Поліція вивчає відео з камер і трафік телефонів у районі замаху на Шефіра, - Геращенко
Правоохоронці вивчають записи відеокамер з будинків у районі, де 22 вересня було здійснено замах на першого помічника Президента Сергія Шефіра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Наразі вже взято записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу. Сам ліс – це десь 430 гектарів (там проводиться прочісування в пошуках зброї або якихось інших зачіпок). Тобто вивчаються відеозаписи, щоб подивитися, хто входив до цього лісу, хто виходив з нього – не тільки у день замаху, а й в інші дні", - розповів Геращенко.
За словами радника міністра, поліція також вивчає трафік мобільних телефонів на цій території. Утім, він уточнив, що стрілець не обов'язково користувався мобільним телефоном.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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хер что найдут.
на Рифф-мастера, Кузьменко и Дугарь померяют пусть ещё.
Шефир - сакральная жертва)))
А так, по темі - то це попередження ЄрЗе. Мовляв, "можемо і тебе". А Шефір і його шофер - це це дійсно, жертви, необов'язкові для кіллера, йому головне було налякати, а якщо кого замочить - то ще краще.
Это вообще - постанова.
1)редкий тип боеприпаса
2)стрельба через встречку/отбойник
3) тем не менее - аккуратная стрельба
4) менты говорят одиночные - попробуй так уложить одиночные с 30 метров, к примеру, в транспорт на скорости 30 км/час, справишься - коньяк ставлю
и много ещё...
С моей АР-15 с такими изначальными, даже без подготовки - запросто.
при скорости 30 км/час автомобиль проезжает 8.5 метра в секунду
пусть на каждый выстрел 0.5 секунды
было 15-18 выстрелов. 10 попали в цель
это 8-9 секунд
автомобиль за это время проедет 72 метра
ты находишься на расстоянии 20 метров от траектории. пусть ты начал стрелять когда автомобиль был от тебя в 35 метрах и продолжил стрелять без остановки
это значит что первый выстрел ты произвел под углом в 30 градусов к траектории автомобиля
ты уверен что попадешь?
после первого выстрела автомобиль начал ускоряться. значит за 8 секунд он проедет бОльшее расстояние чем 72 метра
вывод?
если скорость будет 40 км/час то за секунду автомобиль проезжает уже 11 метров.
чо ты тут понты кидаешь? какая нах "траверса"?
если ты про линию перпендикулярную курсу корабля то это "траверз"
"траверса" это балка.
какая "группа зачистки"?
какими "короткими"?
еще раз для деревянных
то что перпендикулярно то траверз
а траверс (траверса) это поперечная балка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7 Траверз или траверс - направление, перпендикулярное курсу корабля. В обоих случаях, нечто пересекающее твой курс поперёк
так вот траверз применяется только в мореплаваньи. именно как траверз
TRAVERSE
Англо-русский перевод TRAVERSE
transcription, транскрипция: [ ˈtrævə:s ]
1. сущ.
1) перекладина, поперечина
2) юр. возражение ответчика по существу иска
3) воен. угол горизонтальной наводки
4) авиац. траверз
5) мор. галс
6) траверс (в альпинизме)
2. гл.
1) пересекать; класть поперек
2) подробно, досконально обсуждать
3) возражать, перечить
4) юр. отрицать
5) воен. вращаться на вертикальной оси
поперечина, перекладина, траверса (специальное) самоход;
подача (продольная или поперечная) (морское) (авиация) траверз (морское) галс (военное) траверс (в траншее) (геология) поперечная жила или трещина (геодезия) теодолитный ход (военное) поворот в горизонтальной плоскости (военное) угол горизонтальной наводки (морское) делать галс вращаться; поворачиваться на вертикальной оси или в горизонтальной плоскости лежать поперек
traverse возражать ~ мор. галс ~ воен. поворачиваться на вертикальной оси, вращаться ~ поперечина, перекладина ~ воен. угол горизонтальной наводки
но быковать на меня не надо было
я что то раньше за ним такого не замечал
Они хотели кока, а съели Кука!"
Цілили шЕфІра, а попали в шОфЕра....
Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...
Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...
Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…
Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…
2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…
А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?
Мені зрозуміло, що це спектакль…
Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…
-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?
-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?
Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…
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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...
Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...
Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…
Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…
2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…
А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?
Мені зрозуміло, що це спектакль…
Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…
-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?
-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?
Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…
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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
А Порошенко ПРЕЗХИДЕНТ , на якого був скоений замах шкідливою речовиною імені вови- це будете розслідувати?
Гнездилов из сериала "Пес"
покажите отверстия крупным планом,
повреждения обшивки дверей, ...
скорее всего то наклеенные " отверстия "
мусора брешут, никто не покушался на шыфера
1. Час потрібний на 20 пострілів, якщо на один потрібно 1.5 сек?
2. Відстань яку проїде авто за 30 сек, якщо швидкість 90 км.год ?
Відповідь дуже цікава. А ще кучність стрільби автомата, а траєкторія яка тоді... і багато іншого. Тут наші експерти спати не будуть, щоб придумати, як не виглядати дебілами. Було би смішно, якби...