УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13978 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Репресії в окупованому Криму
3 410 8

Росія в окупованому Криму карає українців, які не прийняли російські паспорти, - США в ОБСЄ

Росія в окупованому Криму карає українців, які не прийняли російські паспорти, - США в ОБСЄ

Окупаційна влада Криму карає громадян України, які відмовилися від російського громадянства.

Таку заяву зробили представники США під час засідання постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Криму Росія продовжує карати громадян України, які вирішили не приймати російські паспорти. Лише минулого тижня окупаційна влада оштрафувала кількох кримськотатарських лідерів та інших демонстрантів, яких було затримано через протест проти затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, за те, що вони не мали російського паспорта", - заявили в американській місії.

США продовжать стежити за справою Джелялова та інших кримськотатарських активістів, американська сторона закликала російську владу звільнити затриманих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український політв'язень у РФ Коломієць написав листа: Надії вже немає ні на обмін, ні на звільнення. ДОКУМЕНТ

У місії США при ОБСЄ наголосили, що Сполучені Штати ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією.

"Будучи підписантом спільної декларації Кримської платформи, ми підтверджуємо, що Крим - це Україна", - йдеться у заяві американської місії.

Читайте також: Одному із фігурантів "справи Джеляла" Асану Ахтемову окупанти посилили статтю обвинувачення, - адвокат Полозов

Автор: 

ОБСЄ (3501) США (22568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я даже не удивлюсь если скоро кацапские спецотряды пойдут по домам крысман конфисковывать излишки пресной воды и ватники будут кричать им что не имеете права- мы же на референдум ходили ...
показати весь коментар
23.09.2021 23:03 Відповісти
Турция и РАБссия на грани войны в Сирии...
показати весь коментар
23.09.2021 23:11 Відповісти
Рюсский мАВЗОЛЕЙНЫЙ Аусвайс круче немецкого....
показати весь коментар
23.09.2021 23:14 Відповісти
Кремлёвские комуно-фашисты в 21 веке своими изощренными издевательствами и пытками переплюнули нацистов 20 века, и показали, шо цивилизация может деградировать и двигаться вспять.
показати весь коментар
23.09.2021 23:16 Відповісти
ПРЕСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ ВОНЮЧЕЙ АРМИИ В 1941 ГОДУ В КРЫМУ...особенно в каменоломнях не скрыть...,даже мавзолейный хмырь как бы "историк" Марк Солонин рассказывает об этом с особым пафосом...
показати весь коментар
23.09.2021 23:18 Відповісти
Ну,а шо вы хотели от мордовского талибана?Сегодня только такие режимы способны творить такую средневековую дичь
показати весь коментар
23.09.2021 23:52 Відповісти
 
 