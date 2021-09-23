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Швеція поглиблює військові зв'язки з Норвегією і Данією через загрозу з боку Росії

Швеція поглиблює військові зв'язки з Норвегією і Данією через загрозу з боку Росії

Швеція на цьому тижні підпише угоду про співпрацю в царині оборони з Норвегією і Данією, щоб протистояти погіршенню ситуації безпеки в Балтійському регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на шведські ЗМІ.

"Якщо буде кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, оскільки ми скоординуємо наше планування в регіоні. На практиці ми зможемо реагувати швидше", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хульквіст.

Він сказав, що об'єднані ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного противника.

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Швеція, яка не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з блоком, поки посилює свою армію через зростання напруженості з Росією в балтійському регіоні. Країна збільшила військові витрати, зокрема погодила покупку зенітних ракет Patriot у США і поглибила військову співпрацю з НАТО і сусідніми країнами, такими як Фінляндія, у відповідь на посилення напруженості з Росією.

"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами цього регіону саме для того, щоб підняти планку в запобіганні зривів і кризи", - сказав Хульквіст.

Автор: 

Данія (768) Норвегія (760) погрози (487) Швеція (950)


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Топ коментарі
+5
нормальные страны начинают кучковаться невзирая на НАТО
и это правильно - с французами, немцами, венграми и проч. ..овнюками НАТО не боеспособно
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23.09.2021 21:57
+4
Ха-ха-ха. Вы мне сейчас напомнили Сталина с Ворошиловым, которые за два дня хотели завоевать Финляндию.
Обосрется Раша, их захватывать.
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23.09.2021 22:43
+2
А если нырнуть еще вглубь истории, то по гапла группам выясним, что викинги являются выходцами с Трепилья, то есть так же потомками НАШИХ предков.
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23.09.2021 22:46
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нормальные страны начинают кучковаться невзирая на НАТО
и это правильно - с французами, немцами, венграми и проч. ..овнюками НАТО не боеспособно
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23.09.2021 21:57 Відповісти
Это НАЧАЛО создания "Триморского союза".
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23.09.2021 22:23 Відповісти
нет - у норманов своя игра
нам нужно создавать союз со своими европейскими соседями, в первую очередь с Польшей - там хлопцы боевые и затятые
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23.09.2021 22:35 Відповісти
Вот вам примерный перечень стран "Триморского союза" о которым уже ведут предварительные переговоры некоторые влиятельные политики.
Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Хорватия, Грузия, Азербайджан.
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23.09.2021 22:40 Відповісти
Не надо приписывать азеров .. они против москвы некогда не пойдут, на то есть причины
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23.09.2021 22:52 Відповісти
С ними сложно. Там уже тяга к Турции. Но кто сказал, что если в региональные лидеры Ближнего Востока станет вырываться Иран, Турция не присоединится к Триморью?
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23.09.2021 22:54 Відповісти
Лидер Ближнего Востока - Турция.
Это всерьез и надолго
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23.09.2021 23:24 Відповісти
Нет, пока она не лидер. Идет соперничество с Ираном и СА.
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24.09.2021 18:46 Відповісти
Морковка, лук, картошка, лексус. Что лишнее? Школьник Изя ответил: Морковка, лук, картошка.
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23.09.2021 23:33 Відповісти
Болгария? Ахахахах....
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23.09.2021 23:40 Відповісти
Норманы в ожидании зелёных гибридных норманов.
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23.09.2021 21:51 Відповісти
зельоных комаров, а не норманов
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23.09.2021 21:56 Відповісти
А мира в глазах фюрера моцвабадского поискать ?
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23.09.2021 21:52 Відповісти
Ну, это как раз понятно - братские народы, в самом буквальном смысле. Но никак скандинавы не могут преодолеть извечное соперничество их викингов с викингами Южно-Балтийскими - эстами и ливами.
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23.09.2021 22:07 Відповісти
схоже,біля барлоги старого облізлого ведмедя готується вечірка...
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23.09.2021 22:19 Відповісти
это ж надо семь лет проспать в своих красивых домиках ...

наивные и беспечные, наверно надеялись , что их тихий мир кацапы их не смогут разрушить, да ещё со спящими людьми ...
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23.09.2021 22:27 Відповісти
В "Викингах" сыновей Рагнара, которые живут на территории современной Дании, атакуют орды монгол-урусов из Киева, под предводительством князя Олега.)

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23.09.2021 22:30 Відповісти
Так и было на самом деле.
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23.09.2021 22:45 Відповісти
Битва при Легнице. Монголы? Ну ну.
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23.09.2021 22:49 Відповісти
Просто скандинавы считают украинцев потомками монголов.)
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23.09.2021 22:57 Відповісти
Украинцы и есть потомки монголов. Но монголы это не сегодняшние забайкальские пастухи, а реальная военная сила древней империи - козаки.
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23.09.2021 23:00 Відповісти
Они же янычары, они же кшатрии, они же самураи, они же рыцыри европейской орды - европейских орденов. Вся средневековая военная сила - наследственные профессиональные воины. Дольше всего эта каста как реальная сила просуществовала в Российской империи - до 20-х годов 20 века.
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23.09.2021 23:09 Відповісти
Я разговаривал со скандинавами, они понимают что в сериале накосячили... И знают что у нас с ними есть кровь общая
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23.09.2021 22:50 Відповісти
Загробный мир викингов - Валгаллы. Это уже забытая на тот момент родина - Волга - точнее верховья Волги - Гардарика - страна городов.
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23.09.2021 22:52 Відповісти
Там каждая страна на два-три часа войны.
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23.09.2021 22:32 Відповісти
Ха-ха-ха. Вы мне сейчас напомнили Сталина с Ворошиловым, которые за два дня хотели завоевать Финляндию.
Обосрется Раша, их захватывать.
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23.09.2021 22:43 Відповісти
главное Рейкявик взять, а остальное семушки
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23.09.2021 23:22 Відповісти
Я так понял, Рейкьявик уже сдался. Исландии нет в списке желающих пободаться, значит вычеркиваем. Кто там следующий?
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24.09.2021 08:09 Відповісти
"Протестує душа. Таки не підходить нам ця дивна цивілізація, на татарщині замішана, на крові, на вбивствах... Навряд чи коли нам збагнути її"

Олесь Гончар.
Запис в щоденнику 27.02.1968 року під час відвідин Москви
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23.09.2021 22:33 Відповісти
Мова. Католицизм. Латиница. Пора уже стать Европой.
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23.09.2021 22:37 Відповісти
У нас книги печатать на 250 лет раньше, чем в Московии.
А в латинице нет таких звуков, которые есть в нашій мові.
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23.09.2021 22:45 Відповісти
Ja cytal Volinskije letopisi,mnogyje kak informaciju polzujetsia nej
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23.09.2021 23:03 Відповісти
Гораздо раньше тот же Карл Маркс написал, что "История Московии пришита к истории Руси белыми нитками", за что эта его работа была запрещена в СССР!
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23.09.2021 22:48 Відповісти
Не забываем что киевская русь тоже потомки викингов и нам надо быть вместе против золотой орды москвы
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23.09.2021 22:38 Відповісти
А если нырнуть еще вглубь истории, то по гапла группам выясним, что викинги являются выходцами с Трепилья, то есть так же потомками НАШИХ предков.
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23.09.2021 22:46 Відповісти
Ещё Тур Хейердал искал родину викингов в степях Дона и Кубани.
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23.09.2021 22:55 Відповісти
Даже сейчас у нас с ними много общего и в культуре и внешне. Только они выбрали путь развития и гармонии природы, а мы под золотой ордой. Теперь надо уничтожить золотую орду
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23.09.2021 22:49 Відповісти
"Золотая орда" поздний термин, не встречающийся ни в одной древней летописи. Выделенный грант на написание её истории так никто и не получил. Сложно написать историю никогда не существовавшего государства.
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23.09.2021 22:59 Відповісти
Золотая Орда простиралась до Румынии. У вас просто не было выбора. В то время в Украине жили наполовину монголы.
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23.09.2021 23:15 Відповісти
новости за 5 месяц сего года, совпадениє ? недумав ... делегация Швеци Норвегии и Дании посетили зону ООС"В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дания в Украине капитан 1-го ранга Феликс Эбестад и атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковник Бойе Лилеруд", - сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие рассказали им об оперативной ситуации в районе ООС и текущей политике безопасности. Источник:
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23.09.2021 22:59 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВСЕМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ - ПУТИНСКОГО РЕЖИМА !!!
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23.09.2021 23:50 Відповісти
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24.09.2021 00:23 Відповісти
 
 