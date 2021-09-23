УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14093 відвідувача онлайн
Новини Замах на Шефіра
4 625 78

Основна версія мети обстрілу авто Шефіра - політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента і його оточення, - Геращенко

Основна версія мети обстрілу авто Шефіра - політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента і його оточення, - Геращенко

Основна версія мети обстрілу авто першого помічника президента України Сергія Шефіра - це політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента України Володимира Зеленського та його найближчого оточення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"На сьогодні я можу сказати одне - що є багато версій, основна з яких, що це робили як політичне вбивство для того, щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення", - сказав Геращенко.

Він підкреслив, що робиться все можливе, як і в інших злочинах, щоб знайти кілера.

"Звісно, що ми не можемо говорити, що буде 100-відсотковий результат, але ми зробимо для цього все можливе", - запевнив Геращенко.

За його словами, цей злочин готувався давно.

Читайте також: За задумом кілерів, усі, хто був в автомобілі Шефіра, повинні були загинути - Геращенко

"Природно, що кілер робив усе можливе, щоб піти безкарно, і цей злочин готувався давно. Про те, де живе Сергій Шефір загальновідомо, це показали журналісти багатьох передач, яким маршрутом він їздить - так само всім відомо. Тому цей злочин готувався дуже серйозно і дуже ретельно", - пояснив радник міністра внутрішніх справ України.

Геращенко розповів, що зараз прочісують ліс, з якого велася стрілянина по авто Шефіра, з метою знайти зброю або якісь інші зачіпки.

"Зараз взято вже записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу, сам ліс - це 430 га, це понад 4 км кв. Зараз у ньому проводяться прочісування, щоб намагатися знайти зброю або якісь інші зачіпки. Вивчаються відеокамери, відеозаписи для того, щоб подивитися, хто заходив у цей ліс, хто з нього виходив, не тільки в день спроби вбити Сергія Шефіра, а й в інші дні. Також вивчаються трафіки мобільних телефонів, але не факт, що кілер користувався мобільним телефоном", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

замах (546) Геращенко Антон (935) Шефір Сергій (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
показати весь коментар
23.09.2021 23:24
+36
А я думал, Антуана выперли под жопу, когда Аваков ушёл.. А он из такого вылеплен, что хер утопишь.
показати весь коментар
23.09.2021 23:27
+29
Я себе даже представить не могу как сейчас покушитель ( даже бутафорский), читая и глядя новости уссыкается от хохота))
показати весь коментар
23.09.2021 23:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.09.2021 23:24 Відповісти
Интересно Антошу в «Миротворец» занесут?
показати весь коментар
23.09.2021 23:50 Відповісти
Судя по весу и размеру жерла, заносить антошу скоро будут везде. Даже в парашу, где оно свои пасквили хвалебные ваяет
показати весь коментар
24.09.2021 10:34 Відповісти
Антоніна в своєму органічному амплуа-лизоблюда! 🍝
показати весь коментар
24.09.2021 06:22 Відповісти
А я думал, Антуана выперли под жопу, когда Аваков ушёл.. А он из такого вылеплен, что хер утопишь.
показати весь коментар
23.09.2021 23:27 Відповісти
Долго его не было слышно (видимо был запОр), а сегодня прорвало - прям словесный понос)
показати весь коментар
23.09.2021 23:28 Відповісти
Я себе даже представить не могу как сейчас покушитель ( даже бутафорский), читая и глядя новости уссыкается от хохота))
показати весь коментар
23.09.2021 23:29 Відповісти
Небыло никакого покушения,но скоро вас валить начнут
показати весь коментар
23.09.2021 23:29 Відповісти
"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство "

