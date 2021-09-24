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Новини Коронавірус і карантин
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В Ізраїлі хочуть обмежити масові зібрання: Система охорони здоров'я дуже напружена, випадки COVID-19 важчі

В Ізраїлі хочуть обмежити масові зібрання: Система охорони здоров'я дуже напружена, випадки COVID-19 важчі

В Ізраїлі чиновники охорони здоров'я закликають обмежити масові зібрання. Зростає не тільки захворюваність на коронавірус у країні, але й кількість серйозних випадків залишається високою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Times of Israel.

Глава національної програми з боротьби з коронавірусом Салман Зарка заявив, що учні мають повернутися в школи, тому, щоб уникнути високої захворюваності, потрібно скоротити кількість людей на масових заходах.

"Є пріоритети правильно відкривати школи, відправляти учнів назад на навчання. Але переповнені футбольні поля і заходи не підходять з урахуванням рівня захворюваності в лікарнях", - заявив він.

Він додав, що система охорони здоров'я може не витримати навантаження через коронавірус, а крім цього медустанови повинні приймати пацієнтів з іншими хворобами.

"Система охорони здоров'я дуже напружена і перебуває під великим тиском", - сказав він.

Глава Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш також закликав Кабінет Міністрів зібратися й обговорити питання про зменшення розміру громадських зборів. За його словами, нещеплені ізраїльтяни "обтяжують лікарні", оскільки більшість тяжкохворих не повністю вакциновані.

"Їхня хвороба є більш важкою, ми чітко бачимо це в цій хвилі", - сказав Еш.

Також читайте: Школярів Ізраїлю зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом із канікул

Він попередив, що існує нестача робочої сили, необхідної для роботи всіх апаратів ЕКМО для лікування серйозних випадків COVID-19.

ЕКМО - це апарати екстракорпоральної мембранної оксигенації, вони виконують роботу серця і легенів людини. На відміну від апаратів ШВЛ, які просто допомагають дихати, ЕКМО забезпечують серцеву і респіраторну допомогу, насичуючи киснем кров пацієнта поза тілом. Їх використовують тільки для самих тяжкохворих пацієнтів.

Нагадаємо, що в Ізраїлі невакцинованих вчителів не допустять до роботи. Також їм не платитимуть зарплату.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі школярів після повернення з канікул зобов'язали здавати тести на коронавірус.

Автор: 

Ізраїль (1639) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
но они же вакцинировали чуть ли не 100% населения, как же так?
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24.09.2021 08:01
+9
Это все виноваты не вакцЫнированные: заражают понимаешь ли вакцЫнированных
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24.09.2021 08:24
+8
Мы всегда расслаблены и наша жизнь от этого еще прекрасней.
Это уколотые какие-то все нервные, запуганные. Все Вас на ксенофобию тянет. Просто жить от сознания того, что рядом есть люди не верующие в чудодейственную вакцину не можете.
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24.09.2021 08:10
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Егеж. Відповідай за свої вчинки.
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24.09.2021 09:44 Відповісти
65% только вакцинировано в Израиле
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28.09.2021 18:22 Відповісти
А ще недавно показували радісні обличчя ізраїльтян,що натовпами ходили і,сміючись,казали - маскі для нас уже пройдєний етап,ми побєділі короновірус!А виявляється,що то була лишень маленька епізодична перемога...
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24.09.2021 09:37 Відповісти
Про ЧТО вы так радостно гавном обмазываетесь?
Вы ЧИТАТЬ умеете?
" По его словам, непривитые израильтяне "обременяют больницы", поскольку большинство тяжелобольных не полностью вакцинированы."
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24.09.2021 09:43 Відповісти
+1000%
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24.09.2021 10:06 Відповісти
официальный документ немецкого министерства юстиции и защиты прав потребителей (https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html).

Во 2м ​​разделе четко указано:

1. бессимптомное лицо - лицо, которое пока не имеет типичных симптомов или других признаков заражения кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2; типичными симптомами инфекции кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2 является одышка, новый кашель, лихорадка и потеря обоняния или вкуса.

2. вaкцинированное лицо - бессимптомное лицо, имеющее свидетельство о прививках, выданное для нее.

