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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ за добу п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Війська РФ за добу п'ять разів порушили режим

За минулу добу, 23 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське.

У штабі наголосили, що військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

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"Втрат серед українських воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу пять разів порушили режим тиші на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС 01

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обстріл (28274) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Слава Українським воїнам
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24.09.2021 07:41 Відповісти
Бережи Господи українських вояків.
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24.09.2021 08:56 Відповісти
Если войска России обстреливают территорию Украины, то почему войска Украины не обстреливают территорию России??? 7 лет говорите о войне с Россией, а обстреливаете территориии своей страны. Определитесь наконец, с кем вы там сражаетесь!??! Если со своими гражданами, но русскими, то так и говорите. Или не пишите что вы сражаетесь с русскими и при этом требуете сохранить транзит газа! Бред какой то!
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24.09.2021 18:17 Відповісти
 
 