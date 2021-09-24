Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 вересня у світі зареєстрували 515 100 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8698 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 231 410 706 випадків інфікування, з них 515 100 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 742 956 осіб, з них 8698 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 208 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 14-ту і 3-тю позицію відповідно.