Как-то осторожно убивали..
показати весь коментар
23.09.2021 23:29 Відповісти
как-то уж очень старались не убить! (особенно пассажира - т.е.шифира)))
показати весь коментар
24.09.2021 00:16 Відповісти
"А-я-я-я-я-яй убілі Шифера,убілі Шифера,убілі.
А-я-я-я-я-яй насмєрть замочілі ні за что,ні про что".(Аріозо-стєнанія Мами Ріми.Лібрєтто - 95-й квартал.Музику зпидили).
показати весь коментар
23.09.2021 23:29 Відповісти
Ржу ако Лавров.
показати весь коментар
23.09.2021 23:30 Відповісти
Следствие ничего толком не нашло, но планы киллеров уже четко определены.
показати весь коментар
23.09.2021 23:30 Відповісти
Кого пугать?Зебила?За что?Он чтото зделал?
показати весь коментар
23.09.2021 23:30 Відповісти
а шифер вже політиком став ?
показати весь коментар
23.09.2021 23:32 Відповісти
Туфту похожую на правду всунуть конешно можно....конфликт Шофера с Шифером хотят преподать лохторату будто Германия напала на ССср...
показати весь коментар
23.09.2021 23:32 Відповісти
антоха незачёт, а где про арийскую расу и нацистские идеи?...
показати весь коментар
23.09.2021 23:35 Відповісти
ваш головзебил тени собственной боится и без постанов
показати весь коментар
23.09.2021 23:35 Відповісти
Блюдолиз, не позорься своей тупостью и не бежи впереди лошади, затопчет.
показати весь коментар
23.09.2021 23:35 Відповісти
тут даже зебилы малчат.
проста малчат
показати весь коментар
23.09.2021 23:35 Відповісти
Про яке політичну діяльність йдеться , не зрозуміло , адже вчора
особисто Шефір сказав чесно журналістам , що політикою він не займається , так як займається діяльністю 95- го кварталу !

Тоха , досить вилизувати дупу зеленому , бо там без тебе вистачає охочих 😆
показати весь коментар
23.09.2021 23:37 Відповісти
Геннадий Москаль вчера точнее всех рассказал в Ютьюбе что на самом деле произошло....ржака.... Сейчас смотрю Стрим Тарас Березовец-Виталий Портников,два лучших на мой взгляд журналиста Украины....,остальные так себе....
показати весь коментар
23.09.2021 23:37 Відповісти
Это типа покушение напоминает мне поджег Рейстага при Гитлере но поскольку наш клоун-наркоман не Гитлер а намного тупей то и получилось что получилось! Но закончит он так-же как и его еврейский родственник Алиозыч!
показати весь коментар
23.09.2021 23:38 Відповісти
страшилки от власти переходят в разряд клоунады скажите что чуть четвертая вселенская война из за этого не развязалась просто галлюциногенный бред со всех щелей и со всех розеток
показати весь коментар
23.09.2021 23:38 Відповісти
Сценарій нападу на Шефіра , написала Ленка , разом із Щефіром 100%😡
показати весь коментар
23.09.2021 23:40 Відповісти
постреляли по машине на опушке леса, поцарапали ногу водителю под анестезией, сели, поехали на стоянку, вызвали ментов, люся арестович гильзы разбросала возле дороги.
показати весь коментар
23.09.2021 23:45 Відповісти
Антоша, яичницу сделай и узбагойся
показати весь коментар
23.09.2021 23:40 Відповісти
...да, Антонина уже не торт... А как раньше зажигали напару с Сеней Лютым
показати весь коментар
23.09.2021 23:41 Відповісти
скурвився на сАвакине
показати весь коментар
23.09.2021 23:45 Відповісти
После того как один СБУшный зам заказал другого, ничего иного нет как борьба за потоки...
показати весь коментар
23.09.2021 23:41 Відповісти
я понимаю видеозаписи, но на кой хер изучать видеокамеры?
показати весь коментар
23.09.2021 23:44 Відповісти
Блюдолиз.
показати весь коментар
23.09.2021 23:44 Відповісти
Смишно, Антонина
показати весь коментар
23.09.2021 23:46 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 23:46 Відповісти
Штирлиц,вы плохо разбираетесь в политике,Германия не РАБссия голубчик...

