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Кандидат у канцлери ФРН від партії Меркель ХДС Лашет виступає за запуск "Північного потоку-2"

Кандидат у канцлери ФРН від партії Меркель ХДС Лашет виступає за запуск

Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангели Меркель Армін Лашет вважає, що газопровід "Північний потік-2" потрібно запускати.

"Так. Це економічний проєкт. Якщо ми відмовимося від усіх інших джерел енергії, то нам потрібно буде більше газу", - сказав Лашет у четвер увечері в прямому ефірі телеканалу ARD під час останнього раунду передвиборчих теледебатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, важливіше те, що "Україні мають бути надані геополітичні гарантії в тому, що Україна не буде від цього страждати". Йдеться про обумовлені транзитні поставки через Україну і після запуску нового газопроводу.

"Якщо Росія ставитиме це під сумнів, то проєкт буде негайно зупинений", - заяв в Лашет.

Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

Також читайте: Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Автор: 

ХДС (23) Північний потік (2461) Лашет Армін (17)


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Топ коментарі
+9
Правильно, Шредер не так и молод, а желающих в истеблишменте локомотивов ЕС - вагоны. Главное закрыть АС, блокировать разработку сланцевых газов и газотранспортной системы Балкан для израильского газа. Думают тем же местом что их доноры в России. А там грядет нестабильность, которую ничем уже не остановить, мусульмане не дадут.
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24.09.2021 01:08
+8
Не отнять конечно. Молодец дядька. Задолго про старость думает. По части в Грязьпроме местечко застолбить на потом, тогда когда. Немец!
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24.09.2021 00:58
+7
За кого там клічко їздив агітувати ? це так щоб запамятати на наступних виборах!!!
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24.09.2021 00:57
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мудрый Украинский нарИд и тут разберется))
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24.09.2021 00:51 Відповісти
поясню для москалів ... москальською - род - тому і народ ! Українською Рід - тому і Нарід .. а тиб нещастя мову краще б учив
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24.09.2021 00:56 Відповісти
пояснитель, где тебя носило в 2019-м, в начале года? пояснять нужно было нарИду многое
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24.09.2021 01:08 Відповісти
Ти таки тупий москалюка .. ще раз дурачок вчи мову !! ти ж тупий ! тобы скоро хліба дурачку не продадуть ! ще раз для мало розвинутих УКРАЇНСЬКОЮ РІД - тому Нарід ... а на твоїй москальській род - народ
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24.09.2021 02:05 Відповісти
москаль це ты
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24.09.2021 09:53 Відповісти
За кого там клічко їздив агітувати ? це так щоб запамятати на наступних виборах!!!
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24.09.2021 00:57 Відповісти
Запоминай, даже до выборов:

-внешняя политика - вне компетенции мэра столицы

- вмешательство во внутренние дела другого государства - исключительно прерогатива кацапии.

Выучи эти два пункта - завтра расскажешь.
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24.09.2021 01:29 Відповісти
для дуже тупих як ти https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/09/5/7127438/ Кличко став хедлайнером передвиборчого мітингу в Німеччині ... можеш не вивчати .. тиж тупий всерівно нічого не запамятаєш ))
ну і ще - втручаються у справи інших держав .. майже усі держави.. окрім останіх лохів(держав) .. хоча ти обмежений ти не спроможний ні втручатися і мислити чому це робитьсься
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24.09.2021 02:14 Відповісти
Да...

четыре года, **** без кобзона(с)

