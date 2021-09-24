Вибухи, обстріли і навчання військ РФ: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень "тиші" на Донбасі за добу
Спостерігачі спецмісії ОБСЄ повідомили про 889 порушень режиму припинення вогню в Луганській і Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ від 23 вересня.
У Донецькій області СММ зафіксувала 745 порушень режиму припинення вогню, зокрема 160 вибухів (4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід і південний захід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), у районах на північ і південний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Софіївка (кол. Карло-Марксове, непідконтрольний урядові, 40 км на північний схід від Донецька). Порушення в районі Софіївки, за оцінкою СММ, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року про заборону навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки. Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню (деякі з яких були також зафіксовані в районі Софіївки).
У Луганській області Місія зафіксувала 144 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів (7 пострілів із танка та 7 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від н. п. Іллірія (непідконтрольний уряду, 30 км на південний захід від Луганська) і на північний захід від н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська). За оцінкою СММ, порушення на обох напрямках були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки. За попередній звітний період Місія зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню.
Після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду члени патруля Місії зафіксувала щонайменше 59 256 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 16 570 вибухів, 11 497 невизначених боєприпасів у польоті, 270 спалахів дульного полум’я та 239 освітлювальних ракет, а також щонайменше 30 680 черг та пострілів).
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