Герр Мюллер,я стараюсь с утра не читать Мавзолейные газеты,профессор Преображенский хороший педагог...
показати весь коментар
23.09.2021 23:46 Відповісти
Не верится, что и все другие преступления расследуются также пристально. Кстати, а как поживают следователи, укравшие ценности при обыске ювелирки на многие миллионы? "Правоохранители", потерявшие вещдоки на многие сотни тысяч долларов?
Их уже простили? Или, "следствие буксует"? Ах, да, там же не было Чефира...
показати весь коментар
23.09.2021 23:48 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 23:49 Відповісти
А скільки цей лохдаун нам всім погрожував голодомором, хтось статистику вів?
показати весь коментар
24.09.2021 01:39 Відповісти
Антоніна аналітєґ))
показати весь коментар
23.09.2021 23:50 Відповісти
"чтобы создать атмосферу страха для президента " - и атмосферу радости для всех остальных
показати весь коментар
23.09.2021 23:52 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 08:27 Відповісти
мы вновь прочешем все леса,
развесим камеры по ёлкам ...
запляшет заяц и лиса -
и будет весело всем волкам
показати весь коментар
23.09.2021 23:53 Відповісти
На ваших глазах реальный ПОПУЛИЗМ команды Кучмистов артистов...Зелемойских... 73 % это много...,а Наталья Мосейчук будет плакать...
показати весь коментар
23.09.2021 23:53 Відповісти
Одного хозяина ( авакова) Антингеращ потерял как и свою должность холуя, а долго без должности и кормушки уже свою никчемную жизнь не представляет вот и решил подлизнуть квартальному клоуну. Интересно, вор обзорной карусели заинтересует хера рояльного???!
показати весь коментар
23.09.2021 23:57 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 00:11 Відповісти
Ну не знаю.Шоб нагнать страху на Зелю,можно прислать ему уши Кошевого в коробке.Через неделю уши Тамбовского волка и т.д и т.п,пока Зеля не скажет с экранов какую книжку всем треба читать.Как это было с захватом автобуса,где террорист попросил Зелю поработать на рекламу книги
показати весь коментар
24.09.2021 00:11 Відповісти
Помошник президента Кучмы...это охренительная должность...главное что ПОЛИТИЧЕСКАЯ помошник президента Байдена завидует Шиферу...
показати весь коментар
24.09.2021 00:12 Відповісти
Антонина, не тужься так - 77% граждан считают что покушение на Шефира - постновочное !!!
показати весь коментар
24.09.2021 00:13 Відповісти
Делить бабло Олигархата нелегко....Шифер не сумел....дЕрмак победил....
показати весь коментар
24.09.2021 00:18 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 00:19 Відповісти
Стільки рейваху за якогось нахмановича ...
"Тот кто дожен быть фигурой национального масштаба говорит и мыслит на уровне "на корефана нехали". Причем, когда взрывали словиков и волонтеров, такого возбуждения не было, ну это как бы не повод, мало ли кого убили. Когда активиста гопники за украинский язык убили, тоже никаких "за кореша пасть порву" мы не услышали. А тут смотри ты, не пожалел времени на видосик во время официального визита"(с)
показати весь коментар
24.09.2021 00:46 Відповісти
Где вся зеленая слизь? Вам подоляк еще методички не скинул? Фас, шавки! Отрабатывайте ваши пайки!
показати весь коментар
24.09.2021 00:47 Відповісти
А ЗАМОВНИК.... скажі-ка наконец-то Буратіне ,как йєво завут ?
показати весь коментар
24.09.2021 00:56 Відповісти
Геращенко розумний мужик , який би не був Аваков - але не сормоно було йому служити ... Зараз же з Монастирським ну просто самі плигають у помийницю!!!
показати весь коментар
24.09.2021 00:58 Відповісти
Дно бездонное антонное.
показати весь коментар
24.09.2021 01:15 Відповісти
антошка, хорош чухню нести!

