповісти
Одно здание за 23 ярда$- как то многовато будет
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23.09.2021 21:50 Відповісти
Що це за зданіє за 23 млрд . ? Стіни із золота інкрустовані діамантами чи шо ? .
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23.09.2021 21:54 Відповісти
22-ух этажное здание, Коломойский приобретал за 32 млн, сейчас проданно за копейки - 17 млн долларов. Тут Коломойскому можно самому в суд заявлять. Ну а где цензор взял цену я не знаю.
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23.09.2021 22:20 Відповісти
ну правильно - как с Лазаренко - бедных ограбили бандиты, а сверхбогатые ..... ограбили бандитов - прямо как дураки сдали сотни разных ракет, а получили что-то там построили для генералов жилье или шо там, наверное стоимостью как одна такая ракета. кстати - поэтому и сверхбогатые
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23.09.2021 21:56 Відповісти
Когда делал то что нужно США Беня не был преступником. Как мог еврей такое не предвидеть.
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23.09.2021 22:01 Відповісти
а що воно робило таке, що треба США?
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24.09.2021 08:10 Відповісти
А долг мне или кому?
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23.09.2021 22:24 Відповісти
А у нас бубочка долги Коломойского погашает за счет бюджета Украины, точнее списывает долги.
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23.09.2021 22:25 Відповісти
Якесь цікаве правосуддя в США
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23.09.2021 22:48 Відповісти
Продуманым родился седой кудрявый. В Техасе прикупил домик. В смысле а вдруг нефть найдут под фундаментом! А тут и я!
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23.09.2021 23:22 Відповісти
"Согласно судебным документам, занимающаяся операциями с недвижимостью компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиарда долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября..."

Щось вони з сумою "загнули". Не може бути 23.3 мільярди.
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24.09.2021 00:03 Відповісти
та мільйони, опечатка, дурналісти місцеві без помилок не пишуть
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24.09.2021 08:11 Відповісти
Мільйона, скоріше. Але зараз така шкільна освіта...
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24.09.2021 00:34 Відповісти
ничего личного - только бизнес....
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24.09.2021 11:40 Відповісти
 
 