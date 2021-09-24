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Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп

Законопроєкт 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), доведеться переголосовувати.

Про це в Telegram повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. От треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти", - йдеться в повідомленні.

За словами парламентарія, там є юридичні помилки.

"Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. У чому проблема? Врахували одночасно 3 (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - пояснив Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Також читайте: Ухвалений закон проти олігархів по суті є антимонопольним, - Малюська

Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп Голосу Железняк 01
Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп Голосу Железняк 02

Автор: 

ВР (14943) закон (2825) олігарх (930) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+31
уже даже обосраться не могут по людски
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24.09.2021 09:42
+19
Треба говорити тоді точніше: "Юридична помилка "Про олігархів" буде переголосовуватись, бо в ній немає нічого від закону".

А взагалі я все частіше згадую слова проф. Преображенського із к/ф "Собаче серце": "Біда нашої країни в тому, що закони в ній приймають ті, кому слід приймати пігулки!"
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24.09.2021 09:50
+16
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24.09.2021 09:42
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Напихали туди шопопало аби в турборежимі.
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24.09.2021 09:36 Відповісти
після дачі мвф-ом траншу, з цим законом можна поводитись, як завгодно...
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24.09.2021 09:41 Відповісти
А МВФ ничего еще не дал. И врядли даст на основании ничего не значащей бумажки.
ЗЕ таких бумажек уже дохрена понапринимал, но МВФ туалетной бумагой не проведешь.

Опа - и вопрос по захвату Нафтогаза. А ответить на это ЗЕ нечего.
Опа - и вопрос захвата НБУ. А ответить ЗЕ на это нечего.
Опа - и вопрос попытки захвата НАБУ. А ответить ЗЕ на это нечего.

Т.е. своим, обожающим криворожского быдлана, лохам ЗЕ конечно лапши навешает, но это ж не МВФ.
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24.09.2021 09:52 Відповісти
ти ніби радієш, наче козачок засланий

а реформи ідуть...лише за останній неповний тиждень -
лгбт промарширували масово з прапорами і крилами, закон проти антисємітів прийняли, по шефіру стріляли, даже в оон знають за що, олігархів прижучили...
ніхто в цілому світі стільки роботи не провів... і , що ще треба...
так що, мвф, транш виділи, винь і поклади
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24.09.2021 10:11 Відповісти
А чего ж не радоваться, что в Мире ЗЕпадлу воспринимают вполне адекватно?

Было бы куда хуже, если бы на его преступления никто не обращал внимание.

