УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5184 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 845 47

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів

В Україні зафіксовано 9058 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 30 квітня виявили 10 072 нові випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 госпіталізовано – 2060 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 летальних випадків – 140;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 одужало – 2415 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 методом ПЛР – 40 578 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 методом ІФА – 10 574 особи,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 експрес-тестами – 31 029 осіб.

Також читайте: В Ізраїлі хочуть обмежити масові зібрання: Система охорони здоров'я дуже напружена, випадки COVID-19 важчі

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 захворіло – 2 379 483 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 одужало – 2 240 388 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 летальних випадків – 55 424;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 11

Графік: Динаміка добової захворюваності на COVID-19 в Україні з лютого 2021 року по вересень 2021 року РНБО

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 12
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 13
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 14
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів 15

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Волокут всех ? Трудно быть упоротым анивакцинатором. Поинтересуйся, что случилось с твоим израильским главным антивакцинатором? Про семью португальца Фрэнсиса Гонкалвеса поинтересуйся, и как закончил противник вакшинации в США Роберт Дэвид Стил. Потом напишешь, что это все ложь
показати весь коментар
24.09.2021 10:20
+4
Життєрадісний недоумок.
показати весь коментар
24.09.2021 08:27
+4
При тотальном локдауне можно больше украсть из бюджета. Неудивительно, что за три недели у нас рост 300% - зе-упыри хотят грабить
показати весь коментар
24.09.2021 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чемпіони аднака.
показати весь коментар
24.09.2021 08:17 Відповісти
Привіз із Буковеля, чувакі й чувихі)))
показати весь коментар
24.09.2021 08:18 Відповісти
Життєрадісний недоумок.
показати весь коментар
24.09.2021 08:27 Відповісти
Дельту?
показати весь коментар
24.09.2021 08:40 Відповісти
і її теж . Там я писав "привіт", не знаю, як там опинилась літера "з", але так навіть прикільніше
показати весь коментар
24.09.2021 08:43 Відповісти
Реально, не набридло?
показати весь коментар
24.09.2021 09:33 Відповісти
так, а шо поробиш...
показати весь коментар
24.09.2021 09:37 Відповісти
Статистику " переболевших" нужно умножить минимум на два... Люди в селах почти не обращались к врачам, да даже и в городе не все обращались... У меня, например, процентов 80 знакомых уже переболели...
показати весь коментар
24.09.2021 08:26 Відповісти
А есть статистика по селам? Что-то мне подсказывает, что там вообще не болеют, ведь круг общения очень узкий и свежий воздух кругом
показати весь коментар
24.09.2021 08:32 Відповісти
Я тоже так думала...оказалось, что достаточно одного больного работника почты, чтобы переболели почти всё...
показати весь коментар
24.09.2021 08:38 Відповісти
Подсказка не корректна.
показати весь коментар
24.09.2021 08:41 Відповісти
При тотальном локдауне можно больше украсть из бюджета. Неудивительно, что за три недели у нас рост 300% - зе-упыри хотят грабить
показати весь коментар
24.09.2021 08:42 Відповісти
За локдаун уже 2.8 лярда уплочено, деньги закончатся и корона на спад пойдет
показати весь коментар
24.09.2021 08:45 Відповісти
В соседних странах меньше?
показати весь коментар
24.09.2021 09:34 Відповісти
Сейчас пригожинские боты набегут и будут втирать придуркам что это все брехня и заговор. Только 140 человек их уже не услышат и не поддержат.
показати весь коментар
24.09.2021 08:46 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 09:21 Відповісти
Скажи. Еклассно дураком прикидываться? Да еще за пропа ганд кое бабло?
показати весь коментар
24.09.2021 10:12 Відповісти
Много текста кацапская шелупонь. Хотя словесный понос., это признак отсутствия ума. Хлебни боярки, мокшанское чучело
показати весь коментар
24.09.2021 10:24 Відповісти
по факту это тебя штырить, кацапед. Тебе же прямо дали понять, вонючим руцьким свиньям здесь не рады. Путин -*****. Раша - параша. Крым - это Украина . Героям слава! Что возразишь, кацамыпка
показати весь коментар
24.09.2021 10:36 Відповісти
ты за Крым не ответил. Крым чей?
показати весь коментар
24.09.2021 10:58 Відповісти
Ты вакцину от всех видов онкологии придумал?
показати весь коментар
24.09.2021 12:34 Відповісти
💯
показати весь коментар
24.09.2021 09:15 Відповісти
Харьков. Вчера, 22.09.2021, инфекционка, переполненная Безсмертными. Мест нет уже даже в коридоре!

показати весь коментар
24.09.2021 09:19 Відповісти
Наказ перти до лікарні всіх з групи ризику ніхто, начебто, не відміняв. Та й перелякані люди самі не проти. А там шо, опалюють вже, шо тітка в літньому халатику, чи в неї такий жар?
показати весь коментар
24.09.2021 09:54 Відповісти
Волокут всех ? Трудно быть упоротым анивакцинатором. Поинтересуйся, что случилось с твоим израильским главным антивакцинатором? Про семью португальца Фрэнсиса Гонкалвеса поинтересуйся, и как закончил противник вакшинации в США Роберт Дэвид Стил. Потом напишешь, что это все ложь
показати весь коментар
24.09.2021 10:20 Відповісти
Какая забота о посторонних людях. У меня прям скупые слёзы катятся.
показати весь коментар
24.09.2021 10:26 Відповісти
Не надо мне делать комплименты. Имеешь что сказать, говори. Или хоть методичку процитируй о вреде вакцинации.
показати весь коментар
24.09.2021 10:40 Відповісти
... что случилось с твоим израильским главным антивакцинатором...

Шо мало трапитись, те й трапилось. Він попереджав.
показати весь коментар
24.09.2021 10:47 Відповісти
про що?
показати весь коментар
24.09.2021 10:59 Відповісти
Пограємо у гру? ******* депутатів у масках
vgolos.zt.ua/yak-prokhodyla-sesiya-zhytomyrskoyi-miskoyi-rady-23-veresnya-foto/
показати весь коментар
24.09.2021 09:42 Відповісти
Треба терміново локдаун для 1-4 класів. Інакше буде більше померлих
показати весь коментар
24.09.2021 09:44 Відповісти
Да,нелегко приходится нашим медикам! Обратиться выкцинированный человек с явными симптомами ковида- короновирус писать нельзя. Обратиться невакцинированный,тут можно написать и короновирус,если не выбрана суточная квота на колличество зараженных,спущеная сверху,иначе если написать официально,что у человека ковид,но кроме соплей и боли в горле никаких симптомов,это значит дать козырь в руки. Человек откажется вакцинироваться,так как официально переболел. Вот и приходиться отыгрываться на тех,кто лежит в отделениях,включая их в общую статистику как зараженных. Вот в Харькове недавно был случай. Человека забрала скорая, тест отрицательный, но пока его катали по городу из одной больницы в другую, человек умер, и тест сразу стал положительным.
показати весь коментар
24.09.2021 11:39 Відповісти
тесты - вообще фуфло, их результат не означает абсолютно ничего
но когда нужно, они таки будет положительными
показати весь коментар
24.09.2021 17:59 Відповісти
 
 