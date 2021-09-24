Епідзонування України: У Луганській і Чернівецькій областях рівень захворюваності перевищено вп’ятеро, на Черкащині COVID-госпіталізація другий день поспіль понад 140%, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 24 вересня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 181 (перевищення в 2,41 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (411, перевищення в 5,48 раза), Чернівецькій області (382, перевищення в 5,09 раза) та Харківської області (262, перевищення в 3,5 раза).

Також у восьми областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Зокрема, у Черкаській області динаміка COVID-госпіталізації другий день поспіль становить понад 140% за норми не більш як 50%.

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Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 10,3%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Харківській (17,6%), Сумській (15,1%) і Донецькій (14,6%) областях.

За даними за 23 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 31,9 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 52,8 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення.

Також в Україні зайнято 35,8% лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок з киснем у Чернівецькій області - 62,5% за норми не більш ніж 65%.

За даними МОЗ, показники в 16 областях України відповідають "жовтій" зоні карантину, а Києві і восьми областях - "помаранчевій".