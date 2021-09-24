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Трагедія на Ельбрусі: під час сходження загинули п'ятеро альпіністів, 14 вдалося врятувати

Трагедія на Ельбрусі: під час сходження загинули п'ятеро альпіністів, 14 вдалося врятувати

Рятувальники повідомили про порятунок 14 альпіністів, які застрягли на горі Ельбрус (Кабардино-Балкарія), п'ятеро людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули", - сказали у пресслужбі МНС Росії.

У МНС додали, що о 2:45 пошуково-рятувальна операція на горі Ельбрус повністю завершена.

Загалом до робіт було залучено майже 70 осіб та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у четвер група альпіністів із 19 осіб, піднявшись на Ельбрус на висоту 5400 метрів, запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.

Дивіться також: Український альпініст Борис загинув після сходження на гору в Грузії

У МНС також розповіли, що альпіністи зареєстрували свій маршрут у МНС. За попередніми даними, в одного із членів групи була травма ноги.

Пошуки людей велися з висоти 5000 м і вище. Під час рятувальної операції пориви вітру на Ельбрусі досягали 40-70 м/с, йшов мокрий сніг, температура опустилася до -20 градусів, видимість становила не більш як один метр. У пошуках альпіністів брали участь 69 рятувальників і 16 одиниць техніки.

Автор: 

альпініст (29) росія (64969) смерть (6742)


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Топ коментарі
+33
Трагедия это когда пьяный судья сбивает на зебре или кирпич на голову падает. Этих же на гору никто не гнал. Экстрим дело опасное!
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24.09.2021 09:29
+20
Ещё раз повторюсь, почему евреи не погибают при восхождении в горы? Может потому, что они просто туда не лезут?
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24.09.2021 09:33
+14
Я Вас умоляю, если бы спорт был таки полезным, то на каждом турнике одновременно подтягивалось бы по пять евреев.
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24.09.2021 10:20
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Трагедия это когда пьяный судья сбивает на зебре или кирпич на голову падает. Этих же на гору никто не гнал. Экстрим дело опасное!
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24.09.2021 09:29 Відповісти
судя по видео, козломордые ребенка туда поперли...?
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24.09.2021 09:29 Відповісти
А может то карлик?
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24.09.2021 11:21 Відповісти
неужели сам для поднятия рейтинга? или двойник?
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24.09.2021 21:48 Відповісти
Ещё раз повторюсь, почему евреи не погибают при восхождении в горы? Может потому, что они просто туда не лезут?
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24.09.2021 09:33 Відповісти
є ще анекдот, що якби спорт робив всіх здоровими, то всі євреї займалися б спортом. таки не цінують люди своє життя.
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24.09.2021 10:11 Відповісти
Я Вас умоляю, если бы спорт был таки полезным, то на каждом турнике одновременно подтягивалось бы по пять евреев.
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24.09.2021 10:20 Відповісти
колись у прем*єра ізраїлю спитали,чому у них ніколи не було олімпійських ігор-відповідь була,краще гроші потратити на лікування наших громадян
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24.09.2021 11:13 Відповісти
Ельбрус - дуже небезпечна гора. Її всі бачать, як на долоні, та думають, що підкорити буде неускладнене. Але там свій мікроклімат, завірюхи, та Ельбрус дуже підступний. Дуже багато життів зібрав, хоч не зовсім високий.
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24.09.2021 09:33 Відповісти
если память не изменяет там кладбище наверху, из снега торчат руки ноги, но всё равно туда лезут.
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24.09.2021 10:31 Відповісти
То на Евересті. Ельбрус абсолютно обжитий, там готель з 1 км до вершини, і стаціонарний притулок за 300 метрів до вершини. 5600 дитяча висота, з якої нема ніяких проблем зняти загиблого. На Евересті лежать на 8000+
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24.09.2021 11:51 Відповісти
хрен бы я туда полез, даже если бы на вершине поставили пивной ларёк я бы туда не полез, если там всё так красиво откуда трупы? я не уверен что с воздухом там всё в порядке без кислородного голодания галюцинаций и обычной белки как на перевале Дятлова.
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24.09.2021 12:19 Відповісти
я лише кажу, що ви плутаєте Ельбрус з Еверестом. Тіла загиблих лежать на Евересті
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24.09.2021 12:25 Відповісти
да согласен
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24.09.2021 12:37 Відповісти
Пишут что гид бросил группу и свалил.
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24.09.2021 09:35 Відповісти
Дятлов походу тоже свою группу бросил
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24.09.2021 09:50 Відповісти
....но кто-то группу разбул, снял куртки и отнес вещи наверх в палатку.
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24.09.2021 11:35 Відповісти
То все обьяснянтся и очень подробно в независимом расследовании группы альпинистов и спасателей. Это расслдование тяжело найти в интернете, но можно. Вкратце группа Дятловп - лохи, и сделали целый ряд непростительных ошибок. Главная из которых неправильное место для стоянки, их раздавило ночью сьехавшим пластом снега, потом они бегали полуголые в окрестностях пока все не замерзли. Им в среднем 19 лет - типичные дурноватые и самоуверенные дети совка
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24.09.2021 15:22 Відповісти
*разбули* местные аборигены ,которые до этого случая ходили в лаптях
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24.09.2021 16:58 Відповісти
Хрюсские начали быковать и типа умничать, гид видит дела хреновые ,пожелал счастливого пути ,а сам вернулся ! Да и пес с ними ,они там почти все любители Тупина или комуняк ,а на верху горы собирались поорать *крымнаш*
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24.09.2021 16:56 Відповісти
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24.09.2021 09:40 Відповісти
Ці альпіністи нагадують мені мурашку, яка вилізла на камінчик і радіє до нестями що вона вище всіх.
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24.09.2021 09:42 Відповісти
Наши люди по Эльбрусам не лазят, а если и есть кто, то исключительно ватники!!!
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24.09.2021 09:51 Відповісти
Там украинских граждан не было? А раз так, да и хрен на них, тем более что там людей было, только расеяне...
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24.09.2021 09:56 Відповісти
а если были - то нужно срочно послать самолет за ними)
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24.09.2021 09:59 Відповісти
А якщо були, то вата, якій "какая разріца..."
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24.09.2021 10:49 Відповісти
Эльбрус коварен и смертельно опасен ,у моих соседей там погибли два сына ,мальчики-близнецы ,отец после этого сошёл с ума ...
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24.09.2021 10:03 Відповісти
Отец сошел с ума раньше, когда начал таскать их по горам...
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24.09.2021 17:00 Відповісти
Нет ,отец был военным лётчиком и как и мать был против альпинизма ,но видимо судьбу не обманешь ...
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24.09.2021 18:39 Відповісти
В чем трагедия то я не понял ?

В стране агрессоре погибло пять человек?

да насрать
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24.09.2021 10:18 Відповісти
Свободу Кабардино-Балкарской республике от кацапских оккупантов !
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24.09.2021 10:55 Відповісти
Свинособаки уже открытым текстом в госдуме говорят что Украина должна быть уничтожена, а мы им посочувствовать должны?
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24.09.2021 11:01 Відповісти
Эта новость про кацапов ? Если бы они не полезли на Эльбрус, они бы полезли стрелять в соседских странах - такой менталитет
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24.09.2021 11:12 Відповісти
Блін. Є хороший гуцульський анекдот. Приходить гуцул до кума і каже : ви чули куме - сьогодні свято москалі в космос полетіли ! А кум йому : Що всі ?!!! Оце свято - так свято !

Так би і тут
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24.09.2021 11:26 Відповісти
 
 