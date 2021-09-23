Росія в окупованому Криму карає українців, які не прийняли російські паспорти, - США в ОБСЄ

Окупаційна влада Криму карає громадян України, які відмовилися від російського громадянства.

Таку заяву зробили представники США під час засідання постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Криму Росія продовжує карати громадян України, які вирішили не приймати російські паспорти. Лише минулого тижня окупаційна влада оштрафувала кількох кримськотатарських лідерів та інших демонстрантів, яких було затримано через протест проти затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, за те, що вони не мали російського паспорта", - заявили в американській місії.

США продовжать стежити за справою Джелялова та інших кримськотатарських активістів, американська сторона закликала російську владу звільнити затриманих.

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У місії США при ОБСЄ наголосили, що Сполучені Штати ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією.

"Будучи підписантом спільної декларації Кримської платформи, ми підтверджуємо, що Крим - це Україна", - йдеться у заяві американської місії.

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