Теперь все ясно?
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24.09.2021 17:54 Відповісти
Вот тебе официальный документ общественного здравоохранения Англии.
Руководство
Коронавирус: как обезопасить себя и

предотвратить распространение

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do

Будет НЕ ЯСНО. Спрашивай.
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24.09.2021 18:17 Відповісти
Не вижу в этом документе данных о получении изолята и пурификата сарс-ков-2. По стандартам науки вирусология без этого существование вируса не может считаться доказанным. Объяснишь?
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24.09.2021 18:20 Відповісти
Так сайт большой. Я дал тебе карту с книгой. Остальное все в твоих руках. Ищи и найдешь. Там полно документов, инструкций и рекомендаций.
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
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24.09.2021 18:30 Відповісти
Спасибо. Нашел на этом сайте недельный отчет.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
56% новых случаев, 61% госпитализаций, 77% смертей приходится на вакцинированных

не радует
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24.09.2021 18:37 Відповісти
Всегда пожалуста.

Vaccine effectiveness
Several studies of vaccine effectiveness have been conducted in the UK which indicate
that 2 doses of vaccine are between 65 and 95% effective at preventing symptomatic
disease with COVID-19 with the Delta variant, with higher levels of protection against
severe disease including hospitalisation and death. There is some evidence of waning of
protection against infection and symptomatic disease over time, though protection
against severe disease remains high in most groups at least 5 months after the second
dose.
Population impact
The impact of the vaccination programme on the population is assessed by taking into
account vaccine coverage, evidence on vaccine effectiveness and the latest COVID-19
disease surveillance indicators. Vaccine coverage tells us about the proportion of the
population that have received 1 and 2 doses of COVID-19 vaccines. By 19 September
2021, the overall vaccine uptake in England for dose 1 was 64.9% and 59.5% for dose
2. In line with the programme rollout, coverage is highest in the oldest age groups.
We present data on COVID-19 cases, hospitalisations and deaths by vaccination status.
Based on antibody testing of blood donors, 97.8% of the adult population now have
antibodies to COVID-19 from either infection or vaccination compared to 18.9% that
have antibodies from infection alone. Over 95% of adults aged 17 or older have
antibodies from either infection or vaccination.
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24.09.2021 19:00 Відповісти
Все понятно. Одно только НО. Год назад в Англии без вакцин умирало от ковида в 10-12 раз меньше людей. Классно работает!
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24.09.2021 19:06 Відповісти
Теперь о смертности.

Deaths inUnited Kingdom
https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

16.09.2021 было 139 чел, а 19.01.2021 аж 1359. Теперь можешь взять калькулятор и подбить бабки.
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24.09.2021 19:11 Відповісти
коней и людей тоже в кучу мешаешь?
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24.09.2021 19:16 Відповісти
Кони, это к ветеринару.
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24.09.2021 19:18 Відповісти
А так?
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24.09.2021 19:20 Відповісти
Указано суммарное количество смертей в Англии и Уэльсе по неделям от 26й до 38й в прошлом (синие столбики) и в этом году (красные столбики).
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24.09.2021 19:21 Відповісти
https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths


Заходи. Считай.
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24.09.2021 19:47 Відповісти
да посчитано уже все, тормоз

