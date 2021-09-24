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Новини Замах на Шефіра
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Поліція вивчає відео з камер і трафік телефонів у районі замаху на Шефіра, - Геращенко

Поліція вивчає відео з камер і трафік телефонів у районі замаху на Шефіра, - Геращенко

Правоохоронці вивчають записи відеокамер з будинків у районі, де 22 вересня було здійснено замах на першого помічника Президента Сергія Шефіра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Наразі вже взято записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу. Сам ліс – це десь 430 гектарів (там проводиться прочісування в пошуках зброї або якихось інших зачіпок). Тобто вивчаються відеозаписи, щоб подивитися, хто входив до цього лісу, хто виходив з нього – не тільки у день замаху, а й в інші дні", - розповів Геращенко.

За словами радника міністра, поліція також вивчає трафік мобільних телефонів на цій території. Утім, він уточнив, що стрілець не обов'язково користувався мобільним телефоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна версія мети обстрілу авто Шефіра - політичне вбивство, щоб створити атмосферу страху для президента і його оточення, - Геращенко

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

Геращенко Антон (935) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+8
Это ментов допущение.

Это вообще - постанова.

1)редкий тип боеприпаса

2)стрельба через встречку/отбойник

3) тем не менее - аккуратная стрельба

4) менты говорят одиночные - попробуй так уложить одиночные с 30 метров, к примеру, в транспорт на скорости 30 км/час, справишься - коньяк ставлю

и много ещё...
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24.09.2021 00:45
+8
Сумно і страшно, що країною керує 95 кв, некомпетентні клоуни. Але грабувати Україну вже перескакали всіх, брехати теж.(с)
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24.09.2021 00:55
+7
видеорегистратор машины Шефира.. за 15 мин до покушения..
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24.09.2021 00:39
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Правила форума Рада форумчан
пусть изучают.

хер что найдут.

на Рифф-мастера, Кузьменко и Дугарь померяют пусть ещё.

Шефир - сакральная жертва)))
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24.09.2021 00:27 Відповісти
ти недалекий від істини. Помиляєшся лише в припущенні причетності Антоненко+Кузьменко+Дугарь.
А так, по темі - то це попередження ЄрЗе. Мовляв, "можемо і тебе". А Шефір і його шофер - це це дійсно, жертви, необов'язкові для кіллера, йому головне було налякати, а якщо кого замочить - то ще краще.
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24.09.2021 00:38 Відповісти
Это ментов допущение.

Это вообще - постанова.

1)редкий тип боеприпаса

2)стрельба через встречку/отбойник

3) тем не менее - аккуратная стрельба

4) менты говорят одиночные - попробуй так уложить одиночные с 30 метров, к примеру, в транспорт на скорости 30 км/час, справишься - коньяк ставлю

и много ещё...
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24.09.2021 00:45 Відповісти
По #4.

С моей АР-15 с такими изначальными, даже без подготовки - запросто.
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24.09.2021 00:53 Відповісти
где и когда?
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24.09.2021 01:06 Відповісти
Montgomery County , Pennsylvania, USA.
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24.09.2021 01:08 Відповісти
далеко, давай на житомирском шоссе
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24.09.2021 01:10 Відповісти
OK, no problem. Почем будет мне туда приехать? Ты готов оплатить? Я в Ю-В Пеннсильвании, США. Могу вылететь из Филаделфии, США. У тебя будет АКм в гражданском варианте. Мишень - авто , движующееся со скоростью,обозначенной в новости. Я обязуюсь с обозначенной позиции повторить результаты. Так??? И шо я с этого буду иметь???
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24.09.2021 01:21 Відповісти
тебе мало бутылки коньяка?
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24.09.2021 01:24 Відповісти
Мало. В таком случае я ставлю новую АР-15, производства Ругер, в 5,56 НАТО.
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24.09.2021 01:35 Відповісти
и плюс я буду за рулем))
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24.09.2021 01:37 Відповісти
Я не убиваю идиотов.... sorry.
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24.09.2021 01:51 Відповісти
идиот, кто говорит убивать? ты же дал понять что запросто в таких условиях уложишь пули в кузов а/м по подобию прототипа.
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24.09.2021 01:55 Відповісти
посчитаем?

