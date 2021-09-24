Україна в ОБСЄ: Під прикриттям COVID-19 Росія жорстко обмежила пересування в і з окупованого Криму
Україна закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ приділити увагу питанню свободи пересування через адміністративний кордон з Кримом.
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під прикриттям обмежень на поїздки через COVID-19 російська окупаційна адміністрація жорстко обмежила пересування для громадян України в Крим та з Криму. І це також те, на що слід звернути увагу СММ. Ми очікуємо, що Місія продовжить роботу над своїм минулим тематичним звітом щодо свободи пересування через адміністративну межу з Кримом, який видавався у червні 2015 року", - заявив Цимбалюк.
Він указав на те, що Москва також обмежила пересування через лінію зіткнення на сході України, зробивши українських громадян на окупованих територіях "безправними заручниками російських геополітичних ігор".
"Незважаючи на гарантії безпеки з боку України, Росія продовжує перешкоджати відкриттю двох КПВВ поблизу Золотого та Щастя. Жахливі наслідки того, що Росія не виконала навіть це дуже конкретне гуманітарне зобов'язання, детально відображено у тематичному звіті про гендерні аспекти моніторингу СММ, опублікованому кілька днів тому", - зазначив очільник української місії в ОБСЄ.
У цьому контексті він додав, що жінки становлять 60% з тих 1,5 млн громадян України, які втекли від російської окупації з Криму та ОРДЛО.
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В общем, в Крыму разворачивается криминальная война между представителями многонационального народа России с одной стороны и представителями народа оккупированного Крыма с другой.
Война за Крым продолжается. Эмиссары Кадырова пытаются закрепиться на полуострове откровенно создавая конфликты в которые втягивают население оккупированного полуострова.
Вот и в этот раз началось все с того, что работа кофейного автомата якобы не устроила трех чеченцев, которые остановились на заправке.
По факту же речь шла о "наезде", в результате был избит хозяин заправки - крымский татарин. Вступившийся за него еще один татарин также подвергся физическому насилию.
Вот только чеченцев в Крыму пока не очень много, поэтому подтянувшиеся местные, числом в 30 человек быстро вынудили вайнахов ехать за подмогой...
В ближайшую базу ОМОНа!!!
Это чтобы вы понимали, кто стоит за разнузданными действиями бандитов!
Столкновение кончилось стрельбой из травматического оружия, несколькими ранеными, и арестом 58 человек.
Ситуация крайне знаковая.
Кремлевские игры в колониальные практики ни к чему хорошему российские власти в Крыму привести не могут.
Когда полуостров не был оккупирован Россией, то ни о чем подобным и речи быть не могло.
Но с 2014 года все поменялось.
Крымские татары в целом сохранили верность Украине, но утратили былой политический вес.
Поэтому и привезли россияне в Крым свою передовую этническую мафию, благодаря которой российские силовики пытаются уничтожить татар и вернуть им статус репрессированного народа.
Кремль не хочет иметь в Крыму такую мощную и нелояльную структуру, тем более обладающую национальной памятью.
Поэтому то и решили их уничтожить - дав зеленый свет чеченским криминальным группировкам зайти на территорию и подмять под себя крымско- татарский бизнес.
Можно только предполагать реальный стратегический эффект от такого противопоставления, но в информационном плане выглядит все страшно - полуостров, который оккупировали под шовинистическими черносотенными лозунгами, сегодня отдают Кадырову так как иначе поработить народ Крыма Кремль не способен.
Константин Кутепов