но ты и дальше мочу Божьей росой будешь называть
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24.09.2021 19:54 Відповісти
Ты увлекаешься мочой?
Бывает.
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24.09.2021 20:14 Відповісти
Как это? Вы ж по 3 кругу все вакцинованы🤔. Уже и 4 на подходе)
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24.09.2021 09:44 Відповісти
Да прочти ты полностью буквы. Потом ваяй.
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24.09.2021 10:07 Відповісти
Вакцинированные стали заражать невакцинированных и вакцинированных тоже- это победа аферистов, зарабатывающих многомлрд, деньги над человеческим разумом
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24.09.2021 09:52 Відповісти
Над твоим разумом? А он у тебя есть?
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24.09.2021 10:09 Відповісти
Твои ответы указывают на отсутсвие оного у Тебья. Даже при всей жестоеой реальности истины,(почти 100% вакцинация населения,которая в зависимости от вакцины(по заявлениям разработчиков вакцин , дает защиту от вирусни больше 90% вакцинированным ) существа без наличия в черепной коробке серого вещества ,не могут сообразить почему вакцинированные ,снова становятся носителя вируса ,которым могут заражать и одних и других?)
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24.09.2021 14:25 Відповісти
БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, а где ты ответы у меня увидел? Лично я задал тебе всего два вопроса. А ты мне какие то ответы мифические приписал. "Граматей" еще один выискался. Еще туда же, о сером веществе распотякивает. Лавры Пуаро не дают покоя? Да с тебя такой Пуаро, как с меня балерина.
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24.09.2021 16:03 Відповісти
"Граматей" Глазков, Ты так и не "вкурил",что лично Твоих два вопроса , есть ответами подверждающими то,о чем написанно.
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24.09.2021 21:42 Відповісти
Я не понял. При меньшем уровне покрытия вакцинацией они закрывали ковид-отделения. Сейчас - при большем опять проблема...
Я только одно скажу: Ну шо, сынки, помогли вам ваши вакцины?
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24.09.2021 10:10 Відповісти
В Израиле за 4 последние дня умерло от ковида 70 человек, а в Украине 505. При смертности уровня израильской у нас умерло бы около 280 человек.
И в Израиле число заражений и смертей идет на спад, а в Украине в рост.
Ну шо, сынки, помогли вам сказки антиваксеров?
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24.09.2021 11:34 Відповісти
Это всего лишь говорит о том, что уровень материально-технического обеспечения, а также профессионализма враче в менее чем 2 раза (505/280) лучше Украины.
На практике он лучше в бОльшее число раз, смотрим мировые рейтинги по медицине.
Таки помогли судя по всему.
Я там приводил циферки как именно - помоголи. В шесть раз меньше больных (при пересчете на равное население) при 5-кратно меньшем уровне вакцинации. Вот как раз они и помогли.
Впрочем, мы наращиваем темпы вакцинации... на фоне еще и типичного сезона респираторки...
Молодцы, фигли. Потом удивляемся отчего рост...
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24.09.2021 11:50 Відповісти
https://www.haaretz.com/israel-news/covid-israel-unvaccinated-17-nearly-half-deaths-booster-pfizer-1.10216067 Israel's Unvaccinated 17% Now Account for Nearly Half of COVID Deaths
Здесь вакцинированные и невакцинированные медучреждениях одной страны лечатся. И это при том, что большая часть невакцинированных - дети, они легче переносят ковид.
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24.09.2021 12:24 Відповісти
Чего? В категории за 60+ имеем: всего - (222+101+46)=369 пациентов, так?
The difference is even more pronounced when booster shots are taken into account. In the over-60 age group, 222 of patients in serious condition are unvaccinated, while 101 have received two doses of the vaccine and 46 have received a booster shot.
Так.
Итого. 27% с хвостиком - имеют 2 дозы. Еще 12% с хвостиком имеют три.
А теперь давай-ка сделаем так, чтоб было честно. Опубликуем по всем сетям, всем каналам (как это любят делать лоббирующие вакцинацию СМИ) вот такой вот факт:
Более ТРЕТИ (27+12=39%) больных в Израиле - вакцинированы двумя или более дозами вакцины Пфайзер. При заявленной ими "эффективности" в скока там было? 95 или 98%? Почти 40% в больничке - 2 дозы или даже три)))
И это будет правдой, ты ведь видел цифры в твоей же статье.
А потом просто посмотрим на котировки компании Пфайзер на бирже.
Это к тому, чтоб еще раз тебе пояснить суть маркетинга. А теперь поверни его в сторону продвижения вакцинации... и дополни деньгами фармы... и представь последствия.

