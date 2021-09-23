Швеція поглиблює військові зв'язки з Норвегією і Данією через загрозу з боку Росії

Швеція на цьому тижні підпише угоду про співпрацю в царині оборони з Норвегією і Данією, щоб протистояти погіршенню ситуації безпеки в Балтійському регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на шведські ЗМІ.

"Якщо буде кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, оскільки ми скоординуємо наше планування в регіоні. На практиці ми зможемо реагувати швидше", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хульквіст.

Він сказав, що об'єднані ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного противника.

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Швеція, яка не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з блоком, поки посилює свою армію через зростання напруженості з Росією в балтійському регіоні. Країна збільшила військові витрати, зокрема погодила покупку зенітних ракет Patriot у США і поглибила військову співпрацю з НАТО і сусідніми країнами, такими як Фінляндія, у відповідь на посилення напруженості з Росією.

"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами цього регіону саме для того, щоб підняти планку в запобіганні зривів і кризи", - сказав Хульквіст.