Швеція поглиблює військові зв'язки з Норвегією і Данією через загрозу з боку Росії
Швеція на цьому тижні підпише угоду про співпрацю в царині оборони з Норвегією і Данією, щоб протистояти погіршенню ситуації безпеки в Балтійському регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на шведські ЗМІ.
"Якщо буде кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, оскільки ми скоординуємо наше планування в регіоні. На практиці ми зможемо реагувати швидше", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хульквіст.
Він сказав, що об'єднані ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного противника.
Швеція, яка не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з блоком, поки посилює свою армію через зростання напруженості з Росією в балтійському регіоні. Країна збільшила військові витрати, зокрема погодила покупку зенітних ракет Patriot у США і поглибила військову співпрацю з НАТО і сусідніми країнами, такими як Фінляндія, у відповідь на посилення напруженості з Росією.
"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами цього регіону саме для того, щоб підняти планку в запобіганні зривів і кризи", - сказав Хульквіст.
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и это правильно - с французами, немцами, венграми и проч. ..овнюками НАТО не боеспособно
нам нужно создавать союз со своими европейскими соседями, в первую очередь с Польшей - там хлопцы боевые и затятые
Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Хорватия, Грузия, Азербайджан.
Это всерьез и надолго
наивные и беспечные, наверно надеялись , что их тихий мир кацапы их не смогут разрушить, да ещё со спящими людьми ...
Обосрется Раша, их захватывать.
Олесь Гончар.
Запис в щоденнику 27.02.1968 року під час відвідин Москви
А в латинице нет таких звуков, которые есть в нашій мові.
Украинские военнослужащие рассказали им об оперативной ситуации в районе ООС и текущей политике безопасности. Источник: