COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів

В Україні зафіксовано 9058 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 30 квітня виявили 10 072 нові випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2060 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 2415 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 40 578 осіб,

методом ІФА – 10 574 особи,

експрес-тестами – 31 029 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 379 483 особи;

одужало – 2 240 388 осіб;

летальних випадків – 55 424;

проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях", - розповіли в МОЗ.

Графік: Динаміка добової захворюваності на COVID-19 в Україні з лютого 2021 року по вересень 2021 року РНБО







