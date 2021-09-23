Основна версія мети обстрілу авто Шефіра - політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента і його оточення, - Геращенко

Основна версія мети обстрілу авто першого помічника президента України Сергія Шефіра - це політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента України Володимира Зеленського та його найближчого оточення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"На сьогодні я можу сказати одне - що є багато версій, основна з яких, що це робили як політичне вбивство для того, щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення", - сказав Геращенко.

Він підкреслив, що робиться все можливе, як і в інших злочинах, щоб знайти кілера.

"Звісно, що ми не можемо говорити, що буде 100-відсотковий результат, але ми зробимо для цього все можливе", - запевнив Геращенко.

За його словами, цей злочин готувався давно.

Читайте також: За задумом кілерів, усі, хто був в автомобілі Шефіра, повинні були загинути - Геращенко

"Природно, що кілер робив усе можливе, щоб піти безкарно, і цей злочин готувався давно. Про те, де живе Сергій Шефір загальновідомо, це показали журналісти багатьох передач, яким маршрутом він їздить - так само всім відомо. Тому цей злочин готувався дуже серйозно і дуже ретельно", - пояснив радник міністра внутрішніх справ України.

Геращенко розповів, що зараз прочісують ліс, з якого велася стрілянина по авто Шефіра, з метою знайти зброю або якісь інші зачіпки.

"Зараз взято вже записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу, сам ліс - це 430 га, це понад 4 км кв. Зараз у ньому проводяться прочісування, щоб намагатися знайти зброю або якісь інші зачіпки. Вивчаються відеокамери, відеозаписи для того, щоб подивитися, хто заходив у цей ліс, хто з нього виходив, не тільки в день спроби вбити Сергія Шефіра, а й в інші дні. Також вивчаються трафіки мобільних телефонів, але не факт, що кілер користувався мобільним телефоном", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.