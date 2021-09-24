В Ізраїлі хочуть обмежити масові зібрання: Система охорони здоров'я дуже напружена, випадки COVID-19 важчі

В Ізраїлі чиновники охорони здоров'я закликають обмежити масові зібрання. Зростає не тільки захворюваність на коронавірус у країні, але й кількість серйозних випадків залишається високою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Times of Israel.

Глава національної програми з боротьби з коронавірусом Салман Зарка заявив, що учні мають повернутися в школи, тому, щоб уникнути високої захворюваності, потрібно скоротити кількість людей на масових заходах.

"Є пріоритети правильно відкривати школи, відправляти учнів назад на навчання. Але переповнені футбольні поля і заходи не підходять з урахуванням рівня захворюваності в лікарнях", - заявив він.

Він додав, що система охорони здоров'я може не витримати навантаження через коронавірус, а крім цього медустанови повинні приймати пацієнтів з іншими хворобами.

"Система охорони здоров'я дуже напружена і перебуває під великим тиском", - сказав він.

Глава Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш також закликав Кабінет Міністрів зібратися й обговорити питання про зменшення розміру громадських зборів. За його словами, нещеплені ізраїльтяни "обтяжують лікарні", оскільки більшість тяжкохворих не повністю вакциновані.

"Їхня хвороба є більш важкою, ми чітко бачимо це в цій хвилі", - сказав Еш.

Також читайте: Школярів Ізраїлю зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом із канікул

Він попередив, що існує нестача робочої сили, необхідної для роботи всіх апаратів ЕКМО для лікування серйозних випадків COVID-19.

ЕКМО - це апарати екстракорпоральної мембранної оксигенації, вони виконують роботу серця і легенів людини. На відміну від апаратів ШВЛ, які просто допомагають дихати, ЕКМО забезпечують серцеву і респіраторну допомогу, насичуючи киснем кров пацієнта поза тілом. Їх використовують тільки для самих тяжкохворих пацієнтів.

Нагадаємо, що в Ізраїлі невакцинованих вчителів не допустять до роботи. Також їм не платитимуть зарплату.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі школярів після повернення з канікул зобов'язали здавати тести на коронавірус.