Водію Шефіра, пораненому під час замаху, потрібні місяці на реабілітацію, - Геращенко

Пораненому внаслідок замаху водієві першого помічника Президента Сергія Шефіра будуть потрібні місяці на одужання.

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У водія роздроблена стегнова кістка, він у лікарні, йому потрібні будуть місяці на відновлення", - сказав Геращенко.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.