при скорости 30 км/час автомобиль проезжает 8.5 метра в секунду
пусть на каждый выстрел 0.5 секунды
было 15-18 выстрелов. 10 попали в цель
это 8-9 секунд
автомобиль за это время проедет 72 метра
ты находишься на расстоянии 20 метров от траектории. пусть ты начал стрелять когда автомобиль был от тебя в 35 метрах и продолжил стрелять без остановки
это значит что первый выстрел ты произвел под углом в 30 градусов к траектории автомобиля
ты уверен что попадешь?
после первого выстрела автомобиль начал ускоряться. значит за 8 секунд он проедет бОльшее расстояние чем 72 метра

вывод?

если скорость будет 40 км/час то за секунду автомобиль проезжает уже 11 метров.
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24.09.2021 01:18 Відповісти
Добавлю - на кой черт стрелять в двери под углом 30 градусов если можно стрелять в лобовое и завалить водилу? ведь лобовое находится к тебе под углом 60 градусов. а это значительно ближе к 90 чем 30. практически в лоб. и наверняка.
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24.09.2021 01:21 Відповісти
Слухай, тут все на уровне КМБ, brother. Incoming target, по прямой. Ты, как основной огневой контакт, открываешь огонь задолго до того, как цель приблизится к твоему траверсу.Короткими,двадцсть-два, двадцать-два.Траверс - ты стоп, работает группа зачистки. Вопросы, боец???
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24.09.2021 01:31 Відповісти
ты плохо понимаешь печатный текст? я все тебе расписал
чо ты тут понты кидаешь? какая нах "траверса"?
если ты про линию перпендикулярную курсу корабля то это "траверз"
"траверса" это балка.
какая "группа зачистки"?
какими "короткими"?
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24.09.2021 01:36 Відповісти
траверс - есть перпендикулярный угол атаки, с какого и получены пробоины в авто. Дебил, который ждал до этого момента, шоб открыть огонь - как раз твой родной брат-дебил раз ты не понял расклада, мент совковый. Ты хоть шо-то, кроме ксюхи, в руках держал, мент?
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24.09.2021 01:46 Відповісти
перші 3 вистріла були прямо в лоб - але всі попали в капот. "Кілер" явно мав наказ не стріляти по вікнах
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24.09.2021 02:00 Відповісти
ты охренел лимита?
еще раз для деревянных
то что перпендикулярно то траверз
а траверс (траверса) это поперечная балка
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24.09.2021 07:25 Відповісти
Господа, вы собрались бодаться по поводу слов - синонимов?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7 Траверз или траверс - направление, перпендикулярное курсу корабля. В обоих случаях, нечто пересекающее твой курс поперёк
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24.09.2021 08:51 Відповісти
скажешь на мостике "на траверсе" на ней тебя и подвесят за ногу
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24.09.2021 08:56 Відповісти
Мы ведь сейчас не морской сленг обсуждаем? Тем более, что траверз, это корявая русификация перевода с французского -traversé (скрещенный)
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24.09.2021 09:01 Відповісти
мы обсуждаем конкретный термин
так вот траверз применяется только в мореплаваньи. именно как траверз
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24.09.2021 09:06 Відповісти
Человек живёт в Штатах, он не обязан помнить русицизм слова -

TRAVERSE

Англо-русский перевод TRAVERSE

transcription, транскрипция: [ ˈtrævə:s ]

1. сущ.

1) перекладина, поперечина

2) юр. возражение ответчика по существу иска

3) воен. угол горизонтальной наводки

4) авиац. траверз

5) мор. галс

6) траверс (в альпинизме)

2. гл.

