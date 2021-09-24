Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ
Законопроєкт 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), доведеться переголосовувати.
Про це в Telegram повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. От треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти", - йдеться в повідомленні.
За словами парламентарія, там є юридичні помилки.
"Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. У чому проблема? Врахували одночасно 3 (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - пояснив Железняк.
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
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ЗЕ таких бумажек уже дохрена понапринимал, но МВФ туалетной бумагой не проведешь.
Опа - и вопрос по захвату Нафтогаза. А ответить на это ЗЕ нечего.
Опа - и вопрос захвата НБУ. А ответить ЗЕ на это нечего.
Опа - и вопрос попытки захвата НАБУ. А ответить ЗЕ на это нечего.
Т.е. своим, обожающим криворожского быдлана, лохам ЗЕ конечно лапши навешает, но это ж не МВФ.
а реформи ідуть...лише за останній неповний тиждень -
лгбт промарширували масово з прапорами і крилами, закон проти антисємітів прийняли, по шефіру стріляли, даже в оон знають за що, олігархів прижучили...
ніхто в цілому світі стільки роботи не провів... і , що ще треба...
так що, мвф, транш виділи, винь і поклади
Было бы куда хуже, если бы на его преступления никто не обращал внимание.
П.С. Если для тебя марш ЛГБТ - это нечто особенное, то это только вопрос твоих фобий, а не реформ. Разберись со своей латентностью и все будет норм.
а для чергового траншу мвф всі реформи хороши аби їх було більше
Муйню нашкрябав.
Каким боком ООН к олигархам? Там просто выступил тупой чел членограй и рассказал про хотелки, которые в компетенцию ООН не входят.
Так что, не звизди про пАбеду.
Ещё раз. ООН, не занимается коррупционными деяниями.
Ну прозвучало. Все послушали и ЗАБИЛИ. ПРОСТО ЭТО НЕ ТОТ ЭТО УРОВЕНЬ И НЕ ТА ПЛОЩАДКА.
Ещё раз подтверждает, тупость того, кто озвучивал (фактически быковатый суфлёр) и абсолютную тупость тех, кто готовил его 3,14здёжь.
Классная ко***** (*****) готовит речь самого великого барана.
Уймись. Читай законодательство и документы.
шо-шо, а цього в тебе нє отнять
методи непрямої дії, однак дієві...і це на практиці доведено результатом передвиборчої роботи задовго до виборів...
МВФ дає україні "девіденди" як о боже країні учасниці, хоча клоуни це малюють дебілам як співпрацю по програмам.
А от вихваляння рехворм зеклоунади(яких нема) та театральному замаху на Шофера це взагалі клініка.
хоча можливо Ви паціент клініки Г+Г
на інше дзеркально не відповідатиму, бо із-за таких дебілів банять
методи непрямої дії, однак дієві...і це на практиці доведено результатом передвиборчої роботи задовго до виборів...
Мда Ви точно дебіл, а предвиборна робота то серіяльчик Галабародька ?
чи яка там робота була продЄлана клоуном та партією якої не було ЗЕСлуг ? ))
не тільки цей серіяльчик, та й безліч всього іншого в ті дні...
є фільм плутовство/хвіст крутить собакою/ з робертом де ніро і дастіном хофманом...там є про це
багато пишу, та бачу не в коня корм
хоча блін, я зараз веду діалог з ботом на роботі, який певно зараз сам угарає від тої ахінеї яку за гроші несе
Свєжо пітаніє, а серітся с трудом
А взагалі я все частіше згадую слова проф. Преображенського із к/ф "Собаче серце": "Біда нашої країни в тому, що закони в ній приймають ті, кому слід приймати пігулки!"
Не цитуючи її слова.
https://twitter.com/MelSimmonsFCDO Melinda Simmons
https://twitter.com/MelSimmonsFCDO @MelSimmonsFCDO
Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України.
Його виконання має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним.
Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа.
Лайно 'закон' хай залишається лайном.
Тысяча поправок к фейковому закону
Голосили дрались а там еще и ошибки!!
Чем занимаются за деньги налогоплательщиков!?
ананизЬм какой-то Зе-леный
А як інакше?
Зє-біли, ***!