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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 вересня у світі зареєстрували 515 100 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8698 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 231 410 706 випадків інфікування, з них 515 100 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 742 956 осіб, з них 8698 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 208 млн осіб.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 628 осіб, загалом - 6 624 028, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 14-ту і 3-тю позицію відповідно.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 231 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце в Європі 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Т.е. смертность 2%.
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24.09.2021 10:16 Відповісти
Посмотрим на сезон с Дельтой. Какие цифры к маю будут.
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24.09.2021 17:10 Відповісти
Пол-Мира уже привиты. Значит смертность будет меньше, не более 1,2%. А количество заболевших должно быть меньше раза в 4. При условии не пускать невакцинированных в общественные места - раз в 10. (если вакцина не фуфло).
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24.09.2021 17:25 Відповісти
До привития пол-мира еще далеко. На данный момент менее трети. При нынешних темпах вакцинации половина наберется где-то к февралю-марту.
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24.09.2021 17:34 Відповісти
Когда надо будет уже колоть пятую бустерную дозу.
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24.09.2021 18:01 Відповісти
Вам не надо. Двух с головой.
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24.09.2021 23:04 Відповісти
мне и одной нельзя, врач запретил
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24.09.2021 23:53 Відповісти
Ну все, сушите весла и смазывайте удочки.
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25.09.2021 00:06 Відповісти
чего? 99,8% инфицированных выздоравливают, и далеко не все при этом являются или обязательно будут инфицированными

более того все чаще появляется прогнозов, что в 2022м сарс-ков-2 заглохнет
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25.09.2021 00:13 Відповісти
Скорее 97,65%.
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25.09.2021 01:57 Відповісти
т.е. второе место в Европе, раша не Европа
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24.09.2021 10:20 Відповісти
По рф статистика врет явно. Занижено число заболевших. Сильно много умерших , выходит за все рамки. Или медицина в рф такая отсталая??
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28.09.2021 11:22 Відповісти
 
 