Закон про олігархів будуть переголосовувати, в ньому є юридичні помилки, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Законопроєкт 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), доведеться переголосовувати.

Про це в Telegram повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. От треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти", - йдеться в повідомленні.

За словами парламентарія, там є юридичні помилки.

"Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. У чому проблема? Врахували одночасно 3 (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - пояснив Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

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