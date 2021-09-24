Франція і США провели переговори "щодо відновлення довіри" після створення AUKUS

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 23 вересня провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства Франції.

Зустріч відбулася в постійному представництві Франції при ООН після телефонної розмови двох президентів країн Еммануеля Макрона і Джо Байдена напередодні.

"Міністр (Ле Дріан) обговорив зі своїм американським колегою умови і основні теми процесу поглиблених консультацій між двома країнами, спрямованих на відновлення довіри. Він нагадав, що перший крок було зроблено під час дзвінка двох президентів, але зазначив, що вихід із кризи між нашими двома країнами вимагає часу і дій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторони погодилися підтримувати тісний контакт.

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Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберрі від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.

При цьому, як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон не був поставлений до відома про підготовку угоди про партнерство, його деталі були узгоджені трьома сторонами на червневому саміті "великої сімки" в графстві Корнуолл на півдні Англії з 11 по 13 червня. У британському уряді документи, що стосуються угоди, були помічені грифом "цілком таємно", їх обговорення проходили в спеціально захищених кімнатах.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан раніше спростував повідомлення про те, що перед оголошенням про укладення угоди були проведені попередні консультації з Францією, заявивши, що "це неправда". Союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю", сказав міністр.

Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон, маючи на увазі Велику Британію, охарактеризував угоду як "повернення до прийнятої американської форми перетворення на васалів".