1) пересекать; класть поперек

2) подробно, досконально обсуждать

3) возражать, перечить

4) юр. отрицать

5) воен. вращаться на вертикальной оси

поперечина, перекладина, траверса (специальное) самоход;
подача (продольная или поперечная) (морское) (авиация) траверз (морское) галс (военное) траверс (в траншее) (геология) поперечная жила или трещина (геодезия) теодолитный ход (военное) поворот в горизонтальной плоскости (военное) угол горизонтальной наводки (морское) делать галс вращаться; поворачиваться на вертикальной оси или в горизонтальной плоскости лежать поперек

traverse возражать ~ мор. галс ~ воен. поворачиваться на вертикальной оси, вращаться ~ поперечина, перекладина ~ воен. угол горизонтальной наводки
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24.09.2021 12:32 Відповісти
вообще не против вашего тезиса про "мог забыть"
но быковать на меня не надо было
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24.09.2021 12:44 Відповісти
Тут да, но таки Мурза из нормальных
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24.09.2021 13:27 Відповісти
выпил - отключи интернет
я что то раньше за ним такого не замечал
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24.09.2021 13:37 Відповісти
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24.09.2021 13:57 Відповісти
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24.09.2021 02:06 Відповісти
Чому "короткими" ? Це по 2-3 ? Угу ... А одиночними це як ??
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24.09.2021 12:34 Відповісти
меня вот тоже мучают смутные сомнения, столько попаданий одиночными выстрелами? по ходу надо было стоять, что бы нахапать столько дырок
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24.09.2021 02:30 Відповісти
А меня мучают смутные сомнения "а был ли мальчик". Что-то не найду упоминания где в тот момент находился Шефир, на пассажирском сидении, на заднем сидении, в багажнике или в астрале.
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24.09.2021 06:56 Відповісти
"Была ошибка, вот какая штука
Они хотели кока, а съели Кука!"

Цілили шЕфІра, а попали в шОфЕра....
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24.09.2021 07:59 Відповісти
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 08:57 Відповісти
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

GOOGLE.COM

фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 08:50 Відповісти
Вангую то Порох стрелял а патроны Кровавый пастор подносил!
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24.09.2021 00:27 Відповісти
Вы представляете какие профи работают в мвд !? вы еще олухи попросите НАТО дать вам на время спутники наблюдения для поиска "злоумышленника"!!! дегенераты !!!
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24.09.2021 00:29 Відповісти
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2021-09/photo_88842.gif
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24.09.2021 00:31 Відповісти
антоша поміняв сеньора
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24.09.2021 00:33 Відповісти
видеорегистратор машины Шефира.. за 15 мин до покушения..
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24.09.2021 00:39 Відповісти
Машину Шефіра обстріляли зовні, а обісралися в середині🤣
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24.09.2021 11:03 Відповісти
Шифер усього навсього незаконно названий держслужбовцем , котрий є довіреним ліцом бізнесу вови - він сам сказав Я НІЧИМ ОКРІМ 95 КВАРТАЛУ НЕ ЗАЙМАЮСЬ...
А Порошенко ПРЕЗХИДЕНТ , на якого був скоений замах шкідливою речовиною імені вови- це будете розслідувати?
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24.09.2021 00:48 Відповісти
ПЕрший помічник Президента, котрий займається лиш його бізнесом ( ХТО ТУ ОЛІГАРХ НЕ ПОЙМУ НАВІТЬ) й справжній Президент - чия особа більш вагома для країни? Друг презиегнта по бізнесу чи Президент (бувших же не буває) ?
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24.09.2021 00:53 Відповісти
Сумно і страшно, що країною керує 95 кв, некомпетентні клоуни. Але грабувати Україну вже перескакали всіх, брехати теж.(с)
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24.09.2021 00:55 Відповісти
Сподіваюсь, ніякі АТОшники там не проїжджали зі своїми мобільними...
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24.09.2021 00:56 Відповісти
С дивана конечно легко. Но. Но такие действия с камер наблюдения, телефонные разговоры в той зоне и времени пробивать надо было по горячему там через час два. Вертоль поднять что купили у французов и не один. Может что и засекли бы по горячему. А теперь после дождика и суток только грибы собирать там.
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24.09.2021 01:05 Відповісти
Не не, только давайте без вертолётов… Вертолёты народ уже не потянет…
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24.09.2021 01:10 Відповісти
Та если на плотах и по течению--то и вертолёты поплывут куда толкнём!
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24.09.2021 01:18 Відповісти