а вы всё те же
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24.09.2021 09:56 Відповісти
Не отнять конечно. Молодец дядька. Задолго про старость думает. По части в Грязьпроме местечко застолбить на потом, тогда когда. Немец!
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24.09.2021 00:58 Відповісти
Дайош газ за 1000 баксів за тисячу кубув!!! Путін обязатєльство.
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24.09.2021 01:00 Відповісти
Правильно, Шредер не так и молод, а желающих в истеблишменте локомотивов ЕС - вагоны. Главное закрыть АС, блокировать разработку сланцевых газов и газотранспортной системы Балкан для израильского газа. Думают тем же местом что их доноры в России. А там грядет нестабильность, которую ничем уже не остановить, мусульмане не дадут.
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24.09.2021 01:08 Відповісти
это сбитый лётчик,он угробил всё когда смеялся приехав в район катастрофы,люди ему не простили.Победит Олаф Шольц -СПД....
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24.09.2021 01:12 Відповісти
А этот шо, типа против СП-2 ? Там против него только "зеленые".
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24.09.2021 09:28 Відповісти
Надеюсь они пролетят на выборах этими выходными.
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24.09.2021 01:25 Відповісти
100% - SPD партия Шрёдера. Все они тут пониматели тупина.
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24.09.2021 09:11 Відповісти
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24.09.2021 01:28 Відповісти
Там нічого не зміниться. Навіть якщо Зелені наберуть більше всіх і будуть формувати коаліцію, то своїх голосів у них не вистачить. Треба буде з кимось блокуватись, а це ХДС/ХСС (Меркель) або СДП (Шредер). Альтернативу для Німеччини (путін) в коаліцію ніхто не візьме. Отже, не вмер Данило так болячка задавила. Україні ті вибори нічого хорошого не принесуть.
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24.09.2021 01:41 Відповісти
Позакрывали угольные ТЭС (что, в общем-то правильно), позакрывали АЭС (что совсем не правильно), профанация с переходом на солнечные батареи и ветряки, - и в результате подсаживают германцев на газовую иглу от потенциально враждебной страны: такова стратегия Германии от Христианско-демократического союза (ХДС).
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24.09.2021 01:43 Відповісти
за однією з конспірологічних версій аварія на ЧАЕС була спланована і організована комуняками для залякування Європи небезпекою ядерної енергетики та присажування її на радянські вуглеводні...але з аварією рукожопи перестаралися.
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24.09.2021 01:50 Відповісти
А Фукусима ?
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24.09.2021 10:47 Відповісти
Там матінка природа.
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24.09.2021 11:10 Відповісти
И продавили решение с закрытием АЭС, кстати именно зелёные. Тоже своего рода партия популистов, которые сами же создают проблемы, что бы потом их "решать"
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24.09.2021 11:22 Відповісти
Социалист товарищ Гитлер со своим подельником социалистом товарищем Сралиным тоже гарантии Польше давали.
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24.09.2021 01:45 Відповісти
...скажите чесно, у нас в конфорках "чей газ?"
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24.09.2021 04:21 Відповісти
Пердаки напряглись.
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24.09.2021 06:12 Відповісти
Кто за него заплатил-того и газ. Странно,что такие вещи надо пояснять.
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24.09.2021 07:13 Відповісти
Очередной петин друг...
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24.09.2021 05:16 Відповісти
**** по виду и рассуждениям.
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24.09.2021 06:09 Відповісти
його дід з співслужбовцями земельку з України вагонами возили(((
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24.09.2021 06:58 Відповісти
Недаром же сказано, что спасение утопающих дело рук самых утопающих.
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24.09.2021 07:02 Відповісти
Нічого дивного. Власні бізнес-інтереси для німців важливіше аніж політичне "бла-бла-бла". До того ж одне іншому зовсім не заважає.
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24.09.2021 08:00 Відповісти
Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет

А где же ваша *зельоная енергетика* которую вы так навязываете Украине?
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24.09.2021 08:48 Відповісти
Это даже смешно, воспринимать как аргумент. На самом деле сп 2 это проект по усилению влияния немцев внутри ЕС.
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24.09.2021 11:28 Відповісти
Ситуация как перед 2 мировой войной. Германия все больше сближается с Россией, у них крепнет общий бизнес, звучат постоянные заверения о дружбе навеки. Германия финансирует Россию, на эти деньги Россия постоянно вооружается, ведет свои захватнические войны, напала на Украину, Грузию, Молдавию, Сирию. На сегодня Россия - страна агрессор, оккупант, а Германия стала ее тылом, снабжает финансами ее войны. Фашизм не побежден, он возрождается. На фоне всего этого как-то странно выглядят проводимые Путиным парады победы, призывы Германии до мира. Зловеще звучат призывы кандидата в канцлеры ФРГ от партии Меркель ХДС Лашета за запуск СП2

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24.09.2021 08:57 Відповісти
Німці завжди нарасєє паслися.
Знали, що це беспрограшний варіант.
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24.09.2021 09:19 Відповісти
Доиграются немцьІ, пока США их не загонит в стойло, как жабоедов из австралийским проектом по подлодках.
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24.09.2021 09:22 Відповісти
очередная германская проститутка......
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24.09.2021 11:48 Відповісти
 
 