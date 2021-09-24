Водію Шефіра, пораненому під час замаху, потрібні місяці на реабілітацію, - Геращенко
Пораненому внаслідок замаху водієві першого помічника Президента Сергія Шефіра будуть потрібні місяці на одужання.
Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У водія роздроблена стегнова кістка, він у лікарні, йому потрібні будуть місяці на відновлення", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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У меня отец после ДТП и перелома обеих ног через пару месяцев уже ходил.
А тут зеленкой помазали дырку и реабилитация, как после травмы позвоночника. Вы еще расскажите, что теперь он по ночам сцытся и ему психолог нужен.
Навіть якщо це не постановка, мені все одно пох..й на шобло і на його слуг, бо вони на це підписувалися добровільно. Щось я не бачив щоб гідрант так переживав за наших воїнів.
Я на край света, уйду с тобой..."©
А шо, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы не единожды станем ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко будет безжалостно рвать жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно плющить могучим интеллектом, свирепо ошеломлять плодотворной гипотезой.
Они ещё свои конюшни с Шереметом не разгребли , а уже в зелёные лезут . Пусть едет в Италию , отдыхает