П.С. Если для тебя марш ЛГБТ - это нечто особенное, то это только вопрос твоих фобий, а не реформ. Разберись со своей латентностью и все будет норм.
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24.09.2021 10:15 Відповісти
якщо з усього ти звернув увагу на це, то вона у тебе загострена на цьому, почитали, поняли ти не латентєн
а для чергового траншу мвф всі реформи хороши аби їх було більше
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24.09.2021 10:24 Відповісти
Генератор випадкових слів вимкни.
Муйню нашкрябав.
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24.09.2021 10:44 Відповісти
муйню не спамлять/не латентять/
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24.09.2021 15:13 Відповісти
Згоден з вами. Закон про захист семітів - це реально реформа, яка нам зараз вкрай потрібна, так як семіти під загрозою. Шефір не дасть збрехати.
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24.09.2021 10:23 Відповісти
читай вище, заміни на сємітів
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24.09.2021 10:26 Відповісти
Чувакам в ООН, похрен на олигархов.
Каким боком ООН к олигархам? Там просто выступил тупой чел членограй и рассказал про хотелки, которые в компетенцию ООН не входят.
Так что, не звизди про пАбеду.
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24.09.2021 10:37 Відповісти
це прозвучало на весь світ з трибуни оон для всіх чуваків та змі
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24.09.2021 15:17 Відповісти
Это, да, прозвучало)))) Скорее про3,14здело.
Ещё раз. ООН, не занимается коррупционными деяниями.
Ну прозвучало. Все послушали и ЗАБИЛИ. ПРОСТО ЭТО НЕ ТОТ ЭТО УРОВЕНЬ И НЕ ТА ПЛОЩАДКА.
Ещё раз подтверждает, тупость того, кто озвучивал (фактически быковатый суфлёр) и абсолютную тупость тех, кто готовил его 3,14здёжь.
Классная ко***** (*****) готовит речь самого великого барана.
Уймись. Читай законодательство и документы.
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24.09.2021 21:49 Відповісти
так багато пишеш...зразу видно, шо по законах оон шариш і в курсі...
шо-шо, а цього в тебе нє отнять
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25.09.2021 02:23 Відповісти
Це сарказм?
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24.09.2021 12:05 Відповісти
це продєлана робота...що не пункт, то гучний...
методи непрямої дії, однак дієві...і це на практиці доведено результатом передвиборчої роботи задовго до виборів...
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24.09.2021 15:22 Відповісти
о боже, Ви реально такий бовдур чи вас таких на роботу в куллцентри зедебілів приймають....
МВФ дає україні "девіденди" як о боже країні учасниці, хоча клоуни це малюють дебілам як співпрацю по програмам.
А от вихваляння рехворм зеклоунади(яких нема) та театральному замаху на Шофера це взагалі клініка.
хоча можливо Ви паціент клініки Г+Г
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24.09.2021 10:40 Відповісти
українською пишеться - по програмаХ...
на інше дзеркально не відповідатиму, бо із-за таких дебілів банять
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24.09.2021 15:25 Відповісти
це продєлана робота...що не пункт, то гучний...
методи непрямої дії, однак дієві...і це на практиці доведено результатом передвиборчої роботи задовго до виборів...
Мда Ви точно дебіл, а предвиборна робота то серіяльчик Галабародька ?
чи яка там робота була продЄлана клоуном та партією якої не було ЗЕСлуг ? ))
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24.09.2021 15:44 Відповісти
ви не точно, а кучно...і значно більше
не тільки цей серіяльчик, та й безліч всього іншого в ті дні...
є фільм плутовство/хвіст крутить собакою/ з робертом де ніро і дастіном хофманом...там є про це
багато пишу, та бачу не в коня корм
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24.09.2021 15:50 Відповісти
так що Зебовдур такого важливого робив крім кривляння на камеру на каналі зеБені ?.
хоча блін, я зараз веду діалог з ботом на роботі, який певно зараз сам угарає від тої ахінеї яку за гроші несе
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24.09.2021 15:57 Відповісти
не сповзай на чужі діалоги...
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24.09.2021 15:52 Відповісти
Цирк продовжується...
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24.09.2021 09:38 Відповісти
"Вот ответь Петрович, как олигарх олигарху, ты будешь сбрасываться на бутылку, или со своей придешь?"
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24.09.2021 09:38 Відповісти
ЗАУВАЖЕННЯ до проекту Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» Головного юридичного управління ВР - 21 страница в word.
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24.09.2021 09:42 Відповісти
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24.09.2021 09:42 Відповісти
Як це переголосовувати? Друге ж читання? Правки нафік. Тут вето. І все спочатку. Або покласти болт на всі процедури і відосік.
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24.09.2021 09:42 Відповісти
Коли помилково назвеш свого супруга іншем іменем партнер повинен мати право на другу спробу. Це ж так природньо
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24.09.2021 09:55 Відповісти
уже даже обосраться не могут по людски
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24.09.2021 09:42 Відповісти
наголосували собi зе джокера зi прислугою - тепер маємо клопiт...

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24.09.2021 09:46 Відповісти
Зачарований попереджали, що найгірший пан - із раба-лакузи. Про це знали ще стародавні римляни. А зачарований - лиш би не Порошенко. Не вистачило мізків просто порівняти і подумати.
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24.09.2021 09:51 Відповісти
А знает почему у этой власти все через жо...у? Потому что они на свет Божий появились то же через ж...пу. А почему именно через ж..пу? Да потому, что их зачали через ж..пу.
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24.09.2021 09:47 Відповісти
Зелемойские едут в Трускавец на учебу всей кагалой.... Детский лепет на Лужайке....главное что за свой счет....,свежо предание да верится с трудом...
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24.09.2021 09:48 Відповісти
Приблудилось:

Свєжо пітаніє, а серітся с трудом
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24.09.2021 10:01 Відповісти
Там пан Измеритель Кривизны тоже подвязывается. Но зачем так тупо. Були ж очi, як вибирали (голосували)... ЗЫ... А вот баб Юля, как всегда, в нужный момент тупо молчит.
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24.09.2021 10:10 Відповісти
Ну так. Мовчить - винувата, говорить - винувата, майданить - винувата, сидить - винувата. Тобто Юля винувата по визначенню
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24.09.2021 10:14 Відповісти
Треба було поспішати. Треба. Бо приймати цей бздур потрібно було конче на фоні "замаху" на шофера, вибачте, на Шефіра. І заодно під час виступу мініпу на Генассамюлеї ООН про вредних і кровожерних олігархів, які влаштували полювання на шоферів, вибачте, Шефірів.
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24.09.2021 09:48 Відповісти
Треба говорити тоді точніше: "Юридична помилка "Про олігархів" буде переголосовуватись, бо в ній немає нічого від закону".

