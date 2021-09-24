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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 355 959 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"153 628 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 23 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

Протягом доби працювали: 993 мобільні бригади, 3057 пунктів щеплення; 349 центрів вакцинації.

Також читайте: COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 9 тисяч осіб, померли 140 пацієнтів

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
переболевшим тоже нужно вакцинироваться?
а то раньше кричали что вакцина лучше защищает от короновируса а теперь что то притихли
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24.09.2021 08:53
+1
пускай приедут в Украину те евреи лечиться, посмотрим сколько в живых останутся
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24.09.2021 10:05
+1
Не віриться, що стільки дебілів у нас, які дають колоти собі всякий шмурдяк.
Напевне це якраз буде 73%.
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24.09.2021 10:07
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переболевшим тоже нужно вакцинироваться?
а то раньше кричали что вакцина лучше защищает от короновируса а теперь что то притихли
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24.09.2021 08:53 Відповісти
Замість тисячі слів:
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24.09.2021 09:46 Відповісти
пускай приедут в Украину те евреи лечиться, посмотрим сколько в живых останутся
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24.09.2021 10:05 Відповісти
У них людей не хватает что бы обеспечить работу аппаратов ЭКМА....а у нас аппаратов ИВЛ не хватает...а об ЭКМА можно только мечтать....отсюда и разница в смертности...

ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов. Источник:
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24.09.2021 10:23 Відповісти
ИВЛ вообще убивает при ковидной пневмонии, если не убрать тромбоз в нижних отделах легких.
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24.09.2021 18:00 Відповісти
А ты веришь в статистику от наперсточников?
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24.09.2021 18:00 Відповісти
Не віриться, що стільки дебілів у нас, які дають колоти собі всякий шмурдяк.
Напевне це якраз буде 73%.
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24.09.2021 10:07 Відповісти
 
 