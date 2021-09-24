Трагедія на Ельбрусі: під час сходження загинули п'ятеро альпіністів, 14 вдалося врятувати

Рятувальники повідомили про порятунок 14 альпіністів, які застрягли на горі Ельбрус (Кабардино-Балкарія), п'ятеро людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули", - сказали у пресслужбі МНС Росії.

У МНС додали, що о 2:45 пошуково-рятувальна операція на горі Ельбрус повністю завершена.

Загалом до робіт було залучено майже 70 осіб та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у четвер група альпіністів із 19 осіб, піднявшись на Ельбрус на висоту 5400 метрів, запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.

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У МНС також розповіли, що альпіністи зареєстрували свій маршрут у МНС. За попередніми даними, в одного із членів групи була травма ноги.

Пошуки людей велися з висоти 5000 м і вище. Під час рятувальної операції пориви вітру на Ельбрусі досягали 40-70 м/с, йшов мокрий сніг, температура опустилася до -20 градусів, видимість становила не більш як один метр. У пошуках альпіністів брали участь 69 рятувальників і 16 одиниць техніки.