Вибухи, обстріли і навчання військ РФ: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень "тиші" на Донбасі за добу

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ повідомили про 889 порушень режиму припинення вогню в Луганській і Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ від 23 вересня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 745 порушень режиму припинення вогню, зокрема 160 вибухів (4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід і південний захід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), у районах на північ і південний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Софіївка (кол. Карло-Марксове, непідконтрольний урядові, 40 км на північний схід від Донецька). Порушення в районі Софіївки, за оцінкою СММ, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року про заборону навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки. Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню (деякі з яких були також зафіксовані в районі Софіївки).

У Луганській області Місія зафіксувала 144 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів (7 пострілів із танка та 7 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від н. п. Іллірія (непідконтрольний уряду, 30 км на південний захід від Луганська) і на північний захід від н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська). За оцінкою СММ, порушення на обох напрямках були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки. За попередній звітний період Місія зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду члени патруля Місії зафіксувала щонайменше 59 256 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 16 570 вибухів, 11 497 невизначених боєприпасів у польоті, 270 спалахів дульного полум’я та 239 освітлювальних ракет, а також щонайменше 30 680 черг та пострілів).