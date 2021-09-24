COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів
В Україні зафіксовано 9058 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 30 квітня виявили 10 072 нові випадки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2060 осіб;
летальних випадків – 140;
одужало – 2415 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 40 578 осіб,
методом ІФА – 10 574 особи,
експрес-тестами – 31 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 379 483 особи;
одужало – 2 240 388 осіб;
летальних випадків – 55 424;
проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях", - розповіли в МОЗ.
Графік: Динаміка добової захворюваності на COVID-19 в Україні з лютого 2021 року по вересень 2021 року РНБО
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Шо мало трапитись, те й трапилось. Він попереджав.
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но когда нужно, они таки будет положительными