Теперь. Я так скажу. Прожить 60+ в принципе уже подвиг. Там столько сопутствующих болячек... что в принципе я бы поостерегся считать зависимости от ковида/прививки. Там банально сдохнуть потому что тебе больше 60 - вероятность ого-го, а ковид/вакцина - так... одна из 20+ причин.
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24.09.2021 15:01 Відповісти
The difference is even more pronounced when booster shots are taken into account. In the over-60 age group, 222 of patients in serious condition are unvaccinated, while 101 have received two doses of the vaccine and 46 have received a booster shot. Among those under 60 who are in serious condition, 200 are unvaccinated, 49 have received two doses, and seven have received a booster shot.
Итого
невакц 222+200=422
вакц 101+49=150
буст 46+7=53
т.е. 83% вакцинированных дали 203 тяж заболевших, а 17% невакц дали тяж 422 забол
Соотношение невакц/вакц 422/203=2.0788, а при равной вероятности заболеть было бы 17/83=0.2048.
Итого невакцинированные тяжело заболевают ковидом в 2.0788/0.2048=10.15 раз чаще, чем невакцинированные.
Опубликуйте по всем сетям, всем каналам и смотрите котировки Пфайзера.
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24.09.2021 15:46 Відповісти
1. "... чем вакцинированные". ))
2. А я её подам чуть иначе в дополнение к первой:
Из группы больных, находящихся в тяжелом состоянии в возрасте до 60 лет... ПЯТАЯ Часть - вакцинированы двумя и более дозами (56 из 256).
И посмотрю на котировки))
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24.09.2021 15:52 Відповісти
А какие доли составляют вакцинированные и невакц. в группе населения до 60 ты умолчишь? Ну, за такие манипуляции можно и на деньги попасть. Хотя, пробуй, личный опыт он ценнее чужих советов.
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24.09.2021 16:02 Відповісти
Конечно умолчу.
А почему про-ваксерам можно молчать об ответственности за побочки, за нарушение конституционных прав, о том, какую долю составляют заболевшие от общего числа населения и так далее (список длинный) ... а мне - нет? Двойные стандарты...
Маркетинг, Антип... просто маркетинг... если тебе надо втулить товар - то ты рассказываешь одно, если ты заинтересован в своих правах - другое.
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24.09.2021 16:07 Відповісти
Почему это молчать об ответственности? Побочки указаны в инструкции к вакцинам и лекарствам. Если ты их сильно боишься - можешь застраховаться от них в страховой компании, просто прививка будет стоить дороже (как во многих странах, где такая ответственность предусмотрена законами, просто там страхует производитель, а стоимость страховки включает в стоимость вакцины.)
А если в маркетинге кто-то манипулирует со сведениями, то за недобросовестную конкуренцию его могут и пощипать.
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24.09.2021 17:00 Відповісти
Антип, из-за того же маркетинга... вот недавно после прививки умер молодой здоровый пацан, ты наверняка слышал. Я блин знаю, в какой стране живу! Знаю даже сколько стоит например правильная таможенная декларация и вряд ли в медицине не работает тот же принцип!
У пацана нашли кучу сопутствующих болячек... которые до момента введения вакцины ему не мешали никак.
Я блин ... как бы тебе пояснить... авось не забанят: я видел слишком много дерьма и в медицине в том числе - чтобы верить подобным заявам и обманываться в том, что даже если вот у меня гарантированно с 100% достоверностью будет именно побочка (допустим, мы знаем это как факт, аксиому) - это будет "доказано" официально.
Вот ну его нафиг. Серьезно. Я лучше своему иммунитету доверюсь - который я хотя бы контролировать могу, за который я хоть сам отвечаю. А не лжецам и лицемерам из чиновничества и предпринимательства (которые во главе всего стоят).
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24.09.2021 17:28 Відповісти
Фигня. На нас вон напраслину недавно возвели. Мол контрабасом сигарет занимаемся. Ты думаешь тому обормоту чего-то было? Живет себе и здравствует... и ничего...

С год назад был крупный скандал с международными банками мол бабло они отмывали. Морган Чейз был в их числе, с прошлой работы там счет был. Ты думаешь... хоть шота было? Не-а.
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24.09.2021 17:30 Відповісти
Статистика так не работает) Если привьется 100% населения Израиля, то среди больных будет 100% вакцинированных.) Нужно абсолютные числа смотреть заболевших и умерших.
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28.09.2021 18:26 Відповісти
Уточненение: больных в тяжелом состоянии в категории 60+
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24.09.2021 15:02 Відповісти
Синок, а яка була статистика по смертності в Україні 3 роки тому?
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24.09.2021 23:06 Відповісти
Папаня, я тебе разрешаю воспользоваться гуглом.
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25.09.2021 09:48 Відповісти
Не треба в кущі тікати, достатьно написати цифри.
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25.09.2021 20:08 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-smertnist-v-ukraine-kovid/31116141.html В Україні у 2020 році померли 616 840 людей. Це більше, ніж у 2019 році, на 6,1% за повідомленням Держстату.

