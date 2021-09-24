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Новини
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Франція і США провели переговори "щодо відновлення довіри" після створення AUKUS

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 23 вересня провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства Франції.

Зустріч відбулася в постійному представництві Франції при ООН після телефонної розмови двох президентів країн Еммануеля Макрона і Джо Байдена напередодні.

"Міністр (Ле Дріан) обговорив зі своїм американським колегою умови і основні теми процесу поглиблених консультацій між двома країнами, спрямованих на відновлення довіри. Він нагадав, що перший крок було зроблено під час дзвінка двох президентів, але зазначив, що вихід із кризи між нашими двома країнами вимагає часу і дій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторони погодилися підтримувати тісний контакт.

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Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберрі від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.

При цьому, як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон не був поставлений до відома про підготовку угоди про партнерство, його деталі були узгоджені трьома сторонами на червневому саміті "великої сімки" в графстві Корнуолл на півдні Англії з 11 по 13 червня. У британському уряді документи, що стосуються угоди, були помічені грифом "цілком таємно", їх обговорення проходили в спеціально захищених кімнатах.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан раніше спростував повідомлення про те, що перед оголошенням про укладення угоди були проведені попередні консультації з Францією, заявивши, що "це неправда". Союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю", сказав міністр.

Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон, маючи на увазі Велику Британію, охарактеризував угоду як "повернення до прийнятої американської форми перетворення на васалів".

Автор: 

США (22568) Франція (3049) AUKUS (6)


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Топ коментарі
+5
США обжигаются только один раз. Хватило им 2 сентября 1941г на Тихом океане. Австралия с тех же пор союзник вечный, по тем же причинам. Тогда Япония всё портила---сегодня Китай весь Тихоокеанский регион припрягает. Всё правильно делают. А Франция и тогда давно мочила веники союзникам поведением не логичным. Они и с НАТО уходили как то, потом вернулись. На таких не ставят по крупному---нам хуторянам наука кстати.
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24.09.2021 01:15
+4
Очень по женски, ой обидел ЛГБТ+, лучше проявить крайнюю озабоченность истерикой, которую всеми силами раздувает Китай используя возможности шредеризированного истеблишмента ЕС. А так, для Франции и Австралии - просто бизнес, может даже такой же, как и строительство с помощью России завода по производству твелов в Украине. США молодцы, когда Меркель с Макроном блокировали санкции против диктаторских режимов ЕС и придумали способы их обойти, те просто сказали "Yes", теперь пусть подмываются т.к. это только прелюдия. При таких ценах на газ вспомнят и об АС и о заблокированном сланцевом газе.
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24.09.2021 00:57
+4
Попили,,шмурдяка с бульбашками,,? Или как теперь там называется шампанское во Франции после мин*ета кацапам?
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24.09.2021 02:20
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24.09.2021 00:02 Відповісти
Докатились. Сенатор рекламирует Су-35
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24.09.2021 01:02 Відповісти
какие проблемы? поженятся и родят ещё одну лодку и назовут её AUKUS
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24.09.2021 00:06 Відповісти
Макрон женится на Ле-Пенше
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24.09.2021 00:09 Відповісти
Не догоняю зачем Австралии 8 (!!!) атомных подлодок. Это примерно уровень Британии или Франции.
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24.09.2021 00:31 Відповісти
Ясно же. Для ядерных ракет против Китая.
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24.09.2021 00:47 Відповісти
Ну так Китай ведь к Австралии вроде никаких претензий не имеет.
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24.09.2021 00:52 Відповісти
Как и Австралия к Китаю.
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24.09.2021 00:52 Відповісти
А причем здесь Австралия. Цивилизованный мир против китайцев.
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24.09.2021 00:54 Відповісти
А австралийцы что - крайние? 25 миллионов жителей. По этой логике Украина должна иметь десяток атомных подлодок.
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24.09.2021 00:57 Відповісти
Чтобы стрелять по России ядерными ракетами Украине подводные лодки не нужны. А Китай от Австралии далеко.
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24.09.2021 01:06 Відповісти
А ти самих австралійців запитай! Мало того, що китайські риболовецькі флотилії уже шастають у автралійській риболовецькій зоні, як у себе вдома - китайські діаспори вже пробують "хвоста задирать" у містах північних територій Австралії Та й був уже скандал, пов"язаний з розповсюдженням там "ковіду" , який завезли "гості з Китаю"
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24.09.2021 07:57 Відповісти
Ці лодки не стріляють балістичними ракетами.
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24.09.2021 01:03 Відповісти
Так нужно говорить, что ничем они не будут стрелять. Иначе будет скандал.
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24.09.2021 01:12 Відповісти
Це атомні лодки,але не ракетоносці.
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24.09.2021 03:16 Відповісти
В Австралии сильньІй враг - Китай.
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24.09.2021 09:15 Відповісти
возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов
Источник:
Кто-то начинает догадываться.
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24.09.2021 00:46 Відповісти
русская, смени прапорец.
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24.09.2021 01:06 Відповісти
Очень по женски, ой обидел ЛГБТ+, лучше проявить крайнюю озабоченность истерикой, которую всеми силами раздувает Китай используя возможности шредеризированного истеблишмента ЕС. А так, для Франции и Австралии - просто бизнес, может даже такой же, как и строительство с помощью России завода по производству твелов в Украине. США молодцы, когда Меркель с Макроном блокировали санкции против диктаторских режимов ЕС и придумали способы их обойти, те просто сказали "Yes", теперь пусть подмываются т.к. это только прелюдия. При таких ценах на газ вспомнят и об АС и о заблокированном сланцевом газе.
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24.09.2021 00:57 Відповісти
Эй, слизь зеленая! Вы уверены, шо наскоряк подставить КНР лучше, чем вдолгую идти на Запад?
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24.09.2021 01:04 Відповісти
США обжигаются только один раз. Хватило им 2 сентября 1941г на Тихом океане. Австралия с тех же пор союзник вечный, по тем же причинам. Тогда Япония всё портила---сегодня Китай весь Тихоокеанский регион припрягает. Всё правильно делают. А Франция и тогда давно мочила веники союзникам поведением не логичным. Они и с НАТО уходили как то, потом вернулись. На таких не ставят по крупному---нам хуторянам наука кстати.
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24.09.2021 01:15 Відповісти
Попили,,шмурдяка с бульбашками,,? Или как теперь там называется шампанское во Франции после мин*ета кацапам?
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24.09.2021 02:20 Відповісти
Востановление доверич к Франции, каа к соске парашного х.. трубопровода и главной в Европе политической проститутке? Это нонсенс панове, НОНСЕНС.
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24.09.2021 08:27 Відповісти
США еще и немцев научат, что не следует лизать ж.... пуйлу.
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24.09.2021 09:19 Відповісти
А после отсосу пуйлу ос стороны европы,а именно Франции и особенно Германии,уже востановили доверие со Штатами,которые по сути единственная страна,кто сопротивляется кацапскому сатанату?
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24.09.2021 09:30 Відповісти
Американцев достало европейское болото!
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24.09.2021 10:33 Відповісти
 
 