Основна версія мети обстрілу авто Шефіра - політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента і його оточення, - Геращенко
Основна версія мети обстрілу авто першого помічника президента України Сергія Шефіра - це політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента України Володимира Зеленського та його найближчого оточення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.
"На сьогодні я можу сказати одне - що є багато версій, основна з яких, що це робили як політичне вбивство для того, щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення", - сказав Геращенко.
Він підкреслив, що робиться все можливе, як і в інших злочинах, щоб знайти кілера.
"Звісно, що ми не можемо говорити, що буде 100-відсотковий результат, але ми зробимо для цього все можливе", - запевнив Геращенко.
За його словами, цей злочин готувався давно.
"Природно, що кілер робив усе можливе, щоб піти безкарно, і цей злочин готувався давно. Про те, де живе Сергій Шефір загальновідомо, це показали журналісти багатьох передач, яким маршрутом він їздить - так само всім відомо. Тому цей злочин готувався дуже серйозно і дуже ретельно", - пояснив радник міністра внутрішніх справ України.
Геращенко розповів, що зараз прочісують ліс, з якого велася стрілянина по авто Шефіра, з метою знайти зброю або якісь інші зачіпки.
"Зараз взято вже записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу, сам ліс - це 430 га, це понад 4 км кв. Зараз у ньому проводяться прочісування, щоб намагатися знайти зброю або якісь інші зачіпки. Вивчаються відеокамери, відеозаписи для того, щоб подивитися, хто заходив у цей ліс, хто з нього виходив, не тільки в день спроби вбити Сергія Шефіра, а й в інші дні. Також вивчаються трафіки мобільних телефонів, але не факт, що кілер користувався мобільним телефоном", - зазначив він.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Как-то осторожно убивали..
А-я-я-я-я-яй насмєрть замочілі ні за что,ні про что".(Аріозо-стєнанія Мами Ріми.Лібрєтто - 95-й квартал.Музику зпидили).
проста малчат
особисто Шефір сказав чесно журналістам , що політикою він не займається , так як займається діяльністю 95- го кварталу !
Тоха , досить вилизувати дупу зеленому , бо там без тебе вистачає охочих 😆
Герр Мюллер,я стараюсь с утра не читать Мавзолейные газеты,профессор Преображенский хороший педагог...
Их уже простили? Или, "следствие буксует"? Ах, да, там же не было Чефира...
развесим камеры по ёлкам ...
запляшет заяц и лиса -
и будет весело всем волкам
"Тот кто дожен быть фигурой национального масштаба говорит и мыслит на уровне "на корефана нехали". Причем, когда взрывали словиков и волонтеров, такого возбуждения не было, ну это как бы не повод, мало ли кого убили. Когда активиста гопники за украинский язык убили, тоже никаких "за кореша пасть порву" мы не услышали. А тут смотри ты, не пожалел времени на видосик во время официального визита"(с)
где политика, а где кошелек-решала шефирка? его дело зеленые шахер-махеры обкашливать и никакой политики)))
А чтобы бубочка в очередной раз обкакался, достаточно любого блогера в фейбуке)))
Протупили?
нет, так как это инсценировка для отвлечения лохов от тёмных делишек Зеленского
Гандоша - БРЕХЛО
какие факты найденные при расследовании наводят именно на эту версию ?
а реально напугать сцыкуна Зелю - проще простого
https://www.youtube.com/watch?v=jgU05cbfTC0
Как там Липецкая фабрика "95"-го, работает?
Добровольців і волонтерів у нас багато.