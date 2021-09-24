Україна в ОБСЄ: Під прикриттям COVID-19 Росія жорстко обмежила пересування в і з окупованого Криму

Україна закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ приділити увагу питанню свободи пересування через адміністративний кордон з Кримом.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під прикриттям обмежень на поїздки через COVID-19 російська окупаційна адміністрація жорстко обмежила пересування для громадян України в Крим та з Криму. І це також те, на що слід звернути увагу СММ. Ми очікуємо, що Місія продовжить роботу над своїм минулим тематичним звітом щодо свободи пересування через адміністративну межу з Кримом, який видавався у червні 2015 року", - заявив Цимбалюк.

Він указав на те, що Москва також обмежила пересування через лінію зіткнення на сході України, зробивши українських громадян на окупованих територіях "безправними заручниками російських геополітичних ігор".

"Незважаючи на гарантії безпеки з боку України, Росія продовжує перешкоджати відкриттю двох КПВВ поблизу Золотого та Щастя. Жахливі наслідки того, що Росія не виконала навіть це дуже конкретне гуманітарне зобов'язання, детально відображено у тематичному звіті про гендерні аспекти моніторингу СММ, опублікованому кілька днів тому", - зазначив очільник української місії в ОБСЄ.

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У цьому контексті він додав, що жінки становлять 60% з тих 1,5 млн громадян України, які втекли від російської окупації з Криму та ОРДЛО.