В 2018 году, https://hromadske.ua/ru/posts/insulty-avarii-i-covid-19-ot-chego-umirayut-ukraincy-i-na-kakom-meste-smertnost-ot-koronavirusa по данным Государственной службы статистики, умерло 587 665 человек, в 2019 - 581 114.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam

Найільше - в 2020.
То що ж ти сам не навів ці цифри?
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26.09.2021 14:34 Відповісти
Тобі ще залишилось довести що вони померли не від солодкого життя Зе клоуна, а від ковіду.
Сама малість, бо зараз і смерть від срачки записують в ковід втрати ))
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26.09.2021 19:55 Відповісти
Тобі ще залишилось зажадати, щоб я перелічив їх поіменно. Ти вже обісрався зі своїми вигадками, тож обтікай мовчки.
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26.09.2021 22:45 Відповісти
Лайновик ти гнойовик, всрався привести статистику і зрівняти смертність 2018 з 2021.
До тебе хоч доходить що від ДТП в Україні гине більше людей кожен день ніж від твого віртуального короновіруса. мабуть так і не дойде. Так що сам і обтікай.
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28.09.2021 00:48 Відповісти
Це ти писав


Синок, а яка була статистика по смертності в Україні 3 роки тому?


Я тобі навів, а ти тепер лайном намагаєшся плюватися.
Ось тобі статистика по ДТП
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек

Ось по ковіду
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек. Однако стоит отметить, что этот показатель стремительно рос в течение года. Так, если в июне осложнения COVID-19 были причиной смерти 1 112 человек, то в сентябре этот показатель составлял уже 4 300, а в ноябре - 14 534.

Ти знову обісрався.
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28.09.2021 07:42 Відповісти
Та ні обісрався таки ти, бо як лох віриш статистиці журналістів.
Знаток, скільки твоїх рідних і знайомих померли від ковіду?
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28.09.2021 19:40 Відповісти
Ти сам пропонував навести статистику, а коли я її наваів і ти побачив, що обісрався, то переключився на хамство. Ти жалюгідний.
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28.09.2021 21:16 Відповісти
Чи ти спеціаліст і можеш відрізнити смерть від пневмонії від смерті від ковіду ))
Де вас таких роблять.
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28.09.2021 19:43 Відповісти
Ти вважаєш, що це я визначав причини смерті, що наведені в статистиці? Це вельми нерозумно навіть для антиваксера.
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28.09.2021 21:14 Відповісти
Та ні, жалюгідний ти, бо повторюєш за журналістами і ТБ завчені фрази що вакцина це життя, відсутність вакцини це смерть.
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29.09.2021 21:14 Відповісти
А хто тобі сказав що я антиваксер
Вакцини потрібні, але вакцини перевірені.
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29.09.2021 21:15 Відповісти
Новый тренд ,ориентироваться только на тяжёлые случаи ,пока все ОК, никаких ограничений нет ,разве что ношение маски в общественных местах.
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24.09.2021 10:24 Відповісти
Официальный документ немецкого министерства юстиции и защиты прав потребителей (https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html).

Во 2м ​​разделе четко указано:

1. бессимптомное лицо - лицо, которое пока не имеет типичных симптомов или других признаков заражения кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2; типичными симптомами инфекции кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2 является одышка, новый кашель, лихорадка и потеря обоняния или вкуса.

2. вaкцинированное лицо - бессимптомное лицо, имеющее свидетельство о прививках, выданное для нее.

Вот так и насчитали волшебную статистику "большинство госпитализированных и умерших - непривитые".
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24.09.2021 17:55 Відповісти
Интересно бы посмотреть статистику по военным которые ночуют в казарме массово и по вонючим и грязным ортодоксам которые собираются в зборища
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24.09.2021 20:16 Відповісти
В Израиле чиновники здравоохранения призывают ограничить массовые собрания. Растет не только заболеваемость коронавирусом в стране, но и количество серьезных случаев остается высоким. Источник:
СЛУХАЙТЕ АГІТАТОРИ ВАКЦИНАЦІЇ
Це в країні де самий високий відсоток вакцинованих людей, продовжується захворювання короновірусом
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24.09.2021 23:03 Відповісти
Ой, хтось забрехався. Країна, де самий високий відсоток вакцинованих выд ковіду людей, це
Об'єднані Арабські Емірати.
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26.09.2021 14:52 Відповісти
Сам ти брехло - у Ізраілі вакцинована більщість суспільства країни, що там по арабам нікому не цікаво.
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26.09.2021 19:56 Відповісти
Нет, самый высокий процент в Испании -более 80%, Израиль где-то на 10м месте, у него 65% вацинированно.
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28.09.2021 18:27 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! ОСОБЕННО В УМАНИ !!!
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25.09.2021 04:08 Відповісти
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