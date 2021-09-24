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Новини Замах на Шефіра
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Водію Шефіра, пораненому під час замаху, потрібні місяці на реабілітацію, - Геращенко

Водію Шефіра, пораненому під час замаху, потрібні місяці на реабілітацію, - Геращенко

Пораненому внаслідок замаху водієві першого помічника Президента Сергія Шефіра будуть потрібні місяці на одужання.

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У водія роздроблена стегнова кістка, він у лікарні, йому потрібні будуть місяці на відновлення", - сказав Геращенко.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

Геращенко Антон (935) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+37
не сдержал слёз
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24.09.2021 01:57
+33
Он не только "проехал" 5 км, но и вернулся обратно на место "покушения", чтобы показать его ментам!
Да, и возле машины, почему-то ни капли крови при таком ранении...
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24.09.2021 02:07
+32
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24.09.2021 02:18
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Чекай, фотошоп гальмує шось...
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24.09.2021 10:46 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять
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24.09.2021 09:09 Відповісти
Ой псец!!!

У меня отец после ДТП и перелома обеих ног через пару месяцев уже ходил.

А тут зеленкой помазали дырку и реабилитация, как после травмы позвоночника. Вы еще расскажите, что теперь он по ночам сцытся и ему психолог нужен.
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24.09.2021 09:25 Відповісти
Треба йому мільйон долярів і гелікоптер.
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24.09.2021 09:26 Відповісти
Но в этом есть и хорошая новость, так как если бы это не сделал неизвестный стрелок, это бы сделал солдат НАТО! И уж он бы точно не промахнулся!!!
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24.09.2021 09:28 Відповісти
Мені завжди було кумедно спостерігати, як кацапи сцяться НАТО. І згадують альянс за будь яких приводах
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24.09.2021 09:33 Відповісти
Дістали майже забуту аваківську Антоніну і підключили до цього цирку.
Навіть якщо це не постановка, мені все одно пох..й на шобло і на його слуг, бо вони на це підписувалися добровільно. Щось я не бачив щоб гідрант так переживав за наших воїнів.
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24.09.2021 09:33 Відповісти
Пора позвать Зоряна и Шкиряка, их авторитетные заявления подкрепят сказанное и развеют все сомнения.
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24.09.2021 20:34 Відповісти
заголовок написано так, що начебто вже завтра нас попросять скидуватись на лікування шофера Шефіра.
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24.09.2021 10:26 Відповісти
Виникає питання - як він з роздрібленою стегновою кісткою ЛІВОЇ ноги тиснув на педаль газу, виходячи з-під обстрілу?
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24.09.2021 11:07 Відповісти
Бідні "напьорсточніки";їм ніхто в світі невірить.....бєнінівисери-гівно...
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24.09.2021 11:11 Відповісти
Замах на Шофера чи Шефіра?
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24.09.2021 12:17 Відповісти
Месяцы,годы ,десятилетия , века. Иди облизывай тарелки свинья.
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24.09.2021 12:28 Відповісти
"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
А шо, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы не единожды станем ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко будет безжалостно рвать жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно плющить могучим интеллектом, свирепо ошеломлять плодотворной гипотезой.
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24.09.2021 13:26 Відповісти
Херащенко лучше бы не вылазить на брифинги
Они ещё свои конюшни с Шереметом не разгребли , а уже в зелёные лезут . Пусть едет в Италию , отдыхает
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24.09.2021 15:37 Відповісти
Месяцы на Гаваях, отмечать миллион за первую и последнюю роль в своей жизни.
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24.09.2021 20:33 Відповісти
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