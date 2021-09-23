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Новини
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Головні новини 23 вересня: закон про олігархів, нові деталі замаху на Шефіра

Головні новини 23 вересня: закон про олігархів, нові деталі замаху на Шефіра

Рада поспіхом прийняла закон про олігархів, у Шефіра стріляли дуже специфічними кулями, Україна перейшла в "жовту" зону карантину, - головні новини 23 вересня.

Закон про олігархів

"За" - 279 народних депутатів. Закон приймали в турборежимі: замість того, щоб заслуховувати правки опозиції, пройшли постатейно і дали голоси "за" (Арахамія пояснив, що таким шляхом пішли, тому що "терпець увірвався"). Опозиція турборежим не оцінила і заблокувала трибуну Ради, але це не допомогло.

Зеленський дякує своїй фракції і стверджує, що в Україні більше не буде олігархів. "Слуги" збираються очистити свої лави від нардепки Буймістер, яка посміла проголосувати "проти".

Головний кадр дня забезпечив нардеп "СН" Андрій Герус, який на камеру потиснув руку олігархові Вадиму Новинському. Більше фотографій - у репортажі з парламенту.

Нові деталі замаху на Шефіра

Кілерів шукають слідчі, рятувальники і навіть водолази - але знайти поки не можуть. Генпрокурорка Венедіктова каже, що правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір боєприпасів дозволить вийти на слід кілерів.

Свіжі рейтинги

Цього разу - від Київського міжнародного інституту соціології. За Зеленського готові проголосувати 33,3% українців, за Порошенка - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, за Бойка - 9,6%, за Смешка - 8,7%, за Мураєва - 6,4%, за Гройсмана - 5,7%, за О.Ляшка - 4,6%.

Рейтинг партій такий: "Слуга народу" - 20%, "ЄС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 7,8%. Три партії стали "прохідними": за "Опозиційний блок" готові віддати голоси 5,5%, за "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - по 5%.

Україна в "жовтій" зоні карантину

Від сьогодні діють нові правила та обмеження. Але вони, на відміну від попередніх карантинів, не поширюються на заклади, персонал і відвідувачі яких вакциновані.

Підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу затримали через 8 років після злочину

Підозрюваний - житель Львова. Відразу після вбивства він виїхав з країни, а кілька днів тому оперативники отримали інформацію про його повернення. При затриманні у нього вилучили зброю, патрони і фальшиві документи.

"Тітушку" Крисіна засудили до 8 років

Крисін вже відбуває термін за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія. Тепер до цього терміну додали 8 років за викрадення Владислава Іваненка, якого "тітушки" сприйняли за учасника Революції Гідності.

Землетрус у чотирьох областях

Підземні поштовхи силою 4,3 бала відчували в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Епіцентр був неподалік від Чорткова на Тернопільщині. Жертв і руйнувань немає.

Автор: 

закон (2825) землетрус (179) карантин (18172) олігарх (930) рейтинг (1650) Сімеїз (6) Крисін Юрій (103) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+7
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23.09.2021 22:19
+6
"Киллеров ищут следователи, спасатели и даже водолазы - но найти пока не могут". - а эти все следователи, генпрокуроры, спасатели и даже водолазы, могут найти тех, кто слил вагнеровцев кремлю?
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23.09.2021 22:13
+5
"Шефира стреляли очень специфическими пулями" - специфика этих пуль, - они были холостыми?
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23.09.2021 22:11
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"Шефира стреляли очень специфическими пулями" - специфика этих пуль, - они были холостыми?
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23.09.2021 22:11 Відповісти
по цій зеленій "нечисті" потрібно срібним кулями стріляти і кіл осиновий в грудину -контрольний .
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23.09.2021 22:57 Відповісти
зато теперь зеленаго алигархату багато будет, як блох на мошонке
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23.09.2021 22:12 Відповісти
Нащо нам той шефір, якщо за опалення будемо платити по 25, 00 за кубометр. Це чотири п'ять тисяч
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23.09.2021 22:13 Відповісти
А ще області винні десятки мільйонів за газ, ці борги підписали заднім числом, ще з минулого року.
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23.09.2021 22:14 Відповісти
"Киллеров ищут следователи, спасатели и даже водолазы - но найти пока не могут". - а эти все следователи, генпрокуроры, спасатели и даже водолазы, могут найти тех, кто слил вагнеровцев кремлю?
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23.09.2021 22:13 Відповісти
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23.09.2021 22:19 Відповісти
Слава С14 !!! Ганьба Тодурову!
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23.09.2021 22:20 Відповісти
Вон у лаптей очередной хеликоптер шлепдаун с 5 фсбшниками....новость точно поприятней и важнее даже за сегодня
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23.09.2021 22:22 Відповісти
ФСБещний К-27
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23.09.2021 23:09 Відповісти
33% за Ермака?
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23.09.2021 22:22 Відповісти
Прекратите писать эти дебильные рейтинги за Зедебила!!!

Ну какой идиот будет за это дерьмо голосовать?????????????
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23.09.2021 22:23 Відповісти
Морячок@akvevitt

фильмы, к которым лично Сергей Шефир написал сценарии:
"Кушать подано!"
"Профессор в законе"
"Новогодние сваты"
"Легенда. Людмила Гурченко"
"Служебный роман. Наше время"

Считаю, что мотив - "профессиональная деятельность".
За такое нужно бить.
Еще б узнать, кто Сватов придумал
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23.09.2021 22:29 Відповісти
А скандал связанный с искусственно завышенные тарифы от Нафтогаза для обнищавшего народа при правлении клоунов это уже новость????????!!
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23.09.2021 22:33 Відповісти
"Социологи" прогнозировано подтягивают Гнойсмана. Пока до выборов, то его подтянут до 5 или даже 4 места.
Все эти "соц опросы" это мошеннические брехливые действия, которые наверно станут реальностью, так как избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров.
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23.09.2021 22:44 Відповісти
"Выбирая" всякое дерьмо из нарисованных лидеров (чтобы голос не пропал), избиратели не понимают, что на таком принципе, помогая всякому дерьму быть во власти, их голос пропадает еще больше, чем если бы они проголосовали за нормального, но который бы не прошел.

Избиратели должны понимать, что выборы это не только право, но и моральная ответственность.
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23.09.2021 23:02 Відповісти
сільно много про сраного шифера.
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23.09.2021 22:53 Відповісти
 
 