За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 355 959 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"153 628 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 23 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.
Протягом доби працювали: 993 мобільні бригади, 3057 пунктів щеплення; 349 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+2 Serg Koshserg
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а то раньше кричали что вакцина лучше защищает от короновируса а теперь что то притихли
ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов. Источник:
Напевне це якраз буде 73%.