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24.09.2021 01:05 Відповісти
Спочатку вбив брата, на шофера шефіра покушався. Совпадєніє?
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24.09.2021 08:02 Відповісти
Причухан у Гончаренко прикольный и Петя харош 🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
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24.09.2021 08:24 Відповісти
Это ж какая учёная полиция у нас станет, ух!
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24.09.2021 01:08 Відповісти
знаете кого мне напоминает этот персонаж?
Гнездилов из сериала "Пес"
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24.09.2021 01:33 Відповісти
геращенко вешает лапшу лохам на уши
покажите отверстия крупным планом,
повреждения обшивки дверей, ...
скорее всего то наклеенные " отверстия "
мусора брешут, никто не покушался на шыфера
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24.09.2021 01:44 Відповісти
Що, вже і збрехати не можна?
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24.09.2021 05:45 Відповісти
Отож 😆
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24.09.2021 08:25 Відповісти
Задайте собі кілька запитань
1. Час потрібний на 20 пострілів, якщо на один потрібно 1.5 сек?
2. Відстань яку проїде авто за 30 сек, якщо швидкість 90 км.год ?
Відповідь дуже цікава. А ще кучність стрільби автомата, а траєкторія яка тоді... і багато іншого. Тут наші експерти спати не будуть, щоб придумати, як не виглядати дебілами. Було би смішно, якби...
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24.09.2021 01:49 Відповісти
они бы с таким рвением камеры с дтп Трухина изучали, мрази
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24.09.2021 02:10 Відповісти
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24.09.2021 02:17 Відповісти
всё правильно.
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24.09.2021 05:38 Відповісти
Якось по дебільному написаний сценарій "замаху на шифера". В справжність цього замаху повірить тільки той, хто вірить результатам досліджень соціологів.
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24.09.2021 05:51 Відповісти
дебільний сценарій, як усі сценарії - свати, слуги урода......
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24.09.2021 08:05 Відповісти
Може хоч там знайдуть на записах лик Трухіна.
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24.09.2021 06:52 Відповісти
Боюсь зрение они испортят изучая видеозаписи. Берегите себя, полиция!.
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24.09.2021 08:43 Відповісти
а можно было просто наклеить
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24.09.2021 08:44 Відповісти
Добре вивчайте! Може хоч Трухіна за кермом побачите.....
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24.09.2021 09:17 Відповісти
Вони вже там в МВС відправили кого треба до Угорщини шукати патрони...
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24.09.2021 09:53 Відповісти
Отже мобілки записуються автоматом
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24.09.2021 10:17 Відповісти
мобильные давно пишутся .. вироде только чат с iPhone не разшифровуют а Вайберы Мессенджеры Истаграммы вскрывают на изи
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24.09.2021 10:33 Відповісти
Ось чим займається поліція:нікчемністю.....сором соромічний.
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24.09.2021 11:02 Відповісти
Тут мою сусідку бабусю 85 років циганка обікрала на 70000 - та все життя збирала . От краще б їй допомогли , добру справу зробили б . А на шиферів начхати . Хіба що водія шкода , може нормальний чоловік .
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24.09.2021 12:01 Відповісти
Нормальний і дня не витримає з такими боссами...
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24.09.2021 18:07 Відповісти
 
 