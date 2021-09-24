Кандидат у канцлери ФРН від партії Меркель ХДС Лашет виступає за запуск "Північного потоку-2"

Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангели Меркель Армін Лашет вважає, що газопровід "Північний потік-2" потрібно запускати.

"Так. Це економічний проєкт. Якщо ми відмовимося від усіх інших джерел енергії, то нам потрібно буде більше газу", - сказав Лашет у четвер увечері в прямому ефірі телеканалу ARD під час останнього раунду передвиборчих теледебатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, важливіше те, що "Україні мають бути надані геополітичні гарантії в тому, що Україна не буде від цього страждати". Йдеться про обумовлені транзитні поставки через Україну і після запуску нового газопроводу.

"Якщо Росія ставитиме це під сумнів, то проєкт буде негайно зупинений", - заяв в Лашет.

Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

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