А взагалі я все частіше згадую слова проф. Преображенського із к/ф "Собаче серце": "Біда нашої країни в тому, що закони в ній приймають ті, кому слід приймати пігулки!"
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24.09.2021 09:50 Відповісти
в законі заборонять олігархамспонсорувати партії....а що таке партія?закона про партії нема! і там таких коллізій досотбіса!блазні, навіть пожартувати дотепно ,не взмозі ,а тут закони!!!
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24.09.2021 09:51 Відповісти
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24.09.2021 09:57 Відповісти
Спішити необхідно в 2 випадках . При лапанню бліх і при срачці . Нажаль "зеленим" це невідомо .
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24.09.2021 09:57 Відповісти
Элементарная узурпация власти большевиками осталось подмять под себя средства массовой информации и Зеля чемпион Мира.... типа Олигарх №1.... Лохторат 73 % дал мандат...
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24.09.2021 09:59 Відповісти
Подоляківські повії почали розганяти темники, що посол Британії підтримує "закон про олігархів".
Не цитуючи її слова.

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO Melinda Simmons

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO @MelSimmonsFCDO

Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України.

Його виконання має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним.

Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа.
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24.09.2021 09:59 Відповісти
Просто лабухи , а не зебилы, або и то , и другое. Шо за пошерсть, то тупой пыр.укович(вiд крашанки зiмлiв), то тупой клоун. Оба 3 слова в речення не могут связать. А если и вяжут, то речення - бессвязные....
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24.09.2021 10:04 Відповісти
Все чот не придумает Зеля и его команда превращаеся в курячий помет
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24.09.2021 10:17 Відповісти
СТАДО ИДИОТОВ! Голосующих.
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24.09.2021 10:18 Відповісти
Правильно, у всех болит голова о законе об олигархах, а то что тьма, мрак и близко зима никого не волнует. ООН нам поможет, Слава Украине. Пока у нас нет олигархов, надобно заслужить это звание, что бы назначили. Но вот незадача, кто будет назначать и за скоко, вот в чем вопрос. А вы, народ, волайте, квартал смотрите и ничего не требуйте.
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24.09.2021 10:28 Відповісти
Якщо за закон про деолігархіацію дружно голосували ручні депутати олігархів , то це не закон а фікція . Невже не зрозуміло . ? Вас жєстоко - поімелі , пановє зебіли .. ! Та ще й - в ізвращьонной форме !! Але бачу -вам сподобалось . .
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24.09.2021 10:30 Відповісти
Йо...на зелене лайно вже зеленішим не стане, натомість перетворюється вже в дитячий пронос.
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24.09.2021 10:43 Відповісти
Цілком закономірно з цим законом, всім же відомий "професійний" рівень депутатів Ради, ніякий Трускавець не допоможе , "ученіє свєт, а нєучьонних тьма".
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24.09.2021 10:46 Відповісти
Ні ні ні.
Лайно 'закон' хай залишається лайном.
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24.09.2021 10:48 Відповісти
Ай маладцы!!
Тысяча поправок к фейковому закону
Голосили дрались а там еще и ошибки!!
Чем занимаются за деньги налогоплательщиков!?
ананизЬм какой-то Зе-леный
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24.09.2021 10:53 Відповісти
Закон про олігархів, це хитромудра розробка спадкоємців сіонських мудреців про фактичне збереження цього прошарку суспільства, в лояльному до влади стані.
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24.09.2021 11:11 Відповісти
Так це, ВОНИ закони взагалі-то "під градусом", або "під дозою" приймають!
А як інакше?
Зє-біли, ***!
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24.09.2021 11:16 Відповісти
Беня правки внёс?
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24.09.2021 11:32 Відповісти
Ось і весь професіоналізм зелоха Малюськи й усіх зелених гнид, їх не тільки гнати треба, а й добре бити, а заодно і їх прихильників.
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24.09.2021 11:33 Відповісти
 
 