Кандидат у канцлери ФРН від партії Меркель ХДС Лашет виступає за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангели Меркель Армін Лашет вважає, що газопровід "Північний потік-2" потрібно запускати.
"Так. Це економічний проєкт. Якщо ми відмовимося від усіх інших джерел енергії, то нам потрібно буде більше газу", - сказав Лашет у четвер увечері в прямому ефірі телеканалу ARD під час останнього раунду передвиборчих теледебатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, важливіше те, що "Україні мають бути надані геополітичні гарантії в тому, що Україна не буде від цього страждати". Йдеться про обумовлені транзитні поставки через Україну і після запуску нового газопроводу.
"Якщо Росія ставитиме це під сумнів, то проєкт буде негайно зупинений", - заяв в Лашет.
Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.
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-внешняя политика - вне компетенции мэра столицы
- вмешательство во внутренние дела другого государства - исключительно прерогатива кацапии.
Выучи эти два пункта - завтра расскажешь.
ну і ще - втручаються у справи інших держав .. майже усі держави.. окрім останіх лохів(держав) .. хоча ти обмежений ти не спроможний ні втручатися і мислити чому це робитьсься
четыре года, **** без кобзона(с)
а вы всё те же
А где же ваша *зельоная енергетика* которую вы так навязываете Украине?
Знали, що це беспрограшний варіант.