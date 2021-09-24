Україна в ОБСЄ: Голосування на окупованих територіях ставить під сумнів легітимність виборів до Держдуми РФ в цілому

Залучення до голосування на виборах Держдуми РФ громадян України, які живуть у тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО, є порушенням зобов'язань Росії в межах ОБСЄ та ставить під сумнів легітимність цих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Москва давно використовує виборчі процедури для втручання у внутрішні справи суверенних держав та підриву їхньої територіальної цілісності. Список довгий, починаючи від фейкового референдуму в Криму у 2014 році й завершуючи голосуванням щодо внесення змін до конституції у 2020 році. Не стали винятком і останні вибори до Державної думи Росії", - сказав Цимбалюк.

Він наголосив, що залучення до виборів у РФ жителів тимчасово окупованих територій України, а також Грузії та Молдови "становить грубе порушення основних норм міжнародного права та зобов’язань Росії в межах ОБСЄ, включно з Гельсінським заключним актом".

"Це стосується і факту проведення таких так званих "виборів" на територіях під російською незаконною окупацією. Це істотно спотворює результати виборів і ставить під сумнів легітимність виборів до Державної думи Російської Федерації в цілому", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

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Він підкреслив, що примус українських громадян, яким було незаконно видано російські паспорти, до голосування на виборах у Держдуму РФ є черговим агресивним актом РФ проти державного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Результати цих виборів є юридично нікчемними. Ми закликаємо держави-учасниці утриматися від контактів з незаконно обраними представниками держави-окупанта, не допускати їх включення до складу російських делегацій у парламентських асамблеях, а також притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за підготовку виборів. Крім того, проведення таких незаконних виборів є кроком назад у виконанні Мінських угод Росією як стороною конфлікту", - підсумував Цимбалюк.

Як повідомлялося, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями, голосування й підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей України.