где политика, а где кошелек-решала шефирка? его дело зеленые шахер-махеры обкашливать и никакой политики)))

А чтобы бубочка в очередной раз обкакался, достаточно любого блогера в фейбуке)))
показати весь коментар
24.09.2021 01:31 Відповісти
Вже Шеремета вбивали, "штоби создать атмосфєру страха". На цей раз на кого з патріотів, воїнів чи волонтерів повісять замах?
показати весь коментар
24.09.2021 01:45 Відповісти
Что-то они в этот раз ничего про арийскую расу не сказали...
Протупили?
показати весь коментар
24.09.2021 02:09 Відповісти
гандоша не предъявит фото отверстий, внутренних повреждений авто, рентген ноги водителя ?
нет, так как это инсценировка для отвлечения лохов от тёмных делишек Зеленского
Гандоша - БРЕХЛО
показати весь коментар
24.09.2021 01:48 Відповісти
Почему именно такая версия ?

какие факты найденные при расследовании наводят именно на эту версию ?
показати весь коментар
24.09.2021 04:42 Відповісти
кто такой Шефир?
а реально напугать сцыкуна Зелю - проще простого
https://www.youtube.com/watch?v=jgU05cbfTC0
показати весь коментар
24.09.2021 06:20 Відповісти
найцікавіше було почитати про відеокамери в лісі...
показати весь коментар
24.09.2021 06:39 Відповісти
Спектакль "В пошуках тепловізора, частина 2".
показати весь коментар
24.09.2021 06:59 Відповісти
Теперь всем стало понятно для чего оставили Геращенко?
показати весь коментар
24.09.2021 07:33 Відповісти
А для чого лякати переляканого? Це те саме, що брити лисину.
показати весь коментар
24.09.2021 07:36 Відповісти
https://rus.lb.ua/news/2013/03/04/191439_shcherban_lazarenko_instseniroval.html
показати весь коментар
24.09.2021 07:47 Відповісти
С темпом стрельбы лохонулись.Экспертиза легко установит двигалась или стояла.Пытань купа-гильзы венгерские,патроны снаряжались вероятно в Германии.Зачем такие сложные комбинации?Судя по тому как зеленые крутят хвостом и какие делают заявления,
показати весь коментар
24.09.2021 07:47 Відповісти
антоноуан непотопляем всплывает каждый раз и без потерь в весе !
показати весь коментар
24.09.2021 08:08 Відповісти
По данным источников Бутусова, 20.09.2021 Бурба выступал перед ТСК с 09:00 утра, последовательно рассказывал о планировании и в ходе спецоперации. Журналист предполагал, что заседание будет длиться еще минимум несколько часов, поскольку у депутатов есть много вопросов, "проверяют все детали". Однако позже Костенко написал, что ТСК без объяснения причины объявила перерыв до завтра, когда Бурба перешел "к чрезвычайно важной части своего доклада". 22 сентября, под Киевом неизвестные https://news.liga.net/politics/news/v-kieve-strelyali-v-pervogo-pomoschnika-zelenskogo-istochnik обстреляли автомобиль https://file.liga.net/persons/shefir-sergey Сергея Шефира , первого помощника президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского . И тема вагнергейта заглохла
показати весь коментар
24.09.2021 08:09 Відповісти
Ага, это как типа убийство почти никому неизвестного Шеремета с целью дестабилизации в Украине! Основная цель покушения на этого квартального презерватива отвлечение внимания народа от "вагнергейта". И еще, хотели бы убить, убили бы, для такой цели любителей не нанимают, для этого есть профессионалы.
показати весь коментар
24.09.2021 08:54 Відповісти
геращенко, так для дестабилизации, или стабилизации??? Большой вопрос! Уверен дерьмак очень доволен...
Как там Липецкая фабрика "95"-го, работает?
показати весь коментар
24.09.2021 10:07 Відповісти
дайте антонине - селедки.....
показати весь коментар
24.09.2021 11:44 Відповісти
Не має на вас Авакова, він би вже показав і виконавців і організаторів.
Добровольців і волонтерів у нас багато.
показати весь коментар
24.09.2021 13:35 Відповісти
 
 