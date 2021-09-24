За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 355 959 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"153 628 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 23 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

Протягом доби працювали: 993 мобільні бригади, 3057 пунктів щеплення; 349 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень", - розповіли в МОЗ.





