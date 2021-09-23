Головні новини 23 вересня: закон про олігархів, нові деталі замаху на Шефіра

Рада поспіхом прийняла закон про олігархів, у Шефіра стріляли дуже специфічними кулями, Україна перейшла в "жовту" зону карантину, - головні новини 23 вересня.

Закон про олігархів

"За" - 279 народних депутатів. Закон приймали в турборежимі: замість того, щоб заслуховувати правки опозиції, пройшли постатейно і дали голоси "за" (Арахамія пояснив, що таким шляхом пішли, тому що "терпець увірвався"). Опозиція турборежим не оцінила і заблокувала трибуну Ради, але це не допомогло.

Зеленський дякує своїй фракції і стверджує, що в Україні більше не буде олігархів. "Слуги" збираються очистити свої лави від нардепки Буймістер, яка посміла проголосувати "проти".

Головний кадр дня забезпечив нардеп "СН" Андрій Герус, який на камеру потиснув руку олігархові Вадиму Новинському. Більше фотографій - у репортажі з парламенту.

Нові деталі замаху на Шефіра

Кілерів шукають слідчі, рятувальники і навіть водолази - але знайти поки не можуть. Генпрокурорка Венедіктова каже, що правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір боєприпасів дозволить вийти на слід кілерів.

Свіжі рейтинги

Цього разу - від Київського міжнародного інституту соціології. За Зеленського готові проголосувати 33,3% українців, за Порошенка - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, за Бойка - 9,6%, за Смешка - 8,7%, за Мураєва - 6,4%, за Гройсмана - 5,7%, за О.Ляшка - 4,6%.

Рейтинг партій такий: "Слуга народу" - 20%, "ЄС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 7,8%. Три партії стали "прохідними": за "Опозиційний блок" готові віддати голоси 5,5%, за "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - по 5%.

Україна в "жовтій" зоні карантину

Від сьогодні діють нові правила та обмеження. Але вони, на відміну від попередніх карантинів, не поширюються на заклади, персонал і відвідувачі яких вакциновані.

Підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу затримали через 8 років після злочину

Підозрюваний - житель Львова. Відразу після вбивства він виїхав з країни, а кілька днів тому оперативники отримали інформацію про його повернення. При затриманні у нього вилучили зброю, патрони і фальшиві документи.

"Тітушку" Крисіна засудили до 8 років

Крисін вже відбуває термін за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія. Тепер до цього терміну додали 8 років за викрадення Владислава Іваненка, якого "тітушки" сприйняли за учасника Революції Гідності.

Землетрус у чотирьох областях

Підземні поштовхи силою 4,3 бала відчували в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Епіцентр був неподалік від Чорткова на Тернопільщині. Жертв і руйнувань немає.